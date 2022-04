40 La migliore sacchetti aspirapolvere philips mobilo del 2022 – Non acquistare una sacchetti aspirapolvere philips mobilo finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore sacchetti aspirapolvere philips mobilo? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi sacchetti aspirapolvere philips mobilo venduti nel 2022 in Italia.

Elettrocasa PS4 Confezione Sacchetti Aspirapolvere Mobilo 10,99 € disponibile 9 new from 10,99€

2 used from 9,40€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Garanzia Italia

Philips Aspirazione FC8021/03 Confezione da 4 Sacchetti per aspirapolvere, USA e Getta, Formato Standard, a Lunga Durata, 3 Litri, Plastica 13,09 € disponibile 27 new from 9,00€

3 used from 10,49€

Materiale: sintetico a quattro strati anti-incrostazione

Numero pezzi contenuti nella confezione: quattro

Formato: standard

Durata ottima rispetto ai tradizionali sacchetti di carta

Etana Sacchetti per aspirapolvere compatibili con l’Articolo Philips Mobilo Plus - 10 Sacchetti raccoglipolvere 11,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TESSUTO FILTRANTE MULTISTRATO: sacchetti filtranti raccoglipolvere per un filtraggio ad altissima prestazione e un’emissione pulita dell’aria grazie al materiale antistrappo e multistrato

SENZA FILTRI IN CARTA: aspirazione ad elevata prestazione e ciclo di vita di circa 50% in più rispetto ai sacchetti per aspirapolvere in carta

100% QUALITÀ: il materiale ultraleggero e antistrappo assicura i migliori risultati quando aspirate con il vostro aspirapolvere

INNOVATIVO FILTRO IN STOFFA: pulizia igienica e accurata grazie all’innovativo filtro in stoffa multistrato

CONTENUTO: 10 sacchetti filtranti

Etana Sacchetti per aspirapolvere compatibili con l'Articolo Philips Mobilo Plus - 20 Sacchetti raccoglipolvere 17,95 € disponibile
CONTENUTO: 20 sacchetti filtranti

SENZA FILTRI IN CARTA: aspirazione ad elevata prestazione e ciclo di vita di circa 50% in più rispetto ai sacchetti per aspirapolvere in carta

100% QUALITÀ: il materiale ultraleggero e antistrappo assicura i migliori risultati quando aspirate con il vostro aspirapolvere

INNOVATIVO FILTRO IN STOFFA: pulizia igienica e accurata grazie all’innovativo filtro in stoffa multistrato

CONTENUTO: 20 sacchetti filtranti

Etana Sacchetti per aspirapolvere compatibili con l'Articolo Philips Mobilo Plus - 30 Sacchetti raccoglipolvere 21,95 € disponibile
CONTENUTO: 30 sacchetti filtranti

SENZA FILTRI IN CARTA: aspirazione ad elevata prestazione e ciclo di vita di circa 50% in più rispetto ai sacchetti per aspirapolvere in carta

100% QUALITÀ: il materiale ultraleggero e antistrappo assicura i migliori risultati quando aspirate con il vostro aspirapolvere

INNOVATIVO FILTRO IN STOFFA: pulizia igienica e accurata grazie all’innovativo filtro in stoffa multistrato

CONTENUTO: 30 sacchetti filtranti

PakTrade 10 Sacchetti per Aspirapolvere Philips HR 8500-8599 Mobilo 11,49 € disponibile
10 Sacchetti per aspirapolvere in microfibra adatti al modello / tipo / serie elencato | ricambi - ricambio - accessori - aspiratori - aspiratutto - sacco
Contenuto: 10 pezzi Sacchi per aspirapolvere + filtro universale - può essere utilizzato come filtri motore o microfiltro

Contenuto: 10 pezzi Sacchi per aspirapolvere + filtro universale - può essere utilizzato come filtri motore o microfiltro

Adatto Per AEG Electrolux ErgoClassic, UltraSilencer, ClassicSilence, SilentPerformer, PowerForce, VX4, VX6, VX7, VX8 - Per Philips FC8021/03 - Per Swirl E 82, PH 86, PH 96, PH96, VO 75, Per Tornado

Microfibra di alta qualità: i nostri sacchetto per aspirapolvere sono realizzati in microfibra multistrato resistente agli strappi.

