40 La migliore modulatore tv digitale hdmi del 2022 – Non acquistare una modulatore tv digitale hdmi finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore modulatore tv digitale hdmi? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi modulatore tv digitale hdmi venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa modulatore tv digitale hdmi. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Edision HDMI MODULATOR mini, modulatore monocanale RF HDMI a DVBT MPEG4,distribuzione FullHD su cavo coassiale,Plug-n-Play,funzione di Pre-Configurazione USB 50ID,installazione rapida,dimensioni mini 94,99 € disponibile 4 new from 93,00€

11 used from 88,34€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il modulatoredigitale è flessibile e collegare segnalicome ricevitori satellitari, pc, notebook, telecamere di sorveglianza, lettori dvd / blu-ray, ecc; a dvb-t / mpeg4; distribuzione su una rete coassiale esistente, ottima per la distribuzione in pub, club, uffici, centri congressi e case

Il segnale di ingresso digitalefino a 1080p dalla sorgenteviene completamente mantenuto, il canale di uscita coassiale rf essere ricevuto da ricevitoridvb-t o dispositivi TV con sintonizzatore dvb-t / mpeg4 integrato

Oualità del segnale, combinata con affidabilità, il modulatore gli offre una configurazione veloce con la funzione di pre-configurazione di 50 id, quindi la sua installazione sarà plug & play

Segnale di ingresso: hdμι in / segnale di uscita: digitale terrestre dvb-t / mpeg4, vhf (ch. 5-12) e uhf (ch. 21-69), distribuzione su coassiale, ottima risoluzione video fino a 1080p " 30fps

Uscita di modulazione di ottima qualità con mer> 35", livello del segnale di uscita regolabile preimpostato 90dbμv, funzione di pre-configurazione rapida di 50 id selezionabili; risparmio di spazio nell'installazione con dimensioni compatte per installazione, anche in condizioni di spazio minimo

FeinTech VHQ00101 Modulatore HDMI DVB-C DVB-T Full HD 1080p Encoder MPEG4 HDTV 299,00 € disponibile 2 new from 299,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Distribuisce un segnale HDMI in una rete via cavo a molti televisori o ricevitori, supporta la qualità Full HD con 1080p fino a 60 Hz, codifica video MPEG-4 AVC H.264 di alta qualità

Segnale di uscita DVB-C o DVB-T 100-950 MHz, livello di uscita 100 dBµV (30 dB può essere abbassato), connessione loop-through per il segnale dell'antenna o altri modulatori

Per l'alimentazione di telecamera, lettore DVD, Sky o Sat ricevitore, computer o mediabox, ricevibile con moderni televisori come programma TV

Possibilità di regolazione professionale per LCN, SID, PID, ecc., comoda regolazione di tutti i valori tramite display LCD colorato, qualità del segnale MER Type. 40 dB con DVB-C e 35 dB con DVB-T.

Alloggiamento in alluminio di alta qualità con alimentatore per il funzionamento continuo, ideale anche per il canale info digital signage

Edision HDMI MODULATORE Xtend, monocanale da HDMI a DVB-T MPEG4 FULL HIGH DEFINITION, con INGRESSO RF-in di miscelazione e CONTROL IR su COAX, HDMI loop 135,36 € disponibile 2 new from 135,00€

1 used from 106,47€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Modulatore HDMI digitale DVB-T VHF / UHF monocanale, con funzione PRE-CONFIG VELOCE (50 ID selezionabili) più funzione CONFIG DATA (estrazione USB, caricamento facile sul modulatore)

USCITA HDMI-loop, per collegarlo a un televisore sul posto e visualizzare i contenuti

CONTROLLO IR su sistema COAX, per un controllo IR semplice e pratico, tra i 2 punti TV, attraverso il cavo coassiale

INGRESSO per miscelare il segnale digitale terrestre

Segnale INGRESSO: HDMI, Segnale USCITA: fino a FULL HIGH DEFINITION (1080i, fino a 1080p @ 30FPS), segnale DVB-T digitale terrestre, MPEG4

Modulatore Video HDMI con uscita RF Digitale Terrestre DVB-T DVB-T2 TELECAMERE FULL-HD 139,00 € disponibile 2 new from 139,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche HDMI – > DVB-T: il modulatore converte il segnale immagine tramite HDMI in un segnale DVB-T. Ricevibile con TV o ricevitori DVB-T/T2

Flessibile: così è possibile la trasmissione di un segnale HDMI (ad esempio di ricevitori satellitari, PC, computer portatili, telecamere di sorveglianza, lettori DVD/Blu-ray, ecc.) tramite segnale DVB-T a qualsiasi dispositivo di ricezione DVB-T.

