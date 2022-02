Il dottor Dre parla di Eminem che si è inginocchiato al Super Bowl

Il gesto è stato reso famoso dall’ex quarterback della NFL Colin Kaepernick come atto di protesta contro la brutalità della polizia e la discriminazione razziale, e c’è stato un rapporto che la NFL ha chiesto a Eminem di non farlo.

“Prendermi un ginocchio lo stavo facendo da solo”, ha detto il dottor Dre di qualcuno sotto la sua cura. “E non c’era nessun problema con quello.”

In una dichiarazione alla CNN domenica, la NFL ha affermato di non aver avuto problemi con i rapper in ginocchio.