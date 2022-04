40 La migliore hp notebook 14 del 2022 – Non acquistare una hp notebook 14 finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore hp notebook 14? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi hp notebook 14 venduti nel 2022 in Italia.

HP - PC 14s-fq0002sl Notebook, AMD Ryzen 5 4500U, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Grafica AMD Radeon, Windows 10 Home, Schermo 14" Impronte Digitali, Webcam TrueVision 720p, USB, HDMI, HP Fast Charge, Argento 599,99 €

499,99 € disponibile 1 used from 489,02€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema Operativo: Windows 10 Home 64. Aggiornamento gratuito a Windows 11 non appena disponibile (vedi sotto)

Processore: AMD Ryzen 5 4500U

Memoria: 8 GB DDR4; SSD 256 GB

Schermo: Diagonale da 35,6 cm (14"), FHD (1920 x 1080), micro-edge, antiriflesso, 220 nit, 45% NTSC

Caratteristiche: Wi-Fi, Bluetooth, HP Fast Charge, HP TrueVision HD Camera e microfono digitale integrato, casse audio, lettore SD e Micro SD, USB-C, HDMI, Impronte Digitali

HP - PC Pavilion 14-dy0001sl Notebook Convertibile, Intel Core i3-1125G4, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Grafica Intel UHD, Windows 10 Home S, Schermo Touch 14” FHD, B&O, Lettore Impronte Digitale, Argento 699,99 €

639,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema operativo: windows 10 home modalità s

Processore: intel core i3-1125g4

Memoria: ram 8 GB - ssd 256 gb

Display: schermo touch 14” fhd 1920 x 1080 ips, vetro edge-to-edge, micro-edge, 250 nit, 45% ntsc

Caratteristiche: wi-fi, bluetooth, webcam hp wide vision 720p HD microfono integrato, casse audio bang olufsen, lettore impronte digitale, lettore micro sd/sd, USB-c, USB, hdmi

HP - PC Pavilion 14-dv0000sl Notebook, Intel Core i7 1165G7, RAM 16 GB, SSD 1 TB, Nvidia GeForce MX450 2GB , Windows 10 Home, Schermo 14" FHD IPS, Lettore impronte digitali, Webcam HP 720p, Argento 1.149,99 € disponibile 2 used from 951,85€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema Operativo: Windows 10 Home 64. Aggiornamento gratuito a Windows 11 non appena disponibile (vedi sotto)

Processore: intel core i7-1165g7

Memoria: ram 16 gb ddr4 e ssd 1 tb

Schermo: display a 35,6 cm (14""), fhd (1920 x 1080), ips, micro-edge, antiriflesso, 250 nit, 45% ntsc

Caratteristiche rilevanti: lettore di impronte digitali, hp fast charge, webcam hp true vision 720p hd con microfono dual array digital integrato, audio b&o due altoparlanti, nvidia geforce mx450 2gb

Notebook HP 240 G8 Portatile Pc Display 14" Full HD IPS /Cpu Intel Dual Core N4020 Fino a 2.80Ghz /Ram DDR4 8GB /SSD M.2 500GB /Intel UHD Graphics /Hdmi Wifi Bluetooth Lan Usb Type-C /Windows 10 64bit 599,99 € disponibile 2 new from 599,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche HP 240 G8 LED 14" - CPU INTEL DUAL CORE CELERON N4020(Da 1.1Ghz up To 2.80Ghz) - INTEL UHD graphics - Schermo 14" FULL HD 1920X1080P IPS

SSD Solido M.2 500 GB - RAM 8GB DDR4 - Telecamera VGA Web Camera (Fixed type) - Tastiera Qwerty italiana con tasti a isola

entrate / 2x USB 3.0 - 1 x usb type-c - 1x HDMI - 1x combo cuffie microfono - 1x alimentatore CA - 1x lettore di schede digitali sd card - 1 Lan RJ-45

Wifi :802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 - schermo 14 pollici Full HD antiriflesso IPS Risoluzione schermo Full HD ips (1920 x 1080) - Fotocamera Vga - Peso 1,4Kg