Filtrazione ottimale: i sacchetti per aspirapolvere in microfibra convincono per l'elevato livello di filtrazione delle polveri sottili e la potenza di aspirazione ottimale.

PATONA 10x Sacchetti per aspirapolvere carta compatibile con Philips FC 8380.8399-Impact HR 8300.8349-Expression… 15,49 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sacchetti per aspirapolvere PATONA (carta multistrato con microfiltro), strappare-resistente, qualità di marca di prima classe a prezzi bassi!

Il sacchetto per aspirapolvere PATONA con il filtro è inimitabile ed innovativo. Ottiene il massimo dal vostro aspirapolvere e garantisce l'assorbimento di polveri superiore

Attraverso il microfiltro lo sporco e la polvere aspirata sono prefiltrati, per cui le particelle sono meglio distribuite.

In questo modo lapiena potenzadi aspirazioneè salvatafino a quandoil sacchetto èpienoe risparmierete tempoe denaro.

Qui si acquista un prodotto di marca di uno dei fornitori terzi leader sul mercato (non originale) READ 40 La migliore bosch aspirapolvere del 2022 - Non acquistare una bosch aspirapolvere finché non leggi QUESTO!

PakTrade 5 Sacchetti per Aspirapolvere Philips Mobilo HR 8514 7,95 € disponibile
5 Sacchetti per aspirapolvere in microfibra adatti al modello / tipo / serie elencato | ricambi - ricambio - accessori - aspiratori - aspiratutto - sacco
Contenuto: 5 pezzi Sacchi per aspirapolvere + filtro universale - può essere utilizzato come filtri motore o microfiltro

Contenuto: 5 pezzi Sacchi per aspirapolvere + filtro universale - può essere utilizzato come filtri motore o microfiltro

Adatto Per AEG Electrolux ErgoClassic, UltraSilencer, ClassicSilence, SilentPerformer, PowerForce, VX4, VX6, VX7, VX8 - Per Philips FC8021/03 - Per Swirl E 82, PH 86, PH 96, PH96, VO 75, Per Tornado

Microfibra di alta qualità: i nostri sacchetto per aspirapolvere sono realizzati in microfibra multistrato resistente agli strappi.

Filtrazione ottimale: i sacchetti per aspirapolvere in microfibra convincono per l'elevato livello di filtrazione delle polveri sottili e la potenza di aspirazione ottimale.

Etana Sacchetti per aspirapolvere compatibili con l'Articolo Philips HR 8500 … 8599-Mobilo Plus - 10 Sacchetti raccoglipolvere 11,95 € disponibile
CONTENUTO: 10 sacchetti filtranti

SENZA FILTRI IN CARTA: aspirazione ad elevata prestazione e ciclo di vita di circa 50% in più rispetto ai sacchetti per aspirapolvere in carta

100% QUALITÀ: il materiale ultraleggero e antistrappo assicura i migliori risultati quando aspirate con il vostro aspirapolvere

INNOVATIVO FILTRO IN STOFFA: pulizia igienica e accurata grazie all’innovativo filtro in stoffa multistrato

CONTENUTO: 10 sacchetti filtranti

PakTrade Set 30 Sacchetti per Aspirapolvere + 3 Filtri per Philips Mobilo Plus 20,95 € disponibile
30 Sacchetti per aspirapolvere in microfibra adatti al modello / tipo / serie elencato | ricambi - ricambio - accessori - aspiratori - aspiratutto - sacco
Contenuto: 30 pezzi Sacchi per aspirapolvere + 3 filtro universale - può essere utilizzato come filtri motore o microfiltro

Contenuto: 30 pezzi Sacchi per aspirapolvere + 3 filtro universale - può essere utilizzato come filtri motore o microfiltro

Adatto Per AEG Electrolux ErgoClassic, UltraSilencer, ClassicSilence, SilentPerformer, PowerForce, VX4, VX6, VX7, VX8 - Per Philips FC8021/03 - Per Swirl E 82, PH 86, PH 96, PH96, VO 75, Per Tornado

Microfibra di alta qualità: i nostri sacchetto per aspirapolvere sono realizzati in microfibra multistrato resistente agli strappi.

