10 La migliore fossa biologica del 2024 – Non acquistare una fossa biologica finché non leggi QUESTO!

BactPro - BactSeptic - Pulizia e manutenzione delle fosse biologiche, scioglie gli ingorghi ed elimina cattivi odori - Attivatore Biologico - Polvere 1,3 kg con dosatore 24,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ATTIVATORE BIOLOGICO PROFESSIONALE PER FOSSE BIOLOGICHE: Digerisce ed elimina i rifiuti solidi organici. Migliora il funzionamento della fossa biologica: rimuove i cattivi odori, disgrega incrostazioni e riduce il sedimento. Prodotto biologico più potente sul mercato.

PULIZIA E MANUTENZIONE CONTINUA: Utilizzando miliardi di batteri benefici ad ogni applicazione, attiva una degradazione efficiente degli scarti organici, 24 ore su 24.

ALTERNATIVA SOSTENIBILE: Grazie all’attivazione biologica puoi pulire e mantenere efficiente la fossa biologica e fossa settica senza la continua necessità di spurgo, evitando spese di gestione straordinarie per l’impianto.

FACILE DOSAGGIO E ALTA CONCENTRAZIONE Inserendo un misurino nello scarico è di semplice dosaggio rispetto ad un prodotto liquido. La composizione in polvere permette un'alta concentrazione di attivo.

⏳ TRATTAMENTO FINO A UN ANNO PER 4 PERSONE: Contiene 1,3 kg di polvere con misurino dosatore da 25 g. ca. - MADE IN ITALY

Disincrostante Diavolina Bio Fosse 12 Bustine 10,10 €

5,90 € disponibile 25 new from 5,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Adatto per fosse

Contiene 12 bustine

Ogni bustina ha 25 grammi

A base di batteri ed enzimi

envii Septic Klear – Attivatore Trattamento e Pulizia Batteri per Fossa Biologica – Enzimi per Fosse Biologiche (12 Pastiglie) 22,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il detergente naturale elimina gli odori e pulisce le fosse settiche

Ogni compressa contiene oltre 75 miliardi di batteri benefici

L'uso regolare eliminerà la necessità di svuotare le fosse settiche

Impedisce il backup delle fosse settiche abbattendo i rifiuti solidi

Contiene 12 compresse - utilizzare 1 compressa al mese

Eparcyl - Sacchetti (12 mesi di trattamento) di attivatore biologico per fosse settiche, per la loro manutenzione (Confezione da 54) 40,18 € disponibile Controlla Su Amazon READ 40 La migliore forno microonde kendo del 2022 - Non acquistare una forno microonde kendo finché non leggi QUESTO! Amazon.it Caratteristiche Eparcyl granuli rivoluziona il trattamento delle fosse con un attivatore sotto forma di granuli che offre 6 mesi di tranquillità in un unico gesto.

L'attivatore granulare contiene tutti i principali attivi indispensabili al buon funzionamento della fossa settica.

Eparcyl granuli è la garanzia di una fossa tranquilla, senza odori né intasamenti per 6 mesi.

L'uso regolare di Eparcyl granuli consente di espellere gli scarichi della fossa settica o di tutte le acque.

Evita odori e intasamenti per 6 mesi in un unico gesto. Resistente alla candeggina. Granuli di attivatore biologico*.

BIOFRESH SPURGO kg.1 attivatore per lo spurgo biologico 19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Attivatore biologico per trattamento delle fosse settiche/biologiche

pulizia e deodorazione delle canalizzazioni

riduzione degli interventi di spurgo tradizionali

elimina grassi, proteine, amidi, residui vegetali e organici

disponibile anche in confezione gran risparmio da kg.3

Wc Net Professional - Fosse Biologiche, Capsule Idrosolubili per WC, Scioglie gli Ingorghi, 20 Caps 19,90 € disponibile 4 new from 19,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Fosse biologiche: la fossa biologica è una vasca di contenimento nella quale confluiscono tutte le acque nere della casa, un mancato o errato trattamento della fossa settica può provocare danni rilevanti come ingorghi, cattivi odori e deflusso non corretto

