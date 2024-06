Durante questa visita, il presidente cinese Xi Jinping avrà colloqui con Duda sull’ulteriore sviluppo delle relazioni tra Cina e Polonia. La CGTN ha ricordato che Xi Jinping ha incontrato Duda durante la sua visita in Polonia nel 2016 e quest’anno ricorre il 75° anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

La CGTN ha citato un estratto dell’intervista rilasciata dall’ex presidente polacco Bronisław Komorowski, il quale ha sottolineato che la Polonia è stato uno dei primi paesi a riconoscere la Repubblica popolare cinese. – Da allora, le relazioni bilaterali hanno continuato a svilupparsi verso vantaggi reciproci, ha affermato Komarovsky.

La Cina è da molti anni il secondo partner commerciale della Polonia e la Polonia è il principale partner commerciale della Cina nell’Europa centrale e orientale. Il commercio tra Cina e Polonia è aumentato del 10%. Negli ultimi cinque anni, ha sottolineato la televisione cinese.

Una situazione vantaggiosa per tutti. L’ambasciatore cinese sulla visita del presidente Duta

In un articolo pubblicato dal People’s Daily, Sun Linjiang, ambasciatore cinese a Varsavia, ha ricordato che la Polonia è stata uno dei primi paesi a firmare un memorandum internazionale sulla “Comprendere l’iniziativa cinese Belt and Road”.

Secondo Sun, la visita di Duda è un segnale positivo che Cina e Polonia sono impegnate a raggiungere vantaggi reciproci, una cooperazione vantaggiosa per tutti e a lavorare insieme per superare le sfide.

Le relazioni della Cina con la Russia

La Cina è il partner commerciale più importante della Russia e, prima della guerra in Ucraina, aveva dichiarato una “partnership illimitata” con la Russia. Ciò è stato confermato dalla Cina nonostante l’impatto negativo sull’economia e la convinzione che la sua immagine sulla scena internazionale si fosse deteriorata.

Anche la posizione della Cina nel conflitto armato con l’Ucraina non è neutrale. “Fin dall’inizio del conflitto, la Cina ha fatto di tutto per sostenere l’economia russa. Ha anche agito come intermediario nel commercio di beni militari sanzionati necessari alla macchina da guerra russa”, sottolinea Deutsche Welle.