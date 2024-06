I Tips di Oggi 24/06: Thiem, Sonego, Albania, Italia

Ecco i pronostici sulle scommesse di oggi 24 giugno. I campionati di calcio più forti del mondo, emozionanti gare di basket, pallavolo e tennis, oltre a numerose competizioni sportive. Puoi seguire tutto questo e piazzare scommesse su betfan.pl. Tuttavia, con noi otterrai un solido livello di informazioni sugli eventi più affidabili su cui scommettere. Dai un’occhiata alle nostre scelte per il 24 giugno qui sotto. Dai un’occhiata all’offerta più entusiasmante del bookmaker di oggi!

Monfils – Thiem (24.06, 10:00)

Thiem vince il set Corso 1,55 Riproduci ora

In vista di Wimbledon, Monfils affronta le avversità a Maiorca. Indubbiamente a Dominic questa superficie non piace, ma Monfils può dire lo stesso. Entrambi però non erano al meglio della forma, soprattutto Thiem, rientrato dopo un grave infortunio. È difficile immaginare chi vincerà questa partita, quindi scelgo il set perdente e scommetto un set sul tema con una quota di 1,55.

Davydovich Fogina – Sonego (24.06, 11:00)

Interessante anche la partita su erba per Fogina di Sonego. Naturalmente lo spagnolo preferisce la terra battuta, quindi i campi in erba potrebbero essere difficili per lui. Sonego, invece, è un giocatore che gioca allo stesso modo su ogni superficie. Qui secondo gli analisti le probabilità sono 50/50, però sceglierò qualcuno che gioca un po’ più debole sull’erba, ma spero che qui sfonda. Scommetto che Fogina vincerà a quota 1.83.

Albania – Spagna (24/06, 21:00)

Vince la Spagna Corso 1.44 Riproduci ora

L’Albania affronterà la Spagna nella partita più importante del Gruppo B di Euro 2024. Questa è l’ultima partita occasione per l’Albania e se perderà questa partita dovrà purtroppo dire addio agli Europei. Con una vittoria, gli spagnoli guideranno il girone e sicuramente vorranno farlo visto che affronteranno un avversario leggermente più debole nella fase a eliminazione diretta. Scommetto per una vittoria definitiva della Spagna con una quota di 1,44.

Croazia – Italia (24/06, 21:00)

Meno di 2,5 gol Corso 1,77 Riproduci ora

Lunedì la Croazia affronterà l’Italia in uno scontro campione d’incassi agli Europei. I croati potranno tornare a casa dopo questa partita. All’Italia, invece, basta un pareggio per eliminare i croati e per assicurarsi la promozione. Tuttavia, nessuna delle due squadre sta giocando bene agli Europei in questo momento, quindi scenderei sotto i 2,5 gol con una quota di 1,77.

L’offerta odierna del bookmaker: la scommessa più popolare del 24 giugno