LICENZA WINDOWS 10 Home 64 BIT ORIGINALE - RGDIGITAL da garanzia 2 anni online -N.B. Prodotto Nuovo con Garanzia ufficiale HP (Siamo Partner) -

Notebook HP ProBook 440 G7 Portatile Display 14" Full HD IPS Cpu Intel I5 Quad core i5-10210U 10th gen 4,2Ghz /Ram 16Gb DDR4 /SSD Nvme 512GB /Scheda Video MX130 2GB /Hdmi Wifi RJ-45 /Windows 10 pro 1.019,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche HP ProBook 440 G7 LED 14" Full HD IPS - Scocca silver/Argento in alluminio - Peso 1,5kg - Processore Intel Core i5-10210U con scheda grafica Dedicata DA 2GB MX130 NVIDIA GEFORCE (frequenza di base 1,6 GHz, fino a 4,2 GHz con tecnologia Intel Turbo Boost, 6 MB di cache L3 , 4 core)

SSD SOLIDO nvme M.2 512GB / RAM DDR4 16GB - SCHEDA VIDEO DEDICATA MX130 2GB NVIDIA - Tastiera Qwerty italiana HP Premium

entrate / 2x USB 3.0 - 1x USB Type-C - 1x HDMI - 1x RJ-45 - 1x combo cuffie microfono - 1x alimentatore CA - 1x lettore di schede digitali sd card

Combinazione Intel Dual Band Wireless-AC 22260 Wi-Fi 6 (2x2) e Bluetooth 5, vPro- schermo 14 pollici Full HD IPS antiriflesso Risoluzione schermo 1920 x 1080 Max - Webcam HD 720 IR -

LICENZA WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BIT ORIGINALE CON ETICHETTA SERIALE (no DVD) già installato - RGDIGITAL da garanzia 2 anni online -N.B. Prodotto Nuovo con Garanzia ufficiale HP - aperto e richiuso da noi per installazione di Upgrade e programmi

HP - PC 240 G8 Notebook, Intel Core i7-1065G7, RAM 8GB, SSD 256GB, Grafica Intel Iris, Windows 10 Pro, Schermo 14" FHD IPS NTSC Antiriflesso, Fotocamera HD 720p, lettore SD, USB Type-C, Argento 899,99 €

772,00 € disponibile 11 new from 772,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema operativo: Windows 10 Pro 64

Processore Intel Core i7-1065G7

Memoria: RAM 8 GB - SSD 256 GB

Schermo: Display 14" FHD (1920 x 1080), IPS, frontalino stretto, antiriflesso, 250 nit, 45% NTSC

Caratteristiche: Windows 10 Pro, Tastiera retroilluminata, Webcam HD da 720p, Altoparlanti stereo, lettore SD multiformato, USB Type-A, USB Type-C, RJ-45, HDMI READ 40 La migliore notebook acer aspire 3 del 2022 - Non acquistare una notebook acer aspire 3 finché non leggi QUESTO!

HP ELITEBOOK 840 G3 14" Touch screen INTEL Core I5-6200U 6th GEN 2.30GHZ WEBCAM 16GB RAM 256GB SSD Windows 10 PRO 64bit (ricondizionato) 509,00 € disponibile 2 new from 509,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Un prodotto ricondizionato certificato è stato testato e certificato per apparire e funzionare come nuovo. Il prodotto è coperto da una garanzia limitata minima di 1 anno e può arrivare in una scatola marrone o bianca generica. Il prodotto viene fornito con caricabatterie. Gli accessori possono essere generici e non direttamente dal produttore.

HP ELITEBOOK 840 G3 14" TOUCHSCREEN

Intel Core i5-6200U 6a generazione 2.30GHZ, 16 GB di RAM, 256 GB SSD

Webcam, tastiera inglese USA, Windows 10 Pro 64-Bit

Offriamo una garanzia hardware di 1 anno di ritorno alla base.

