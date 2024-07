Confederazione: il trattato tra Polonia e Ucraina non è valido, Tusk davanti al tribunale statale

– In una democrazia è del tutto inaccettabile annunciare e accettare questo senza il parlamento – ha detto il capo della federazione. Ha anche detto che, per quanto ne sa, non è stata fatta alcuna menzione degli obblighi contenuti in questo accordo durante le ultime consultazioni o riunioni della Commissione di Sicurezza Nazionale. Bozak ha chiesto come finirono questi obblighi e chi “li ha accettati”.

Lui ha sottolineato che l’accordo è asimmetrico: contiene molti obblighi del governo polacco e nessuno del governo ucraino. Il vice maresciallo ha detto che l’accordo non specifica i costi di attuazione per la Polonia o chi adempirà e sarà responsabile degli obblighi stabiliti nel documento. – Si tratta di un accordo cattivo e inaccettabile su molti livelli, sembra quasi una bozza annunciata – ha detto.

“Secondo la Federazione ciò è incostituzionale”



– Allo stesso tempo, il Primo Ministro, con la sua autorità, come la intendiamo noi, lo promette. Secondo la Federazione, secondo i nostri avvocati, si tratta di una violazione della Costituzione, di persona non autorizzata senza adeguata autorizzazione formale ad accettare il contratto, che è una questione costituzionale meritoria. al Tribunale di Stato. Krzysztof Bozak ha dichiarato: “Crediamo che il primo ministro Tusk sia al di là delle sue capacità”. – Riteniamo che questo accordo non sia valido perché non è stato votato al Sejm e non abbiamo chiesto la ratifica da parte del Presidente. Ci auguriamo che il Presidente si tenga lontano da questo – da questo metodo, da questi contenuti -. – È necessario chiarire l’entità del coinvolgimento di quali ministeri nella negoziazione di questo accordo – Il vicepresidente del Sejm ha detto che non ci sono tracce di negoziati nel contenuto dell’accordo.





Krzysztof Bosak: la Polonia si aspetta che l’Ucraina revochi il divieto di riesumare le vittime del massacro di Volinia



Bozak ha anche detto che l’accordo prevede obblighi “in una sola direzione”. Lui ha valutato che la Polonia non ha bisogno dell’aiuto dell’Ucraina nella lotta contro la corruzione. – Ciò che ci aspettiamo da parte ucraina – lo diciamo in vista del triste anniversario del genocidio dei polacchi in Volinia e nella Piccola Polonia orientale – è la revoca del blocco amministrativo imposto alla dissotterrazione delle vittime polacche – ha detto.