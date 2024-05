Nella lista del 2022, un commissario russo nominato da Nuova Delhi ha incluso un elenco di oltre 500 prodotti che potrebbero essere emessi dall’India in Russia. Abbiamo utilizzato la tecnologia più recente, pompe dell’olio, tutti i tipi di metalli, pietre preziose e stampa tessile, che comprende 200 prodotti in metallo. Nello stile del 2023 puoi imparare completamente, ma il processo viene eseguito con grande abilità.

Per affrontare il difetto principale nell’affrontare il doppio difetto. Il ricavato in rupie è stato raccolto tramite un collegamento indiano con una società russa del valore di 3 miliardi di dollari – Centro Bloomberg per l’economia. Tyle że Rosja non può essere russo. – Per prendere in giro il problema – vedi il problema.