Prodotto: Wc Net capsule idrosolubili è il prodotto specifico per il corretto funzionamento delle fosse biologiche

Azione: usato una volta a settimana grazie alla sua formula concentrata potenzia l’azione degli enzimi e scioglie i rifiuti solidi prevenendo gli ingorghi ed evita i cattivi odori

Modalità d’uso: aprire il barattolo tirando la linguetta sul tappo, gettare la capsula nel WC mentre il flusso dell'acqua crea turbolenza

Dosaggio: Utilizzare 1 capsula a settimana per 1/4 persone, per 5/8 persone utilizzare 2 capsule a settimana, per 9/12 persone 3 capsule a settimana. Nel caso di fossa inattiva, nuova o appena spurgata raddoppiare il trattamento durante il primo mese

BIOFRESH SPURGO kg.3 attivatore per lo spurgo biologico 44,88 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Confezione gran risparmio

Attivatore biologico per lo spurgo biologico trattamento delle fosse settiche

pulizia e deodorazione delle canalizzazioni di scarico

riduzione degli interventi di spurgo tradizionale

elimina grassi, proteine, amidi, residui vegetali e organici.

MBL SPURGO TABLET - n. 50 compresse da 3,5 gr - Attivatore biologico-enzimatico in compresse idrosolubili, per il trattamento di fosse biologiche, e per le tubazioni degli impianti di scarico 29,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ È un attivatore biologico in COMPRESSE idrosolubili, costituito da una miscela di microrganismi, enzimi e nutrienti per la degradazione e la digestione di sostanze grasse e di origine fisiologica, di residui alimentari, cartacei, detersivi, etc., causa di intasamenti e cattivi odori (contiene 2 miliardi di microrganismi per grammo)

✅ RIDUCE i cattivi odori e, conseguentemente, contribuisce a creare una sensazione di benessere da parte degli utenti, sia negli ambienti domestici sia in quelli lavorativi, non creando disagio durante la loro permanenza

✅ L’attività dei microorganismi ripulisce efficacemente condotte di scarico, fosse biologiche o settiche, fosse imhoff, pozzi neri o perdenti, vasche di rilancio, vasche di accumulo, pozzetti separatori, trappole grassi, sifoni e condotte

✅ PREVIENE i costosi interventi di manutenzione straordinaria (utilizzo di prodotti chimici inquinanti e pericolosi, interventi meccanici degli idraulici, auto spurghi, etc.) DIMINUISCE il rischio di intasi, mantenendo le tubature, i collettori di scarico e le reti fognarie pulite RIGENERA, RIATTIVA e MOLTIPILICA la flora batterica negli scarichi e nelle fosse biologiche con ripristino del COD

✅ Semplice da usare, basta immetterlo nel WC o nelle pilette delle altre condotte, sifoni di lavandini, docce, bidet, vasche da bagno, turche, canaline di scolo, pozzetti, nella quantità e frequenza indicata dalla scheda tecnica allegata sotto l’immagine del prodotto READ 40 La migliore la cuccia per gatti del 2022 - Non acquistare una la cuccia per gatti finché non leggi QUESTO!

72 Caps WC Net Professional Fosse Biologiche WCNet per il bagno fossa biologica 35,27 € disponibile 16 new from 35,27€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 72 Caps WC Net Professional Fosse Biologiche WCNet per il bagno fossa biologica

BIO TABS fosse biologiche attivatore biologico in compresse idrosolubili 9,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche attivatore biologico per eliminazione dei cattivi odori e gli ingorghi degli scarichi

mantiene gli scarichi puliti e deodorati senza ostruzioni

mantiene la fossa biologica nelle condizioni ottimali riduce gli interventi di spurgo meccanico

compresse idrosolubili ad elevatissima concentrazione dosabili nei lavandini bidet docce wc

elevato rendimento per un trattamento prolungato di molti mesi

