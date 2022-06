40 La migliore Sistema di raffreddamento a liquido del 2022 – Non acquistare una Sistema di raffreddamento a liquido finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore Sistema di raffreddamento a liquido? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi Sistema di raffreddamento a liquido venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa Sistema di raffreddamento a liquido. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Disclaimer: prima di andare oltre, vorrei confermare qui che la guida include anche i diversi link oltre ad Amazon. Abbiamo inserito questa guida con la migliore Sistema di raffreddamento a liquido sul mercato nel 2022. Abbiamo anche riassunto i collegamenti di diverse cose qui in modo che possa aiutare i nostri lettori ad acquistare la Sistema di raffreddamento a liquido perfetta. Ogni volta che acquisti qualcosa utilizzando i nostri link forniti, aggiungerà anche una commissione molto piccola nel nostro account del sito web. Non devi preoccuparti troppo perché non ti addebiterai lo stesso.

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit/Ventole e Sistemi di Raffreddamento Sistemi di Raffreddamento ad Acqua, Multicolore 651,28 € disponibile 12 new from 651,28€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TT RGB PLUS Ecosystem è il sistema di illuminazione intelligente per PC che combina l'illuminazione LED indirizzabile più avanzata con il software TT RGB PLUS brevettato Thermaltake

Pacific W4 Plus CPU Water Block: il blocco dell'acqua CPU di alta qualità supporta tutte le prese CPU moderne

Pacific PR22-D5 Plus Combo serbatoio / pompa - Prodotto da POM e PMMA, l'unità include un serbatoio da 300 ml con una pompa D5 integrata

Radiatore Pacific RL360 Plus - il radiatore slim ad alte prestazioni da 360 mm utilizza un design a pinne ad alta densità, alluminio in lega di zinco tedesca e materiali di qualità aerospaziale

Ventola radiatore LED RGB Riing Plus 12 Premium Edition (3 pezzi)Refrigerante puro C1000Raccordo a compressione Pacific C-Pro G1 / 4 16mm - cromato

Sistema di raffreddamento a liquido per CPU CORSAIR iCUE H150i ELITE LCD, Schermo LCD IPS personalizzabile, 48 LED RGB, Ventole da 120 mm, Radiatore da 360 mm, COMMANDER CORE incluso, nero 290,46 € disponibile 53 new from 289,90€

21 used from 251,45€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema di raffreddamento per CPU professionale all-in-one: Combina potenza, raffreddamento silenzioso ed effetti di illuminazione RGB vivaci grazie al display LCD personalizzato, offre una grafica personalizzata per mettere in risalto la bellezza del tuo sistema e controllare le prestazioni in tempo reale, in un batter d'occhio.

Display LCD IPS brillante: Metti in mostra la temperatura della tua CPU in tempo reale, le GIF animate preferite, i meme più divertenti, il logo della tua squadra o tutto ciò che ami su uno schermo LCD IPS da 2.1” con risoluzione 480x480, retroilluminazione di 600 cd/m² ultra brillante, profondità del colore a 24 bit e oltre 16,7 milioni di colori.

CORSAIR iCUE COMMANDER CORE incluso: Un controller smart ti consente di gestire con precisione velocità e illuminazione di massimo sei ventole RGB.

Ventole ML RGB ELITE ottimizzano il tuo sistema di raffreddamento per CPU: Due inedite ventole a levitazione magnetica CORSAIR ML RGB ELITE da 120 mm, dotate ciascuna di otto LED RGB e di un flusso d'aria con tecnologia AirGuide, garantiscono prestazioni di raffreddamento della CPU estreme.

Radiatore da 360 mm: ampia superficie per un sistema di raffreddamento potente.

Cooler Master MasterLiquid PL360 Flux - Sistema di Raffreddamento a Liquido AIO per CPU, 3 Ventole 120 mm, Radiatore 360 mm, Controller RGB Indirizzabile Gen2 - Supporta AMD e Intel, Garanzia 5 Anni 178,00 € disponibile 52 new from 178,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche BLOCCO POMPA MIGLIORATO - Base in rame a microcanali ridisegnata per il 20% di superficie in più, pompa a doppia camera extra-compatta e girante in ceramica per ottimizzare il flusso e la pressione idrica; offre un waterblock compatto e più efficiente

FLUSSO OTTIMIZZATO - Ventilatori con pale interconnesse per migliorare: pressione dell'aria (2.96mmH2O), volume (72.37CFM) e riduzione del rumore (32dBA max); telaio rinforzato a bordi smussati per una migliore stabilità e concentrazione del flusso d'aria

RADIATORE ELEGANTE PL360 - Il blocco radiatore in alluminio a basso profilo (394x119.6x27.2mm) contiene una maggiore densità di alette (FPI 20) per una più rapida dissipazione del calore; tubo dell'acqua intrecciato lungo circa 350mm fino al blocco pompa

RGB INDIRIZZABILE GEN 2 - LED RGB indirizzabili nella pompa e nelle ventole per un'illuminazione totalmente personalizzabile; sincronizzabile direttamente tramite schede madri certificate RGB o tramite il controller manuale incluso e il software MasterPlus

COMPATIBILITÀ SOCKET UNIVERSALE - Completamente compatibile con Intel (LGA 1700 / 1200 / 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156) e AMD (AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 / TR4) prese adatte per CPU Cooler sockets

Corsair Icue H150I Rgb Pro Xt Sistema di Raffreddamento a Liquido per Cpu (Radiatore da 360 Mm, Tre Corsair Ml Ventole Pwm da 120 Mm, 400 - 2400 Rpm, Testina Pompa Rgb Dinamica Multizona), Nero 176,90 €

160,50 € disponibile 68 new from 141,90€

42 used from 102,22€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ventole a levitazione magnetica: Tre ventole CORSAIR ML Series da 120 mm forniscono un flusso d’aria ottimizzato e garantiscono prestazioni adatte di raffreddamento