Distribuzione: distribuisce un segnale HDMI in una rete cablata a molti ricevitori come TV o ricevitore, supporta Full HD 1080p.

1; ingresso e uscita HDMI con passaggio di corrente 2; preconfigurato con nome canale, rete e numerazione lcn 3; configurazione avanzata per personalizzazione parametri dvb-t 4; utilizzabile in cascata con altri modulatori nello stesso impianto 5; banda vhf e uhf disponibile in uscita, con mer e ber eccellenti 6; filtro saw, uscita 95dbuv (con 30 dB di regolazione) 7; design super compatto e slim, installabile in piano o a parete

Semplice installazione, display, tasti funzione

MODULATORE DIGITALE FULL HD CON INGRESSO HDMI PASSANTE PER SKY E TELECAMERE 1080i/P 139,00 € disponibile 3 new from 139,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 1; ingresso e uscita HDMI con passaggio di corrente 2; preconfigurato con nome canale, rete e numerazione lcn 3; configurazione avanzata per personalizzazione parametri dvb-t 4; utilizzabile in cascata con altri modulatori nello stesso impianto 5; banda vhf e uhf disponibile in uscita, con mer e ber eccellenti 6; filtro saw, uscita 95dbuv (con 30 dB di regolazione) 7; design super compatto e slim, installabile in piano o a parete

Semplice installazione, display, tasti funzione

HDMI – > DVB-T: il modulatore converte il segnale immagine tramite HDMI in un segnale DVB-T. Ricevibile con TV o ricevitori DVB-T/T2

Flessibile: così è possibile la trasmissione di un segnale HDMI (ad esempio di ricevitori satellitari, PC, computer portatili, telecamere di sorveglianza, lettori DVD/Blu-ray, ecc.) tramite segnale DVB-T a qualsiasi dispositivo di ricezione DVB-T.

Distribuzione: distribuisce un segnale HDMI in una rete cablata a molti ricevitori come TV o ricevitore, supporta Full HD 1080p.

Bewinner1 Modulatore Digitale HD, Pal/NTSC HDMI con VHF/UHF Frequenza di Lavoro Modulatore HDM68 Accessori per Computer Prestazioni stabili Aspetto Durevole 63,19 € disponibile 2 new from 63,19€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Con una progettazione umanizzata, il prodotto è facile da installare e facile da usare. L'uscita del dispositivo ha solo segnali TV analogici

Il modulatore HD è dotato di livello di uscita regolabile, livello di uscita audio regolabile, display digitale del canale.

Con la frequenza di lavoro VHF/UHF, il prodotto è piccolo e leggero, facile da trasportare.

Il Il modulatore HD è caratterizzato da prestazioni stabili e aspetto duraturo.

Il prodotto può essere utilizzato a lungo per la sua lunga durata. READ 40 La migliore amplificatore da palo del 2022 - Non acquistare una amplificatore da palo finché non leggi QUESTO!

Ymiko Modulatore RF Modulatore HDMI Convertitore Audio/Video TV VHF UHF Standard Pal/NTSC 62,17 € disponibile 2 new from 62,17€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Supporta frequenza operativa VHF/UHF da 47 a 868 MHz.

Design regolabile: livello di uscita regolabile, livello di uscita audio e video regolabile.

Canale di uscita: il canale di uscita è opzionale, ingresso HDMI e AV, supporta l'uscita in formato TV NTSC e PAL.

Plug and Play: non è necessario installare il driver, facile e flessibile da installare, plug and play.

Non esitate a contattarci se avete domande, faremo del nostro meglio per aiutarvi.

Modulatore HD professionale HDM68 Modulatore RF HDMI digitale Convertitore portatile standard VHF UHF Convertitore RF AV per sistema TV Accessori per computer (spina europea 100-240 V) 63,37 € disponibile 2 new from 63,37€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Livello di uscita regolabile: il modulatore HD ha un livello di uscita regolabile, un livello di uscita audio regolabile e una visualizzazione del canale digitale sono più affidabili.

Frequenza di lavoro FM/UHF: il modulatore HDM68 HD ha una frequenza di lavoro FM/UHF. Il prodotto è piccolo, leggero e facile da trasportare.