HP - PC Envy 14-eb0000sl Notebook, Intel Core i7-1165G7, RAM 16 GB, SSD 1 TB, Nvidia GeForce GTX 1650Ti 4GB, Windows 10 Home, Schermo Touch 14" WUXGA, Audio B&O, Lettore Impronte Digitali, Argento 1.599,99 €

1.449,99 € disponibile 1 used from 1.348,49€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema operativo: windows 10 home

Processore: intel core i7-1165g7

Memoria: ram 16 GB - ssd 1 tb

Display: schermo touch 14" wuxga 1920 x 1200, ips, edge-to-edge glass, micro-edge, brightview, 400 nits, 100% srgb

Caratteristiche: wi-fi, bluetooth, webcam hp truevision 720p HD microfono integrato, casse audio bang olfusen, lettore impronte digitali, lettore micro sd/sd, USB-c, USB, HDMI

HP EliteBook 840 G1 14 pollici 1920 x 1080 Full HD Intel Core i7 256 GB SSD HDD 8 GB Memoria Windows 10 Pro Business Notebook (certificato e ricondizionato) 475,00 € disponibile 2 new from 475,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Laptop di alta qualità – ideale per ufficio, business, aziende, imprenditori, autonomi, scuola, scuola, scuola, studenti, lavoro a casa, navigazione privata a casa – al miglior prezzo

Prestazioni – Processore Intel Core i7 4600U fino a 2 x 3,30 GHz – affidabile e potente. Qualità: solidi, robusti e di alta qualità

Caratteristiche – Display 14 pollici Full HD LED TFT, risoluzione 1920 x 1080 pixel, 16:9 antiriflesso (opaco). Grande disco rigido veloce SSD da 256 GB, grande memoria da 8 GB

Sicurezza e servizio: 12 mesi di garanzia dal rivenditore it-versand-com. Runner, rigenerato, testato e pulito, tecnicamente perfetto, buone condizioni ottiche

Facile da accendere: include alimentatore di rete, cavo di alimentazione, batteria. Software Microsoft Windows 10 Pro 64 Bit – preinstallato e completamente configurato da it-versand-com

HP PC Notebook 240 G8 Notebook, Intel Core i3-1005G1, RAM 8GB, SSD 256GB, Scheda grafica UHD Intel, Windows 10 Pro, Schermo 14" FHD IPS Antiriflesso 569,00 € disponibile 7 new from 569,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number 2X7H1EA Model 2X7H1EA

NOTEBOOK PORTATILE HP ProBook 6470B i5 3110M 2.4 GHz Display 14 DVD-RW SSD RAM DDR3 Windows 10 Pro LAPTOP PC Webcam SmartWorking (4GB RAM SSD 120GB) (Ricondizionato) 371,55 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche RICONDIZIONATO DI GRADO "A" (Lievi segni di usura prettamente estetici) (foto reali) // GARANZIA 12 MESI

CPU: INTEL CORE i5 3110M - CLOCK: 2.40 GHz // RAM 2 Slot DDR3 // UNITA' OTTICA: DVD-RW

DISPLAY: 14” pollici - RISOLUZIONE: 1366 x 768 PX // WEBCAM: SI // IN/OUT: MIC IN - CUFFIE OUT

LAN: SI - WIFI: SI - BLUETOOTH: SI // USB 2.0: 2 (1 COMBINATA eSATA) - USB 3.0: 2 - eSATA: 1

S.O: WINDOWS 10 PROFESSIONAL ORIGINALE // ALIMENTATORE INCLUSO, POTENZA: 18,5V / 19V - 65W // DIMENSIONI E PESO: 37 x 25 x 3 CM – 2,6 KG // STICKERS APPLICATI PER TASTIERA ITALIANA

Notebook HP 240 G8 Portatile Pc Display 14" Full HD IPS /Cpu Intel Dual Core N4020 Fino a 2.80Ghz /Ram DDR4 8GB /SSD M.2 256GB /Intel UHD Graphics /Hdmi Wifi Bluetooth Lan Usb Type-C /Windows 10 64bit 512,49 € disponibile 2 new from 512,49€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche HP 240 G8 LED 14" - CPU INTEL DUAL CORE CELERON N4020(Da 1.1Ghz up To 2.80Ghz) - INTEL UHD graphics - Schermo 14" FULL HD 1920X1080P IPS