Filtrazione ottimale: i sacchetti per aspirapolvere in microfibra convincono per l'elevato livello di filtrazione delle polveri sottili e la potenza di aspirazione ottimale.

Set - 20 Premium Sacchetti per Aspirapolvere Philips: City Line Mobilo Mobilo Plus, Control - Serie Specialist/Expre, FC 8020 Green, FC 8021/. 8022/. 8023/. 8027/. 17,95 € disponibile
PACCO - 20 Sacchetti per aspirapolvere in microfibra + 2 Filtro per tipo / modello / serie sopra elencati | ricambi - ricambio - accessori - aspiratori - aspiratutto - aspirapolver - sacco
Contenuto: 20 pezzi Sacchi per aspirapolvere + 2 Filtri universale - può essere tagliato a misura | con linguetta di chiusura antipolvere che trattiene la polvere all'interno delle borse

Contenuto: 20 pezzi Sacchi per aspirapolvere + 2 Filtri universale - può essere tagliato a misura | con linguetta di chiusura antipolvere che trattiene la polvere all'interno delle borse

Adatto Per AEG Electrolux ErgoClassic, UltraSilencer, ClassicSilence, SilentPerformer, PowerForce, VX4, VX6, VX7, VX8 - Per Philips FC8021/03 - Per Swirl E 82, PH 86, PH 96, PH96, VO 75, Per Tornado

Microfibra di alta qualità: i nostri sacchetto per aspirapolvere sono realizzati in microfibra multistrato resistente agli strappi.

Filtrazione ottimale: i sacchetti per aspirapolvere in microfibra convincono per l'elevato livello di filtrazione delle polveri sottili e la potenza di aspirazione ottimale.

PakTrade 10 Sacchetti per Aspirapolvere Philips Mobilo HR8542 11,49 € disponibile
10 Sacchetti per aspirapolvere in microfibra adatti al modello / tipo / serie elencato | ricambi - ricambio - accessori - aspiratori - aspiratutto - sacco
Contenuto: 10 pezzi Sacchi per aspirapolvere + filtro universale - può essere utilizzato come filtri motore o microfiltro

Contenuto: 10 pezzi Sacchi per aspirapolvere + filtro universale - può essere utilizzato come filtri motore o microfiltro

Adatto Per AEG Electrolux ErgoClassic, UltraSilencer, ClassicSilence, SilentPerformer, PowerForce, VX4, VX6, VX7, VX8 - Per Philips FC8021/03 - Per Swirl E 82, PH 86, PH 96, PH96, VO 75, Per Tornado

Microfibra di alta qualità: i nostri sacchetto per aspirapolvere sono realizzati in microfibra multistrato resistente agli strappi.

Filtrazione ottimale: i sacchetti per aspirapolvere in microfibra convincono per l'elevato livello di filtrazione delle polveri sottili e la potenza di aspirazione ottimale.

Philips s-bag sacco per la polvere usa e getta FC8022/04 22,40 € disponibile 7 new from 12,70€

Sacchetti per la polvere universali Philips ed Electrolux
Filtraggio antiallergenico
Sigillo di qualità ECARF
Sistema di chiusura igienico per uno smaltimento semplice

Filtraggio antiallergenico

Sigillo di qualità ECARF

Sistema di chiusura igienico per uno smaltimento semplice

PakTrade 20 Sacchetti per Aspirapolvere + 2 Filtri per Philips Mobilo Plus 16,95 € disponibile
20 Sacchetti per aspirapolvere in microfibra adatti al modello / tipo / serie elencato | ricambi - ricambio - accessori - aspiratori - aspiratutto - sacco
Contenuto: 20 pezzi Sacchi per aspirapolvere + 2 filtro universale - può essere utilizzato come filtri motore o microfiltro

Contenuto: 20 pezzi Sacchi per aspirapolvere + 2 filtro universale - può essere utilizzato come filtri motore o microfiltro

Adatto Per AEG Electrolux ErgoClassic, UltraSilencer, ClassicSilence, SilentPerformer, PowerForce, VX4, VX6, VX7, VX8 - Per Philips FC8021/03 - Per Swirl E 82, PH 86, PH 96, PH96, VO 75, Per Tornado

Microfibra di alta qualità: i nostri sacchetto per aspirapolvere sono realizzati in microfibra multistrato resistente agli strappi.

