40 La migliore Fasciatoio del 2022 – Non acquistare una Fasciatoio finché non leggi QUESTO!

Chicco Vaschetta Bagnetto E Fasciatoio Neonato Ergonomico, Con Materassino E Morbido Riduttore, Grigio, 32.5 x 82 x 65.5 Cm 139,00 €

119,90 € disponibile 10 new from 107,41€

1 used from 111,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche VASCHETTA E FASCIATOIO: Chicco Cuddle & Bubble combina in un solo prodotto vaschetta per il bagnetto e fasciatoio; è comodo per il bambino e pratico per i genitori; adatto dalla nascita fino a 1 anno d'età (max 11 kg)

BAGNETTO EVOLUTIVO: La vaschetta per il bagnetto segue la crescita del bambino grazie alle due configurazioni possibili: posizione semi-distesa dalla nascita e posizione seduta dai 6 mesi

ALTEZZA REGOLABILE: La struttura può essere regolata su 3 livelli di altezza, per adattarsi meglio alla statura di mamma e papà

CHIUSURA COMPATTA: Il bagnetto e fasciatoio Chicco Cuddle & Bubble non ingombra da chiuso e può essere comodamente riposto in ogni angolo della casa; altrimenti, da aperto può essere riposto sopra al bidet

ACCESSORI: Chicco Cuddle & Bubble è dotato di un set di accessori rimovibili: il pratico parent organizer, il vano per far asciugare la spugnetta e il comodo dispositivo lava testa

Foppapedretti Ilbagnetto, Bagnetto Fasciatoio, Bianco, 47 x 69 x 89 Cm 219,00 € disponibile 3 new from 219,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Bagnetto fasciatoio dotato di tre cassetti; piano fasciatoio ribaltabile con chiusura ammortizzata

Vaschetta anatomica estraibile, possibilità di estrarre il cassetto superiore anche con la vaschetta inserita

Dotato di 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno; morbido fasciatoio in spugna rivestito in PVC, igienico e lavabile

Dotato di maniglie pomolo in legno di faggio massiccio

Testato a Normativa Europea

babyCalin Fasciatoio happy lite bar - 50x70cm 14,99 € disponibile 5 new from 14,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Adatto a molti modelli di fasciatoi

Manutenzione facile e veloce con una spugna

Sarà perfetto per cambiare il bambino ogni giorno

Per un comfort ancora maggiore, coprilo con una spugna per fasciatoio

Dimensioni: 50 cm x 70 cm

Foppapedretti Felicity Bagnetto Fasciatoio, 69x47x89 Cm, Bianco 240,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Bagnetto fasciatoio con vaschetta anatomica estraibile

Piano fasciatoio ribaltabile con chiusura ammortizzata; possibilità di estrarre il cassetto superiore anche con la vaschetta inserita

Il frontale del cassetto superiore è decorato da una tenera famiglia di orsetti. Le 4 ruote gommate piroettanti di cui 2 con freno, rendono agevole lo spostamento

Morbido materassino fasciatoio e maniglie inclusi

Testato a Normativa Europea

Chicco Bagnetto Fasciatoio Bubble Land, Teddy Bear, Azzurro 99,00 € disponibile 2 new from 99,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Bagnetto e fasciatoio 2 in 1 di chicco pratico e versatile

Utilizzabile sin dalla nascita

Ampio vassoio per riporre pannolini e altri prodotti utili per il bagno e il cambio

La forma ergonomica della vasca contiene il bambino impedendogli di scivolare e il morbido cuscinetto ne ottimizza il comfort

Facilmente pieghevole e compatto, occupa poco spazio una volta riposto

Fasciatoio Pieghevole per Bagnetto Neonati, Tavolo Cambio Pannolini Multifunzionale Portatile, Altezza Regolabile,Fasciatoio con Vaschetta per Bagnetto Neonato 2in1,Fasciatoio Portatile 63,89 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Fasciatoio 4 in 1】 Il nostro fasciatoio è comodo per chi si prende cura dei bambini e può alleviare lo stress dei genitori. Oltre a cambiare i pannolini, può essere utilizzato anche come asciugatrice, scarpiera e tavolino da bagno.