SSD Solido M.2 256 GB - RAM 8GB DDR4 - Telecamera VGA Web Camera (Fixed type) - Tastiera Qwerty italiana con tasti a isola

entrate / 2x USB 3.0 - 1 x usb type-c - 1x HDMI - 1x combo cuffie microfono - 1x alimentatore CA - 1x lettore di schede digitali sd card - 1 Lan RJ-45

Wifi :802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 - schermo 14 pollici Full HD antiriflesso IPS Risoluzione schermo Full HD ips (1920 x 1080) - Fotocamera Vga - Peso 1,4Kg

LICENZA WINDOWS 10 Home 64 BIT ORIGINALE - RGDIGITAL da garanzia 2 anni online -N.B. Prodotto Nuovo con Garanzia ufficiale HP (Siamo Partner) -

Notebook HP 840 G4 14" FullHD Intel Core i5-7300U 2,60GHz 8GB Ram 240GB SSD Win 10 Pro - Grado B - Webcam 369,00 €

359,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Notebook HP EliteBook 840 G4 Core i5-7300U 8Gb 256Gb SSD 14" Windows 10 Professional

Modello scheda grafica integrata: Intel HD Graphics 620, Fotocamera frontale: Sì, Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A: 2 Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C: 1 Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): 1 Quantità DisplayPorts: 1 Porta DVI: No Quantità porte VGA (D-Sub): 1 Jack combinato per microfono/auricolare: Sì Connettore docking: Sì, Tastiera numerica: No

IL PRODOTTO COMPRENDE LA LICENZA WINDOWS 10 PRO NUOVA SENZA SCADENZA.

Questo è un pc aziendale che ha avuto un processo di verifica e ripristino e funziona perfettamente senza difetti estetici che ne compromettano l'utilizzo, ottime condizioni estetiche, Grado A.

Inclusi Software di backup e recovery "Acronis true image" con licenza inclusa per sempre senza pagamenti aggiuntivi, Antivirus mcafee full incluso gratuito per 1 anno

PC NOTEBOOK COMPUTER PORTATILE HP PROBOOK 640 G1 14in | INTEL QUAD CORE i5-4210M | RAM 8GB | SSD 128GB | WEBCAM | USB 3.0 | VGA DISPLAY PORT | WINDOWS 10 (Ricondizionato) 325,00 €

288,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ PROCESSORE INTEL QUAD CORE i5-4210M 2,60GHz

✅ RAM DDR3 8GB ✅ SSD 128GB ✅ SCHERMO DA 14"

✅ WEBCAM ✅ USB 3.0 ✅ VGA - DISPLAY PORT ✅ CARD READER

✅ Windows 10 Professional 64BIT (versione di prova)

✅ GARANZIA 12 MESI ✅ CORRIERE ESPRESSO ✅ FATTURABILE

Notebook HP Elitebook 840 G3 i5-6300U 2.4gHZ, 8gb ram, 256gb SSD, 14" FHD, Win 10 Pro - Keyboard QWERTY IT (Ricondizionato) 399,00 € disponibile 4 new from 399,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Qwerty IT Keyboard (adesivi applicati)

Fingerprint sensor, LTE, bluetooth, Webcam, WiFi

Bang & Olufsen audio

Windows 10 Professional Genuine (Refurbished CMAR)

1 YEAR warranty with Pick up & Return 100% Free

HP 240 G8 Notebook pc portatile Intel i3 1005G1 10Th gen fino a 3.40Ghz Display 14" HD,8Gb Ram ddr4, Ssd M2 NVMe 256GB,Hdmi,Wifi,Lan,Bluetooth,Webcam,Windows 10 Professional 539,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche HP LED 14" DISPLAY HD Ris 1366 x 768 p - CPU Intel i3-1005G1 10th gen - scheda grafica Intel uhd ( frequenza minimo a 1,70 GHz, 4 core a 3,4 Ghz)

