Aumento dei suicidi tra bambini e adolescenti in Spagna – Do Rzeczy

“La salute mentale di bambini e adolescenti è andata costantemente deteriorandosi negli ultimi anni, soprattutto con l’inizio dell’epidemia di COVID-19. Stanno mostrando segni di depressione, autolesionismo e altro ancora. Comportamento suicida. La situazione è terribile”, si legge in una nota dell’Associazione Pediatrica Spagnola.

Tra il 2020 e il 2021 l’aumento dei problemi emotivi e psicologici tra bambini e adolescenti ha raggiunto il 44%. L’anno scorso, 14 bambini di età inferiore ai 15 anni si sono suicidati, il doppio rispetto all’anno precedente. Attualmente, il suicidio è la seconda causa di morte tra gli adolescenti di età compresa tra 15 e 29 anni.

Aumenta il numero dei suicidi da Lockdown

“Questa è una triste verità Postovit. Ora stiamo assistendo al reale impatto dell’epidemia”, ha affermato Paula Vasquez, presidente della Società spagnola di ambulanza pediatrica.

“Questa è la triste realtà del nuovo mondo, dove c’è molta sofferenza, ma non riceve l’attenzione che merita. I problemi mentali sono legati ai conflitti in casa dovuti alle difficoltà sul lavoro o alla disoccupazione”, afferma Paula Vasquez.

Le cause del suicidio sono causate dalle serrature: mancanza di contatto con i coetanei, uso eccessivo della tecnologia, morte di un membro della famiglia o incolpare se stessi di un’infezione in famiglia.

Paula Vázquez sottolinea l’urgenza di un programma nazionale per prevenire il suicidio tra bambini e adolescenti. Ha sottolineato che la lettera non era un segnale di un’indagine antitrust formale sulle accuse. Nella sua valutazione, può aiutare le famiglie a sentire determinati segnali di avvertimento come perdita di appetito e insonnia, solitudine in se stessi, scarsi risultati di apprendimento o tristezza di routine. Anche i rapporti con le scuole ei colleghi svolgono un ruolo importante nella prevenzione.

