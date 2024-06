Gli scienziati hanno una nuova idea per scoprire civiltà aliene. lui è matto

I nostri discendenti utilizzeranno la propulsione a curvatura per viaggiare nello spazio? Questa possibilità non può essere esclusa. Gli scienziati suggeriscono che ora siamo in grado di creare un tale motore, utilizzando la fisica che conosciamo attualmente, come discusso di recente Fatecelo sapere a GeekWeek.

Sebbene il motore a curvatura affondi le sue radici in una delle serie di fantascienza più popolari – Star Trek – ha anche una base scientifica. Nuove simulazioni lo mostrano in determinate situazioni Può produrre onde gravitazionali che possono essere osservate sulla Terra, Che permetterà la scoperta di civiltà aliene. Sembra fantastico? Probabilmente sì, ma questo concetto si basa sui principi della teoria generale della relatività di Einstein.

La modellazione matematica del modello di torsione è stata effettuata per la prima volta nel 1994 dal fisico Miguel Alcubierre. Secondo lui I veicoli spaziali possono viaggiare più veloci della luce (Solo secondo un osservatore esterno, ovviamente) grazie alla distorsione dello spazio, che consiste nel restringerlo davanti ed espanderlo dietro. Un tale superamento di enormi distanze in breve tempo grazie alla curvatura dello spazio-tempo, evitando in qualche modo il limite della velocità della luce, è coerente con la teoria della relatività generale. L’unità non accelera la navicella spaziale al di sopra della velocità della luce, è impossibile.

L’idea di base di un motore a curvatura è che invece di superare direttamente la velocità della luce in un sistema di riferimento locale, cosa che violerebbe l’invarianza di Lorenz, una “bolla di torsione” può percorrere distanze più veloci della velocità della luce (misurata da qualche parte). osservatore distante) contraendo lo spaziotempo di fronte a lui ed espandendo lo spaziotempo rispetto a lui.

Gli scienziati scrivono nella pubblicazione





Purtroppo questa forma richiede energia negativa, il che rende attualmente impossibile l’implementazione della tecnologia conosciuta, tra l’altro, anche da Star Wars. In esaminare È stato caricato sul server di prestampa arXiv, dove l’astrofisico e matematico Katie Clough della Queen Mary University di Londra, insieme ai colleghi Tim Dietrich del Max Planck Institute for Gravitational Physics e Sebastian Kahn dell’Università di Cardiff, hanno studiato se è ipotetico. I guasti del motore a curvatura possono emettere onde gravitazionali rilevabili.

Naturalmente, gli scienziati non affermano di essere in grado di costruire un motore futuristico. Per eseguire le simulazioni utilizzano un altro strumento disponibile da molto tempo, la matematica. Se il motore Alcubierre raggiunge una velocità costante, non può essere rilevato. Non genera onde gravitazionali e non ha massa ADM. ADM sta per Arnowitt – Deser – Misner, dal nome di tre fisici.

Quando accelerano, decelerano o collassano, diventano visibili provocando potenti onde gravitazionali. Le perturbazioni che si verificano nello spazio-tempo possono essere paragonate graficamente alle onde sull’acqua causate da un movimento improvviso. Un evento così intenso rilascerebbe energia sufficiente per generare onde gravitazionali, simili a quelle generate dalla fusione di buchi neri o dalla collisione di stelle di neutroni.



E video di YouTube





Può essere scoperto grazie Lego (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory), che rileva le increspature nello spazio-tempo causate da eventi cosmici.









Nell’esempio di una bolla deformante larga 1 chilometro che si muove alla velocità del 10%, menzionato nell’articolo. velocità della luce, ed è stato stabilito che dovesse essere generato un segnale con una frequenza di 300 kHz, Può essere rilevato a una distanza massima di 3,26 milioni di anni luce. Secondo i ricercatori, un rilevatore simile a LIGO ma progettato per funzionare a frequenze più elevate potrebbe rilevare questo segnale. “Le proposte per tali rilevatori esistono e sono possibili, ma nessuna è attualmente finanziata”, ha detto Clough.

nonostante L’idea di cercare civiltà aliene attraverso le onde gravitazionali generate da un motore a curvatura è fisicamente possibile, Sembra anche molto pazzo in questo momento. Siamo ancora lontani dall’utilizzare LIGO per rilevare tali segnali. In effetti, non siamo nemmeno sicuri che i potenziali alieni utilizzino i nostri concetti ispirati alla fantascienza.

Ci sarà senza dubbio un gruppo di studiosi che vorrà portare avanti tali considerazioni. Comprendere questi tipi di cambiamenti nello spazio-tempo potrebbe anche espandere la nostra conoscenza delle sue dinamiche in scenari che violano le condizioni energetiche conosciute. Tali ricerche ampliano i confini della nostra comprensione della fisica, mettono alla prova i limiti della relatività generale e possono portare a nuove intuizioni teoriche.