【Altezza regolabile su 3 livelli】 Premendo il pulsante di regolazione del supporto, il nostro fasciatoio ti offre 3 diverse altezze (92 cm / 95 cm / 98 cm). Il fasciatoio può essere regolato all'altezza giusta per adattarsi a diverse dimensioni di utenti e prevenire così il mal di schiena e l'indolenzimento muscolare.

【Ampio spazio di archiviazione】 Per la comodità dei genitori, abbiamo dotato questo fasciatoio portatile di un supporto e una custodia per riporre pannolini, asciugamani o giocattoli. Oltre ai ripiani e alle tasche su entrambi i lati, c'è più spazio di archiviazione al livello inferiore. Puoi conservare tutti i tuoi prodotti in modo ordinato in base alle tue esigenze.

【Materiale resistente e struttura stabile】 Questo fasciatoio 4 in 1 è realizzato con tubi di ferro resistenti e durevoli che garantiscono una lunga durata del prodotto. La struttura triangolare migliora anche la stabilità e può sostenere un peso di 25 kg. Inoltre, la piastra di supporto più spessa è resistente e fornisce un supporto efficace per il bambino.

CAM Il Mondo del Bambino - art.C209/C260 - Bagnetto Cambio - made in Italy - da 0 a 11 kg - ORSO LUNA 127,00 €

108,50 € disponibile 10 new from 108,50€

1 used from 105,25€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Made in Italy, ideale per i bagni più piccoli, si chiude con una mano

da 0 ad 11 Kg

Morbido fasciatoio con sistema di anti-ribaltamento, include vaschetta Baby Bagno con 2 sedute anatomiche e antiscivolo (una inclinata per bimbi da 0 a 6 mesi e una seduta con braccioli per bimbi da 6 a 12 mesi)

Ideale per i bagni più piccoli, può essere posizionato sui sanitari (altezza cassetto 40 cm)

Pratico e innovativo sistema di chiusura ultracompatto con una sola mano

Ikea Fasciatoio SNIGLAR 60,00 € disponibile 8 new from 49,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lunghezza: 72 cm; Altezza; 87 cm; Larghezza: 53 cm.

Carico max: 11 kg; montaggio necessario.

Comoda altezza per cambiare i pannolini del neonato.

Pratico: così si ha sempre il bambino a portata di mano.

Non lasciare mai i bambini incustoditi sul fasciatoio.

Vicco Cassettone con fasciatoio Oskar, mobile per neonati 189,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il nostro cassettone con fasciatoio di alta qualità vi offre il massimo del comfort grazie a una funzionalità ben studiata e a una pregiata lavorazione.

La flessibilità è garantita grazie all'intelligente fasciatoio integrato nel mobile. Utilizzatelo per tutto il tempo che desiderate, per cambiare comodamente il vostro piccolo tesoro avendo a disposizione tutto lo spazio necessario. Il fasciatoio rimovibile dispone di un bordo rialzato che vi permette di cambiare il vostro bambino comodamente e in tutta sicurezza.

Le dimensioni complessive del cassettone sono di 113 x 100 x 53 cm (larghezza x altezza x profondità) mentre il fasciatoio misura 86 x 7 x 70 cm (larghezza x altezza x profondità).

La confezione comprende il cassettone con fasciatoio, le istruzioni di montaggio illustrate (lingua italiana non garantita) e il materiale di montaggio.

Una volta che il vostro bambino sarà diventato troppo grande per il fasciatoio, potrete semplicemente rimuoverlo da questo mobile funzionale. In questo modo potrete continuare a utilizzare il cassettone che accompagnerà il vostro piccolo nella sua crescita.

Italbaby Fasciatoio In Morbido Pvc Jolie Grey, color Grigio 24,90 €

23,60 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materassino fasciatoio adattabile a tutti i piani fasciatoio tramite comoda tasca in far i ore

Realizzato in morbido tessuto elastico in pvc esente da ftalati

Dotato di 2 sponde di sicurezza; made in italy

Italbaby 050.6010-12 Gina Materassino Fasciatoio in PVC, 2 Lati, 50 x 80 cm 24,00 € disponibile 3 new from 24,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dotato di una base rigida con fissaggio e due sponde laterali per la massima sicurezza

Il lato cambio in morbido tessuto di spugna 100% cotone bianco, il retro in pratico tessuto PVC

