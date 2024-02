10 La migliore giochi in scatola adulti del 2024 – Non acquistare una giochi in scatola adulti finché non leggi QUESTO!

Il percorso per acquistare la migliore giochi in scatola adulti è spesso pieno di una moltitudine di scelte, il che rende essenziale prendere queste decisioni con saggezza.

Questa guida all’acquisto è un’ampia panoramica dei passaggi integrali coinvolti nell’acquisto della migliore giochi in scatola adulti assicurandoti di ricevere il miglior rapporto qualità-prezzo e un prodotto che non solo soddisfa ma supera le tue aspettative.

Hasbro Taboo classico, gioco di società con parole da indovinare per adulti e adolescenti, gioco da tavolo per 4 o più giocatori dai 13 anni in su 34,99 €

32,90 € disponibile 23 new from 32,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche IL GIOCO DA TAVOLO DI TABOO PREFERITO DAI FAN: è il classico gioco di Taboo delle parole vietate ma con argomenti di tendenza per un tocco moderno ​

EVITA LE PAROLE TABOO: nel gioco di carte per adulti, famiglie e adolescenti, Taboo, è una corsa contro il tempo per far indovinare ai tuoi compagni di squadra la parola misteriosa senza nominare le parole Taboo riportate sulle carte​

CARTE MODERNE E DIVERTENTI: il gioco di parole Taboo contiene carte inedite che si ispirano alla cultura pop, alle tendenze e a molto altro ancora.​ Contiene 212 carte per un totale di 848 parole da indovinare e un gioco mai ripetitivo

GLI STRUMENTI ONLINE MIGLIORANO IL GIOCO: i giocatori hanno la possibilità di scegliere se utilizzare il timer, il buzzer e il segnapunti virtuali, oppure la clessidra, lo squeaker​ e il segnapunti inclusi nella confezione

IDEALE PER FESTE E LE SERATE FUORI CASA: vivacizza le serate con questo gioco di gruppo. Ci puoi giocare ovunque, a una festa, in viaggio o in altre occasioni. Incontri i tuoi amici per mangiare un boccone? Prendi la scatola delle carte e il tuo smartphone e gioca dove vuoi

Think Fun - Cold Case 1: La verità Non muore mai, Gioco di Logica per Adulti, Gioco Investigativo, 1-4 Giocatori, Pensierini Natale, 14+ Anni 9,99 €

7,09 € disponibile 6 new from 7,09€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Nel 1988, il corpo di un giovane reporter ventitreenne venne trovato senza vita, ucciso a colpi di arma da fuoco; riuscirai a risolvere il caso

Indaga, esamina le prove e risolvi questo misterioso omicidio dopo di trent'anni

Usa tutta la tua logica per risolvere il mistero

Un'esperienza investigativa coinvolgente; contiene 28 prove che ti aiuteranno a risolvere il caso

Giocabile in piccoli gruppi o da soli

Asmodee: Coco Rido, Divertente Gioco da Tavolo per Adulti, Black Humor, 3-10 Giocatori, 18+ Anni, Edizione in Italiano 24,99 € disponibile 27 new from 22,00€

1 used from 24,87€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il gioco per adulti, pensato da adolescenti, prodotto da bambini

Il gioco meno politically correct e indecente degli ultimi anni, capace di scandalizzare e divertire fino a farvi venire le lacrime agli occhi

Le associazioni di parole possono talvolta produrre frasi inopportune, abiette o assurde, ma poco importa: la cosa importante è che siano divertenti

Le regole sono facilissime: rispondi alla domanda nel modo esilarante possibile e vinci

Numero di giocatori: 3-10, Età consigliata: 18+, Durata media: 10-30 min., Edizione in lingua italiana READ 40 La migliore Culla per bambole del 2022 - Non acquistare una Culla per bambole finché non leggi QUESTO!

