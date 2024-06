Cartellino rosso e sei gol! Demolito all’apertura di Euro 2024

I padroni di casa hanno iniziato Euro 2024 in grande stile! Ci sono voluti solo 10 minuti perché segnassero per la prima volta. E questo era solo l’inizio dello stravagante concerto del ventunenne

Alla fine del primo tempo, i tedeschi erano già avanti 3-0 e hanno beneficiato di un brutale fallo sul centrocampista del Barcellona Ilkay Gundogan.

I giocatori di Julian Nagelsmann hanno iniziato il torneo con un’impressionante vittoria per 5-1 e sono già ad un passo dalla qualificazione per la fase a eliminazione diretta del torneo.

Maggiori informazioni possono essere trovate su Przegląd Sportowy Onet

Aggiungi un commento

Gary Lineker ha ammesso anni fa che “il calcio è un gioco in cui 22 uomini corrono dietro alla palla e alla fine vincono comunque i tedeschi”. Recentemente, la frase molto popolare ha perso parte del suo significato, poiché la suddetta squadra nazionale attendeva la vittoria in un torneo importante dai Mondiali di 10 anni fa. Ora però è fondamentale che i tedeschi tornino ad essere visti come i favoriti per un torneo importante. Soprattutto perché sono i suoi ospiti. Decisivo doveva essere anche il ritorno in Nazionale di Toni Kroos, che intendeva ritirarsi dopo aver vinto la Champions League e l’Europeo.

Il 34enne è stato il giocatore chiave nel primo gol del torneo. Kroos ha effettuato un passaggio lungo meraviglioso e molto preciso sulla fascia destra, Joshua Kimmich ha passato la palla a Florian Wirtz e il 21enne prodigio, che ha avuto una stagione fantastica al Bayer Leverkusen, ha battuto Angus Gunn con un tiro brillante.

Ai tedeschi sono bastati 10 minuti per ripartire e portarsi in vantaggio, e pochi minuti dopo il punteggio era 2-0! E ancora una volta si può parlare dello strepitoso gol segnato dal 21enne. Questa volta è partito il veterano Ilkay Gundogan, Kai Havertz ha passato la palla a Jamal Musiala e l’Allianz Arena è stata nuovamente in festa!

READ NHL dovrebbe sospendere i giocatori russi durante la guerra in Ucraina Continua l’articolo sotto il video

Nella partita Germania-Scozia è dovuto intervenire il VAR. E ha ricevuto elogi

Non abbastanza emozioni? Ebbene, dopo soli cinque minuti, Jamal Musiala ha iniziato a dribblare, è corso in area di rigore con la palla e, dopo un contatto con Kieran Tierney, è caduto a terra. L’arbitro ha indicato la linea degli 11 metri, ma dopo l’analisi del VAR, è stato accertato che la violazione è avvenuta a circa dieci centimetri dal limite dell’area di rigore, cosa che è stata perfettamente segnalata ai tifosi in televisione. Dopo un interessante calcio di punizione, Havertz tira, ma Gunn blocca.

Alla fine del primo tempo, il Video Assistant Referee è intervenuto nuovamente, questa volta a spese degli scozzesi. Ryan Porteous ha attaccato brutalmente Gundogan, ei tifosi stavano aspettando la decisione se sarebbe stato “solo” un rigore per i padroni di casa, o forse un cartellino rosso per aver attaccato la gamba di un avversario con la gamba tesa. Alla fine mi sono ritrovato con una sentenza più dura e non c’erano dubbi che fosse la decisione giusta. Havertz segna dagli 11 metri e all’intervallo i tedeschi erano in vantaggio 3-0 e in vantaggio numerico per tutta la seconda metà della partita.

I tedeschi non hanno avuto pietà! Demolizione all’inizio di Euro 2024

Dopo la pausa entrambi gli allenatori hanno apportato dei cambiamenti, ma non è cambiato nulla. I tedeschi dominarono il campo e non mostrarono pietà verso gli avversari. Quando Julian Nagelsmann ha scommesso sui sostituti, hanno risposto nel miglior modo possibile. Niklas Volkrug ha realizzato un tiro strepitoso appena cinque minuti dopo essere entrato in campo e i padroni di casa erano già in vantaggio per 4-0!

Poco dopo Volkrug ha segnato di nuovo su passaggio di un altro sostituto, Thomas Müller, ma questa volta era in posizione di fuorigioco. Gli avversari hanno risposto con un gol dopo un cross su punizione quando… Antonio Rudiger ha segnato nella propria rete!

Ma i tedeschi terminano il tiro e il sostituto segna di nuovo, questa volta Emre Can da fuori area!

La Germania ha brillato all’inizio del Campionato Europeo 2024, vincendo 5:1 e facendo un grande passo verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. La prossima partita dei padroni di casa sarà mercoledì 19 giugno alle 12:00 GMT, contro l’Ungheria alle 18:00. Lo stesso giorno alle 21 gli scozzesi affronteranno la Svizzera.

Rimani informato! Lui segue Noi su Google News. Grazie per aver letto il nostro articolo fino alla fine.