Filtrazione ottimale: i sacchetti per aspirapolvere in microfibra convincono per l'elevato livello di filtrazione delle polveri sottili e la potenza di aspirazione ottimale.

10 Premium Sacchetti per Aspirapolvere Philips: Cityline, HR8504, FC8613, PerformerPro FC 9198, Expression HR8337, Mobilo HR 8599, FC9171 Performer HomeCare, StudioPower 12,95 € disponibile
10 Sacchetti per aspirapolvere in microfibra + Filtro per tipo / modello / serie sopra elencati | ricambi - ricambio - accessori - aspiratori - aspiratutto - aspirapolver - sacco
Contenuto: 10 pezzi Sacchi per aspirapolvere + Filtri universale - può essere tagliato a misura | con linguetta di chiusura antipolvere che trattiene la polvere all'interno delle borse

Contenuto: 10 pezzi Sacchi per aspirapolvere + Filtri universale - può essere tagliato a misura | con linguetta di chiusura antipolvere che trattiene la polvere all'interno delle borse

Adatto Per AEG Electrolux ErgoClassic, UltraSilencer, ClassicSilence, SilentPerformer, PowerForce, VX4, VX6, VX7, VX8 - Per Philips FC8021/03 - Per Swirl E 82, PH 86, PH 96, PH96, VO 75, Per Tornado

Microfibra di alta qualità: i nostri sacchetto per aspirapolvere sono realizzati in microfibra multistrato resistente agli strappi.

Filtrazione ottimale: i sacchetti per aspirapolvere in microfibra convincono per l'elevato livello di filtrazione delle polveri sottili e la potenza di aspirazione ottimale.

10x Sacchetti per aspirapolvere per Philips HR 8300 8349-Expression, HR 8350 8367-Impact, HR 8368...8399 City Line, HR 8500 8599 Impact, HR 8500 8599 Mobilo Plus, Hygiene - Specialist, Impact Excel, Juwel, Mobilo, Mobilo Plus, S - Bag, Specialist Animal Care, Specialist Carpet, Specialist Control, Specialist Hygiene, HR 6999, Transparent Bonny Blue, Wild Lime e più… [ Microfiltro, 5 strati filtranti ] 12,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sacchetti per aspirapolvere (in pile con microfiltro), 5 strati filtranti, qualità di marca di prima classe a prezzi bassi!

Il sacchetto per aspirapolvere PATONA con il filtro in pile a 5 strati è inimitabile ed innovativo. Ottiene il massimo dal vostro aspirapolvere e garantisce l'assorbimento di polveri superiore al sacchetto di carta tradizionale.

Attraverso il microfiltro lo sporco e la polvere aspirata sono prefiltrati, per cui le particelle sono meglio distribuite.

In questo modo lapiena potenzadi aspirazioneè salvatafino a quandoil sacchetto èpienoe risparmierete tempoe denaro.

Qui si acquista un prodotto di marca di uno dei fornitori terzi leader sul mercato (non originale) READ 40 La migliore aspirapolvere per scale del 2022 - Non acquistare una aspirapolvere per scale finché non leggi QUESTO!

12 Sacchetti per aspirapolvere adatti per Philips HR 8539 Mobilo Plus 12,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Contenuto della confezione: 12 sacchetti per aspirapolvere con 3 filtri per taglio motore

Sacchetti per aspirapolvere in micropile multistrato

I sacchetti per aspirapolvere in microfibra hanno una maggiore durata rispetto ai sacchetti di carta

Il connettore stabile garantisce una tenuta salda nell'aspirapolvere

Sacchetti per aspirapolvere economici e convenienti che, nonostante il prezzo competitivo, offre un ottimo rapporto qualità/prezzo

SUPER SET - 20 SACCHETTI PER ASPIRAPOLVERE Philips Mobilo Plus 16,95 € disponibile

10 sacchetti per aspirapolvere adatti per Philips Cityline FC8400, HR8534, FC8723, PowerLife FC 8325, FC8021/03, Mobilo Plus, FC9175, Sydney HR 6999 | multistrato, con filtro 9,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 10 sacchetti per aspirapolvere in micro tessuto non tessuto multistrato + 1 filtro

Adattamento ottimale alle funzioni e alla potenza di aspirazione del vostro aspirapolvere, - 99% di eccellente potenza di filtraggio. L'innovativa tecnologia di filtraggio dei nostri sacchetti per aspirapolvere trattiene tutte le particelle di sporco, estremamente resistente agli strappi.