Testata della pompa con illuminazione RGB dinamica multizona: 16 LED RGB controllati singolarmente illuminano la cover della pompa per produrre effetti di illuminazione ottimi

Raffreddamento ottimo della CPU: Saggia le prestazioni elevate di raffreddamento, sfruttando la capacità di ciascuna ventola di operare in un intervallo da 400 a 2.400 RPM

Modalità Zero RPM: I profili di raffreddamento Zero RPM nel software CORSAIR iCUE consentono alle ventole di fermarsi completamente a basse temperature, eliminandone il rumore prodotto

Potente software iCUE: Controlla e sincronizza l’illuminazione RGB del sistema di raffreddamento con tutti i dispositivi iCUE compatibili, monitora le temperature della CPU e del liquido refrigerante

Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX Sistema di Raffreddamento a Liquido per CPU, Testata della Pompa RGB ad Elevate Prestazioni, 33 LED RGB CAPELLIX Luminosi, 3 Ventole PWM ML RGB da 120 mm, Bianco 243,00 €

203,00 € disponibile 46 new from 199,00€

40 used from 142,39€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Testata della pompa RGB ad elevate prestazioni: garantisce un raffreddamento potente e a bassa rumorosità, ed è impreziosita da 33 LED RGB CAPELLIX luminosi

CORSAIR iCUE Commander CORE incluso: un controller smart ti consente di gestire con precisione velocità ed illuminazione di massimo sei ventole RGB

Ventole RGB a levitazione magnetica: tre ventole PWM CORSAIR ML RGB Series da 120 mm, dotate ciascuna di otto LED, forniscono un potente flusso d'aria ottimale

Raffreddamento ottimo della CPU: ottime prestazioni di raffreddamento controllabili tramite PWM, con un'operatività da 400 a 2.400 RPM

Rivestimento bianco brillante: un alloggiamento bianco brillante sulla testata della pompa, del radiatore e delle ventole riflette la luce per offrire un'illuminazione vivida

Corsair iCUE XH303i RGB Hydro X Serie Kit di Raffreddamento Personalizzato XC7 RGB, 115X/AM4, XD3 Sistema Combinato Pompa/Serbatoio, XR5 Radiatore, 3 x SP120 RGB PRO Ventola, Nero 499,90 €

409,99 € disponibile 5 new from 409,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Trasforma il tuo PC in un capolavoro: Un kit di raffreddamento personalizzato Hydro X Series RGB hardline, che può essere installato anche nei case compatti donando un look ottimo

Tutto ciò di cui hai bisogno in una confezione: Contiene i componenti fondamentali e gli strumenti di piegatura, la pistola termica venduta in maniera separata

Supera i limiti del tuo sistema: Le prestazioni elevati di raffreddamento della CPU, unite al funzionamento silenzioso

Facilità di installazione e configurazione del software: Installazione facile e veloce e controllo fin nel minimo dei dettagli

Illuminazione RGB dinamica: I LED RGB regolabili, integrati nel waterblock per CPU XC7 RGB e nelle ventole SP120 RGB PRO, conferiscono al tuo PC un look senza precendenti

NZXT Kraken Z73 RGB 360 mm - RL-KRZ73-RW - Raffreddatore a liquido CPU AIO RGB - Display LCD personalizzabile - Ventole radiatore Aer RGB 2 120 mm (3 incluse) - Bianco 309,90 € disponibile 11 new from 309,90€

1 used from 279,40€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Grazie allo schermo LCD brillante da 2,36", che visualizza colori a 24 bit, ora è possibile personalizzare totalmente il sistema di raffreddamento della CPU. Il sistema Kraken è in grado di visualizzare immagini, foto personali, gif divertenti o dati CAM, per cui è totalmente personalizzabile.

Il software CAM, elegante e intuitivo, garantisce il controllo del PC. Le funzioni estremamente semplici consentono di gestire le prestazioni e l'aspetto del sistema Kraken.

Le ventole del radiatore Aer P incluso sono progettate per un raffreddamento a liquido perfetto. Il sistema è dotato di una presa d'aria smussata e di cuscinetti fluidodinamici che garantiscono silenziosità, lunga durata e un raffreddamento molto potente.

I manicotti in maglia di nylon fine rafforzano il tubo di gomma, ottimizzando la durata e la resistenza. Con il display totalmente programmabile, è possibile ruotare la pompa in base al design della scheda madre, senza cambiare la direzione del logo o dell'immagine. READ 40 La migliore tastiera gaming wireless del 2022 - Non acquistare una tastiera gaming wireless finché non leggi QUESTO!

Asus ROG RYUJIN 360 Sistema di Raffreddamento per CPU All-In-One Liquid, Display OLED, Aura Sync RGB, Noctua Ippc 2000 Pwm, 3 Ventole di Raffreddamento da 120 mm, Nero 259,00 €

195,89 € disponibile 50 new from 195,89€

3 used from 153,88€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ampia compatibilità con processori Intel e AMD, abbinalo al tuo processore preferito e assembla il tutto in totale comodità grazie ai tubi in gomma da 38cm

La pompa incorpora una ventola da 60mm per poter far circolare l’aria su VRM e M.2 nelle vicinanze della cpu, evita il surriscaldamento dei componenti e concentrati solo sul tuo gameplay

Le ventole PWM Noctua iPPC-2000 offrono maggior durata ed un funzionamento silenzioso, non ti dovrai più preoccupare del surriscaldamento anche durante le lunghe sessioni di gioco

Mostra ai tuoi nemici tutto il tuo stile di gioco grazie ad Aura Sync e allo schermo Oled da 1.77”, sfrutta lo schermo per avere, in tempo reale informazioni sul sistema senza distrarti troppo dalla battaglia

Armory Crate è un software che offre controlli estesi e un'interfaccia utente intuitiva per consentirti di personalizzare facilmente la tua build, crea e gestisci la tua build da vero gamer professionista

