Filippine e Italia festeggiano la coppa amichevole

MANILA, Filippine – Le relazioni tra la Repubblica Italiana e la Repubblica delle Filippine verranno celebrate martedì prossimo con la Coppa dell’Amicizia Filippine-Italia al Rizal Memorial Football Stadium.

Le Filippine saranno rappresentate dalla nazionale under 19 del Paese, mentre la bandiera italiana sarà rappresentata da giocatori selezionati a livello locale.

In particolare, i giocatori Under 19 delle Filippine sono stati osservati durante il campionato nazionale maschile Under 19 della Federcalcio filippina (PFF), e il direttore tecnico della PFF Joseph Ferre prenderà le decisioni.

I giocatori reclutati localmente per la squadra italiana sono stati selezionati dall’ex campione della nazionale maschile filippina Simon Gretwich, che allenerà anche la squadra.

“La Coppa dell’Amicizia Filippine-Italia 2024 è uno degli eventi più importanti di una serie di iniziative organizzate dall’Ambasciata d’Italia a Manila, in occasione della Festa della Repubblica Italiana 2024”, ha affermato l’Ambasciatore d’Italia nelle Filippine Marco Clemente.

“Questo evento segna un nuovo capitolo nella fruttuosa cooperazione tra Italia e Filippine, che sarà celebrato nel 2022 in occasione del 75° anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche bilaterali”, ha aggiunto.

Il presidente della PFF John Anthony Gutierrez è entusiasta della prossima Coppa amichevole.

Il Presidente della Federazione ha detto che questa è una celebrazione dell’amicizia tra il Paese e l’Italia e anche un’espressione dell’amore del Paese per il gioco del calcio.

“Questa coppa amichevole è speciale per la federazione a molti livelli”, ha detto.

“Oltre a ricordare i legami tra Italia e Filippine negli anni ’40, possiamo mettere in risalto la cultura calcistica filippina e dare alla nostra nazionale emergente U19 l’opportunità di giocare contro una squadra selezionata. Avversari.”

I biglietti per la Coppa dell’Amicizia sono gratuiti per il pubblico. I biglietti sono disponibili su https://ticket2me.internet/occasion/ 21819.