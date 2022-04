40 La migliore trasmettitori audio video del 2022 – Non acquistare una trasmettitori audio video finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore trasmettitori audio video? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi trasmettitori audio video venduti nel 2022 in Italia.

measy wireless av sender 8 canali audio video trasmettitore e ricevitore rca per lo streaming di audio video da satellite, dvd, lettori ect alla TV (AV530) 89,00 €

85,00 € disponibile 2 new from 85,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche È un modello base senza funzione di telecomando ir, se si desidera modificare o controllare il dispositivo sorgente, è possibile scegliere un altro modello simile AV540 o AV550 che ha la funzione di estensione ir.Questo modello può supportare uno a più ricevitori, fino a 10 ricevitori . È possibile acquistare separatamente un ricevitore aggiuntivo se necessario.

Può essere fino a 1000 piedi (300 m) nello spazio aperto. La distanza può arrivare fino a 10-50 m quando si passa attraverso un muro cavo, un muro di legno o un muro di vetro. Ma non può passare attraverso muri di cemento. o forse fino a 3-5 m se si passa qualche muro di cemento. Non può passare dal piano di sopra al piano di sotto a causa del materiale del pavimento

Banda di frequenza ISM 5,8 GHz. 5.8GHz per fornire una trasmissione dati super veloce.Il trasmettitore e il ricevitore possono essere utilizzati nelle modalità punto-multipunto.Schema di trasmissione ad alta frequenza 5.8GHZ, qualità dell'immagine chiara e stabile, qualità del suono chiara e silenziosa,

Supporta 8 canali per funzionare, è necessario assicurarsi che il trasmettitore e il ricevitore siano sullo stesso canale, quindi possono funzionare bene. 8 gruppi di canali. Evitando efficacemente le interferenze da segnali wireless come il routing wireless. La selezione di più set di canali di comunicazione, l'immagine trasmessa è stabile e chiara.

Plug and play, non è necessario più impostazioni e non è necessario più driver .. Supporta l'utilizzo con qualsiasi dispositivo di uscita AV, VCD, DVD, IPTV, DVR, ricevitore satellitare, telecamera CCTV digitale STB, ecc., Ma non si desidera utilizzare il cavi lunghi e costosi per i dispositivi. La trasmissione wireless forma un segnale di condivisione locale per realizzare la visione della TV dal soggiorno alla camera da letto

DIGIQUEST ONDA TRIO 2.4GHz - TRASMETTITORE AUDIO/VIDEO e RIPETITORE DI TELECOMANDO 20,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TRASMETTITORE A/V 2.4GHz

RIPETITORE DEL SEGNALE IR DEL TELECOMANDO

UTILIZZABILE PER VIDEOSORVEGLIANZA DEI VOSTRI BAMBINI

1 TRASMETTITORE + 2 RICEVITORI

SUPER SLIM DESIGN

measy wireless hdmi extender full hd 1080p wireless hdmi trasmettitore e ricevitore streaming audio video da PC, DVD, lettori ect su TV e proiettori (HD585) 138,57 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La distanza di trasmissione può essere fino a 350 m (linea di vista). Può passare facilmente attraverso muri cavi, pareti in legno e pareti in vetro. Non può passare attraverso muri di cemento. Con display digitale, cambio canale e stato on / off a colpo d'occhio. la distanza di trasmissione sarà fino a circa 5-30 m quando passa attraverso il muro. Non può passare attraverso muri di cemento o può solo fino a circa 10 m o meno quando passa attraverso muri di cemento.

Interfaccia HDMI, supporto per trasmettere la trasmissione video Full HD 1080p. Ma questo è in realtà un sistema composito CVBS analogico, con convertitori HDMI integrati per le prese. La qualità dell'immagine può essere solo fino a 560p-720p, spesso utilizzata con set TV box o telecamera di sicurezza per la trasmissione video. Non può essere utilizzato con un proiettore o un altro schermo di grandi dimensioni a causa della bassa risoluzione dell'immagine.

Nuovo design a doppia antenna, nessuna necessità di regolare l'angolo dell'antenna, ricezione omnidirezionale a 360 gradi, segnale più forte, migliore effetto di ricezione; la latenza è di circa 300 ms. Quindi non va bene per giochi o PC e proiettori

Supporta 8 gruppi di selezione del canale, evitando efficacemente l'interferenza del segnale wireless. Può supportare 1 a 1 o 1 trasmettitore a più ricevitori. Ma deve assicurarsi che il trasmettitore e i ricevitori sullo stesso canale funzionino bene.

supporta la funzione di estensione ir. È possibile controllare il dispositivo sorgente collegato al trasmettitore sul lato del ricevitore. altre ulteriori domande possono contattarci onet_european@163.com

Hollyland MARS 300 PRO Sistema di Trasmissione Video Wireless (Enhanced) 511,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Nuova differenza da Hollyland Mars 300 Pro】 - Un menu di interruttore 3 in 1 viene aggiunto a Hollyland MARS 300 PRO insieme a uno schermo OLED laterale con facile accesso allo stato di alimentazione del dispositivo, al risultato della scansione dei canali, all'ingresso video, al numero di canale, ecc., quindi ora le persone non devono preoccuparsi di avere lo schermo bloccato quando montano i loro sistemi orizzontalmente sul fotocamera fotocamera

Controllo della velocità della ventola: nuova funzione aggiuntiva per regolare la velocità della ventola per controllare il rumore della ventola. Velocità regolare per mantenere la ventola in funzione al proprio ritmo, o bassa velocità per una modalità silenziosa quando si imposta un microfono accanto al trasmettitore.

Scansione del canale e monitoraggio dell'app: Hollyland MARS 300 PRO viene fornito con scansione del canale sia sul ricevitore che sull'app, in modo che le persone possano identificare facilmente il canale migliore da utilizzare su una posizione di ripresa in anticipo o o in qualsiasi momento. L'aggiornamento del sistema può essere effettuato tramite l'app HollyView, devi solo fare clic sullo schermo del telefono e l'aggiornamento per Hollyland Mars 300 PRO è fatto!

Ricarica a 2 vie: Hollyland MARS 300 PRO supporta alimentatore di tensione larga 5-12 V, tra cui varie batterie della serie L, diversi power bank e ricarica di tipo C.

3 versioni e 1 anno di garanzia: ci sono 3 versioni di Hollyland MARS 300 PRO, versione a trasmettitore singolo, versione standard e versione migliorata. Le antenne integrate vengono introdotte in Hollyland MARS 300 PRO per una facile configurazione, riprese efficienti e diverse applicazioni di ripresa. Le versioni standard e migliorate sono dotate di ricevitori con antenne integrate.