Thermaltake Pacific M360 D5 Hard Tube Water Cooling Kit/Ventole e Sistemi di Raffreddamento Sistemi di Raffreddamento ad Acqua, Multicolore 503,89 € disponibile 6 new from 503,89€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il kit di raffreddamento ad acqua per tubi rigidi Pacific M360 D5 è una soluzione di raffreddamento a liquido efficiente ma di qualità per tutti i sistemi di gioco con acqua refrigerata

Pacific W4 RGB CPU Water Block - il blocco dell'acqua CPU di alta qualità supporta tutte le moderne prese CPU con un meccanismo di montaggio universale

Pacific PR22-D5 Serbatoio / pompa combinata - Prodotto da POM e PMMA, l'unità include un serbatoio da 200 ml con una pompa D5 integrata, che offre prestazioni eccezionali

Radiatore Pacific RL360 - il radiatore sottile da 360 mm ad alte prestazioni utilizza un design a pinne ad alta densità, alluminio in lega di zinco tedesca e materiali di qualità aerospaziale

Ventola per radiatore LED ad alta pressione statica RGB ad alta pressione (3 pezzi)Refrigerante puro C1000Raccordo a compressione Pacific C-Pro G1 / 4 PETG con tubo 16mm - Cromato

ARCTIC Liquid Freezer II 240 - Sistema di Raffreddamento ad Acqua per CPU All-in-One (AIO) Multi-Compatibile, Pompa Controllata tramite PWM, Ventola: 200-1800 RPM, LGA1700 compatibile 101,12 € disponibile 28 new from 84,89€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche COMPATIBILITÀ LGA1700: Liquid Freezer II 240 è compatibile con i nuovi processori Intel Alder Lake - Socket LGA1700*

PIÙ EFFICACE DI ALTRI SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO: L'ARCTIC Liquid Freezer II ha una piastra di raffreddamento, una pompa e un radiatore più efficiente rispetto ad altri raffreddatori AIO ad acqua

TEMPERATURA DEL REGOLATORE DI TENSIONE INFERIORE A 15°C: Un'ulteriore ventola VRM da 40 mm (controllata PWM) vicino alla pompa raffredda ulteriormente la base e i regolatori di tensione

GESTIONE INTEGRATA DEI CAVI: Il raffreddamento ad acqua “all-in-one” della CPU ha un sistema integrato per la gestione dei cavi con tubi coperti, per mantenere la case del tuo PC ben organizzata

80% MINORE CONSUMO: A differenza di pompe della concorrenza, che funzionano a pieno carico anche al minimo, se non c’è bisogno di raffreddare, la nostra pompa rallenta, con meno energia e meno rumore

DEEP COOL CASTLE 360EX A-RGB Bianco, AIO CPU con Raffreddamento a Liquido, Pompa e 3 Ventole RGB Indirizzabili, 3 Anni di Garanzia 134,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Anti-leak Tech

RGB indirizzabile 5V con supporto software della scheda madre

Tre ventole PWM DeepCool serie CF120 emettono colori brillanti e offrono grandi prestazioni del flusso d'aria

Design efficiente della pompa ottimizzato per prestazioni e rumore

Grande piastra fredda in rame con il 25% di alette in più (supporti TR5)

Corsair Hydro X Series iCUE XH305i RGB PRO Kit di raffreddamento personalizzato (Circuito di raffreddamento per CPU Hardline, Waterblock per CPU, Combo pompa D5, Radiatore, 3 ventole RGB) Nero 619,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Trasforma il tuo PC in un capolavoro: un kit di raffreddamento personalizzato Hydro X Series RGB PRO senza compromessi dona al tuo sistema un aspetto unico e inconfondibile.

Raffreddamento personalizzato, tutto in uno: include tutte le componenti di cui hai bisogno, inclusi strumenti per la piegatura e ulteriori raccordi per l'espansione del sistema di raffreddamento.

Supera i limiti del tuo sistema: Straordinarie prestazioni di raffreddamento della CPU e un funzionamento silenzioso, alimentati da una pompa D5 con controller e di un sensore di temperatura.

Installazione semplificata: installazione semplice e veloce, grazie all'opzione del controllo automatizzato che consente di impostare la velocità di ventole e pompa e ridurre così la rumorosità.

Illuminazione RGB dinamica: i LED, regolabili singolarmente e integrati nel waterblock della CPU, la combo pompa/serbatoio e le ventole conferiscono al tuo PC un aspetto inedito e fuori dal comune.

DEEP COOL Castle 240 RGB V2, Sistema di Raffreddamento a Liquido, Radiatore da 240 mm, Due Ventole PWM da 120 mm, l’Illuminazione RGB, Compatibile con Socket Intel e AMD,5V 3pin, Supporta AMD TR4/AM4 104,99 € disponibile 1 used from 82,05€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tecnologia Anti-leak fornita all'interno del sistema di raffreddamento a liquido

Supporta il montaggio di prese principali INTEL e AMD, incluso TR4 / AM4.

Il sistema di colore chiaro chiaro 16,7 M RGB con 5 effetti integrati (dinamico, statico, respirazione, aquilone e collisione della moda) ha 36 modalità di illuminazione intercambiabili.

Il blocco CPU ultra-large in puro rame offre un'efficace copertura e dissipazione del calore per CPU di qualsiasi dimensione.

I pannelli a doppia finestra e l'illuminazione ambientale circostante sono progettati per fornire una visualizzazione perfetta dell'illuminazione estetica.

DeepCool Gammaxx L240 RGB V2 Sistema Raffreddamento Anti-Leak Radiatore 240mm Dissipatore Liquido RGB 12V 4-Pin 74,90 €

72,74 € disponibile 22 new from 69,60€

5 used from 57,46€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Equipaggiato con sistema Anti-Leak Tech

Supporta schede madri con controllo 4-pin 12V

il nuovissimo sistema di illuminazione a 12V RGB integrato per sistemi a liquido e dissipatori supporta le schede madri tradizionali con controllo della luce sincronizzato

con 6 luci LED RGB ultraluminose, tre effetti RGB integrati (luce costante, respirazione e meteorismo e controllo PWM con prestazioni super silenziose

Compatibile con socket Intel LGA2066/2011-v3/2011/1151/1150/1155/1366,AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+AM2/FM2+FM2/FM1

Vbestlife Kit di raffreddamento ad acqua fai da te 240 mm, kit di raffreddamento CPU liquido tutto in uno Kit di raffreddamento fai da te CPU con ventola LED Dissipatore di calore 204,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Blocco CPU】 Il blocco CPU è costruito con una base in rame per fornire eccezionali prestazioni di trasferimento di calore e raffreddamento.

