Città blu. Il Centrum Handlo di Varsavia sta attraversando problemi finanziari

Blue City si trova nel centro della città in via Alej Jerozolemski 179 a Varsavia, si trova in una zona densamente popolata o alla fine attraverso il rimborso del debito attraverso le banche nel finanziamento finanziario Owania – poinformowało w czwartek Blue City.

Nel 2015, IFC: ING Polska, National Nederlanden, Santander, BNP Paribas e Postbank/Deutsche Bank hanno annunciato il finanziamento di Blue City alla Bank of China per un valore di 185 milioni di euro. “Il valore totale dei prestiti concessi è di 80 milioni di euro, senza altra opzione con pagamenti trimestrali. Stiamo trattando con il centro di assistenza per combattere l’epidemia originata all’estero che vi fornirà informazioni complete sul prestito di viaggio finale” – poinformował. cellulare nella comunicazione Wiceprezes Blue City Yoram Reshef. “Si dice che questo è il motivo per cui le aziende organizzano i finanziamenti attraverso le banche, ma dopo un avvertimento, ING non sostiene questa alleanza (…) Stanochow ha dichiarato, że ch cemy spłacic całe zadłużenie, lo siamo. ora stiamo facendo Con la finanza o ci concentriamo sulla nostra posizione per avvertirci di strane difficoltà” – dodał. Blue City ha una popolazione di circa 200 persone, con una popolazione di 96 persone. Powierzchni handlowej obiektu. Centro di lavoro manuale per un massimo di 1.500 persone. Dispongono tutti di 33 metri quadrati di superficie metropolitana, oltre a un centro integrato integrato.