Trasmettitore e Ricevitore HDMI Wireless, MpioLife Kit di Specchio HDMI Wireless 5G, trasmettitore e ricevitore Audio Video Ultra HD, Cast da Laptop/PC/Fotocamera/DVD a HDTV/Proiettore/Monitor 169,99 €

159,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Trasmissione 5G stabile e veloce】Design del trasmettitore e ricevitore HDMI wireless con doppia antenna esterna e tecnologia avanzata di trasmissione del segnale 5Ghz. MpioLife Il trasmettitore e ricevitore hdmi può trasmettere e ricevere in modalità wireless video e audio da laptop/PC a HDTV, proiettore, monitor. Regalati un divertimento uditivo e visivo vivido e reale con un ritardo di soli 0,1- 0,3 millisecondi.

【Un RX fino a 8 TX】Il trasmettitore hdmi wireless ha la trasmissione multi-schermo crea una vista straordinaria per te. Il hdmi senza fili è dotato di un'interfaccia HDMI e VGA, consente la trasmissione simultanea di due schermi. Un RX può abbinare il segnale di 8TX allo stesso tempo.Basta premere il pulsante centrale di TX in modo da realizzare la commutazione con un tasto tra più trasmettitori.Nota: l'audio non può essere emesso con la modalità VGA, collegare al cavo audio (nessun cavo VGA).

✅【Trasmissione wireless 164FT/50M】La rete 5G può ricevere fino a 164FT/50M. Il hdmi senza fili funziona attraverso pareti o pavimenti, è così facile ottenere una trasmissione a lunga distanza senza interferenze. [Nota] Il lavoro attraverso pareti o pavimenti sarà ridotto a 32FT/10 metri. L'trasmettitore hdmi wireless è perfetto per l'uso quotidiano domestico, giochi, canali TV, riunioni di lavoro, riprese VLOG, educazione multimediale, monitoraggio in tempo reale, trasmissione in diretta.

【Plug and Play e facile da trasmettere】Il trasmettitore e ricevitore hdmi non hanno bisogno di alcun driver o APP, senza fili aggrovigliati. Funziona con tutti i dispositivi dotati di porte di uscita/ingresso HDMI. Modo d'uso: collegare TX/RX alla porta di ingresso/uscita HDMI del dispositivo, quindi collegare il cavo di tipo c e fornire alimentazione alle estremità TX e RX. Seleziona il canale HDMI corrispondente sulla TV, attendi 8-10 secondi per la sincronizzazione automatica.

【Risoluzione Ultra HD】 Il trasmettitore e ricevitore wireless HDMI supporta Full HD (1080P, 60Hz) e più risoluzioni (720P). Risoluzione nativa Ultra HD. Può fornire immagini chiare e vivide in un grande schermo. L'HDMI senza fili è un compagno perfetto per sale conferenze, home theater digitale, intrattenimento domestico, centro giochi, canali TV, istruzione multimediale, ecc. Nota: laptop e PC non supportano la trasmissione 4K, solo 1080P disponibile.

TRASMETTITORE AUDIO-VIDEO per DDT DVD SAT FREQUENZA 5,8 Ghz 59,40 € disponibile 10 new from 47,00€

1 used from 58,79€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Trasmettitore A/V wireless a 5,8 GHz

Consente di trasmettere qualsiasi segnale A/V (TDT, DVD, canale +) a qualsiasi altro TV senza passare un solo cavo

8 canali selezionabili (5790, 5828, 5847, 5866 MHz)

Estensore IR integrato (38 K, 56 K)

Modulazione FM e antenna orientabile

Redlution Wireless AV mittente, PAT-535 5.8GHz 24 canali 200M con ingresso IR Wireless Audio Video Trasmettitore e Ricevitore Trasmissione Audio Video Mittente TV Segnale 59,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TRASMISSIONE WIRELESS TRASMISSIONE : Il prodotto è costituito da un trasmettitore e un ricevitore, per mezzo di onde radio, trasmissione di segnali AV di DVD, DVR, CCD, IPTV, STB satellitare, TV digitale STB e altri dispositivi simili, ricevendoli a fine distanza e li inseriscono in un televisore da visualizzare. (da trasmettere attraverso il dispositivo)

Distanza di trasmissione di 200 m: il potente segnale trasmette video e audio fino a ≤ 200 m (la trasmissione massima è sotto chiara linea di vista). Se si trasmette attraverso pareti, soffitti e pavimenti, la distanza di trasmissione è di 15-20 m. Le immagini ricevute tramite radio sono vivide e stabili, il colore è sfarfallio e il suono è chiaro.

Funzione di controllo remoto a infrarossi. Supporto telecomando IR all'estremità del ricevitore per realizzare la funzione di cambiare canali sul ricevitore, compatibile con 36 KHz/38 KHz/56 KHz infrarossi del segnale di controllo remoto. Inoltre, il telecomando IR può essere utilizzato all'estremità ricevente per realizzare la funzione di controllo wireless di dispositivi da un altro luogo. Consente di realizzare facilmente la condivisione wireless di dati AV HD e godere di effetti audio e visivi senza tramming.

Supporta 24 canali tra cui scegliere: supporta 24 gruppi di canali. Evita efficacemente le interferenze da segnali wireless come il routing wireless. La selezione di diversi set di canali di comunicazione, l'immagine trasmessa è stabile e chiara.

PAT-535: adottando uno schema di trasmissione wireless ad alta frequenza da 5,8 GHz, la qualità dell'immagine è chiara e stabile, e la qualità del suono è chiara e priva di rumore. Il prodotto può essere plug and play. Se avete domande o dubbi riguardanti questo prodotto, non esitate a contattarci. READ Gli oligarchi persero le loro ville e barche in Italia

Meliconi AV 100 Mini Trasmettitore di Segnali Audio/Video Senza Fili, Banda di Trasmissione 5.8 Ghz, Nero 86,24 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Trasmettitore audio/video senza fili

Ideale per la trasmissione di immagini e audio stereo in modalità wireless da un dispositivo AV (decoder satellitare, decoder digitale terrestre, DVD, VCR, CAM) a un televisore situato in un'altra stanza

Canali disponibili: 7

Banda di trasmissione 5.8 GHz

Dimensioni ridotte (12 x 6,5 x 3 cm) per un minimo ingombro

Measy AV220 2.4 GHz wireless AV trasmettitore e ricevitore audio video fino a 200 m/201,2 m (AV220) 69,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Nessuna funzione remota ir, supporta uno a più ricevitore】 Il mittente rca wireless AV220 è un modello base senza funzione di telecomando IR. Se si desidera estendere la funzione per cambiare canale sul lato del ricevitore, si prega di scegliere il nostro altro modello simile AV230 o AV240. Questo mittente video supporta un trasmettitore a più ricevitore, ma è necessario acquistare più ricevitori extra.