Prestazioni stabili: il modulatore digitale HDMI RF è caratterizzato da prestazioni stabili e può far funzionare bene l'uscita per soddisfare le tue esigenze.

Materiali di alta qualità: il convertitore AV-RF è realizzato con materiali di alta qualità e ha una lunga durata, quindi può essere utilizzato a lungo.

Il prodotto può essere utilizzato a lungo grazie alla sua lunga durata.

Dpofirs Modulatore HD, Frequenza VHF/UHF RF HDMI Digitale con Porta HDMI, Modulatore Uscita Analogica RF Pal/NTSC Formato Standard TV Accessori per Computer 100-240 V 63,36 € disponibile 2 new from 63,36€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Alta qualità】 Modulatore HD con design umanizzato, il prodotto è facile da installare e facile da usare. Il prodotto può essere utilizzato a lungo per la sua lunga durata.

【Applicazione】 Formato standard PAL TV, il modulatore HD è dotato di livello di uscita regolabile, livello di uscita audio regolabile, display digitale del canale. Porta di ingresso: HDMI; Ingresso RF: femmina; Uscita RF: femmina

【Modulatore digitale】 Con la frequenza di lavoro VHF / UHF, il prodotto è piccolo e leggero, facile da trasportare. Questo modulatore digitale HDMI/AV a RF supporta la frequenza di lavoro VHF/UHF e la visualizzazione del canale digitale.

【Modulatore HDMI】 Il modulatore HD è caratterizzato da prestazioni stabili e aspetto durevole. Modulatore portatile con diverse funzioni. Livello di uscita regolabile, livello di uscita audio e video regolabile. Prendete in carico la risoluzione di ingresso fino a 1080p. Risoluzione di ingresso: 1080P/1080i/720P/576P/576i/480p

【Servizio al 100%】 Elenco dei pacchetti: 1 * Modulatore HD + 1 * Manuale dell'utente; Se non sei soddisfatto o ci sono errori nell'utilizzo del prodotto, non esitare a contattarci in qualsiasi momento, forniamo la soluzione per te che non ti deluderà.

Agatige Modulatore per TV, Modulatore HD HDM68 Digitale HDMI RF Frequenza VHF/UHF Accessori per Computer Spina UE 100-240 V 49,69 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Con la progettazione umanizzata, il prodotto è facile da installare e facile da usare.Il modulatore HD è caratterizzato da prestazioni stabili e aspetto durevole.

Il modulatore HD è dotato di livello di uscita regolabile, livello di uscita audio regolabile, display digitale del canale.

Con la frequenza di lavoro VHF/UHF, il prodotto è piccolo e leggero, facile da trasportare.

Il prodotto può essere utilizzato a lungo per la sua lunga durata.

Se hai domande su questo prodotto, contattaci, faremo del nostro meglio per aiutarti a risolvere il problema!

Modulatore HDMI RF digitale, Modulatore VHF / UHF dual band portatile, Convertitore AV a RF, Supporto 1080P, Modulatore standard PAL / NTSC per TV, PC, DVD 64,14 € disponibile 2 new from 64,14€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Supporta】 Questo modulatore digitale RF HDMI supporta le frequenze operative VHF / UHF e la visualizzazione dei canali digitali. Canale selezionabile e display digitale del canale di uscita. Compatibile con tutti i sistemi CATV locali.

【Funzioni】 Il modulatore portatile ha varie funzioni, un livello di uscita regolabile e un livello di uscita video e audio regolabile.

【Uscita】 Il canale di uscita di questo modulatore VHF / UHF è opzionale, ingresso HDMI e AV, supporta l'uscita in formato NTSC e PAL TV.

【Essere portatile】 Questo modulatore PAL / NTSC standard ha un design umanizzato, piccolo e leggero e facile da trasportare.

【Design ergonomico】 Questo modulatore universale non ha bisogno di installare il driver, installazione facile e flessibile, plug and play.

Bewinner Modulatore RF Digitale Universale, Modulatore HDMI Compatto Domestico, Convertitore di Segnale Audio/Video/TV, Amplificatore di Segnale VHF/UHF, Standard Pal/NTSC 52,60 € disponibile 2 new from 52,60€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Conversione del Segnale】Questo modulatore RF consente di convertire gli ingressi AV in segnali di uscita RF e, quando il sistema di dispositivi AV è acceso, passa automaticamente alla Home TV. Offre un'immagine più chiara ed è libero da interferenze esterne al segnale

【Compatibile】 Questo modulatore RF HDMI digitale compatibile con tutti i sistemi CATV locali. Supporta la ingresso HDMI e AV, supporta l'uscita in formato NTSC e PAL TV.

