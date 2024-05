Divertimento, apprendimento e avventura: sono iniziate le iscrizioni per i campi estivi per bambini a Czarny Groń

Cultura: intrattenimento, articoli promozionali, notizie,

I campi estivi per bambini dai 5 ai 12 anni sono un’eccellente forma di intrattenimento durante le vacanze che unisce divertimento, apprendimento e sviluppo.

Grazie al vario programma di attività, i bambini possono trascorrere il loro tempo in modo attivo e creativo, fare nuove amicizie e acquisire preziose esperienze. Per i genitori è certo che i loro figli trascorrono le vacanze in un ambiente sicuro e sofisticato.

Date del tour nel 2024:

Turni: 1.07 – 5.07

Secondo turno: 22.07 – 26.07

Terzo turno: 5.08 – 9.08

Quarto turno: 19.08 – 23.08

Cosa offriamo?

Sicurezza e cura: animatori professionisti si prendono cura del benessere e della sicurezza dei bambini durante tutto il campo estivo.

Pasti: La pensione completa (seconda colazione, pranzo, merenda pomeridiana) è inclusa nel prezzo, tenendo conto delle diverse preferenze alimentari.

Animazione accattivante: programmi ricchi di divertimento, giochi e attività creative che attirano e divertono i bambini.

Tours: Tour a tema che permettono di scoprire i meravigliosi luoghi della regione.

“Sii custode della terra”

Turni: 1.07 – 5.07

Secondo turno: 22.07 – 26.07

Unisciti al nostro campo estivo e diventa un giardiniere! Vivi cinque giorni di avventure straordinarie. Innanzitutto, come esploratori dello spazio, scopriremo molti misteri cosmici immergendoci nel mondo degli elementi acqua e apprendendo il valore dell’acqua per la vita sulla Terra. Successivamente gli esperti del fuoco introdurranno il ruolo del fuoco in natura e insieme ai soccorritori aerei conosceremo la protezione atmosferica. Infine, durante una giornata dedicata agli Earthkeepers, i bambini scopriranno i segreti della natura. Questa è un’esperienza straordinaria che unirà scienza, avventura e cura del nostro pianeta! Preparati per un’avventura indimenticabile come giardiniere, e questa non è la fine della tua esperienza con noi, perché c’è anche…

“Esplora il mondo con i Pokemon”

Terzo turno: 5.08 – 9.08

Quarto turno: 19.08 – 23.08

…un emozionante viaggio di cinque giorni attraverso il misterioso mondo dei Pokemon! Ogni giorno i partecipanti vestiranno i panni di veri e propri allenatori, scoprendo segreti e poteri diversi. Grazie ad una varietà di attività, giochi all’aria aperta e laboratori creativi, i bambini avranno l’opportunità di apprendere la flessibilità della vita con Eevee, scoprire la bellezza della natura con Bulbasaur, assaporare il divertimento dell’acqua con Squirtle, abbandonarsi ad un’avventura infuocata con Charmander e scopri i segreti dell’elettricità con Pikachu. Questa è un’esperienza indimenticabile che unirà apprendimento, divertimento e amicizia nel magico mondo dei Pokemon! Registrati oggi e preparati per un’avventura indimenticabile!

Sconti:

100 PLN a bambino per i fratelli

Sconto del 10% prenotando e pagando l’intero importo entro il 31 maggio

registrazione:

Oppure chiama: 507087288

maggiori informazioni:

