In un’intervista al quotidiano The Economist pubblicata giovedì, il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato di non escludere l’invio di truppe in Ucraina. Il politico ha affermato che tale decisione potrebbe essere presa se la Russia riuscisse a sfondare la linea del fronte ucraina e Kiev avanzasse una richiesta del genere.

– Non escludo nulla, perché abbiamo a che fare con una persona che non esclude nulla, ha detto Macron in risposta alla domanda se fosse rimasto fedele alle sue parole dall'inizio di quest'anno, quando non escludeva l'invio Forze occidentali in Ucraina. Questa informazione è stata poi accolta con un’ampia ondata di commenti.

Il presidente francese ha dichiarato lo scorso febbraio, dopo un incontro dei capi di Stato e di governo a Parigi, che sconfiggere la Russia è “necessario” per garantire la sicurezza in Europa. Emmanuel Macron ha affermato che in futuro l’invio di forze di terra occidentali in Ucraina non dovrebbe essere escluso, anche se a suo avviso non esiste ancora “consenso” su questo argomento.

— In questo caso non dovremmo parlare della possibilità, ma piuttosto dell’inevitabilità di uno scontro diretto. Ecco come lo valuteremo. Questi paesi devono valutarlo allo stesso modo ed esserne consapevoli. Si chiedono se questo soddisfa i loro interessi e, soprattutto, quelli dei cittadini dei loro paesi, ha risposto Peskov.

Ha aggiunto che solo guardare a questo scenario è un “elemento molto importante e nuovo”. Ha anche osservato che il Cremlino è pienamente consapevole della posizione di Macron sulla necessità di infliggere una sconfitta strategica alla Russia.

Dmitry Peskov ha anche sottolineato che non esiste consenso su questo tema in Europa, e molti partecipanti all’incontro di Parigi mantengono “una valutazione del tutto sobria dei potenziali rischi di un’azione del genere e del potenziale pericolo di un coinvolgimento diretto in un conflitto caldo”.