Fino a 200 m di luce di vista. Può passare attraverso le pareti: il mittente av wireless AV220 può essere fino a 200 m in linea chiara di vista. Interrompere la limitazione della distanza e dello spazio, i segnali di trasmissione wireless coprono una varietà di ambienti. La distanza può arrivare fino a 10-30 m quando passa attraverso una parete di legno e una parete di vetro. Ma non può passare attraverso o può solo fino a 5 m o meno quando passa attraverso qualche muro di cemento.

【 Wi-Fi integrato 2.4G , punto di trasmissione a punto 】 Il ricevitore wireless rca supporta banda di frequenza ISM da 2,4 GHz. Il trasmettitore e il ricevitore possono essere utilizzati nelle modalità di point-to-multipoint. Il built-in 2.4G wifi rende il mittente e il ricevitore connettersi, senza bisogno di rete wifi locale per funzionare. Schema di trasmissione ad alta frequenza 2.4GHZ, qualità dell'immagine chiara e stabile, qualità del suono chiara e silenziosa, più facile passare attraverso gli ostacoli.

Supporta 1 segnale di gruppo, 8 canali per selezionare: il mittente TV wireless Measy av220 supporta 8 canali per funzionare, è necessario assicurarsi che il trasmettitore e il ricevitore sullo stesso canale, quindi possano funzionare bene. durante diversi ambienti, i migliori canali di lavoro sono diversi, in modo da poter passare a provare diversi canali e trovare il miglior canale di lavoro in base all'ambiente circostante.

Plug and play, nessun driver necessario: il trasmettitore video wif non ha bisogno di più impostazioni e non ha bisogno di più driver. Supporto trasmettitore video senza fili da utilizzare con qualsiasi dispositivo di uscita AV, VCD, DVD, IPTV, DVR, ricevitore satellitare, STB fotocamera digitale CCTV, ecc. ma non vogliono utilizzare i cavi lunghi e costosi per i dispositivi. La trasmissione wireless forma il segnale locale di condivisione per realizzare guardando la TV dal salotto alla camera da letto

MOMAN MATRIX 600S Sistema di Trasmissione Video Wireless, SDI&HDMI Trasmettitore e Ricevitore, 180 m+ con latenza 0,08 s, per Camera Videocamera Fotocamera Monitor DSLR Vlogging Live Streaming 469,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Batteria F550 50% OFF! Vedere azione pubblicitaria e codice: F550 AKKUPACK 【APP MomanMatrix 2 in 1】 MomanMatrix è un'APP lanciata di recente per trasmettere video dalla TX al tuo iPhone/iPad richiedendo contemporaneamente script, supportando anche funzionalità di monitoraggio, ad es. Zebra, Zoom, Peaking, ecc. Soddisfano perfettamente le esigenze di configurazione del teleprompter Zoom durante streaming live, conferenze online, interviste e altro ancora.

【Algoritmo Matrix 600 per trasmissione a 600 piedi】 L'algoritmo Matrix 600 ridisegna il protocollo di trasmissione costruendo una connessione wireless crittografata tra trasmettitore e ricevitore video, con contenuti video tramite HDMI o SDI, che consente al sistema Matrix 600s di creare trasmissione audio/video sincronizzando fino a Lunga distanza di 600 piedi con una latenza di soli 0,08 secondi

【La tecnologia di integrazione delle antenne di nuova generazione】 Oltre agli aggiornamenti dell'algoritmo con connessioni più stabili, MOMAN Matrix 600S fa un altro passo avanti integrando le antenne all'interno del corpo del trasmettitore e del ricevitore, offrendo maggiore praticità nelle applicazioni wireless hdmi, in particolare per gli utenti di gimbal stabilizzatori

【Design a zero rumore e maggiore durata della batteria】 Matrix 600s sostituisce la ventola con una struttura di distribuzione del calore naturale, offrendo riprese a rumore zero con una temperatura sensibile inferiore a 48 ℃. Il consumo energetico più basso di 3,5 W nel settore offre una durata della batteria due volte superiore rispetto ad altri importanti sistemi di trasmissione wireless. Sia TX che RX possono essere alimentati tramite batterie USB di tipo C o NP-F.

【Supporta tutti gli ingranaggi con SDI o HDMI】 Supportando ingressi e uscite sia HDMI che SDI, MOMAN Matrix 600s è ampiamente compatibile con tutti gli ingranaggi, ad es. Blackmagic BMPCC, videocamere Sony, fotocamere DSLR, monitor da campo e altro, nati per professionisti o hobbisti. Due filetti da 1/4” consentono l'installazione orizzontale o verticale su altri apparecchi.

measy AV530 5.8 GHz 8 canali Wireless Audio/Video Sender Trasmettitore e ricevitore Extender AV per streaming via cavo, satellite, DVD (AV530) 85,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Porta RCA: trasmissione wireless a lungo raggio ≤ 300 m in posizione non necessaria.

Tecnologia "zero interferenze" da 5,8 GHz. Invia i canali TV a pagamento e le registrazioni del tuo cavo o ricevitore satellitare in modalità wireless e senza interferenze al secondo televisore.

Supporta la trasmissione video del sistema PAL/NTSC e trasmissione audio stereo

Pareti e soffitti per un unico pavimento con 1-2 pareti

Trasmettitore RCA AV da collegare con HD Payer, DVD, Set Top Box, PS3, HDCP, PC, ricevitore connessione con TV HDMI Jack

Measy FHD676 2.4G / 5G Sistema di trasmissione wireless Video Audio Trasmettitore Ricevitore WIFI 200M Wireless HDMI Extender HDMI Converter IR Extender (FHD676(100m/1080P)) 150,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number measy Model FHD676

DIGIQUEST ONDA DUO 2.4GHz - TRASMETTITORE AUDIO/VIDEO E RIPETITORE DI TELECOMANDO 19,90 € disponibile 2 new from 19,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TRASMETTITORE AUDIO / VIDEO

RIPETITORE DEL SEGNALE IR (TELECOMANDO)

2.4 GHz

AV SHARE

FM

Measy FHD686 Extender HDMI wireless, trasmettitore Wi-Fi 2.4G / 5.8G e supporto ricevitore 1080P @ 60Hz Full HD con uscita loop, trasmissione 500vFT per monitor per proiettore Church Office Home 159,00 € disponibile 2 new from 159,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Supporta la trasmissione wireless Full HD 1080p a 60 Hz, 2.4G / 5G】 La risoluzione di ingresso / uscita di questo extender HDMI wireless supporta 480i / 576i ~ 1080P a 50 / 60Hz, SVGA ~ WUXGA. segnale di trasmissione a banda, in modo da poter ottenere una velocità di trasmissione più rapida e una maggiore capacità anti-interferenza. Sono necessari circa 25 secondi per l'avvio per la prima volta, il tempo di latenza è di circa 150 ms.