【Serbatoio di acqua cilindrico】 Il serbatoio di acqua cilindrico è realizzato in acrilico trasparente di alta qualità in modo che il sistema di circolazione sia visibile.

【Dissipatore di calore da 240 mm】 Fornisce un'eccellente dissipazione del calore, di cui hai bisogno per processori desktop altamente overcloccati. Pompa acqua: impermeabile, stabile, silenziosa, lunga durata.

【Ventola di raffreddamento a LED】 La ventola di raffreddamento ad alte prestazioni offre un'alta pressione statica dell'aria con un rumore più basso.

【6 tubo rigido】 Può essere piegato durante il riscaldamento, può anche essere tagliato per soddisfare le tue necessità.

Corsair Hydro H100x Sistema di Raffreddamento a Liquido per CPU, Radiatore da 240 mm, Due Ventole PWM da 120 mm, LED Bianco 94,45 € disponibile 49 new from 94,45€

24 used from 75,89€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Radiatore ad alta densità da 240 mm: temperature della CPU più basse grazie al radiatore da 240 mm che garantisce la massima superficie di raffreddamento e ottimizza le prestazioni

Due ventole PWM CORSAIR della serie SP da 120 mm forniscono un potente raffreddamento a una velocità compresa tra 600 e 1.700 RPM: minima rumorità e massimo afflusso di aria

La testa della pompa con illuminazione LED bianca aggiunge un tocco di luminosità a qualsiasi sistema

Il design della piastra di raffreddamento ottimizzata a livello termico e della pompa con rumorosità ridotta

Un raffreddamento più efficiente e silenzioso

Thermaltake RAFF.LIQUIDO PACIFIC C240 DDC HARD TUBE WATER COOL. KIT 2 * 120FAN ARGB, CL-W242-CU12SW-A 319,90 € disponibile 8 new from 319,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il kit include due ventole sync pure 12 argb per radiatore, un water block cpu pacific w4 argb, una pompa pacific pr15-ddc con serbatoio

Pacific c240 radiator, una bottiglia di t1000 transparent coolant pure clear, sei adattatori c-pro g14 petg 16mm od, otto tubi v-tubler petg

Radiatore in rame sottile da 240 mm ad alte prestazioni con design in rame ad alta densità e serbatoio in ottone

Thermaltake t1000 liquido trasparente - pure clear6x adattatori pacific 1/2'' id x 3/4'' od a compressione – nero2x adattatori pacific g1/4 90 gradi – nero

Tubo v-tubler petg 5/8 "(16mm) od 500mm (8 pezzi)realizzato in petg premium, il tubo rigido offre configurazioni personalizzate per il raffreddamento a liquido per PC con affidabilità e durata

EK AIO D-RGB Sistema di raffreddamento a liquido all-in-one per CPU (Base: 360 mm) 145,00 € disponibile 11 new from 145,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Raffreddamento e manutenzione ad alte prestazioni: EK-AIO Basic è una soluzione di raffreddamento a liquido all-in-one per la tua CPU. Un design compatto che è facile da installare e non richiede manutenzione e offre tutti i vantaggi delle soluzioni di raffreddamento ad acqua. Oltre ad essere un design combinato senza pompa, EK AIO viene fornito con un blocco d'acqua per una CPU versatile. Il design combinato senza pompore pre-riempito è una soluzione di raffreddamento a liquido che può essere facilmente rimossa dalla scatola

NON-RGB - EK-AIO Basic è un'opzione completamente nera e non RGB per bilanciare la linea di prodotti EK AIO. L'aspetto di questo prodotto presenta un coperchio della pompa in alluminio spazzolato e un ventilatore Non-RGB Dark Edition. Entrambi emanano una sofisticata atmosfera minimalista

Compatibile con tutte le CPU: EK AIO viene fornito con un blocco d'acqua per CPU multiuso. Si adatta a tutte le più recenti prese CPU Intel e prese CPU AMD (Advanced Micro Devices) per una facile installazione con montaggio senza utensili. Hai solo bisogno di un supporto per radiatore e raccordi girevoli diamantati per una facile regolazione del tubo. EK AIO è compatibile con quasi tutti i modelli di custodie più recenti. Compatibilità presa: Intel 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 2011, 2011-3, 2066, AMD AM4

Ventola in edizione scura - La EK-Vardar S Dark Edition viene fornita con l'EK AIO è una ventola PWM di grado industriale progettata e prodotta principalmente per sistemi di raffreddamento a liquido ad alte prestazioni. Controllo con la scheda madre o il controller indipendente della ventola. È possibile regolare l'EK Vardar per aumentare la circolazione dell'aria o il funzionamento silenzioso per funzionare a RPM tra 550 e 2200 giri/min

Alta qualità e design robusto: EK AIO ha tubi in gomma preinstallati con guaina rinforzata. Ognuno ha un coperchio in alluminio attaccato ed è molto robusto. I suoi raccordi girevoli tagliati a diamante consentono di fissare e regolare facilmente il tubo di gomma. Può essere spostato in qualsiasi direzione ed è adatto per l'installazione di AIO in spazi molto ristretti READ 40 La migliore penna ipad air 2 del 2022 - Non acquistare una penna ipad air 2 finché non leggi QUESTO!

Corsair Hydro X Series Xd5 Rgb - Sistema Combinato Pompa/Serbatoio, Nero 171,54 € disponibile 2 new from 171,54€

9 used from 119,05€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Una pompa PWM D5 Xylem ad alte prestazioni controllata tramite PWM per assicurare al tuo circuito un flusso ottimale.

