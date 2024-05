Incendio a “Maryvilska 44”. Centinaia di vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere l’incendio

– 24 soldati, vale a dire Un centinaio di agenti sono impegnati nello spegnimento dell’incendio nel mercato coperto in via Marivilska – Un portavoce del capo dei vigili del fuoco dello Stato ha detto domenica pomeriggio alla PAP. Carol Kierskowski. Ha aggiunto che c’era meno fumo. – Secondo le informazioni forniteci dai servizi di protezione ambientale, La qualità dell’aria a Varsavia non si discosta dalla norma – ha aggiunto.

I vigili del fuoco hanno spento un incendio nella capitale della Polonia

Un incendio è scoppiato nell’atrio di un centro commerciale a Ul Nagar. Come promesso in precedenza dai vigili del fuoco – a Marywilska a Varsavia – Non rappresenta una minaccia per le falde acquifere e le falde acquifere. – Dobbiamo concentrarci sull’acqua antincendio che dobbiamo raccogliere – ha detto Kierzkowski. Lo ha aggiunto Il terreno su cui sorgeva fu distrutto La sala è in cementoGrazie all’acqua raccolta in un unico posto e Non c’è rischio che penetri nel terreno.

Secondo la questura di Varsavia sono state avviate le operazioni “per accertare le circostanze dell’incendio”. “Il lavoro dei nostri investigatori comprende, tra le altre cose, l’intervista ai testimoni, la sorveglianza delle vicinanze e, soprattutto, la collaborazione con gli esperti antincendio. Ancora da accertare la causa esatta dell’incendio“- noi leggiamo.

Grande incendio in via Maryvilska. Il più grande centro commerciale di Varsavia è stato distrutto da un incendio

Informazioni sull’incendio al mercato coperto di Ul. I vigili del fuoco di Maryvilska 44 sono arrivati ​​alle 3.30 del mattino. Dopo 11 minuti sono arrivati ​​sul posto i primi mezzi dei vigili del fuoco. In quel momento – secondo quanto riferito dai servizi – una parte significativa del centro commerciale era già avvolta dalle fiamme.

Vedi: Varsavia. Sono stati inviati avvisi per un incendio nel centro commerciale Maryvilska 44

a causa di un incendio Il Centro per la Sicurezza dello Stato ha emesso un avvertimento ai residenti della capitale. Stare lontano dal luogo dell’incidente, restare a casa e non aprire le finestre. Partecipato alla lotta antincendio Diverse decine di vigili del fuoco, compresa una squadra di recupero chimico e ambientale.

Marywilska 44 è il più grande centro commerciale di Varsavia, specializzato nel commercio all’ingrosso e al dettaglio. Come indicato sul sito web JHM Development, la struttura era composta da 1.400 negozi e centri servizi.

Una serie di incendi in Masovia

Domenica sono scoppiati diversi incendi a Varsavia. Ha bruciato, tra l’altro, una stazione di smistamento di rifiuti e materiali da costruzione a Siekierki. L’incendio è scoppiato in una discarica di 25 x 30 metri quadrati situata in via Pananova. Vicino al ponte Siegerkowski.

Senior Brig ha assicurato in un’intervista con PAP. Carol Kierskowski, e anche questo incendio viene messo sotto controllo ed estinto.

La situazione è simile Foresta dei Gambino, Dove a Janovec Furono bruciati 2.500 metri quadrati di foresta. Secondo la sede distrettuale dei vigili del fuoco di Noy Dwór Mazowiecki, nessuno è rimasto ferito e gli agenti sono ancora sul posto.

Il tuo browser non supporta il lettore video…

Per saperne di più