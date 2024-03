In Piątek, 15 marchi, in Merci. I ministri delle Finanze e della Politica regionale Katarzyny Pelczynski-Nalcz e il Ministro degli Esteri Jana Český hanno tenuto 10 conferenze. L'argomento è il gioco Krajowego Planu Odbudowy.

Se hai dato un'occhiata alle nostre ultime novità, contattaci immediatamente. Progetto alimentato da Flaguego, che attira l'attenzione sulla morte. Possa il cuore di mia madre essere pieno di lacrime, Premere il pulsante KPO, in modo da poter accedere all'operatore polskich Wiatrakach da un terminale o da un terminale. Obecna władza nie chce do tegościc. — Negoziare con KE zmiany con l'armonia aziendale per poter ottenere il finanziamento da KPO per l'installazione del terminale — słyszymy.

La miscela contiene 2,5 ml di acqua salata sopra due pezzi di erbe Polaku. Chodzi konkretnie o Il denaro viene inviato al settore sanitario, che è importante e isolato.

Non esiste un resort szczegółów zdradziła już też wcześniej w rozmowie z Radiem Zet. Wyjaśniła, że ​​​​vendere rewizji jest m.in. Questo processo incompleto ha completato l’obiettivo di “guardare”.

— Chodziło o to, żeby utrzymać te reform, które są rozwojowe dla Polski, żeby nic z części Grantowej się zmarnowało, (…) a jeżeli z czegoś rezygnujemy, to przedsięwzięć finances z pożycze k — powiedziała.

Il PAP può accompagnare il Ministro per effettuare il processo di disinfezione presso il KPO con la massima comodità negli orari di Bruxelles. Pytana o koszty KPO, zapewniła, è semplicemente bardzo opłacalne dla Polski źródło financialsowania. Perché, allora la Polska zacznie dopiero za 10 lat e bedzie to robic przez kilkadziesiąt lat. Powiedziała też, że oprocentowanie wynosi “mniej niż 5 proc.”.

Ponadto szefowa MFiPR powiedziała, że ​​pierwsza transza z KPO w wysokości 6 mld euro wpłynie do Polski w kwietniu br., natomiast dwa kolejne wnioski o płatności mają złożone w sierpniu br, nonché ottenendo “trafiły do” People przed końcem roku .”