【Trasmissione wireless 150 m 656 piedi, può passare attraverso il muro】 In un campo aperto, questo segnale wireless può arrivare fino a 150 m 500 piedi (linea di vista), se attraverso 1 muro la distanza di trasmissione può arrivare a 10-30 m / 33 piedi-100 piedi. passare attraverso pareti di vetro, pareti di legno o pareti vuote, non può passare attraverso pareti di cemento.La distanza esatta dipende dalla situazione particolare.

【Telecomando IR, Plug and Play】 Funzione di estensione del segnale IR incorporata, è possibile controllare il dispositivo sorgente sul ricevitore. È possibile utilizzare il telecomando del DVD per controllare il lettore DVD con la funzione di estensione IR in un'altra stanza. Vero Plug and Play, niente più impostazioni e driver.

【Bassa latenza, con uscita in loop locale】 Il tempo di latenza è di 150 ms. A causa della compressione dei dati tra trasmettitore e ricevitore wireless, non consigliato per applicazioni in tempo reale, come i giochi per PC. Ma il loop-out ha una latenza zero e può essere utilizzato per una visualizzazione locale. È la scelta migliore per il tuo ufficio, riunioni, chiesa e uso domestico.

【Supporta molti dispositivi HDMI, trasmissione del segnale da punto a punto】 Può funzionare con la maggior parte dei dispositivi dotati di HDMI, inclusi DVD, DVR, IPTV, lettori blu-ray CCTV, scatole e sistemi informatici. Supporta un trasmettitore a più ricevitori, fino a 4 ricevitori. Ma questo modello solo 1x1, è necessario acquistare RX extra se necessario.

Extender HDMI KVM USB 60M, con audio 1080P R/L di CAT5E Cat6 RJ45 Cavo Ethernet Trasmettitore Ricevitore Convertitore audio video PC Laptop a monitor TV 72,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 1.Compatibilità multi-sistema plug and play: supporta più sistemi come Windows, MAC, Vista, Linux, ecc., Non è necessario installare un driver, basta collegarlo e utilizzarlo.

2. Adatto per più dispositivi di interfaccia HDMI: adatto per dispositivi di uscita dell'interfaccia HDMI per il collegamento a monitor, proiettori, stazioni TV, computer di tipo, notebook, set-top box, videoregistratori, lettori Blu-ray e altri dispositivi.

3.Uscita audio a due vie: sia il trasmettitore che il ricevitore supportano l'uscita audio del canale sinistro e destro da 3,5 mm, che può essere liberamente collegata ad apparecchiature audio come altoparlanti, cuffie e auricolari.

4.Buffer intelligente del chip integrato: utilizzo del chip intelligente importato originale, trasmissione senza perdita di 60 metri a lunga distanza, stabile e senza sfarfallio. Trasmissione sincrona audio e video: durante lo zoom sullo schermo, può supportare anche la trasmissione audio.

5.Pulsante EDID smart switch: pulsante EDID, questo pulsante viene utilizzato per elaborare EDID, che può passare da EDID che supporta 720P e 1080P (l'impostazione predefinita è supportare 1080P EDID all'avvio).

2.4 GHz Wireless Video Car Rear View Camera RCA Video Trasmettitore Ricevitore Kit per auto Telecamera retrovisore Monitor Ricevitore Cam DVD GPS Car Radio Player Module Adapte Trigger 18,99 € disponibile 2 new from 18,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✓. Facile installazione.

✓. Qualità superiore è garantita da segnali stabile.

✓. Nessuna fastidiosa cablaggio più, questa 2.4 G Wireless RCA video .

✓. Portata 100 m, adatto per grandi veicoli, camion, auto, furgoni e camper.

✓. trasmettitore/ricevitore può bene con il tuo In-Car monitor, unità di testa, lettore DVD e retromarcia collaborare.Ideale Wireless trasmettitore e ricevitore RCA video Set per retromarcia auto.

Hollyland Cosmo C1 Sistema di Trasmissione Video HDMI/SDI Wireless,40 ms di Latenza, 1000 Piedi 1080P 5G USB Live Stream,Ricevitore Trasmettitore di Immagini Audio Wireless per Fotocamera DSLR 938,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche RIVOLUZIONE DELLA TRASMISSIONE VIDEO WIRELESS:COSMO C1 è dotato della tecnologia HEVO di Hollyland con Adaptive Frequency Hopping (AFH), Seamless Retransmitting e Semplified UVC Streaming, offrendo una potenza del segnale potenziata e prestazioni anti-interferenza superiori. Trasmissione video veloce, stabile e intelligente in frequenza 5GHz.

SCAMBIO DI CANALE IMPERVIBILE:HEVO completa ogni salto di frequenza sincrono in 0,001 s con una latenza ultrabassa di soli 40 ms e una gamma di linea di vista (LOS) fino a 1.000 piedi. In modalità manuale o di commutazione automatica, il monitoraggio della produzione elettronica sul campo non soffrirà più di sfarfallio dello schermo o schermate nere in ambienti wireless complessi.

COMPATIBILITÀ CON UN'AMPIA GAMMA DI DISPOSITIVI:Incorporato con la tecnologia USB Video Capture (UVC) di HEVO, basta un solo cavo USB-C per inviare video 1080P60 HD al computer per lo streaming live diretto. COSMO C1 supporta l'ingresso HDMI/SDI, l'uscita HDMI+SDI+UVC su RX e SDI LOOPOUT su TX. Può funzionare con qualsiasi fotocamera, monitor e switcher mainstream.

MONTAGGIO VERTICALE E ORIZZONTALE:COSMO C1 viene fornito con 1 Peasecod Pan-tilt con Cold Shoe e 1 Cold Shoe extra che puoi montare liberamente. 2 fori di montaggio sul pannello anteriore consentono di installare l'unità orizzontalmente, ideale per bilanciare il peso sulla fotocamera e sullo stabilizzatore, mentre il foro filettato da 1/4"-20 può montare l'unità su qualsiasi treppiedi.