Dieci LED RGB regolabili singolarmente e montati sul lato superiore illuminano il serbatoio con straordinari effetti luminosi RGB che puoi personalizzare. Abbinandolo ad un Controller CORSAIR iCUE (venduto separatamente), oltre al potente software CORSAIR iCUE, potrai personalizzare e sincronizzare l'illuminazione RGB con tutti i tuoi prodotti compatibili con iCUE, come waterblock, ventole, tastiera e molti altri.

Il serbatoio integrato da 330 ml con inserto anti-vortice mette in bella mostra il refrigerante del sistema ed il suo eccezionale design angolare con apertura integrata ti permette di riempire, scaricare e rabboccare il liquido senza difficoltà.

Il sensore integrato della temperatura monitora il refrigerante in tempo reale dall'interno del circuito di raffreddamento se collegato a un CORSAIR iCUE COMMANDER PRO o COMMANDER CORE (venduti separatamente).

Ponticello di alimentazione a 24 pin: consente di avviare la pompa senza accendere i componenti principali, per un riempimento facile e sicuro.

ARCTIC Liquid Freezer II 360 - Sistema di Raffreddamento ad Acqua per CPU All-in-One (AIO) Multi-Compatibile, Pompa Controllata tramite PWM, 200-1800 RPM, LGA1700 compatibile 128,50 € disponibile 2 new from 118,92€

1 used from 102,59€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche COMPATIBILITÀ LGA1700: Liquid Freezer II 360 è compatibile con i nuovi processori Intel Alder Lake - Socket LGA1700*

PIÙ EFFICACE DI ALTRI SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO: L'ARCTIC Liquid Freezer II ha una piastra di raffreddamento, una pompa e un radiatore più efficiente rispetto ad altri raffreddatori AIO ad acqua

TEMPERATURA DEL REGOLATORE DI TENSIONE INFERIORE A 15°C: Un'ulteriore ventola VRM da 40 mm (controllata PWM) vicino alla pompa raffredda ulteriormente la base e i regolatori di tensione

GESTIONE INTEGRATA DEI CAVI: Il raffreddamento ad acqua “all-in-one” della CPU ha un sistema integrato per la gestione dei cavi con tubi coperti, per mantenere la case del tuo PC ben organizzata

80% MINORE CONSUMO: A differenza di pompe della concorrenza, che funzionano a pieno carico anche al minimo, se non c’è bisogno di raffreddare, la nostra pompa rallenta, con meno energia e meno rumore

Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB Raffreddatore per CPU a liquido, Bianco (White Edition) 75,00 €

71,90 € disponibile 42 new from 71,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche V2 RBG SILENZIOSAMENTE MIGLIORATO - Con un'illuminazione RGB più vivida, un raffreddamento migliorato e prestazioni significativamente più silenziose, l'ML240L V2 RGB definisce la barra ancora più in alto per i raffreddatori di liquido tradizionali di qualità.

3a GEN. POMPA A DOPPIA CAMERA - Lo scambiatore di calore a piastre in rame è l'ancora della pompa a doppia camera di terza generazione di Cooler Master, che presenta una maggiore capacità di volume d'acqua, una migliore portata tra le camere e tre guarnizioni in gomma EPDM di livello industriale.

SUPERFICIE RADIATORE MAGGIORE DEL 25% - Il radiatore da 277 x 119.6 x 27.2mm usa alette che sono significativamente più profonde rispetto al suo predecessore, portando a una dissipazione del calore altamente efficiente lungo gli ampi canali d'acqua

VENTOLE AVANZATE SICKLEFLOW 120 RGB - Con il cuscinetto del fucile ultra silenzioso, le ventole traslucide Air Balance 2.0 a 7 pale forniscono una pressione dell'aria più elevata (2,5 mm H2O) con meno rumore (27 dBA). I nuovi telai sono caratterizzati da un dorso con foro per vite che migliora la durata strutturale complessiva.

SINCRONIZZAZIONE DELLA SCHEDA MADRE RGB O CONTROLLER CABLATO - Può essere sincronizzato con i sistemi di schede madri compatibili con RGB (4 pin) o assegnato manualmente tramite un controller cablato e uno splitter 3-a-1 (incluso).

ARCTIC Liquid Freezer II 280 - Sistema di Raffreddamento ad Acqua per CPU All-in-One (AIO) Multi-Compatibile, Pompa Controllata tramite PWM, 200-1700 RPM, LGA1700 compatibile - Nero 132,61 € disponibile 4 new from 132,61€

3 used from 93,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche COMPATIBILITÀ LGA1700: Liquid Freezer II 280 è compatibile con i nuovi processori Intel Alder Lake - Socket LGA1700*

PIÙ EFFICACE DI ALTRI SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO: L'ARCTIC Liquid Freezer II ha una piastra di raffreddamento, una pompa e un radiatore più efficiente rispetto ad altri raffreddatori AIO ad acqua

TEMPERATURA DEL REGOLATORE DI TENSIONE INFERIORE A 15°C: Un'ulteriore ventola VRM da 40 mm (controllata PWM) vicino alla pompa raffredda ulteriormente la base e i regolatori di tensione

GESTIONE INTEGRATA DEI CAVI: Il raffreddamento ad acqua “all-in-one” della CPU ha un sistema integrato per la gestione dei cavi con tubi coperti, per mantenere la case del tuo PC ben organizzata

80% MINORE CONSUMO: A differenza di pompe della concorrenza, che funzionano a pieno carico anche al minimo, se non c’è bisogno di raffreddare, la nostra pompa rallenta, con meno energia e meno rumore

Kit di Raffreddamento ad Acqua per Computer PC, Set di Raffreddamento a Liquido per CPU all-in-One Fai-da-Te: dissipatore di Calore da 240 mm CPU/GPU Blocco Serbatoio Pompa LED Ventola 148,23 € disponibile 2 new from 148,23€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Blocco CPU/GPU: il blocco CPU/GPU è costruito con una base in rame per fornire eccezionali prestazioni di trasferimento del calore e raffreddamento.