SSD M2 256 GB nvme - RAM DDR4 8GB 2666mhz

entrate / 2x USB 3.0 - 1x USB type-C - 1x HDMI - 1x RJ-45 - 1x combo cuffie microfono - 1x lettore di schede digitali sd card - Tastiera qwerty con tasti a isola

Wifi :Dual Band Wireless 802.11a - Bluetooth 4.2 - Display FHD SVA antiriflesso con retroilluminazione WLED con diagonale da 39,6 cm - Risoluzione schermo 1920 x 1080 Max - Fotocamera HP Vga

LICENZA WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BIT ORIGINALE Digital Key (no DVD) - RGDIGITAL da garanzia 2 anni- Aperto e richiuso da noi per installazione di Upgrade (Ram e SSD maggiorati) e programmi (Win10)

HP - PC 14s-dq0003sl Notebook, Intel Celeron N4020, RAM 4 GB, SSD 128 GB, Grafica Intel UHD, Windows 10 Home S Mode, Schermo 14” HD, Casse Audio, Webcam, USB-C, USB, HDMI, Argento 349,99 €

279,99 € disponibile 6 used from 260,39€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema Operativo: Windows 10 Home 64. Aggiornamento gratuito a Windows 11 non appena disponibile (vedi sotto)

Processore: Intel Celeron N4020

Memoria: RAM 4 GB - SSD 128 GB

Schermo: Display 14” HD 1366 x 768, Antiriflesso, Micro-Edge, 220 nit

Caratteristiche: Wi-Fi, Bluetooth, Webcam True Vision 720p HD con microfono, USB-C, USB, HDMI, Lettore Micro SD/SD, Casse Audio, HP Fast Charge READ 40 La migliore intel core i9 notebook del 2022 - Non acquistare una intel core i9 notebook finché non leggi QUESTO!

HP - PC 14s-dq0002sl Notebook pc, Celeron N4020, RAM 4, eMMC 64, Grafica UHD Intel, Windows 10 Home S Mode, Schermo 14 micro-edge antiriflesso, Fotocamera HP TrueVision 720p, Lettore Micro SD, nero 299,99 €

259,99 € disponibile 7 used from 235,66€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema Operativo: Windows 10 Home 64. Aggiornamento gratuito a Windows 11 non appena disponibile (vedi sotto)

Processore: Intel Celeron N4020

Memoria: RAM 4 GB - eMMC 64 GB

Schermo: Diagonale da 35.6 cm (14"), HD (1366 x 768), micro-edge, antiriflesso, 220 nit, 45% NTSC

Caratteristiche: Wi-Fi, Bluetooth, HP Fast Charge, Webcam TrueVision 720p e microfono digitale integrato, casse audio, lettore SD e Micro SD, USB, USB-C, HDMI

HP - PC 14s-fq0028sl Notebook, AMD 3020e, RAM 4 GB, SSD 128 GB, Grafica AMD Radeon, Windows 10 Home S, Schermo 14" HD SVA, USB-C, HDMI, Webcam TrueVision 720p, RJ-45, Bianco 349,99 €

329,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema Operativo: Windows 10 Home 64. Aggiornamento gratuito a Windows 11 non appena disponibile (vedi sotto)

Processore: AMD 3020e

Memoria: 4 GB DDR4; SSD 128 GB

Schermo: Diagonale da 35,6 cm (14"), HD (1366 x 768), micro-edge, antiriflesso, 220 nit, 45% NTSC

Caratteristiche: Wi-Fi, Bluetooth, HP Fast Charge, Webcam TrueVision 720p e microfono digitale integrato, casse audio, lettore SD e Micro SD, USB-C, HDMI

HP - PC 14s-fq0000sl Notebook, AMD 3020e, RAM 4 GB, SSD 128 GB, Grafica AMD Radeon, Windows 10 Home S, Schermo 14" HD SVA, USB-C, HDMI, Webcam TrueVision 720p, RJ-45, Bianco 349,99 € disponibile 3 used from 249,72€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema Operativo: Windows 10 Home 64. Aggiornamento gratuito a Windows 11 non appena disponibile (vedi sotto)