Sacchetti per aspirapolvere perfettamente coordinati / sacchetti per aspirapolvere / sacchetti per filtro / sacchetti per aspirapolvere multiuso. I nostri sacchetti filtranti per la massima potenza filtrante e la fuoriuscita dell'aria pulita grazie ai sacchetti speciali in tessuto non tessuto multistrato. I nostri sacchetti per aspirapolvere sono di alta qualità e dalla forma ottimale, in tessuto non tessuto multistrato speciale e adatti anche per chi soffre di allergie.

Sacchetti per aspirapolvere adatti anche per Philips Mobilo Plus, FC8243/09 PowerGo, FC8244/09, FC8241/09, FC8243/09 PowerGo, Equipt AEQ TOEQ 11+, compatibili anche con Philips FC8021/03 et FC8021/05, AEG-Electrolux ErgoClassic, UltraSilence. ClassicSilence, SilentPerformer, PowerForce, VX4, VX6, VX7, VX8, Universal S-Bag Philips Performer.

Sacchetti non originali del produttore. Abbiamo utilizzato i nomi solo come riferimento.

PakTrade 10 Sacchetti per Aspirapolvere Philips Mobilo HR 8514 11,49 € disponibile
10 Sacchetti per aspirapolvere in microfibra adatti al modello / tipo / serie elencato | ricambi - ricambio - accessori - aspiratori - aspiratutto - sacco
Contenuto: 10 pezzi Sacchi per aspirapolvere + filtro universale - può essere utilizzato come filtri motore o microfiltro

Contenuto: 10 pezzi Sacchi per aspirapolvere + filtro universale - può essere utilizzato come filtri motore o microfiltro

Adatto Per AEG Electrolux ErgoClassic, UltraSilencer, ClassicSilence, SilentPerformer, PowerForce, VX4, VX6, VX7, VX8 - Per Philips FC8021/03 - Per Swirl E 82, PH 86, PH 96, PH96, VO 75, Per Tornado

Microfibra di alta qualità: i nostri sacchetto per aspirapolvere sono realizzati in microfibra multistrato resistente agli strappi.

Filtrazione ottimale: i sacchetti per aspirapolvere in microfibra convincono per l'elevato livello di filtrazione delle polveri sottili e la potenza di aspirazione ottimale.

10 Premium Sacchetti per Aspirapolvere Philips: City Line Mobilo Mobilo Plus, Control - Serie Specialist/Expre, FC 8020 Green, FC 8021/. 8022/. 8023/. 8027/. 12,95 € disponibile
10 Sacchetti per aspirapolvere in microfibra + Filtro per tipo / modello / serie sopra elencati | ricambi - ricambio - accessori - aspiratori - aspiratutto - aspirapolver - sacco
Contenuto: 10 pezzi Sacchi per aspirapolvere + Filtri universale - può essere tagliato a misura | con linguetta di chiusura antipolvere che trattiene la polvere all'interno delle borse

Contenuto: 10 pezzi Sacchi per aspirapolvere + Filtri universale - può essere tagliato a misura | con linguetta di chiusura antipolvere che trattiene la polvere all'interno delle borse

Adatto Per AEG Electrolux ErgoClassic, UltraSilencer, ClassicSilence, SilentPerformer, PowerForce, VX4, VX6, VX7, VX8 - Per Philips FC8021/03 - Per Swirl E 82, PH 86, PH 96, PH96, VO 75, Per Tornado

Microfibra di alta qualità: i nostri sacchetto per aspirapolvere sono realizzati in microfibra multistrato resistente agli strappi.