Serbatoio dell'acqua cilindrico: il serbatoio dell'acqua cilindrico è realizzato in acrilico trasparente di alta qualità in modo che il sistema di circolazione sia visibile.

Pompa dell'acqua: impermeabile, stabile, silenziosa, lunga durata. Dissipatore di calore da 240 mm: fornisce un'eccellente dissipazione del calore, necessaria per i processori desktop con overclock elevato.

Tubo trasparente: i tubi flessibili anti-esplosione aggiornati consentono un'installazione salvaspazio e una durata eccezionale.

Ventola LED: le doppie ventole dalle prestazioni estreme offrono un'elevata pressione statica dell'aria con un rumore inferiore.

Lian-Li - Sistema di raffreddamento completo ad acqua GALAHAD 360 SL, ARGB, colore: nero, 360 mm 204,01 €

187,58 € disponibile 6 new from 187,58€

2 used from 163,29€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ventola SL120 UNI inclusa.

Intel: LGA 115X, LGA 1366, LGA 775, LGA 1200, LGA 2011, LGA 2066, AMD: AM4.

Alloggiamento in alluminio con dettagli realizzati a macchina.

Facile da sincronizzare con la scheda madre.

Design con pompa ad acqua a camera tripla per aumentare l’efficienza di scambio termico e ridurre le zone morte.

Thermaltake CL-W323-PL12GM-A, TOUGHLIQUID Ultra 360 All-In-One Liquid Cooler/LCD Display/Watercooling 259,90 € disponibile 8 new from 246,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dotato di due ventole TOUGHFAN 12 Turbo, il TOUGHLIQUID Ultra 360 raggiune la velocità delle ventole fino a 2500 RPM, garantendo i migliori risultati di raffreddamento sia che tu stia lavorando o giocando.

Un display LCS rotazionale da 2,1 pollici che fornisce informazioni in tempo reale e riproduce immagini JPG e GIF con una risoluzione di 480 * 480, produce un effetto visivo di sicuro impatto abbinato alle funzioni personalizzabili del tuo dispositivo di raffreddamento All-in-One.

L'alta qualità e affidabilità della pompa consente la massima circolazione dell'acqua, mantenendo la piastra di rame continuamente fresca. Il tubo a bassa evaporazione riduce efficacemente la perdita di refrigerante; pertanto, non è necessaria alcuna ricarica.

Monitora la frequenza e la temperatura in tempo reale direttamente dal nostro display LCD da 2,1 pollici, o carica tramite il software TT RGB Plus 2.0 qualsiasi immagine o file GIF per aggiungere un tocco in più al tuo sistema

ARCTIC Liquid Freezer II 420 - Sistema di Raffreddamento ad Acqua per CPU All-in-One (AIO) Multi-Compatibile, Pompa Controllata tramite PWM, Ventola: 200-1700 RPM, LGA1700 compatibile 119,99 € disponibile 26 new from 117,59€

1 used from 99,58€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche COMPATIBILITÀ LGA1700: Liquid Freezer II 420 è compatibile con i nuovi processori Intel Alder Lake - Socket LGA1700*

PIÙ EFFICACE DI ALTRI SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO: L'ARCTIC Liquid Freezer II ha una piastra di raffreddamento, una pompa e un radiatore più efficiente rispetto ad altri raffreddatori AIO ad acqua

TEMPERATURA DEL REGOLATORE DI TENSIONE INFERIORE A 15°C: Un'ulteriore ventola VRM da 40 mm (controllata PWM) vicino alla pompa raffredda ulteriormente la base e i regolatori di tensione

GESTIONE INTEGRATA DEI CAVI: Il raffreddamento ad acqua “all-in-one” della CPU ha un sistema integrato per la gestione dei cavi con tubi coperti, per mantenere la case del tuo PC ben organizzata

80% MINORE CONSUMO: A differenza di pompe della concorrenza, che funzionano a pieno carico anche al minimo, se non c’è bisogno di raffreddare, la nostra pompa rallenta, con meno energia e meno rumore

Kit Raffreddamento a Liquido All-In-One, Dissipatore Liquido 240mm + 2 * Led Ventole + Universale Intel / Amd Blocco CPU / GPU + Scheda Grafica Generale + Pompa Acqua Silenziata 200,16 € disponibile 2 new from 200,16€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Kit di raffreddamento ad acqua professionale:Questo kit di raffreddamento della CPU a liquido all-in-one fornisce un dissipatore di calore da 240 mm all'interno del pacchetto di viti + 2 ventole LED + blocco CPU universale all'interno di 4 viti + blocco GPU universale all'interno di 4 viti + serbatoio dell'acqua cilindrico + pompa dell'acqua per tubo trasparente con ammortizzatore + un set di connettori per tubi dell'acqua, fascette stringitubo e tappi

Prestazioni elevate:Il blocco CPU/GPU è costruito con una base in rame per fornire un trasferimento di calore e prestazioni di raffreddamento eccezionali. Le doppie ventole dalle prestazioni estreme offrono un'elevata pressione statica dell'aria con un rumore inferiore. 9W 600L / H Impermeabile G1/4 Dimensioni filettatura Pompa dell'acqua molto silenziosa, elevata stabilità, lunga durata. Installazione e configurazione facili e intuitive

Sistema di raffreddamento a circolazione d'acqua eccellente: Dissipatore di calore da 240 mm: fornisce l'eccellente dissipazione del calore, necessaria per processori desktop altamente overclockati. Il serbatoio dell'acqua cilindrico ad alta capacità da 160 mm è realizzato in acrilico trasparente di alta qualità in modo che il sistema di circolazione sia visibile. Flessibile aggiornato anti-esplosione, i tubi flessibili consentono un'installazione salvaspazio e una durata eccezionale