Pratico e comodo fasciatoio arrotolabile da viaggio

Da utilizzare per il cambio del pannolino del bambino

Lavabile e universale

Infantastic® Mobile Fasciatoio – 93,5 x 50 x 88 cm, 2 Cassetti, 3 Scomparti Aperti e 1 Ripiano, in MDF Robusto, Bianco - Fasciatoio Cassettiera, per Neonati, Bambini 159,95 € disponibile 2 new from 159,95€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ⭐⭐⭐⭐⭐ PRATICO: Perfezionate le vostre abilità genitoriali con questo fasciatoio che rende il cambio del pannolino un processo sicuro, comodo e veloce

⭐⭐⭐⭐⭐ AMPIO SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE: Questo mobile fasciatoio offre ampio spazio a portata di mano per tutti gli accessori per la cura del bambino e per il cambio del pannolino necessari

⭐⭐⭐⭐⭐ CARATTERISTICHE: Oltre al piano di fasciatoio (fisso) nella parte superiore, il nostro mobiletto dispone di 2 cassetti spaziosi e 3 scomparti aperti

⭐⭐⭐⭐⭐ IMPORTANTE: Assicuratevi di acquistare un materassino appropriato tenendo in considerazione che l'area di cambio di questa cassettiera per neonati misura 93,5 x 50 cm

⭐⭐⭐⭐⭐ UNA VERA SVOLTA: Ad altezza di 78,5 cm, sarete in grado di prendere cura del vostro neonato senza dover piegarvi, il che significa che questo fasciatoio bagnetto salva le ginocchia e la schiena

Safety 1st Dolphy Fasciatoio con vaschetta per bagnetto neonato, con materassino imbottito incluso, colore warm gray 129,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Fasciatoio e bagnetto in un unico prodotto: è sufficiente rimuovere il materassino imbottito per avere accesso alla vaschetta ergonomica

Vaschetta per i primi bagnetti con tubo per lo scarico e scolo grande per far defluire meglio l'acqua

Fasciatoio per il cambio pannolini con 4 vani porta oggetti e porta asciugamani

3 scomparti amovibili e un ampio ripiano sotto al materassino fasciatoio, con borsa in rete

Fasciatoio dotato di ruote con freno di sicurezza, per spostarlo facilmente

Foppapedretti 9900072143 Dolcestella Bagnetto Fasciatoio, Tortora 322,22 € disponibile 3 new from 299,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Bagnetto fasciatoio dotato di 3 cassetti; piano fasciatoio ribaltabile con chiusura ammortizzata

Vaschetta anatomica estraibile

Dotato di 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno; maniglie a forma di stella incluse

Possibilità di estrarre il cassetto superiore anche con la vaschetta inserita; frontali cassetto decorati con teneri orsetti e stelline

Materassino fasciatoio incluso; testato a Normativa Europea

Infantastic® Mobile Fasciatoio – 113 x 53 x 101,6 cm, 3 Cassetti, 3 Scomparti Aperti, Ripiano Superiore per Materassino, in MDF, Bianco - Fasciatoio Cassettiera, per Neonati, Bambini, Bebè Mobili 209,95 € disponibile 2 new from 209,95€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ⭐⭐⭐⭐⭐ PRATICO: Perfezionate le vostre abilità genitoriali con questo fasciatoio che rende il cambio del pannolino un processo sicuro, comodo e veloce

⭐⭐⭐⭐⭐ AMPIO SPAZIO: Questo mobile fasciatoio offre ampio spazio a portata di mano per tutti gli accessori per la cura del bambino e per il cambio del pannolino necessari

⭐⭐⭐⭐⭐ CARATTERISTICHE: Oltre al piano di fasciatoio nella parte superiore, il nostro mobiletto dispone di 3 cassetti e 3 scomparti spaziosi aperti

⭐⭐⭐⭐⭐ IMPORTANTE: Assicuratevi di acquistare un materassino appropriato tenendo in considerazione che l'area di cambio di questa cassettiera per neonati misura 86 x 70 cm

⭐⭐⭐⭐⭐ UNA VERA SVOLTA: Ad altezza di 95 cm, sarete in grado di prendere cura del vostro neonato senza dover piegarvi, il che significa che questo fasciatoio bagnetto salva le ginocchia e la schiena

VICCO Cassettone Con fasciatoio Emma - Fasciatoio bebè Scaffale Con 3 cassetti Bianco Sonoma 144,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il nostro pregiato cassettone con fasciatoio vi offre il massimo comfort grazie a una funzionalità ben studiata e a una pregiata lavorazione.