3 OPZIONI DI ALIMENTAZIONE:Come al solito, COSMO C1 ti garantisce un'alimentazione continua per diversi scenari di ripresa. L'alimentatore CC è più adatto per progetti interni, mentre la batteria della serie L e la porta USB-C sono perfette per le tue missioni di corsa e pistola. L'indicatore di alimentazione sullo schermo e la luce LED in rosso ti ricordano 20 minuti prima di una batteria scarica.

measy wireless hdmi extender full hd 1080p wireless hdmi trasmettitore e ricevitore streaming audio video da PC, DVD, lettori ect su TV e proiettori (OPT880(100M/4K)) 279,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Trasmissione di segnali audio e video HDMI tramite fibra ottica, la distanza di trasmissione può essere fino a 300 metri

OM3 - Trasferimento multimodale a doppia fibra, 850 nm, 10,3 Gbps

Supporta la trasmissione video Full HD fino a 4K x 2K @ 30Hz; compatibile con standard HDMI 1.4a, conforme a HDCP

Supporta la trasmissione del segnale DDC, CEC, HPD

Alimentatore USB 5 V. Facile da installare, plug and play, nessuna regolazione necessaria READ Conflitto Russia-Ucraina. I separatisti hanno cercato l'aiuto di Putin per cacciare l'esercito ucraino

SODIAL Ts5828 5.8g 32ch 7-16v 600mw Trasmettitore Audio Video Wireless Vtx per Qav250 Zmr250 Vx210 Martian Fibra di Carbonio Quadcopter Frame 17,58 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Compatto e super leggero, dimensioni perfette e potenza per multicopter.Potenza simile a quella di TS832 con metà delle dimensioni e del peso. in particolare adatto per quadricotteri da mini a media grandezza, incluso QAV250 ZMR250 VX210 Martian Carbon Fiber Quadcopter Frame

32 canali, bande di copertura A, B, C, D, H, L, memoria di spegnimento per l'ultimo canale e banda

La potenza di 600 mw porta molto più lontano e penetra meglio attraverso alberi e vegetazione

Distanza di trasmissione wireless fino a 1,5 km (la distanza effettiva di trasmissione dipende dall'ambiente specifico). Non accenderla senza antenna e mantieniti ben raffreddata nel telaio

Tuta per telaio quadcopter in fibra di carbonio marziano QAV250 ZMR250 VX210

BOYA Sistema microfonico wireless lavalier a doppio canale aggiornato con 1 trasmettitore da tasca e 1 ricevitore portatile per fotocamera Canon Nikon DSLR, videocamera XLR, telefono, YouTube, 179,95 € disponibile 2 new from 179,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il BOYA BY-WM8 Pro-K1 è un sistema microfonico wireless dual-channel UHF aggiornato per l'acquisizione di audio con due soggetti, presenta un display LCD di facile lettura, un'ampia larghezza di banda RF di commutazione, sintonizzazione sintetizzata PLL e circuiti di digital companding.

Il pacchetto è adatto per una vasta gamma di applicazioni wireless come interviste, raccolta elettronica di notizie (ENG), produzioni elettroniche sul campo (EFP), produzione cinematografica, applicazioni commerciali ed educative, Broadcast TV, raccolta di notizie e altro ancora

Oltre 6 ore di funzionamento continuo, il raggio d'azione può raggiungere i 100 m (300 ') (senza ostacoli) (Alimentazione: due batterie AA)

Monitorando l'audio dall'uscita cuffie (ricevitore), il ricevitore è costruito con jack di uscita microfono e cuffie. Il trasmettitore bodypack include un jack MIC e un jack LINE IN

Garanzia BOYA: 12 mesi di garanzia sul prodotto e servizio post-vendita, se non sei soddisfatto del nostro prodotto, ti preghiamo di contattarci

Hollyland Mars 400S PRO [Ufficiale] Sistema di Trasmissione Video Wireless SDI/HDMI Trasmettitore e Ricevitore, Latenza di 0,08s, Distanza di Trasmissione di 400 Piedi, Monitoraggio 4 APP 714,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Monitoraggio di 0,08 s, 400 piedi e piattaforme multiple】 -Il nuovo 400S PRO ha una trasmissione audio e video wireless di 400 piedi in linea di vista (LOS) con la latenza più bassa ottenibile di 0,08 S; Il trasmettitore Hollyland Mars 400S PRO supporta 2 ricevitori. Per il numero di RX e App, segue questo schema: 2 RX - 0 App, 1 RX - 2 App, 0 RX - 4 App.

【3 modalità scena dell'applicazione e modalità ventola opzionali】 -Il 400S PRO è dotato di modalità HD, modalità bilanciamento e modalità velocità nelle impostazioni. La velocità dei dati viene aumentata da 8 M Bps a 12 M Bps per la qualità del monitoraggio HD; Modalità ventola opzionale Modalità di spegnimento, bassa velocità e ventola automatica per diverse applicazioni e una migliore esperienza di ripresa.

【Feed video di monitoraggio diretto per lo streaming live】 -Un'altra nuova funzionalità di Mars 400S PRO è la funzione di trasmissione diretta dei dati in streaming. Ora, con 400S PRO, il feed video direttamente da RX verrà utilizzato per lo streaming live su OBS, vMix o VLC sul nostro personal computer senza ulteriore crittografia e decrittografia tramite un dispositivo di acquisizione video.

【Design nuovo e modalità a basso consumo】- Mars 400s PRO ha un centro di gravità più basso, il che significa che occupa meno spazio durante l'installazione. Oltre al pattino freddo integrato sia sul trasmettitore che sul ricevitore, il sistema fornisce un'installazione molto più stabile e conveniente; Senza operazione per 5 secondi, lo schermo OLED entra automaticamente in modalità a basso consumo e riduce la luminosità per risparmiare la carica della batteria.

【Opzioni di alimentazione multiple e ampie applicazioni】 - Hollyland Mars 400S Pro supporta la ricarica di alimentazione CC da 12 V, l'alimentazione di tipo C (5 V / 2 A) e varie batterie della serie-L; Mars 400S PRO è ampiamente utilizzato nel cinema indipendente, nelle trasmissioni dal vivo, nelle attività sportive, nella registrazione dell'istruzione, nelle cerimonie nuziali e negli eventi aziendali.[Nota: il pacchetto del prodotto non include la batteria. ]

Wireless HDMI Trasmettitore e Ricevitore, 4K Trasmettitore Video Wireless 5G, ricevitore streaming audio video Ultra HD, Cast da Laptop a HDTV / Proiettore / Monitor 149,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Qualità dell'immagine 4K a 30 Hz】 La risoluzione può raggiungere 4K, l'immagine sullo schermo è molto delicata, ripristina vari dettagli. Facile trasferire video HD e audio digitale chiari e non compressi. Anche se il video 4K 3D scorre su dispositivi 4K, l'esperienza del segnale è di soli 0,1 secondi (quasi in tempo reale).