Blocco di raffreddamento ad acqua universale:Il blocco di raffreddamento ad acqua della CPU in rame e plexiglass trasparente adatto per la doppia piattaforma INTEL / AMD, il blocco di raffreddamento ad acqua della GPU con filettatura universale G1/4 a canale parallelo da 0,8 mm in rame e materiali POM ad alta temperatura supporta 9,5 Tubo in PU di diametro interno / 12,7 mm di diametro interno o 12,7 mm di diametro interno o 10 mm di diametro interno / 16 mm di diametro esterno

Servizio di qualità:Questo kit di raffreddamento per CPU liquido all-in-one migliorerà notevolmente l'esperienza di dissipazione del calore, specialmente in termini di stabilità, silenzio, efficienza e praticità. Se questo prodotto ha problemi di qualità o hai domande su questo prodotto , Puoi contattarci in qualsiasi momento. Abbiamo un team di assistenza clienti professionale che ti fornirà il miglior servizio READ 40 La migliore Puntatore per presentazioni del 2022 - Non acquistare una Puntatore per presentazioni finché non leggi QUESTO!

Enermax Liqtech TR4 II Sistema di Raffreddamento a Liquido All-in-One RGB per CPU AMD RYZEN Threadripper con Radiatore da 360 mm, Nero 169,90 €

133,90 € disponibile 28 new from 133,90€

3 used from 91,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Totale copertura della superficie della CPU Threadripper e TDP fino a 500W per eccellenti prestazioni di raffreddamento

Robusta pompa EF1 del waterblock con un'elevata portata di 450 L/H e dotata di durevole cuscinetto in ceramica per alte prestazioni e un'operatività silenziosa

Waterblock con RGB programmabili e sincronizzabili per spettacolari effetti luminosi

Ventole T.B, pressure PWM con design aerodinamico avanzato per una maggiore pressione statica e migliori prestazioni di raffreddamento

Tubi flessibili con sleeve da 400m per assicurare la massima facilità d'installazione

Thermal Grizzly - Conductonaut - Pasta termoconduttiva di alluminio in metallo liquido Non adatto Sistemi di raffreddamento di grandi dimensioni Metallo liquido per il raffreddamento di CPU, GPU (5 Gramm) 41,36 € disponibile 7 new from 39,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Una comoda siringa rende questo metallo liquido molto facile da applicare e va esattamente dove dovrebbe essere la CPU, e il raffreddamento, la GPU, le piastre di dissipazione del calore

Grazie a lunghi test, Conductonaut ha una conducibilità termica molto elevata e un'ottima stabilità anche con un uso prolungato. A causa della sua composizione, non può essere applicato a componenti in alluminio poiché provocherà corrosione.

Una scelta popolare per i costruttori di PC molto esperti a causa della sua estrema dissipazione del calore, ma anche perché conduce elettricità!

Compatibile non solo con computer o laptop, ma anche con console PS 3 4 o 5 Xbox 360 One e Series X! Dissipa perfettamente il calore dai Macbook.

Conductonaut Non deve essere utilizzato in combinazione con l'alluminio in quanto può danneggiare permanentemente la superficie e può essere utilizzato anche direttamente su rame o silicone.

NexiGo PS5 Ventola di raffreddamento con luce LED, per edizioni disco e digitali, Sistema di raffreddamento efficiente, Facile da installare, Velocità regolabile delle ventole e porta USB Extra 22,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Sistema di raffreddamento efficiente】NexiGo cooling fan has three cooling fans that help quickly dissipate excess heat created by the PS5 console, greatly improving the console's lifespan and performance.

【Porta USB Extra】Una porta USB pass-through integrata nella custodia della ventola consente di continuare a utilizzare la porta USB a cui è collegata la ventola per altri dispositivi.

【No Ulteriori adattatori necessari】Alimentato da una porta USB sulla console, non richiede adattatori o cavi aggiuntivi per fornire alimentazione. Non sono necessari strumenti per l'installazione. Basta inserire la ventola di raffreddamento nella console e premere il pulsante di accensione della ventola per accendere/spegnere la ventola di raffreddamento.

【Luce LED】Il built-in 3 ventole di raffreddamento verrà visualizzata una luce LED blu ti permette di sapere che sta lavorando che sarà anche rendere la console più highlight.

【Tutto in un design】Compatibile con PlayStation 5 Disc e Digital Edition. Il design leggero e compatto si adatta perfettamente alla console PS5 e non occupa spazio extra.

La guida definitiva Sistema di raffreddamento a liquido 2022

Nella parte precedente, ho dedicato molto lavoro alla migliore Sistema di raffreddamento a liquido. Per dimostrare il concetto, ho esaminato l’articolo Sistema di raffreddamento a liquido da acquistare e ho testato la Sistema di raffreddamento a liquido che avevamo definito.

Quando acquisti una Sistema di raffreddamento a liquido, ci sono alcune cose da tenere a mente. Ci piacerebbe condividerlo con tutti. Se davvero l’elenco sopra non ti impressiona, esamina questi fattori e seleziona la Sistema di raffreddamento a liquido che meglio corrisponde alle tue esigenze. Allora, come iniziamo?

L’opzione più conveniente

Il prezzo di un bene, indipendentemente da ciò che acquisti, è una delle considerazioni più importanti e lo stesso dovrebbe valere per Sistema di raffreddamento a liquido. La stragrande maggioranza di Sistema di raffreddamento a liquido s rientra nella fascia di prezzo dall’alto verso il basso. La migliore Sistema di raffreddamento a liquido è all’avanguardia. Se la finanza non è un problema, suggerisco di scegliere la prima scelta.

Puoi anche scegliere di acquisire la Sistema di raffreddamento a liquido al 2° posto. È buono come il precedente, ma è molto più economico. Anche se i contanti sono stretti e hai bisogno della Sistema di raffreddamento a liquido più economica, dovresti sceglierne una che rientri nelle tue possibilità.

Di cosa hai bisogno?