Processore: AMD 3020e

Memoria: 4 GB DDR4; SSD 128 GB

Schermo: Diagonale da 35,6 cm (14"), HD (1366 x 768), micro-edge, antiriflesso, 220 nit, 45% NTSC

Caratteristiche: Wi-Fi, Bluetooth, HP Fast Charge, HP TrueVision HD Camera e microfono digitale integrato, casse audio, lettore SD e Micro SD, USB, USB-C, HDMI

Notebook HP EliteBook 840 G4 Core i7-7600U 16Gb 500Gb + 512Gb SSD 14in FHD AG LED Windows 10 3 ANNI GARANZIA (Ricondizionato) ) 899,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche GARANTITO 3 ANNI cod. 1PZ02UPR

Quantità porte USB 3.0: 4, Quantità porte VGA (D-Sub): 1, Quantità DisplayPorts: 1, Porta DVI: No, Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): 1, Tastiera numerica: No, Numero di celle della batteria: 3,

Frequenza del processore turbo massima: 2,9 GHz, Numero di core del processore: 2, Cache processore: 3 MB, Risoluzione: 1600 X 900 Pixels, Full HD: Sì, Superficie display: Matt, DVD: NO, 3G: No, 4G: No, Wi-Fi: Si,

HP EliteBook Portatile 840 G1 - iCore i5 4300U - Ram 8GB - SSD 250GB - Led 14 pollici - Win 10 Pro (Ricondizionato) 318,00 € disponibile 6 new from 318,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Portatile Ultrabook HP EliteBook 840 G1 - Processore Intel iCore i5 4300U 1,9Ghz Dual Core - Memoria Ram 8GB DDR3 - Hard Disk 250GB SSD - Unità ottica non presente - Scheda Video Intel HD Graphics - Schermo 14" LED HD 1600 x 900 Antiriflesso - Scheda audio con casse audio stereo integrate - Scheda di rete 10/100/1000 - Scheda di rete Wireless - n°4 USB 3.0 - 1x VGA - 1 x LAN - 1 x Dispaly Port - 1x Smart Card - I/O audio - WebCam: NO - Tastiera ITALIANA

Ultrabook ultra leggero

Windows 10 Pro e Microsoft Office Starter 2010 Attivati senza limitazioni

HP EliteBook 840 G3 14 pollici 1920 x 1080 Full HD Intel Core i5 256 GB SSD disco rigido 8 GB memoria Win 10 Pro MAR Bluetooth Webcam Notebook Laptop Ultrabook (rigenerato) 470,00 € disponibile 4 new from 459,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Notebook di alta qualità per ufficio, privato, scuola, casa e ufficio.

Processore Intel Core i5 6300U fino a 2 x 3,00 GHz, affidabile e potente.

Display 14 pollici LED Full HD TFT, risoluzione 1920 x 1080 pixel, 16:9, antiriflesso (opaco)

Grande disco rigido rapido da 256 GB SSD, grande memoria da 8 GB, Bluetooth, webcam

Software Microsoft Windows 10 Pro – completamente configurato da it-versand-com

NOTEBOOK HP 840 G2 CPU i7 5600U @2,60 GHz - SSD 256GB - RAM 8 GB - INTEL HD - DISPLAY 14" FHD - WIN10 PRO 64 BIT (Ricondizionato certificato) 599,00 € disponibile 1 used from 389,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Un prodotto Ricondizionato Certificato è stato testato e certificato per apparire e funzionare come nuovo. Il prodotto è accompagnato da una garanzia di 1 anno e può arrivare in una scatola generica marrone o bianca. Il prodotto viene spedito con tutti gli accessori rilevanti.