【Trasmissione wireless】 Il ricevitore utilizza una doppia porta HDMI + VGA, il trasmettitore utilizza la porta HDMI, utilizzando la tecnologia di trasmissione WiFi 2.4G + 5G e la connessione punto a punto tra il trasmettitore e il trasmettitore, laptop, computer, cellulare telefono, console di gioco e set-top box sono sincronizzati con TV HD, proiettore o display.

【Plug and Play】 Nessuna applicazione, nessuna APP necessaria, una semplice connessione può ottenere un comodo flusso wireless. Non è richiesto alcun software o connessione Wi-Fi. In 20 secondi, avvia ed esegui la vera esperienza plug-and-play, risolvi il problema delle tradizionali connessioni dei cavi HDMI e dei problemi di cablaggio, che influiscono sull'estetica e sulla breve distanza di trasmissione.

【Vantaggio】 1. Il design a doppia antenna staccabile rende l'efficienza di trasmissione, più stabile, il telaio in lega di alluminio lo rende alla moda e attira l'attenzione. 2. Trasmettitore indipendente: capelli uno a uno, fino a 8 trasmettitori, un ricevitore, rilevamento rapido con un clic, questo trasmettitore portatile può essere facilmente collegato, non è necessario occupare troppi spazi - Ideale per sale riunioni affollate impostazioni

【Alte prestazioni, basso ritardo】 Questo trasmettitore wireless può inviare facilmente video ad alta definizione e audio digitale non compressi. L'esperienza del segnale è di soli 0,1 secondi di ritardo (quasi in tempo reale), anche se il video 4K 3D scorre su dispositivi 4K. I dispositivi HDMI wireless hanno potenti segnali remoti, trasmessi attraverso pareti, pavimenti e soffitto, immagini e video sono fluidi, nessun ritardo, fino a 50 metri (164 piedi)

Trasmettitore e Ricevitore HDMI Wireless, Kit di Estensione Specchio HDMI Wireless 5G, Ricevitore Streaming Audio Video Ultra HD, Cast da Laptop/PC/Fotocamera/DVD a HDTV/Proiettore/Monitor 159,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Trasmissione wireless HDMI e monitor wireless: questo trasmettitore e ricevitore HDMI wireless elimina i cavi disordinati per raggiungere HDMI a HDMI, un compagno perfetto per home theatre digitale, gaming, canali TV e sale conferenze.

Ampia portata di 30 m e bassa latenza: mostra il miglior effetto di trasmissione quando viene utilizzato nella stessa stanza. Questo trasmettitore e ricevitore HDMI ha una portata di trasmissione fino a 100 metri e una bassa latenza di 0,2 s senza interferenze. Nota: la distanza di trasmissione viene ridotta a 3 m se utilizzato tramite una parete.

Ricevitore HDMI wireless multifunzione con trasmissione 5G: questo ricevitore viene fornito con un'antenna esterna 5G per rendere la trasmissione video più stabile e veloce, in modo che più di 2 trasmettitori possano essere collegati contemporaneamente per passare da un computer portatile in riunione. Può anche essere un dongle HDMI wireless da 2,4 G / 5 G per telefono / Pad / Android / OS / Windows / laptop Mac su TV / monitor / proiettore.

【Plug & Easy to Pair】 Utilizzo in 2 semplici passaggi: Plug -> Premere il pulsante di TX quando viene visualizzato "Ready to Pair" -> Specchio (ogni coppia di trasmettitori e ricevitori è accoppiato prima della vendita. )È facile da trasportare all'aperto in dimensioni mini. È comodo da usare, poiché il trasmettitore può essere alimentato direttamente da alcuni computer portatili.

Design a 5 lingue: se è necessario selezionare altre lingue, premere il pulsante del ricevitore al centro per 10 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Una volta ripristinate le impostazioni di fabbrica, è necessario riaccoppiare il trasmettitore e il ricevitore. Inglese/Tedesco/Francese/Italiano/Spagnolo)【Nota】 Vi preghiamo di contattarci se avete domande sull'utilizzo del nostro prodotto.

PremiumCord - Extender 4K HDMI a 70 m Tramite Cavo Patch Cat6 / Cat6A / Cat7, trasmettitore e Ricevitore IR, HDMI 2.0, Arc, risoluzione Video Ultra HD 4K a 60 Hz 103,86 € disponibile 1 used from 62,97€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo extender HDMI consente di trasmettere un segnale HDMI a lunghe distanze con un cavo di rete 6/6A/7. - Grazie al cavo di rete, è possibile raggiungere una lunghezza di trasmissione fino a 70 metri con una risoluzione di video 4K a 60 Hz. - Il dispositivo contiene un trasmettitore IR e un ricevitore. Supporta la trasmissione IR bidirezionale con una frequenza di 20-60 kHz.

Il kit contiene un trasmettitore e un ricevitore che si collega tramite un cavo di qualità Cat. 6/6A/7 fino a 70 m. - Il ricevitore non deve essere alimentato dal ricevitore, dove è necessario l'alimentazione.

Supporta risoluzione Ultra HD 4K a 60 Hz (2160p a 60 Hz), YUV 4: 4: 4 - Risoluzione video: 480i a 60 Hz, 480p a 60 Hz, 576i a 50 Hz, 720p a 50/60 Hz, 1080i a 50/60 Hz, 1080p a 50/60 Hz, 1080p a 50/60 Hz, 4K × 2K a 24/25/30/60 Hz - Supporta HDMI 2.0 e HDCP 2.2 - Supporta telecomando ARC e IR bidirezionale, nessuna latenza, nessuna compressione, nessuna perdita Ritardo del segnale.

Connessioni sul trasmettitore: ingresso HDMI, uscita HDMI per monitor locale, connettore RJ45, connettore di alimentazione, 2 connettori IR - Connettori al ricevitore: uscita HDMI, connettore RJ45, connettore di alimentazione, 2 connettori IR, uscita audio digitale S/PDIF - Controllo sorgente HDMI: controllabile tramite passaggio IR da RX a TX - Ricevitore supporta uscita audio S/PDIF - Supporta Dolby Audio (Dolby Digital Plus; Dolby True HD; Dolby True-HD; Dolby Digital Digital; Dolby True-HD; Dolby True-HD; Dolby Atmos) - Supporta il massimo HDR (YUV4: 4: 4) velocità di trasmissione 18 GB/s.

