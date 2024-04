Elezioni governative locali 2024. Come votare? Dove controllare l'indirizzo del campus? Quante carte?

Sono in corso le votazioni per le elezioni amministrative. Dove posso trovare informazioni sui candidati? Come verificare l'indirizzo del seggio elettorale? Chi ha diritto al trasporto gratuito? Cosa portare con te e come votare correttamente? Spieghiamo tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni locali di domenica.

Oggi i polacchi eleggono i membri dei consigli comunali, delle contee e dei consigli provinciali, nonché i leader delle comuni, dei sindaci e dei leader delle città. Poiché i sondaggi per le elezioni dei capi dei comuni, dei sindaci e dei capi delle città non hanno dato risultati, la seconda fase delle votazioni si terrà il 21 aprile. Cosa devi sapere prima di votare?

Dove posso trovare informazioni sui candidati?

È possibile trovare informazioni di base sui candidati sul sito PKW. Devi andare alla scheda “Candidati”, selezionare dove vuoi votare e modificare l'opzione di ordinamento predefinita di “Tutte le elezioni” con l'opzione preferita, ad es. “Sindaco, sindaco, capo della città”. Successivamente verranno visualizzate le informazioni sull'età, il luogo di residenza, il numero nell'elenco e il gruppo di tutte le persone che si candidano alla carica di sindaco del comune.

Per saperne di più su una persona, devi cercare informazioni da solo. È importante controllare i social media del candidato e i resoconti dei media locali su di lui. Se il candidato ricopre già una carica è necessario verificare anche i siti ufficiali degli enti locali.

Come posso verificare dove votare?

Il modo più semplice per verificare dove votare durante le elezioni locali è utilizzare l'app o il sito web mObywatel. Per quanto riguarda l'applicazione, dopo aver effettuato l'accesso, vai alla scheda "Elezioni", fai clic su "Avanti" e seleziona la finestra relativa alle Elezioni degli enti locali. Successivamente verranno visualizzati sia il nome che l'indirizzo del seggio elettorale.

Utenti del sito web www.mobywatel.gov.plDopo l'accesso, devono selezionare la scheda “I tuoi dati” e fare clic su “Registrazione centrale degli elettori”.

Chi ha diritto al trasporto gratuito al seggio elettorale?

Le persone con disabilità grave o moderata e quelle che hanno più di 60 anni il giorno della votazione hanno diritto al trasporto gratuito da e per il seggio elettorale. La fornitura di questo trasporto spetta al sindaco di un comune in cui non è disponibile il trasporto passeggeri il giorno delle elezioni. In base ad esso, gli elettori vengono raccolti dal loro luogo di residenza permanente.

Il 25 marzo è il termine ultimo per registrare la tua volontà di esercitare il diritto di transito per le elezioni del 7 aprile. In caso di votazione al secondo turno, se non comunicata prima del primo turno, il termine per la registrazione dell'opzione di utilizzo del trasporto gratuito scadrà il 16 aprile.

Hanno diritto al trasporto gratuito per recarsi alle urne anche gli elettori dei comuni senza trasporto pubblico il giorno delle elezioni o con fermate a più di 1,5 km dal seggio elettorale. Tuttavia, gli elettori non vengono prelevati dal loro luogo di residenza. È stata invece predisposta una corsia di traffico speciale.

Cosa portare per le elezioni?

Per partecipare alle elezioni locali è necessario presentarsi al seggio elettorale con un documento attestante la propria identità. Dovrebbe essere un documento con fotografia. Non è però necessario che si tratti di un documento di identità. Il tuo passaporto, la tua tessera studentesca o ad es. Puoi portare con te anche la patente di guida. Puoi anche verificare la tua identità utilizzando l'app mObywatel.

Quanti voti otterrai?

Quanti voti ottiene un elettore dipende da dove vive. Nel primo turno, la maggior parte degli elettori riceverà quattro carte. I residenti dei comuni con diritto di contea, dove non viene eletto un consiglio di contea, riceveranno una carta in meno. L'eccezione è Varsavia, dove – anche se il consiglio distrettuale non viene eletto – gli elettori ricevono comunque quattro tessere. Oltre al sindaco, al consiglio comunale e al consiglio provinciale, eleggono anche i consiglieri distrettuali.

È importante sottolineare che ogni tessera deve riportare i timbri della Commissione elettorale distrettuale e della Commissione elettorale regionale.

Come votare correttamente alle elezioni?

Per votare importante, In ogni cartolina ricevuta dovrà essere apposta una “X” nella casella accanto al nome di un solo candidato. La mancata marcatura di una “X” o una marcatura diversa da “X” comporterà un voto non valido. Tutti i voti e gli strike saranno trattati come aggiunte che non pregiudicheranno la validità del voto.