ELABORAZIONE DEI DATI PERFETTA: Processore Intel Core i7-5600U @ 2.60GHz RAM 8 GB - SSD 256GB

CONNETTIVITA': le tante opzioni di connettività, 1 x VGA – 1x Display Port, 4 x USB 3.0, 1 x SD Card, 1x Ethernet 10/100/1000, 1 x Audio – uscita linea/cuffie – jack stereo da 3,5 mm, 1 x Smart Card, Connessione Dock StationWebcam megapixel 720p, Connettività Wi-Fi, Bluetooth, web cam HD, microfono

Perfetto per chi cerca un Notebook accessibile, per tutte le attività quotidiane di elaborazione e intrattenimento

Notebook HP I5 Display Led HD 14" Slim Silver Cpu Intel quad core i5-1035G1 10th gen. 3,6Ghz /Ram 8Gb DDR4 /SSD M2 256GB /VGA INTEL UHD /Hdmi /Wifi /Bluetooth /Windows 10 Pro Ultrabook 929,98 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche HP 340S G7 15,6" led Full HD profilo Slim ultrabook color Silver Peso 1,4 Kg - CPU Intel Quad Core i5-1035G1 10th Decima gen da 1,0 a 3,6ghz - scheda grafica Intel ultra Uhd ( frequenza minimo a 1,00 GHz, fino a 3,6 ghz in Broost2 core)

SSD M.2 NVme SOLIDO 256GB - RAM DDR4 8GB - Tastiera Qwerty italiana con tasti a isola con trame- Masterizzatore DVD NON Presente

entrate / 2x USB 3.1 - 1x USB 3.1 (Type C)- 1x HDMI - 1x combo cuffie microfono - 1x alimentatore CA - 1x lettore di schede digitali sd card

Wifi :Dual Band Wi-Fi 6 - Bluetooth 5- display HD SVA antiriflesso con retroilluminazione WLED con diagonale da 35,56 cm (14") (1366 x 768) - Fotocamera HD 720p - Clickpad con supporto gesti multi-touch

LICENZA WINDOWS 10 Pro 64 BIT ORIGINALE (no DVD) già installato Programmi per uso quotidiano inclusi in omaggio su Drive esterno - OPEN SURCE (Office ecc..) - Antivirus - Applicazione di assistenza online (se non li desiderate,non li installate) - RGDIGITAL da garanzia 2 anni online -N.B. Prodotto Nuovo con Garanzia ufficiale HP

HP ProBook 645 G3 Notebook da 14″ HD | AMD A6-8530B 2.3Ghz | SSD 256Gb | Ram 16 Gb | USBC| Webcam Tastiera ITA (Ricondizionato) 349,99 € disponibile 3 new from 349,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pronto per Windows 10 Pro - Pronto per Windows 11

AMD A6 8530b 16gb di ram ssd 256gb

14 Pollici Nella scatola Notebook cavo di alimentazione e alimentatore

Tastiera italiana originale

HP - PC Chromebook 14a-na0003sl Notebook, Intel Celeron N4020, RAM 4 GB, eMMC 64 GB, Grafica Intel UHD 600, Chrome OS, Google Play Store, Schermo 14” FHD, Lettore Micro SD, Argento [Layout italiano] 339,57 € disponibile 7 used from 196,69€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema operativo: chrome os, grazie alle tante app disponibili nel google play store, chrome os ti consente di fare tutto ciò che vuoi; per il lavoro, lo studio e il tempo libero, online e offline

Processore: Intel Celeron N4020

Memoria: RAM 4 GB - eMMC 64 GB

Display: Schermo 14” FHD 1920 x 1080 IPS, Micro-Edge, Antiriflesso, 250 nit, 45% NTSC

Caratteristiche: Wi-Fi, Bluetooth, Webcam HP Wide Vision 720p HD microfono integrato, Casse Audio Bang & Olufsen, Lettore Micro SD, USB-C, USB, HDMI

HP - PC Pavilion 14-dv0019nl Notebook, Intel Core i5-1135G7, RAM 8 GB, SSD 512 GB, Grafica Intel Iris Xe, Windows 10 Home, Schermo 14” FHD, Audio Bang & Olufsen, USB-C, USB, DisplayPort, HDMI, Argento 749,99 €

663,64 € disponibile 5 used from 663,64€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema Operativo: Windows 10 Home 64. Aggiornamento gratuito a Windows 11 non appena disponibile (vedi sotto)