La flessibilità è garantita dall'intelligente integrazione del fasciatoio. Utilizzatelo per tutto il tempo che desiderate, per cambiare comodamente il vostro tesoro in tutto lo spazio necessario. Il fasciatoio rimovibile dispone di un bordo rialzato che vi permette di cambiare il vostro bambino comodamente e in tutta sicurezza.

Le dimensioni complessive del cassettone sono 80 x 78 x 48 cm (larghezza x altezza x profondità) e del fasciatoio 80 x 10 x 76 cm (larghezza x altezza x profondità).

La confezione include il cassettone con fasciatoio, il fasciatoio, le istruzioni di montaggio illustrate e il materiale di montaggio.

Quando il vostro bambino diventerà troppo grande per il fasciatoio, potrete semplicemente rimuoverlo da questo mobile funzionale. In questo modo è possibile continuare ad utilizzare il cassettone, che cresce al vostro piccolo.

babyCalin Tappetino fasciatoio di lusso Winnie Hello Sunshine 50x70 cm 24,50 € disponibile 6 new from 24,50€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Fasciatoio impermeabile

Bordi rialzati per maggiore sicurezza e maggiore comfort

Adattabile a molti modelli di fasciatoi

Manutenzione facile e veloce con una spugna

Foppapedretti Dolcecuore, Bagnetto Fasciatoio, Bianco 281,46 € disponibile 9 new from 269,99€

Controlla Su Amazon READ 40 La migliore Imbottitura per seggiolone del 2022 - Non acquistare una Imbottitura per seggiolone finché non leggi QUESTO! Amazon.it Caratteristiche Bagnetto fasciatoio con vaschetta antomica estraibile

Piano fasciatoio ribaltabile con chiusura ammortizzata; possibilità di estrarre il cassetto superiore anche con la vaschetta inserita

I frontali dei cassetti sono abbelliti con cuoricini e tenero orsetto; Le 4 ruote gommate piroettanti di cui 2 con freno, rendono agevole lo spostamento

Morbido materassino fasciatoio e maniglie inclusi

Testato a Normativa Europea

Foppapedretti Babyzoo Bagnetto Fasciatoio, 69x47x89 Cm, Bianco 289,00 €

219,00 € disponibile 6 new from 219,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Bagnetto fasciatoio dotato di 3 cassetti; piano fasciatoio ribaltabile con chiusura ammortizzata

Vaschetta anatomica estraibile

Dotato di 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno; maniglie a forma di pallina incluse

Possibilità di estrarre il cassetto superiore anche con la vaschetta inserita; frontali cassetto decorati simpatici animaletti

Materassino fasciatoio incluso; testato a Normativa Europea

VICCO - Cassettone con fasciatoio “Oskar”, mobile per neonati 189,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il nostro cassettone con fasciatoio di alta qualità vi offre il massimo del comfort grazie a una funzionalità ben studiata e a una pregiata lavorazione.

La flessibilità è garantita grazie all'intelligente fasciatoio integrato nel mobile. Utilizzatelo per tutto il tempo che desiderate, per cambiare comodamente il vostro piccolo tesoro avendo a disposizione tutto lo spazio necessario. Il fasciatoio rimovibile dispone di un bordo rialzato che vi permette di cambiare il vostro bambino comodamente e in tutta sicurezza.

Le dimensioni complessive del cassettone sono di 113 x 100 x 53 cm (larghezza x altezza x profondità), mentre il fasciatoio misura 86 x 7 x 70 cm (larghezza x altezza x profondità).

La confezione comprende il cassettone con fasciatoio, le istruzioni di montaggio illustrate (lingua italiana non garantita) e il materiale di montaggio.

Una volta che il vostro bambino sarà diventato troppo grande per il fasciatoio, potrete semplicemente rimuoverlo da questo mobile funzionale. In questo modo potrete continuare a utilizzare il cassettone che accompagnerà il vostro piccolo nella sua crescita.