Grandi Giochi Nè si Nè No, MB678552 29,99 €

21,90 € disponibile 51 new from 21,90€

3 used from 20,12€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il gioco dove non si può rispondere nè si nè no

2 livelli di gioco: bambini e adulti

900 domande trabocchetto

Le domande riguardano storia, geografia, musica, sport e televisione

Vince chi raggiunge il centro senza farsi ingannare dai trabocchetti

Editrice Giochi, Risiko, Giochi in Scatola, Risiko Classico Edizione 2023, Giochi di Società e Strategia per Famiglia e Amici, Giochi da Tavolo per Adulti e Bambini, da 3 a 6 Giocatori, 10+ Anni 36,99 €

33,77 € disponibile 32 new from 32,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche RISIKO ORIGINALE: Torna la nuova edizione di uno dei classici giochi da tavolo, creato da Editrice Giochi. Ideale da 3 a 6 giocatori, questo gioco di strategia piacerà a famiglie e amici

GIOCO DI STRATEGIA: Sfida i tuoi amici in questo classico gioco da tavolo e di strategia. Scegli il colore del tuo esercito e distribuisci le armate sul territorio. Per vincere, attacca e occupa nuovi territori per raggiungere il tuo obiettivo segreto

GIOCHI DA TAVOLO PER LA FAMIGLIA: Ideale per le serate in famiglia, questo gioco di società appassionerà facilmente. Con la regola Time Attack, Risiko è un gioco di società perfetto per partite sempre più rapide e serate in compagnia

GIOCHI DI SOCIETÀ EDITRICE GIOCHI: Editrice Giochi offre una varietà di puzzle e giochi da tavolo per bambini, ragazzi e adulti, giochi di società e di strategia, carte e giochi da tavolo classici come domino, mahjong o scacchi. Giochi da tavolo ideali per le famiglie e le serate con gli amici per il massimo del divertimento

CONTENUTO DEL GIOCO IN SCATOLA: Il Gioco di società Risiko contiene 1 Tabellone, 6 eserciti di colori diversi, un set da 74 carte, 6 dadi e 1 libro per le istruzioni del gioco

Asmodee - Punchline, Gioco da Tavolo Per Adulti, Black Humor, 3+ Giocatori, 18 + Anni, Edizione in Italiano 32,48 € disponibile 3 new from 26,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Punchline è un gioco cattivo, irriverente, di black humor… e assolutamente non politically correct!

I giocatori devono creare l’abbinamento più divertente e mettere alla prova il senso dell’umorismo degli altri

COME SI GIOCA? Un giocatore legge una carta domanda. Gli altri giocatori mettono una carta risposta. Vince la combinazione più divertente

400 carte scandalose, cattive e trasgressive. Punchline è un gioco vietato ai minori. Siete avvisati!

Un gioco perfetto per feste, compleanni, addii al nubilato o al celibato, serate con gli amici. Insomma: è perfetto per qualsiasi occasione

Asmodee, Unstable Unicorns VM18, Gioco da Tavolo per Adulti di Cattiveria e Unicorni Hot, 2-8 Giocatori, 18+ Anni, Edizione in Italiano 18,74 €

17,80 € disponibile 11 new from 17,80€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sconvolgi i tuoi amici, poi abbandonali: gli Unicorni non giudicano

Un gioco di carte strategico e altamente competitivo sulle due cose che tutti amano: gli Unicorni e la Distruzione

I giocatori devono cercare di completare la propria stalla e sabotare i piani degli avversari, sfruttando i poteri e la magia degli Unicorni

Vincitore del Premio del Pubblico 2019 (Toy of the Year Awards)

Unstable Unicorns VM18 è la versione del gioco vietata ai minori di 18 anni

Cluedo Conspiracy, gioco da tavolo per adulti e ragazzi, dai 14 anni in su, gioco di strategia con identità segrete, per 4-10 giocatori 24,99 € disponibile 24 new from 22,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche LA VERSIONE PER ADULTI DI CLUEDO CHE STAVI ASPETTANDO: menti ai tuoi amici e architetta il delitto perfetto! Il gioco da tavolo Cluedo Conspiracy è un gioco di strategia con identità segrete in cui tutti sono sospettati, ma con un'atmosfera festaiola! Dai 14 anni in su. Per 4-10 giocatori