Processore: Intel Core i5-1135G7

Memoria: RAM 8 GB - SSD 512 GB

Schermo: Display 14” FHD 1920 x 1080 IPS, Micro-Edge, Antiriesso, 250 nit, 45% NTSC

Caratteristiche: Wi-Fi, Bluetooth, Fotocamera HP Wide Vision 720p HD con microfoni integrati, Audio Bang & Olufsen

Notebook HP ProBook 440 G7 Portatile Display 14" Full HD IPS Cpu Intel I7 Quad core i7-10510U 10th gen 4,9Ghz /Ram 12Gb DDR4 /SSD Nvme M.2 500GB /VGA INTEL UHD /Hdmi Wifi RJ-45 Bt/Windows 10 pro 1.159,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche HP ProBook 440 G7 LED 14" Full HD IPS - Scocca silver/Argento in alluminio - Peso 1,5kg - Processore Intel Core i7-10510U con scheda grafica Intel UHD 620 (frequenza di base 1,8 GHz, fino a 4,9 GHz con tecnologia Intel Turbo Boost, 6 MB di cache L3 , 4 core)

SSD SOLIDO nvme M.2 500GB (250 + 250) / RAM DDR4 12GB - Tastiera Qwerty italiana HP Premium

entrate / 2x USB 3.0 - 1x USB Type-C - 1x HDMI - 1x RJ-45 - 1x combo cuffie microfono - 1x alimentatore CA - 1x lettore di schede digitali sd card -

Combinazione Intel Dual Band Wireless-AC 22260 Wi-Fi 6 (2x2) e Bluetooth 5, vPro- schermo 14 pollici Full HD IPS antiriflesso Risoluzione schermo 1920 x 1080 Max - Webcam HD 720 IR -

LICENZA WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BIT ORIGINALE CON ETICHETTA SERIALE (no DVD) già installato - RGDIGITAL da garanzia 2 anni online -N.B. Prodotto Nuovo con Garanzia ufficiale HP - aperto e richiuso da noi per installazione di Upgrade e programmi READ 40 La migliore tv 22 pollici samsung 2 del 2022 - Non acquistare una tv 22 pollici samsung 2 finché non leggi QUESTO!

Notebook HP EliteBook 840 G3 Core i5 2.4 GHz RAM 8Gb 500Gb 14-inch Windows 10 Professional (Ricondizionato) 409,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche IL PRODOTTO COMPRENDE LA LICENZA WINDOWS 10 PRO NUOVA SENZA SCADENZA.

Per verificare l'autenticità del prodotto MAR (Certificato Microsoft per il ricondizionato) il prodotto presenta l’adesivo della licenza Windows 10 Nuova, da grattare per visualizzare il codice Product Key, questo garantisce la conformità di questo prodotto “MAR Microsoft Authorized Refurbisher”.

Questo è un pc aziendale che ha avuto un processo di verifica e ripristino e funziona perfettamente senza difetti estetici che ne compromettano l'utilizzo, ottime condizioni estetiche, Grado A.

Inclusi Software di backup e recovery "Acronis true image" con licenza inclusa per sempre senza pagamenti aggiuntivi, Antivirus mcafee full incluso gratuito per 1 anno

Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel, Cache processore: 3 MB, RAM massima supportata: 16 GB, Modello scheda grafica integrata: Intel HD Graphics 520, Tipo drive ottico: No, Fotocamera frontale: Sì, Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A: 2 Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C: 1 Quantità DisplayPorts: 1 Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): 1 Porta DVI: No Quantità porte VGA (D-Sub): 1, Tastiera numerica: No

Nella parte precedente, ho dedicato molto lavoro alla migliore hp notebook 14. Per dimostrare il concetto, ho esaminato l’articolo hp notebook 14 da acquistare e ho testato la hp notebook 14 che avevamo definito.

Quando acquisti una hp notebook 14, ci sono alcune cose da tenere a mente. Ci piacerebbe condividerlo con tutti. Se davvero l’elenco sopra non ti impressiona, esamina questi fattori e seleziona la hp notebook 14 che meglio corrisponde alle tue esigenze. Allora, come iniziamo?