【Regolabile Uscita】Questo modulatore ha livello di uscita regolabile e livello di uscita audio / video regolabile. Display digitale canale e canale di uscita selezionabile. Supporta la frequenza operativa VHF / UHF.

【Plug and Play】 Questo modulatore universale non ha bisogno di installare il driver, design ergonomico, facile da installare, facile da usare. È adatto per ricevitori satellitari, videocamere, console per videogiochi, videocamere CCD, videoregistratore, DVD e altro.

【Garanzia al 100%】- Se hai domande sui nostri Modulatore durante l'utilizzo, non esitare a contattare il nostro servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ti forniremo un assistente professionale.

Dpofirs Modulatore Digitale, convertitore da AV a RF VHF UHF Pal/NTSC Modulatore Portatile Standard Audio Video TV Convertitore di Segnale Supporto Ingresso AV HDMI NTSC Pal Formato TV 57,79 € disponibile 2 new from 57,79€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Modulatore VHF/UHF Portatile - Modulatore RF Modulatore HDMI con frequenza operativa VHF/UHF. Audio Video TV Konverter non è necessario installare driver, facile e flessibile da installare, plug and play.

Specifiche - Livello di uscita regolabile, livello di ingresso audio e video regolabile. Livello di uscita: 80~95 dbuv regolabile, livello di ingresso: 0,77 Vp-p per modulazione dell'80% +/- 10%. Risoluzione di ingresso: 1080P/1080i/720P/576P/576i/480p

Formato TV standard - il canale di uscita è opzionale, ingresso HDMI e AV, supporta l'uscita in formato TV PAL.

Design ergonomico - Modulatore VHF / UHF dual band portatile con design umanizzato, compatto e leggero, portatile da trasportare.

Nota - Si noti che dopo che l'HDMI 1080p è stato convertito in RF analogico, la risoluzione standard della TV PAL digitale standard è 720*576 e la risoluzione standard della TV NTSC è 720*480.

AMONIDA Modulatore RF Modulatore HDMI Convertitore Audio-Video TV VHF UHF Standard Pal/NTSC 69,72 € disponibile 2 new from 69,72€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Supporta frequenze operative VHF / UHF da 47 a 868 MHz.

Canali di uscita opzionali: canali di uscita selezionabili, display digitale del canale di uscita, ingresso HDMI e AV, supporto per l'uscita in formato NTSC e PAL TV.

Modulatore regolabile: livello di uscita regolabile, livello di uscita video e audio regolabile.

Plug and play: non è necessario installare driver, plug and play è un modulatore di frequenza portatile facile e flessibile.

Design ergonomico, facilità di installazione, facilità d'uso, la soddisfazione del cliente è il nostro più grande desiderio di assistenza, in caso di problemi, non esitate a contattarci, faremo del nostro meglio per aiutarvi.

Modulatore HD digitale 100-240 V HDM68, frequenza HDMI RF VHF / UHF, larghezza di banda 6 MHz / 7 MHz / 8 MHz, accessori per computer spina europea. 67,20 € disponibile 2 new from 67,20€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche parametro: Gamma di frequenza del modulatore digitale HD: 47~868MHz, larghezza di banda: 6MHz, 7MHz, 8MHz, livello di uscita: 80~95dBuVadj, livello di ingresso: 0,77Vp-p per una modulazione dell'80% +/-10%.

Frequenza di lavoro VHF/UHF: Il modulatore digitale ad alta definizione HDM68 adotta la frequenza di lavoro VHF/UHF, il prodotto è piccolo e leggero, facile da trasportare ed estende il segnale digitale/analogico ad altri televisori.

Collega e usa: Modulatore HDMI plug and play, collega in modo semplice e affidabile il tuo nuovo dispositivo HDMI al display coassiale RF, quindi puoi condividere il programma video/immagini su altri televisori in stanze diverse.

Facile da installare: Il modulatore ad alta definizione ha un livello di uscita regolabile, un livello di uscita audio regolabile, un display del canale digitale e adotta un design umanizzato, facile da installare e facile da usare.