AMBIENTAZIONE SU UN'ISOLA, UNA NUOVA VITTIMA: sei invitato al Resort Vipera nera, dove un ospite (forse proprio tu!) sta tentando di uccidere il manager, il Signor Coral. Trappole mortali sono sparse in tutto il resort e... qualcuno è armato

SQUADRE SEGRETE: nei panni dei personaggi di Cluedo, i giocatori assumono identità segrete e sono divisi in due squadre, ovvero Alleati e Membri del complotto. I primi devono proteggere il Signor Coral, mentre i secondi devono eliminarlo di nascosto

DI CHI TI PUOI FIDARE? Menti, inganna, sabota! In questo gioco misterioso, tutto ruota intorno alla manipolazione mentre i giocatori cospirano, raccolgono indizi, condividono informazioni (o meno) e si accusano a vicenda per fermare gli avversari

VARI MODI DI VINCERE: i Membri del complotto vincono portando a termine l'omicidio in un luogo specifico o sabotando in segreto gli avversari e facendo scattare trappole. Gli Alleati vincono disarmando tutte le trappole o, se falliscono, risolvendo i CHI, DOVE e COSA del Complotto segreto READ 10 La migliore palestrina neonati del 2024 - Non acquistare una palestrina neonati finché non leggi QUESTO!

The World Game - Super Skills - Italiano - Gioco d'Azione - Competi con i tuoi Amici in 120 Diverse Sfide - Puro Divertimento per una Serata in Famiglia con Bambini, Adolescenti e Adulti 31,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Super Divertente - Metti in mostra le tue abilità con una varietà di sfide divertenti. Super Skills è un gioco da tavolo in italiano adatto a maschi e femmine di tutte le età.

Sfide Diverse - Un gioco di società completo con molteplici sfide. Impila le tazze a formare una piramide bendato. Rimbalza una palla contro un muro dietro la schiena, mantieni in equilibrio 3 dadi su una bacchetta e molto altro ancora.

Per Bambini e Adulti - Super Skills è l'ideale regalo per le serate in famiglia, le feste o i team building. Giocabile sia al chiuso che all'aperto, è perfetto per le giornate nel giardino.

4 Modelità di Gioco - Completa la sfida da solo, in team con un compagno, uno contro uno con un avversario o contro tutti gli altri giocatori. Vinci e avrai tutto il diritto di vantarti delle tue abilità.

Contenuto - 120 carte sfida, 10 tazze, 5 palline, 4 dadi, 2 bacchette, bendaggio per gli occhi, cronometro a clessidra, corda, tabellone dei punteggi e pennarello cancellabile.

Sbronzopoli, il gioco dove bevi per... Ricordare, per 6 giocatori 38,00 €

31,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sbronzopoli: Un gioco di società che non sfida solo le vostre capacità ma anche i vostri limiti. Il gioco è semplice, ognuno ha una pedina e un piccolo bicchiere. Tirando il dado, l’obiettivo è fare tutto il giro e raggiungere esattamente il traguardo prima degli altri seguendo alla lettera le istruzioni direttamente scritte sul piano da gioco.

Partecipanti: Per il gioco da tavolo sono richiesti da 2 a 6 giocatori. È possibile anche giocare in più di 6 giocatori.

Regolamento: Quando un avversario ti raggiunge sulla tua casella, tu retrocedi di due (ovviamente esegui le istruzioni scritte nella nuova posizione). Se un giocatore fa cadere il dado dal tavolo… Paga pegno! All’interno della scatola si trovano le spiegazioni specifiche per ogni casella.

Risate, Creatività e Divertimento: Sbronzopoli è il Gioco di Società Perfetto per un momento indimenticabile in famiglia o con i tuoi amici.

Versioni disponibili: è possibile acquistare la versione in italiano e la versione in francese. Ora non ti resta che tirare il dado e iniziare a divertirti in compagnia!