Bagnetto Fasciatoio Modern Baby Collection - Bianco - Bagnetti fasciatoio - Cassettiera con fasciatoio - Fasciatoio con morbido materassino - Made in Italy 199,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Prodotto montato. Il Bagnetto Fasciatoio Modern è dotato di piano superiore apribile, morbido materassino con sponde laterali di sicurezza, vaschetta estraibile anatomica con vani porta spugna e porta sapone, tappo e tubo per scarico dell’acqua. Cuscino Incluso

I tre comodi cassetti vi consentiranno di avere sempre tutto l’occorrente a portata di mano; primo cassetto estraibile con vaschetta inserita.

Il bagnetto è facilmente spostabile grazie alle quattro ruote piroettanti di cui due con freno. I momenti del bagnetto e del cambio, saranno un’occasione in più per coccolare e dare attenzioni al vostro bimbo in totale sicurezza e serenità.

Certificazioni: FSK, FITOK Materiale certificato FSC e CARB- Imballaggio: in cartone K1 riciclabile 100%

100% Made in Italy - Garanzia: 5️ anni - Materiale: melaminico bianco spessore 18

Foppapedretti Babyfly Bagnetto Fasciatoio, Bianco 199,00 € disponibile 2 new from 199,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Bagnetto fasciatoio dotato di 3 cassetti piano fasciatoio ribaltabile con chiusura ammortizzata

Vaschetta anatomica estraibile dotata di tubo e rubinetto per lo scarico

Dotato di 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno maniglie a forma di pallina incluse

Possibilità di estrarre il cassetto superiore anche con la vaschetta inserita frontale cassetto decorato

Materassino fasciatoio incluso testato a normativa europea

Fasciatoio Vicco Leo Bianco Baby Scaffale con fasciatoio Mobile da bebè Cassettone con fasciatoio 69,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Grazie alla pregiatissima lavorazione dei materiali e del rivestimento in resina melamminica, la superficie è resistente ai graffi e molto facile da pulire.

L'altezza da terra garantisce un utilizzo comodo e che non sovraccarica la schiena. I 3 vani portaoggetti aperti consentono di avere sempre a portata di mano tutti gli articoli da bebè riposti, elementi rapidi ed efficaci.

Le dimensioni complessive sono 60 x 103 x 88 cm (larghezza x altezza x profondità).

La fornitura comprende il cassettone con fasciatoio, composto da cassettone e fasciatoio, le istruzioni di montaggio illustrate e il materiale di montaggio sono inclusi.

Il cassettone con fasciatoio garantisce un utilizzo flessibile grazie all'integrazione del fasciatoio. In caso di necessità è possibile rimuoverlo rapidamente e facilmente.

Foppapedretti Tenerorso Bagnetto Fasciatoio, 69x47x89 Cm, Bianco 265,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Bagnetto fasciatoio con vaschetta antomica estraibile

Piano fasciatoio ribaltabile con chiusura ammortizzata; possibilità di estrarre il cassetto superiore anche con la vaschetta inserita

Il frontale del cassetto superiore abbellito con teneri orsetti; Le 4 ruote gommate piroettanti di cui 2 con freno, rendono agevole lo spostamento

Morbido materassino fasciatoio e maniglie pallina inclusi

Testato a Normativa Europea

Ceba Baby Fasciatoio Materassino Fasciatoio 70x50 cm, 70x75 cm, 70x85 cm Cuscino Fasciatoio Lavabile per bambine e bambini - giraffa 50 x 70 30,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sicuro e adatto ai bambini - Realizzato in materiale morbido estremamente confortevole e anti-allergico, protegge la pelle più sensibile del bambino

Lavabile: il fasciatoio può essere pulito con un panno umido in modo che non debba essere lavato in lavatrice - la pulizia è facile e piacevole

Resistente e duraturo - realizzato con pellicole in PVC di altissima qualità, quindi il supporto è completamente impermeabile, l'alta qualità garantisce anche che il pad possa funzionare a lungo

Portatile - il fasciatoio con dimensioni di 70 x 50 cm è adatto ai mobili più comuni, in modo da poter fasciare il vostro bambino in qualsiasi luogo

Il supporto ha il certificato "Öeko-Tex Standard 100 Product Class 1", il che significa che i materiali utilizzati per la produzione non contengono sostanze nocive, i materiali vengono controllati regolarmente - l'edizione Ceba Baby è garantita per essere un prodotto sicuro e affidabile

