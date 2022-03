Będą kolejne podwyżki stóp procentowych i oprocentowanie kredytów wzrośnie do 22,5 procent? a jak kredyty oprocentowane są teraz: 12.03.2022

z ostatniej choeli. Rada Polityki Pieniężnej podniosła dziś, 8 marca stopy procentowe o 0.75 proc. Ważna dla kredytobiorców stopa Referencejna od 9 marca wynosi 3,5 proc., maksymalne oprocentowanie kredytów fino a 14 procent.

A Jednak nie koniec. Już po podwyżce stóp i specjalnej konferencji prezesa NBP, który zapowiedział podwyższanie stóp aż do momentu wygaszenia inflacji, analitycy zaczęli traktować perspektywęęychóp 5 procentowychóp un nawet wyższych w całkiem bliskiej perspektywie jako rzecz normalną, nie szokującą. Partecipare a Uznakza? osoby planujące wzięcie w najbliższym czasie kredytów konsumenckich muszą liczyć się z realną możliwością, że za kilka miaesięcy będą je spłacać według oprocentowania. rocznie. to oznacza, że ​​​​biorąc na cztery lata określoną kwotę kredytu trzeba będzie w czasie tych 48 miesięcy zwrócić kwotę pożyczoną plus nawet jej 75 proc. Jaku Sumi Odetico.