Filtrazione ottimale: i sacchetti per aspirapolvere in microfibra convincono per l'elevato livello di filtrazione delle polveri sottili e la potenza di aspirazione ottimale.

PS 2 sacchetti per aspirapolvere confezione da 10 sacchi carta 13,00 € disponibile 3 new from 13,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SACCHETTO PER ASPIRAPOLVERE A TRAINO

Elettrocasa PS 4 TNT A cilindro Sacchetto per la polvere accessorio e ricambio per aspirapolvere 12,99 € disponibile 10 new from 12,99€

Prodotto facile

Manutenzione semplice e veloce

Durevole e resistente

Molto conveniente

Philips FC9556/09 - Aspirapolvere senza sacchetto PowerPro Active, 650 W, capacità polvere 1,5 L, spazzola morbida e spazzola speciale per mobili integrati, colore: Blu 178,08 € disponibile 8 new from 178,08€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tecnologia PowerCyclone 7: separa perfettamente la polvere dall'aria per prestazioni di aspirazione eccezionali su pavimenti duri, tappeti e moquette

Spazzola TriActive +: con un solo movimento, la polvere viene eliminata in 3 direzioni

Contenitore per la polvere igienico capacità 1,5 l, staccabile con una sola mano, riduce le nuvole di polvere

Il sistema con filtro anti-allergeni cattura più del 99,9% delle polveri sottili

Le protezioni morbide e le ruote in gomma proteggono i mobili ed evitano di graffiare il pavimento; garantiscono un'eccellente maneggevolezza

Philips Aspirazione FC9555/09 Aspirapolvere Senza Sacco, 76 Decibel, con Tecnologia PowerCyclone 7, Nero/Verde 219,99 €

166,67 € disponibile 20 new from 166,67€

1 used from 122,95€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tecnologia ciclonica PowerCyclone 7: separa efficientemente la polvere dall'aria per consentire una potente forza aspirante a lungo senza cali di prestazioni

Spazzola TriActive+: ideata per una performance di pulizia ottimale su tutte le superfici

Filtro antiallergenico

Ultra leggero, design compatto e dotato di maniglia per un comodo trasporto

Accessori integrati: mini spazzola e bocchetta per fessure

ps2 - sacchetto aspirapolvere di ricambio compatibile con marca Philps [confezione 10 pezzi] 12,00 €

10,99 € disponibile 6 new from 10,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sacchetti aspirapolvere di ricambio

Compatibili con marca Philps

Confezione da 10 pezzi

Electrolux E201S, Sacchetto S Bag Long Performance per aspirapolvere, confezione da 4 pezzi 9,97 €

8,74 € disponibile 6 new from 8,74€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche S-bag è il sacco per la polvere usa e getta standard

Materiale sintetico a 4 strati antincrostazione

Numero di sacchetti per la polvere: 4

S-bag è il sacco per la polvere usa e getta originale compatibile con tutti gli aspirapolvere a cilindro Philips e Electrolux Group (Electrolux, Volta, Tornado, AEG-Electrolux).

FC8200 - FC8219, FC8380 - FC8399, FC8400 - FC8499, FC8600 - FC8649, FC9000 - FC9099, FC9100 - FC9199, HR8300 - R8349, HR8368 - HR8378, HR8500 - HR8599, Aspirapolver

A&H Haushaltswaren - Confezione da 20 sacchetti per aspirapolvere compatibili con Hoover Telios Plus TE70_TE75 011 14,98 € disponibile 2 new from 14,98€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche A&H Haushaltswaren 20 sacchetti per aspirapolvere, ottime prestazioni e funzionalità, pensati per la vostra aspirapolvere.

Prestazione dei filtri ottimale grazie alla speciale carta multistrato.

Adatta anche a chi soffre di allergie.

A&H Haushaltswaren Qualità perfettamente adattabile.

Non è un articolo originale del produttore.

EX7 CONFEZIONE 10 PEZZI SACCHETTO 13,00 €

10,99 € disponibile 15 new from 10,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Colore: Beige

Numero di pezzi: 1.0

Imballareage Dimensioni: 27.2 L x 4.4 H x 21.6 W (centimeters)

