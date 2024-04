Il nuovo presidente di Włocławek e i cambiamenti nel governo

Secondo i dati della Commissione elettorale nazionale, Ha vinto le elezioni presidenziali a Włocławek Christoph Kukuki (Comitato elettorale dell'Alleanza di sinistra) Risultati del 56,28%.(14.460 voti).

Il suo avversario, il presidente Marek Wojtkowski (Coalicja Wyborczy Koalicja Obywatelska), si è candidato alla rielezione e ha ottenuto il 43,72% dei voti. Voti (scelti da 11.232 elettori).

Attualmente, però, Krzysztof Kukucki è il viceministro dello Sviluppo responsabile della politica edilizia e abitativa. Sotto di lui fanno capo i seguenti dipartimenti:

1) Architettura, edilizia e geografia;

2) Gestione immobiliare;

3) Luogo di investimento;

4) Giurisprudenza;

5) Pianificazione spaziale.

Kukukki è il volto di un progetto di costruzione di appartamenti in affitto. Insieme al programma “No Start”, costituisce uno dei pilastri della strategia abitativa e delle misure volte a stimolare l'offerta.

Tuttavia, il ministro Kukukki dovrebbe presto dimettersi dal portafoglio. La prima riunione del consiglio comunale che presterà giuramento come sindaco di Włocławek dovrà essere convocata tra il 1° e il 7 maggio. Le sessioni inaugurali dei nuovi consigli – come previsto dalla legge sull'autonomia municipale – sono convocate dal commissario elettorale in un giorno che cade entro sette giorni dalla fine del mandato del consiglio che termina il 30 aprile.

Tutto ciò che menziona Questo non sarà l’unico cambiamento. Lo ha detto all'inizio di aprile Krzysztof Hetman, attualmente deputato del PSL e ministro dello Sviluppo e della Tecnologia, a Radio Zet. Non ha escluso di candidarsi alle elezioni di giugno per il Parlamento europeo.

Krzysztof Hetman è ministro dello Sviluppo dal 13 dicembre 2023. Nelle elezioni parlamentari del 2023 è stato eletto deputato per la decima volta. In precedenza era deputato. Ha ottenuto due volte il mandato al Parlamento europeo: nel 2014 dalla lista del PSL e nel 2019 dalla lista dell'Alleanza europea.