Il trasmettitore supporta una banda HDMI, il trasmettitore dispone anche di un'uscita HDMI per un monitor locale. - Supporta la funzione IR passback bidirezionale (20-60 kHz). - Il ricevitore può essere alimentato dal trasmettitore tramite cavo di rete (solo il primo ricevitore). - Protezione da flash, sovratensione e antistatica - Corpo in metallo, stabile e durevole - Supporta HDMI 2.0 - Supporta HDCP 2.2 - Dimensioni: larghezza: 106,36 mm, profondità: 98,73 mm, altezza: 26,19 mm - Temperatura di funzionamento: 0 ~ 50 ° C - Temperatura di stoccaggio: -10 ~ 70 ° C - Umidità relativa: 0 ~ 90% (senza condensa) - Contenuto della confezione: 1 trasmettitore, 1 x 5 V / 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x cavo 1 manuale utente (lingua italiana non garantita).

Ozvavzk Trasmettitore Ricevitore Bluetooth 5.0,Bluetooth 2 in 1 Wireless Adattatore con Uscita 3,5 mm Mini Adattatore Audio Bluetooth Supporto MP4/TV/PC/Auto/Laptop/Sistema Home Stereo (Nero) 18,99 €

16,14 € disponibile 2 new from 16,14€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ☄【Musica in Modalità Wireless】Trasmettitore Bluetooth utilizza la tecnologia wireless del sistema stereo cablato per riprodurre musica su dispositivi abilitati Bluetooth, come TV, PC, MP3, lettore DVD, ecc.

✆【Doppio Connessione】Ricevitore è Bluetooth 5.0 e il trasmettitore è Bluetooth 2.1 È possibile passare liberamente da una modalità all'altra e scegliere la funzione che più vi si addice.

♬【Durata Extra Lunga】Ricevitore Bluetooth 5.0 ha una batteria incorporata.Capacità della batteria 600mAh, durata della batteria superiore a 10 ore, il prodotto può essere utilizzato normalmente durante la ricarica.

♫【Funzionamento Semplice】Adattatore Bluetooth tv è facile da usare e collegare, senza installare driver o applicazioni Funzione di riconnessione automatica: Dopo l'accensione, il ricevitore e il dispositivo possono essere accoppiati automaticamente.

☛【Contenuto della Confezione】Trasmettitore e Ricevitore Audio Wireless 2-in-1, cavo micro-USB, cavo audio da 3,5 mm, cavo audio da 3,5 mm a RCA, manuale dell'utente, richiesta di prodotto entro 24 ore e 12 mesi di garanzia.

Trasmettitore e ricevitore HDMI senza fili,Ultra HD Extender Converter Adapter 1080P Player Streaming Video Audio da laptop,PC,telefono a proiettore HDTV per Home Theater,conferenze,istruzione,giochi 149,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche *Plug and Play: hdmi wireless design a doppia antenna,dotato di potente trasmissione del segnale a lunga distanza,può essere trasmesso attraverso pareti,pavimenti,fino a 164FT/50M. Collegare il trasmettitore (TX) al dispositivo della porta di uscita HDMI come PC/laptop,quindi collegare il ricevitore (RX) al dispositivo della porta di ingresso HDMI come proiettore/monitor.Accenderli,meno di un minuto dopo sarebbe auto sincronizzato.Nessun bisogno di applicazioni,driver o software

* Alte prestazioni: il design a doppia antenna esterna e l'avanzata tecnologia di trasmissione del segnale 5G,rendono la trasmissione più stabile e veloce,inviano facilmente e chiaramente video ad alta definizione e audio digitale non compressi.Riproduci video 1080P su dispositivi 1080P quasi in tempo reale.

*Alta compatibilità: Il ricevitore adotta la doppia modalità di trasmissione HDMI+VGA,compatibile con la maggior parte dei dispositivi di visualizzazione.Il dispositivo con interfaccia HDMI può utilizzare direttamente il trasmettitore.I dispositivi senza interfaccia HDMI possono anche utilizzare il trasmettitore attraverso un convertitore HDMI.Adatto per Neflix/TikTok/YouTube/Setup Box/Blu-ray streaming.

*Family godere: senza fili trasmettere film HD,spettacoli televisivi,video,giochi dal vostro computer portatile o smart phone,box satellitare,ecc a HDTV,proiettore.

*Ufficio aziendale: È usato per condividere documenti d'ufficio, materiali e risultati di lavoro quando l'azienda scambia e condivide. Supporta fino a 8 persone per condividere i loro dati sul computer portatile allo stesso tempo READ Dź: Si sono rifiutati di caricare merci in Russia e Bielorussia. Hanno perso il lavoro

Trasmettitore Bluetooth, Trasmettitore Bluetooth 5.0, Adattatore Bluetooth Wireless Portatile, Sistema Audio Stereo Da 3,5 Mm A Bassa Latenza, Adatto Per Auto/Tv/Pc/Laptop/Cuffie/Tablet/Mp3/Mp4 9,61 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ♬【Adattatore Bluetooth 5.0】trasmettitore bluetooth,Il segnale Bluetooth è più stabile e veloce. Bassa latenza per stereo ad alta fedeltà. La portata massima di lavoro è di 10 m. Può essere utilizzato in un piccolo spazio. Di piccole dimensioni, leggero e ad alta resistenza. Con il trasmettitore con te, puoi goderti meravigliosi programmi TV, film e musica senza ritardi audio.

♬【Ampia compatibilità】 bluetooth per tv, Il trasmettitore Bluetooth supporta la conversione da cablata a wireless di sorgenti audio analogiche come sistemi audio domestici, auricolari, altoparlanti e TV. Compatibile con la maggior parte dei dispositivi Bluetooth (come TV, lettori CD, PC, MP3/MP4, metal detector) e trasmette l'audio alle cuffie, agli altoparlanti o ad altri sistemi stereo Bluetooth.

♬【Pacchetto incluso】1 * trasmettitore Bluetooth, 1 cavo audio da 3,5 mm,Cavo AV da 1 * 3,5 mm, 1 * manuale utente.

♬【Facile da usare】trasmettitore bluetooth per tv, Il trasmettitore è gestito tramite USB, completamente plug and play. E non sono necessari software o driver speciali. L'adattatore wireless Bluetooth viene fornito con un cavo audio AUX da 3,5 mm, che può soddisfare tutti i requisiti di connessione e abbinare vari dispositivi audio con funzioni Bluetooth e non Bluetooth. Goditi la musica stereo senza restrizioni di cavi o guarda la TV in silenzio senza disturbare la tua famiglia.