CAM Il Mondo del Bambino - art.IM90701/C260 - Fasciatoio per Asia - made in Italy - da 0 a 11 kg - ORSO LUNA 24,00 €

22,80 € disponibile 4 new from 22,80€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Made in Italy, pratico ed universale

da 0 ad 11 Kg

Morbido fasciatoio, con tasca per il fissaggio alla cassettiera

Utilizzabile anche come singolo fasciatoio da appoggiare sul letto o piani rigidi come scrivanie

Foppapedretti Birbante Bagnetto Fasciatoio, 69x47x89 Cm, Bianco 239,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Bagnetto fasciatoio con vaschetta estraibile

Piano fasciatoio ribaltabile con chiusura ammortizzata; possibilità di estrarre il cassetto superiore anche con la vaschetta inserita

Il frontale del cassetto superiore abbellito con tenero orsetto

Morbido materassino fasciatoio incluso, dotato di ruote piroettanti con sistema frenante

Testato a Normativa Europea

Roba Fasciatoio da Parete, Fasciatoio Richiudibile, Bianco con Materassino in Pvc Fantasia 'jungle Babies' 149,90 €

125,66 € disponibile 2 new from 125,66€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il fasciatoio da parere richiudibile e salvaspazio é fornito completo di materassino imbottito. Grazie alle protezioni lateraliil fasciatoio da parete é un posto pratico e sicuro per il cambio pannolino fin dalla nascita fino ad un peso massimo di 15 kg.

La superficie del materassino é in un misto cotone e poliestere lavabile (65 % poliestere e 35 % cotone) ed é rivestito in pvc privo di ftalati. Il tessuto di copertura é particolarmente dolce e confortevole sulla pelle del vostro bambino.

l fasciatoio si apre e si richiude con una sola mano ed ha un´apertura ed una chiusura ammortizzata grazie alle cerniere provviste di ammortizzatori. Misure del fasciatoio da parete aperto/chiuso: 79,5 x 63 x 76,5/19 cm. Misure del materassino 59 x 72cm.

Le mensole sulla parte piú alta del fasciaotio offrono molto spazio dove riporre il necessario per il cambio del pannolino, che una volta chiuso il fasciatoio rimane nascosto e ben ordinato. Tutto il kit per il montaggio é contenuto nella fornitura.

Il fasciatoio da parete é stato sviluppato e prodotto secondo le piú attuali normative sulla sicurezza. Tutti i materiali utilizzati sono certificati e vengono regolarmente controllati. La vernice utilizzata é completamente atossica. READ 40 La migliore Succhietto del 2022 - Non acquistare una Succhietto finché non leggi QUESTO!

CAM Il Mondo del Bambino - art.C203008/C260 - Bagnetto Volare - made in Italy - da 0 a 11 kg - ORSO LUNA 94,00 €

84,60 € disponibile 12 new from 84,60€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Bagnetto, fasciatoio ricco di funzioni e prodotto in Italia

da 0 ad 11 Kg

Vaschetta con 2 sedute anatomiche (una inclinata per bimbi da 0 a 6 mesi e una seduta per bimbi da 6 a 12 mesi)

Ideale per i bagni più piccoli, può essere posizionato sui sanitari (altezza cassetto 40,5 cm)

Chiusura compatta

Rotho Babydesign Materassino Fasciatoio, Da 0 mesi, Modern Elephants, Bella Bambina, Bianco/Grigio, 50 x 70 cm, 20099 0001 CG 50,14 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materassino morbido, impermeabile e lavabile per cambiare i pannolini con tenera stampa con elefantini, Adatto a tutti i fasciatoi stretti disponibili in commercio

Imbottitura spessa in viscosa di alta qualità come una coccola avvolgente, Bordo imbottito per un maggiore comfort

Materiale robusto e durevole, certificato e privo di sostanze nocive

Accessori coordinati per una migliore organizzazione: Bacinella con 2 vasche e Pettine e spazzola per i fini capelli dei bambini

Contiene: 1x Rotho Babydesign Bella Bambina Fasciatoio, Dimensioni: 70 x 50 x 10 cm, Materiale: Viscosa/PVC, Design: Modern Elephants, Colore: Bianco/Grigio, art. n°: 20099 0001 CG

