Guerra in Ucraina. Il politico finlandese parla apertamente della Russia. “impossibile”

-Siamo molto ottimisti… Nel lungo termine, la Russia non avrà alcuna possibilità di vincere questa guerra – Lo ha detto il ministro degli Esteri finlandese Elina Valtonen, riassumendo le decisioni della riunione dei capi diplomatici dei paesi della NATO a Praga.

Lei però lo ha ammesso “Nel breve e medio termine, ci vorrà molto perché la Russia lo capisca”, ha aggiunto.. Sabato, il quotidiano Iltalehti ha citato la Merkel che si riferiva al meccanismo di sostegno a lungo termine lanciato per l’Ucraina (40 miliardi di euro all’anno), così come all’approvazione da parte dei principali paesi occidentali di colpire obiettivi russi con armi trasferite sul loro territorio, e all’addestramento programma per i soldati ucraini.

– Se continua così, siamo davvero in una buona posizione – lei ha aggiunto.

Politico finlandese sul futuro della Russia. “Nessuna possibilità di vincere”

Valtonen ha sottolineato che se Non tutti i paesi della NATO possono trasferire attrezzature militari all’Ucraina nella stessa misura – Il che è comprensibile: può inviare denaro all’Ucraina e il sostegno dovrebbe essere diviso equamente in relazione al PIL di un determinato paese.

Secondo Valtonen Tuttavia, la Finlandia attualmente non intende inviare i propri addestratori militari in Ucraina. Ha detto: Attualmente non siamo pronti per questo e nemmeno per discuterne, ma non sappiamo cosa accadrà in futuro. – Tuttavia è positivo che alcuni paesi lo facciano – Ho ammesso.

Ho notato che il carattere è cambiato Stati Uniti d’America Se la Germania riguardo all’uso delle armi trasferite all’Ucraina è “importante”. Affinché le forze armate ucraine mantengano la linea del fronte, Devono avere il diritto di colpire obiettivi militari russi con armi occidentali Ha sottolineato il suo territorio. READ Intrappolati e centinaia di persone salvate dopo che un incendio ha travolto il traghetto italo-greco

Finlandia. L’Ucraina ha bisogno della NATO

Valtonen ha ricordato che era sola La Finlandia dona attrezzature militari e armi all’Ucraina, non ha imposto restrizioni regionali al suo utilizzo. Ciò è stato confermato anche dal presidente finlandese Alexander Stubb, che venerdì ha partecipato all’incontro dei leader nordici con Volodymyr Zelensky a Stoccolma.

Questa linea finlandese fu applicata fin dalla prima fase della guerra, Ma non se ne parlava ad alta voce – Commenta Helsingin Sanomat: Va notato che le autorità finlandesi non divulgano – per ragioni di sicurezza – il contenuto dei pacchi militari trasportati in Ucraina, e che le “restrizioni” all’uso delle armi riguardano principalmente i paesi che le hanno fornite un periodo più lungo. Armi a distanza.

Rimani informato E diventa uno degli oltre 200.000 follower della nostra fan page, ad es Eventi Interia su Facebook E commenta lì i nostri articoli!