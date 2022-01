“Contatto a sinistra e contatto a destra.” Addestramento alla sicurezza regionale ucraina in un campo di addestramento vicino a Kiev

Ci vuole meno di un’ora per raggiungere gli stabilimenti industriali abbandonati, a circa 40 chilometri a nord-est di Kiev. Le persone “regionali” della capitale ucraina si incontrano occasionalmente nell’ex fabbrica, dove venivano prodotti i componenti per la costruzione di strade. Sono entrambi volontari molto avanzati e affiliati a questa organizzazione. “Ci sono più persone. Oggi, ad esempio, cinque persone sono venute a casa del mio vicino con me”, afferma Genetiz, della suddivisione di Kiev, in un’intervista all’inviato speciale di RMF FM in Ucraina.

Sabato mattina, diversi gradi di gelo con i termometri. Mentre ti avvicini allo spazio tra gli edifici abbandonati, dì: “Contatta la sinistra! Contatta la destra!” Puoi sentire le grida di. Questo Allena le reazioni corrette e muoviti con le armi osservando i giocatori nemici su entrambi i lati. Un gruppo di una dozzina o più persone risponde agli ordini di un soldato esperto, dagli adulti ora agli anziani che ricordano i giorni dell’Unione Sovietica. Vasilja Nazarov, 61 anni.

Voglio proteggere la mia patria e la Polonia. Non dimenticare che se non abbiamo queste truppe qui, andranno in Lituania, Lettonia ed Estonia. Voi polacchi ci sostenete dall’inizio del 2014. Ci capisci perché è vicino – Dice un volontario che ora è ammesso nell’unità.

Alcuni dei nuovi arrivati ​​sono donne. Tutti usano armi false durante l’allenamento. Alcuni di loro sono copie simili alla macchina Kalashnikov. Il resto è ammaestrato in gnocchi di legno. Il compito che devono addestrare è il corretto movimento dell’arma e tenerla.

Poco più in alto, in un grande edificio abbandonato, si sta esercitando anche un gruppo di volontari avanzati. Sono spesso preparati per operazioni in situazioni reali da soldati professionisti, in pensione o veterani dell'Ucraina orientale.

Poco più in alto, in un grande edificio abbandonato, si sta esercitando anche un gruppo di volontari avanzati. Sono spesso preparati per operazioni in situazioni reali da soldati professionisti, in pensione o veterani dell’Ucraina orientale.

Dove hai servito prima? – Chiedo a Sergei, un ex ufficiale delle forze armate ucraine. Per qualche motivo non posso dirlo, ma sì, Sono un ufficiale in pensione – Chiedo una risposta.

Oggi Sergei allena una squadra che è entrata di recente nelle strutture dell’OT ucraino. Giocatori della squadra più avanzata Avere un’uniforme tattica completa.

Tra un momento pattuglieremo eventuali operazioni militari. Ovviamente useremo questo edificio abbandonato per questo. Il compito della squadra è di perquisirlo a fondo, seguire le regole di sicurezza e proteggersi a vicenda. – Spiega l’allenatore.



La Difesa Territoriale, che si sta sviluppando in Ucraina, avrà un totale di 25 battaglioni, che saranno tradotti in 150 battaglioni. Più di 10.000 filiali sono state istituite a Dnepr nella maggior parte dei distretti del paese per supportare i quasi 250.000 militari ucraini.