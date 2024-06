Guardi questi video? E’ a causa del tuo cervello

Se pensi di aver scelto i tuoi generi cinematografici preferiti, allora hai ragione, pensi. Secondo una nuova ricerca, queste informazioni potrebbero essere permanentemente radicate nel tuo cervello. Tutto dipende da cosa ti dà più soddisfazione.

Lo hanno scoperto gli scienziati tedeschi Le persone hanno il loro tipo di film preferito perché stimola emozioni piacevoli Il che ci fa venir voglia di tornare di più. Secondo il Daily Mail, questo è il primo studio a esaminare come le nostre preferenze cinematografiche sono collegate al nostro cervello. I risultati sono stati appena pubblicati sulla rivista Frontiers in Behavioral Neuroscience. È interessante notare che Le prestazioni del nostro cervello dipendono dal genere che stiamo guardando attualmente.

Sistema bonus e film

L’esperimento ha coinvolto un totale di 257 partecipanti, di cui 128 donne e 129 uomini. Alle persone è stato chiesto di scegliere i loro due tipi preferiti tra otto opzioni. Quindi selezionato I due gruppi più popolari sono commedia/azione e thriller/documentario Sono state mostrate immagini di volti terrorizzati e arrabbiati. insieme Il cervello dei partecipanti è stato continuamente monitorato utilizzando elettrodi Monitora la loro attività.

Le misurazioni hanno dimostrato che le persone preferiscono i film Azione e commediaHa mostrato una maggiore attività nell’amigdala e in un’altra regione considerata essenziale per un comportamento motivato quando presentato con stimoli emotivi negativi. Secondo gli scienziati, questo è probabilmente perché Questi partecipanti apprezzano le intense emozioni che questi generi spesso evocano. Il team ha anche scoperto che le commedie attivano il sistema di ricompensa in risposta agli stimoli emotivi in ​​cui una persona apprezza l’utilizzo di questo tipo di film.

E i tifosi? Thriller e documentari? A loro volta, hanno mostrato una diminuzione dell’attività nel sistema limbico, che è ciò che dovrebbe indicare Diminuzione della risposta emotiva alla paura e alla rabbia. Ciò suggerisce che questo gruppo sperimenta una ricompensa derivante dall’impegno cognitivo piuttosto che dall’eccitazione emotiva. I risultati indicano anche che gli appassionati di gialli e thriller Potrebbe trovare più soddisfazione nel risolvere enigmi E/o stress prolungato.

Gli scienziati sono quindi giunti alla conclusione che il nostro cervello determina quali film ci piacciono di più in base ai meccanismi già presenti in essi. La testa sembra verificare se un particolare tipo è il migliore nel superare il test del sistema di ricompensa e ci chiederà di più. E le piattaforme di streaming stanno solo aspettando questo.