È molto importante che la Sistema di raffreddamento a liquido che acquisti includa tutte le funzionalità di cui hai bisogno. Dopotutto, in che modo è vantaggioso per qualcuno se non soddisfa le tue esigenze? Se stai cercando qualcosa che duri a lungo. Il primo modello che abbiamo indicato è il migliore della divisione e possiede tutte le caratteristiche che devi cercare in un cent di Sistema di raffreddamento a liquido.

Fai un elenco di quasi tutto ciò che stai cercando in Sistema di raffreddamento a liquido, quindi confrontalo con i dispositivi sul mercato. È necessario esaminare il costo per vedere se soddisfa la funzionalità richiesta. Se si adatta al tuo budget, esamina i diversi vantaggi che Sistema di raffreddamento a liquido ha da offrire. Si prega di informare se c’è qualcos’altro che potrebbe essere utile per te. Hai sicuramente trovato il test Sistema di raffreddamento a liquido più conveniente sul mercato.

Il marchio giusto

Quando si tratta di scegliere Sistema di raffreddamento a liquido, normalmente suggeriamo ai nostri visitatori di scegliere un marchio rinomato. Perché sarà più forte non solo in termini di funzionalità, ma anche in relazione all’assistenza al consumatore, che tornerà utile in caso di problemi con la Sistema di raffreddamento a liquido. Non fa davvero alcuna differenza quanto sia nota un’azienda negli Stati Uniti o in Italia o altrove se non offre un servizio nella tua zona. Di conseguenza, durante la scelta di un marchio, determinare se l’assistenza clienti o l’officina di riparazione è nelle vicinanze.

Le offerte giuste

Prima del World Wide Web, dovevi andare in più negozi per acquisire il prezzo esatto per Sistema di raffreddamento a liquido , ma in alcuni casi c’erano solo pochi rivenditori locali. Puoi sempre ottenere la Sistema di raffreddamento a liquido superiore a un costo molto decente grazie all’avvento di negozi online come Amazon IT. Di conseguenza, abbiamo incluso un URL alla pagina dei dettagli del prodotto Amazon. Se questa non è un’urgenza, puoi ricontrollare tra qualche giorno per le migliori offerte.

Esamina la garanzia.

È improbabile che Sistema di raffreddamento a liquido di marchi famosi vadano in rovina e, anche se lo fossero, ci sarà una garanzia che aiuterà a riparare le cose gratuitamente se c’è un errore dell’azienda o un guasto senza una ragione ovvia. Probabilmente finirai per spendere soldi in manutenzione e assistenza se acquisti Sistema di raffreddamento a liquido s da aziende losche che non sono sicure.

Esamina le testimonianze.

Il metodo migliore per riconoscerlo è esplorare o utilizzare Sistema di raffreddamento a liquido. Purtroppo, questo non è sempre possibile. Tuttavia, ci sono anche molte recensioni degli utenti che spiegano i lati positivi e negativi che potrebbero essere abbastanza utili. Poiché questa pagina ti aiuta a individuare la migliore valutazione di Sistema di raffreddamento a liquido, non riusciamo a completare la produzione di valutazioni dettagliate per ciascuna delle cose. In risposta, il mio consiglio è di leggere le recensioni dei clienti Amazon a meno che non abbiamo recensioni più dettagliate sui prodotti.

Venditore affidabile

Non è sempre così, ma abbiamo avuto molta fortuna a cercare un Sistema di raffreddamento a liquido nel mercato locale. Ci hanno assicurato che il prodotto che stiamo acquistando è fabbricato da una nota azienda. Improvvisamente ho avuto un problema dopo 30 giorni, ho telefonato al reparto di assistenza clienti e ci è stato detto che la Sistema di raffreddamento a liquido che stavamo utilizzando era una copia duplicata e non prodotta dall’azienda originale.

Ti invitiamo ad acquistare solo da negozi affidabili come Amazon e altri se stai seguendo i nostri consigli.

Domande frequenti

1. Qual è la Sistema di raffreddamento a liquido più economica?

Il terzo prodotto nell’elenco che abbiamo recensito è il Sistema di raffreddamento a liquido più economico. Ha buone caratteristiche e ha anche un rispettivo prezzo abbordabile.

2. Qual è il posto migliore per acquistare Sistema di raffreddamento a liquido?

Il motivo principale per cui consigliamo di acquistare da piattaforme online come Amazon è perché godrai del 10% in meno di prezzi rispetto a quanto offerto nel mercato offline. Ottieni anche un ottimo supporto se qualcosa dovesse andare storto con il tuo acquisto!

3.Come ottenere più offerte Sistema di raffreddamento a liquido?

Per ottenere più offerte sui prodotti che consigliamo, dovresti sempre continuare a controllare. Il momento in cui acquisti la nostra Sistema di raffreddamento a liquido è importante ed è disponibile a un prezzo migliore rispetto a quello offerto in questo momento..

4.Come selezioni i prodotti e recensisci?

Per assicurarci che i nostri clienti ottengano i prodotti migliori, li testiamo utilizzando i nostri criteri e chiediamo anche un parere esperto. Quindi decidiamo quale è consigliato per te!

Verdetto finale

La nostra ricerca ha dimostrato che la Sistema di raffreddamento a liquido dovrebbe essere scelta da questa guida, ma in caso contrario puoi anche selezionare un prodotto in base alla tua ricerca. Speriamo ora a questo punto di aver preso una decisione per te e di aver scelto la migliore. Se non sei ancora in grado di scegliere uno di questi prodotti in base alla nostra guida, consulta le nostre recensioni individuali che ti aiuteranno a finalizzare la tua scelta. I nostri studi mostrano: abbiamo testato quasi tutti e cinquanta i diversi tipi di Sistema di raffreddamento a liquido e ci siamo consultati con esperti nella produzione sul campo, infine abbiamo scritto questa recensione in modo da rispondere a qualsiasi domanda o dubbio sulla scelta del tipo perfetto. Se c’è qualcos’altro che non è chiaro, non esitare a contattarci in qualsiasi momento!