I segni del cancro possono essere rilevati fino a 20 anni prima della comparsa dei sintomi

Gli scienziati dell'Istituto di oncologia dell'Università di Cambridge, aperto di recente, non stanno perdendo tempo e hanno già iniziato a lavorare per identificare i cambiamenti che si verificano nelle cellule molti anni prima che si trasformino in cellule tumorali. Secondo loro I segni del cancro possono essere riconosciuti molto prima rispetto alla diagnosi attualeChe potrebbe rivoluzionare la cura del cancro.

L’Early Cancer Institute, che ha appena ricevuto 11 milioni di sterline da un donatore anonimo, si sta concentrando sulla ricerca di modi per combattere il cancro prima che compaiano i sintomi. Lo studio utilizzerà le ultime scoperte che lo hanno dimostrato Molte persone sviluppano una cosiddetta condizione precancerosa, identificando quella che potrebbe consentire di combattere la lesione prima che cresca o si diffonda In tutto il corpo del paziente.

Il ritardo nello sviluppo del cancro può durare anni, a volte un decennio o due, prima che la malattia compaia improvvisamente nei pazienti

Il direttore dell'istituto, prof. Rebecca Fitzgerald.





Come spiegano i medici, occorre un approccio completamente diverso, che consenta di individuare precocemente una persona a rischio di cancro mediante test che possano essere eseguiti su un gran numero di persone. Un esempio è la spugna cellulare, una spugna montata su un filo sviluppata da un team del prof. Fitzgerald, che viene ingoiato come una pillola. Questo si espande nello stomaco per formare una spugna e può quindi essere trascinato nell'esofago, raccogliendo cellule lungo il percorso.