Prestazioni stabili: Il modulatore ad alta definizione ha prestazioni stabili, aspetto durevole, lunga durata e uso a lungo termine. I modulatori TV RF non interferiscono con i lettori esistenti, come i videoregistratori. READ 40 La migliore tv 12v del 2022 - Non acquistare una tv 12v finché non leggi QUESTO!

PUSOKEI Modulatore HD, Modulatore di frequenza HDMI RF VHF/UHF Digitale, Ingresso RF Femmina HDMI e Uscita RF Femmina, Convertitore Audio Video TV Formato Pal TV 53,52 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Supporta la frequenza operativa VHF / UHF】 Frequenza operativa VHF / UHF da 47 a 868 MHz.

【Caratteristiche】 Il modulatore HD è dotato di livello di uscita regolabile, livello di uscita audio regolabile, display digitale del canale, prestazioni stabili e aspetto durevole.

【Risoluzione supportata】 L'unità supporta qualsiasi sorgente HD con le seguenti risoluzioni video: 1080P, 1080i, 720P, 576P, 576i, 480P.

【Design】 Il design del circuito ad alte prestazioni fornisce una riproduzione accurata delle immagini.Design umanizzato, facile da installare e utilizzare.

【Applicazione】 È adatto per ricevitori satellitari, videocamere, console per videogiochi, fotocamere CCD, videoregistratori, DVD e altro.

fasient Modulatore HD, Modulatore HDMI Digitale HDM68 Frequenza VHF/UHF RF Accessori per Computer Spina UE 100-240 V 63,34 € disponibile 2 new from 63,34€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Con la progettazione umanizzata, il prodotto è facile da installare e facile da usare.

Il modulatore HD è dotato di livello di uscita regolabile, livello di uscita audio regolabile, display digitale del canale.

Con la frequenza di lavoro VHF/UHF, il prodotto è piccolo e leggero, facile da trasportare.

Il Il modulatore HD è caratterizzato da prestazioni stabili e aspetto durevole.

Il prodotto può essere utilizzato a lungo per la sua lunga durata.

Sxhlseller Modulatore HDMI - Modulatore di Frequenza Operativa VHF/UHF Supporta l'uscita in Formato NTSC e Pal TV 67,14 € disponibile 2 new from 67,14€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Frequenza operativa VHF / UHF.Non è necessario installare driver, facile e flessibile da installare, plug and play.

Livello di uscita regolabile, livello di uscita audio e video regolabile.

Il canale di uscita è opzionale, HDMI e ingresso AV, supporta l'uscita in formato NTSC e PAL TV.

Design umanizzato, compatto e leggero, portatile da trasportare.

Supportiamo l'acquisto all'ingrosso di merci, il nostro team offre a ogni cliente una garanzia di soddisfazione al 100%. Forniremo prodotti e servizi di alta qualità, aggiorneremo nuovi prodotti ogni giorno, cercheremo Oumij per vedere i prodotti aggiornati.Qualsiasi problema durante l'utilizzo, non esitate a contattarci.

lyrlody Modulatore Digitale, Modulatore Hdmi Singolo Dvb-T, Modulatore per la TV Umanizzata Progettazione Prestazioni stabili per 80~95dBu Vadj per Pal 68,59 € disponibile 2 new from 47,28€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Con frequenza di lavoro VHF/UHF, il prodotto è piccolo e leggero, facile da trasportare.

Il Il modulatore HD è caratterizzato da prestazioni stabili e aspetto durevole.

Il prodotto può essere utilizzato a lungo per la sua lunga durata.

Con la progettazione umanizzata, il prodotto è facile da installare e facile da usare.

Il modulatore HD è dotato di livello di uscita regolabile, livello di uscita regolabile, display digitale del canale.

Fockety Modulatore Portatile, modulatore HDMI, Plug And Play Uscita Digitale VHF/UHF Pal per conversione da TV AV a RF 41,39 € disponibile 3 new from 41,39€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Livello di uscita regolabile, livello di uscita audio e video regolabile.

Il canale di uscita è opzionale, HDMI e ingresso AV, supporta l'uscita in formato PAL TV.

Design umanizzato, compatto e leggero, portatile da trasportare.

Frequenza operativa VHF/UHF.

Nessuna necessità di installare driver, facile e flessibile da installare, plug and play.

Convertitore da AV a RF ad Avvio Super Veloce, modulatore HDMI RF 5.1 decodificatore Audio, Cassa in Acciaio 80~95DBUV Regolabile 47~868 MHz per Spina Europea DTS / AC3 54,04 € disponibile 2 new from 54,04€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Frequenza operativa VHF/UHF.