♬【Servizio】In caso di domande, forniamo anche un servizio clienti cordiale 24 ore al giorno, non esitate a contattarci, vi aiuteremo a risolvere il problema. ^_^

TLsiwio Trasmettitore Ricevitore Bluetooth, 2 in 1 Adattatore Bluetooth Amplificatore Audio Bluetooth con Uscita 3,5 mm per TV Sistema stereo portatile Altoparlanti 15,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Un set di doppio scopo】Questo prodotto supporta la doppia modalità RX&TX. È possibile commutare facilmente il trasmettitore/ricevitore con un tasto. Modalità trasmettitore (modalità TX): la funzione trasmettitore trasforma dispositivi di uscita audio da 3,5 mm in un dispositivo Bluetooth che può trasmettere audio Bluetooth; modalità ricevitore (modalità RX): il ricevitore permette di ricevere segnali audio di alta qualità dai dispositivi non Bluetooth come quelli auto o home stereo.

【Riattiva i Vecchi Altoparlanti】Ricevitore bluetooth L'adattatore audio Bluetooth con cavo ausiliario da 3,5 mm trasforma altoparlanti, impianto stereo x casa, amplificatori, mini-componenti, altoparlanti tradizionali, torri sonore in dispositivi Bluetooth. Trasmettitore ricevitore bluetooth, trasformando un dispositivo non Bluetooth in un dispositivo abilitato Bluetooth.

【Chiamata perfetta】Grazie al microfono integrato, puoi goderti le chiamate in vivavoce in modalità RX. Basta premere il pulsante di risposta per rispondere rapidamente alla chiamata. Ricevitore bluetooth hifi adotta la tecnologia 5.0 a bassa latenza, elimina il ritardo audio bluetooth, garantisce una qualità audio superiore. All'interno della gamma di connessione Bluetooth, Non devi preoccuparti dei cavi delle cuffie e di altri problemi e goditi la libertà di parlare.

【Ampia compatibilità】Ricevitore audio bluetooth con il cavo da 3,5 mm in dotazione e il cavo RCA da 3,5 mm 2, Questo trasmettitore audio bluetooth può essere ampiamente utilizzato su computer, laptop, impianto stereo domestico, cuffie, smartphone, lettore MP3, lettore CD, ecc.

【Funzionamento Semplice】Adattatore Bluetooth tv è facile da usare e collegare, senza installare driver o applicazioni, funzionamento con un solo tasto, funzionamento semplice. Accendi il dispositivo, il dispositivo entrerà automaticamente nella connessione e nello stato di ricerca dell'associazione.

MpioLife Trasmettitore HDMI wireless da 5 GHz e ricevitore WiFi fino a 30 m per audio e video Android Netflix/TikTok/YouTube/Setup Box/Bluray Streaming 177,06 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il kit trasmettitore e ricevitore wireless HD è un sistema di trasmissione HD intelligente wireless che supporta la connessione wireless di computer portatili, desktop, set-top box e altri dispositivi con uscita di segnale HD a dispositivi di visualizzazione a schermo grande come televisori, monitor, proiettori, e telefoni cellulari supportano il riflesso.

Trasmissione senza barriere 165FT/50 metri. Supporta 1 trasmettitore + più ricevitori (questa operazione richiede la collaborazione di più ricevitori). Trasmissione audio e video sincronizzata e visualizzazione sincrona possono commutare i segnali con un pulsante senza influenza reciproca, flessibile e veloce, condivisione multi-schermo. Per evitare grovigli di cavi in casa, ufficio, sala riunioni.

Il prodotto è plug and play senza complicate impostazioni. Dotato di un trasmettitore HDMI indipendente, non è necessaria alcuna applicazione, nessun driver o software richiesto, la riunione è più efficiente. Mirrorare e condividere tutti i contenuti in modalità wireless sul grande schermo: Netflix/Prime Video/Sky Go/BT Sport/DIRECTV/HULU/Comcast TV/XFINITY/Vudu/Movistar e molto altro ancora.

Questo kit trasmettitore e ricevitore HD wireless è compatibile con il sistema iOS/Android/Windows/Mac. L'adattatore di visualizzazione wireless supporta una risoluzione video fino a 1080p. Il dongle a specchio è perfetto per l'apprendimento, le riunioni di lavoro, le feste di famiglia e il gioco e offre una grande esperienza sullo schermo.

Con un'antenna esterna 5G e un chip ad alte prestazioni migliorato, il trasmettitore e ricevitore Tim Wireless HD impedisce interferenze del segnale, ritardi video e sturalo. Può trasmettere video 4K affidabili in modo rapido e fluido con un buffer minimo. Nota: per il cavo VGA è necessario fare ulteriori preparazioni. Se avete problemi durante l'uso, potete contattarci tramite il messaggio Amazon.

(Versione Aggiornata) Trasmettitore Bluetooth per TV PC, Low Latency, (3.5 mm, RCA, USB del Computer Audio Digitale) Dual Link Wireless Audio Adattatore per Cuffie, Plug and Play 24,99 € disponibile 2 new from 24,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TRASMETTITORE BLUETOOTH 4.0 - Collega i dispositivi di uscita audio come TV, lettore CD, PC, MP3 / MP4 e trasmetti l'audio allo stereo, alle cuffie e agli altoparlanti Bluetooth. (Prima di acquistare, controlla se la TV ha una cuffia da 3,5 mm uscita o porta audio RCA, in caso contrario, non è adatto per la tua TV)

TV TRANSMITTER - Collega il trasmettitore Bluetooth alla tua TV con jack audio da 3,5 mm o RCA e trasmetti il suono all'auricolare Bluetooth, goditi semplicemente gli spettacoli a tarda notte (per aptx a basso ritardo, tieni presente che anche le cuffie bluetooth devono supportare questa funzione)

NESSUNA BATTERIA INCORPORATA MA PER SEMPRE ALIMENTAZIONE: questo trasmettitore bluetooth richiede l'alimentazione USB, usa la porta USB del televisore e si accende automaticamente all'accensione della TV. O utilizzare qualsiasi caricatore del telefono, PC USB o altra presa USB 5V. Non preoccuparti mai della ricarica

LOW LATENCY e DUAL LINK: trasmettono simultaneamente l'audio a 1 e persino 2 cuffie con un ritardo basso durante la visione di TV, film o giochi

Supporto audio USB COMPUTER: ideale per l'utilizzo da PC poiché supporta l'uscita audio USB digitale. NON è necessario alcun cavo AUX aggiuntivo