Design umanizzato, compatto e leggero, portatile da trasportare.

Il canale di uscita è opzionale, ingresso HDMI e AV, supporta l'uscita in formato NTSC e PAL TV.

Non è necessario installare driver, facile e flessibile da installare, plug and play.

Livello di uscita regolabile, livello di uscita audio e video regolabile.

Jectse Modulatore RF, Modulatore RF HDMI Digitale Universale, Amplificatore di Segnale UHF VHF Professionale per Ricevitori Satellitari Videocamere Console per Videogiochi, Plug And Play 50,18 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PROGETTAZIONE PROFESSIONALE: Frequenza operativa VHF / UHF.

ADUSABLE: livello di uscita regolabile, livello di uscita audio e video regolabile.

CONVENIENTE DA USARE: il canale di uscita è opzionale, l'ingresso HDMI e AV, supporta l'uscita in formato PAL TV.

COMPATTO E LEGGERO: design umanizzato, compatto e leggero, portatile da trasportare.

PLUG AND PLAY: non è necessario installare il driver, facile e flessibile da installare, plug and play.

Mutuer Modulatore HDMI, HDM69 Modulatore HDMI Digitale RF Convertitore da AV a RF Modulatore Portatile Standard VHF UHF Pal 41,40 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ♛♛ Frequenza di lavoro: frequenza di lavoro VHF / UHF. Gamma di frequenza: 47 ~ 868 MHz.

♛♛ Alta qualità; livello di uscita regolabile, livello di uscita audio e video regolabile. Risoluzione in ingresso: 1080P/1080i/720P/576P/576i/480p

♛♛ Formato: il canale di uscita è opzionale, ingresso HDMI e AV, supporta l'uscita in formato PAL TV. Formato standard TV: supporto PAL

♛♛ Design professionale: design umanizzato, piccolo e leggero, facile da trasportare. Non è necessario installare il driver, facile da installare, plug and play.

♛♛ Specifiche standard: soddisfa rigorosi standard di controllo della qualità ed è affidabile nell'uso. Prodotto secondo le specifiche originali. Produzione in stretta conformità con gli standard di controllo della qualità di fabbrica.

Xingwang modulatore RF Digitale, Convertitore da AV a RF, decodificatore o Digitale ad Avvio Super rapido analogico HDM69 da 2,2 V, modulatore Standard Pal/NTSC, Snr 120dB per 56,66 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Frequenza operativa VHF / UHF.

Livello di uscita regolabile, livello di uscita o e video regolabile.

Non è necessario installare driver, facile e flessibile da installare, plug and play.

Design umanizzato, compatto e leggero, portatile da trasportare.

Il canale di uscita è opzionale, HDMI e ingresso AV, supporta l'uscita in formato NTSC e PAL TV.

GAESHOW HDM69 Modulatore Digitale RF HDMI Convertitore da AV a RF VHF UHF Pal/NTSC Modulatore Portatile Standard ABS 51,92 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Frequenza operativa VHF/UHF.

Livello di uscita regolabile, livello di uscita audio e video regolabile.

Il canale di uscita è opzionale, HDMI e ingresso AV, supporta l'uscita in formato NTSC e PAL TV.

Design umanizzato, compatto e leggero, portatile da trasportare.

Nessuna necessità di installare driver, facile e flessibile da installare, plug and play.

Eboxer Modulatore RF AV Modulatore digitale da AV a RF Supporto VHF/UHF per ricevitori satellitari, videocamere, console per videogiochi, videocamere CCD, videoregistratore, DVD e altro(EU) 47,62 € disponibile 5 new from 47,62€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Frequenza di Lavoro VHF / UHF:Il modulatore domestico può supportare la frequenza di lavoro VHF / UHF. Risparmia sui costi per il tuo sistema TV via cavo locale, l'uscita A / V è ampiamente utilizzata, design intuitivo, facile da installare e semplice da usare. Compatibile con tutti i sistemi CATV locali. Robusto e durevole, buona dissipazione del calore

Immagine Più Chiara e Stabile:Questo modulatore fornisce un'immagine più chiara ed è esente da interferenze del segnale esterno. Supporta la modalità HD, visualizzazione stabile dell'immagine, non c'è bisogno di preoccuparsi che il separatore influenzerà la qualità dell'immagine, non causerà fiocchi di neve, increspature dell'acqua, rumore e altri effetti sulla qualità dell'immagine

Display Digitale del Canale:Il modulatore domestico ha un display digitale del canale e canali di uscita opzionali, con livelli di uscita regolabili; i livelli di uscita audio sono regolabili, i livelli di uscita video sono regolabili, i display digitali dei canali e i canali di uscita sono opzionali. Livello di uscita: 80-95 dBuV. Livello di ingresso: 0,77 Vp-p per una modulazione dell'80% +/- 10% Sistema audio: M=4,5 MHz, B/G=5,5 MHz, I=6,0 MHz, D/K=6,5 MHz

Gamma di Ricezione Più Ampia:Questo modulatore RF consente di convertire gli ingressi AV in segnali di uscita RF e, quando il sistema del dispositivo AV è acceso, passerà automaticamente alla TV domestica. Il modulatore ha un'immagine più chiara e non è disturbato da segnali esterni. È adatto per ricevitore satellitare, videocamera, console per videogiochi, videocamera CCD, videoregistratore, DVD, ecc

Servizio di Qualità:Questo prodotto è stato ispezionato e testato professionalmente e rigorosamente. Abbiamo un team di assistenza clienti professionale online 24 ore su 24. Se il prodotto ha problemi di qualità o hai domande su questo prodotto, puoi contattarci in qualsiasi momento, faremo del nostro meglio per risolvere il tuo problema in tempo, ti assicuriamo di acquistare

MODULATORE DIGITALE FULL HD HDMI PASSANTE DIPROGRESS PER SKY E TELECAMERE 1080i/P 126,27 € disponibile 8 new from 124,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 1; ingresso e uscita HDMI con passaggio di corrente 2; preconfigurato con nome canale, rete e numerazione lcn 3; configurazione avanzata per personalizzazione parametri dvb-t 4; utilizzabile in cascata con altri modulatori nello stesso impianto 5; banda vhf e uhf disponibile in uscita, con mer e ber eccellenti 6; filtro saw, uscita 95dbuv (con 30 dB di regolazione) 7; design super compatto e slim, installabile in piano o a parete

Edision HDMI MODULATORE lite, Full HD DVBT, MPEG4, HDMI loop, RF in, con funzione PRE-CONFIG VELOCE 50 ID selezionabili, compact 109,24 € disponibile 3 new from 109,24€

2 used from 75,84€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Modulatore HDMI digitale DVB-T VHF / UHF monocanale, con funzione PRE-CONFIG VELOCE (50 ID selezionabili) più funzione CONFIG DATA (estrazione USB, caricamento facile sul modulatore)

HDMI Loop, RF in

HDMI ingresso, Segnale USCITA: fino a FULL HIGH DEFINITION (1080i, fino a 1080p @ 30FPS), segnale DVB-T digitale terrestre, MPEG4

Gamma di frequenza VHF (CH.5-12) e UHF (CH.21-69)

LED schermo a 4 cifre

Modulatore UHF ASHATA, modulatore TMH UHF TV LINK Convertitore AV in RF Extender IR con display canale, supporto PAL/NTSC con cavo di ricarica USB per PC portatile Xbox PS4 TV PS3 TV STB VHS Videoregi 33,62 € disponibile 2 new from 33,62€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【MODULATORE UHF】: Modulatore UHF, PAL/NTSC opzionale, conveniente per il proprio sistema CATV locale.

【OGGETTI APPLICABILI】: Compatibile con set-top box e altre sorgenti A/V, più affidabile da usare. Design dall'aspetto semplice, lavorazione squisita, che ti fa accarezzare con ammirazione.

【PRESTAZIONI ECCELLENTI】: Progettato con livello di uscita audio/video regolabile e canale di uscita opzionale. La frequenza del telecomando è 38 KHz/56 KHz, la distanza del telecomando è ≥8 m, l'impostazione di fabbrica predefinita è il canale 21 (471,25 mhz), PAL/ I/38 KHz.

【DUREVOLE】: Adotta materiale di alta qualità, robusto e durevole e puoi usarlo a lungo.

【SERVIZIO POST-VENDITA PROFESSIONALE】: Garantiamo che il prodotto è nuovo di zecca al 100%. Non esitate a contattarci se avete problemi con il nostro prodotto, quindi faremo ogni sforzo per risolverlo per voi e darvi una risposta soddisfacente.

