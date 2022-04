40 La migliore eyeliner waterproof del 2022 – Non acquistare una eyeliner waterproof finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore eyeliner waterproof? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi eyeliner waterproof venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa eyeliner waterproof. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

NYX PROFESSIONAL MAKEUP Eyeliner Epic Ink Liner, Applicatore a Pennellino, Formula Pigmentata, Waterproof, Nero, Confezione da 1 10,90 €

9,10 € disponibile 3 new from 9,10€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Liner pigmentato waterproof a punta fine, ottimo per linee definite, ottimo per principianti

Nero versatile compatibile con tutti i colori di occhi, colore duttile e lunga durata

Pennellino morbido e sottile; spessore della linea variabile in funzione della pressione applicata

Applicazione semplice e senza sforzi

Contenuto: 1 x NYX Professional Makeup Epic Ink Liner, Nero

Rimmel London Eyeliner Waterproof Exaggerate Liquid, Eyeliner ultra definizione Liquido a Lunga Durata, Black 9,00 €

3,40 € disponibile 10 new from 3,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Exaggerate Liquid - Eyeliner liquido a lunga tenuta con pigmenti intensi dal finish luminoso; ottimo sia per disegnare una linea sottile che per creare look audaci

Applicazione - Il pennello di precisione in feltro aiuta anche le meno esperte a disegnare una linea precisa già al primo tentativo, sottile o spessa a seconda delle proprie preferenze

Effetti e benefici - Make up occhi impeccabile per 24 ore consecutive senza sbavature e senza bisogno di ritocchi

Formula - Eyeliner resistente all'acqua altamente pigmentato, fluido e ad asciugatura rapida; dermatologicamente e oftalmologicamente testato, si presta all'utilizzo anche da parte di chi ha occhi particolarmente sensibili

Rimmel London è la certezza di avere sempre uno stile cool, irriverente, imprevedibile e in continua evoluzione; rimmel non aspira alla perfezione e non vuole intimidire; è come Londra: giovane, eclettico, metropolitano; un'espressione senza regole, reale e accessibile

KIKO Milano Definition Waterproof Eyeliner | Eyeliner Liquido con Formula Resistente all'Acqua 6,99 € disponibile 2 new from 6,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Eyeliner liquido con formula resistente all'acqua

La consistenza leggermente cremosa aumenta la facilità di applicazione e lo rende adatto a qualsiasi utilizzatrice, dalla esperta alla meno esperta

Look impeccabile e a lunga durata

L'Oréal Paris Superliner Flash Cat Eye, Eyeliner Waterproof a Lunga Tenuta, Con Ala Stencil, Nero, 6 g 15,99 €

9,99 € disponibile 11 new from 9,02€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Eyeliner liquido waterproof e no transfer a lunga durata, Con pennellino di precisione e ala stencil rimovibile dal tappo

Tratto preciso e pulito per uno sguardo incredibilmente intenso, Stesura semplice e veloce senza errori e sbavature

Consigli per l'uso: Rimuovere lo stencil dal tappo e posizionarlo sulla parte esterna dell'occhio, Applicare l'eyeliner lungo la linea delle ciglia superiori e terminare seguendo il contorno dello stencil per un'ala precisa

Formula extra nera waterproof a lunga tenuta, Pennellino con punta in feltro estremamente flessibile

Contenuto: 1x Eyeliner waterproof Flash Cat Eye by Superliner L'Oréal Paris, Colore: Nero, Quantità: 6 g

ONLYOILY Eyeliner Waterproof eyeliner penna Professionale nero eyeliner liquido impermeabile antisudicio 36 ore a lunga durata (nero) 8,29 €

6,49 € disponibile 3 new from 6,49€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Eyeliner liquido ad asciugatura rapida con punta di precisione per look che variano dalla linea spessa e audace a quella sottile ed elegante.

Its special design will make you look unique. Waterproof, easy to curl your eyelash. Long lasting, use conveniently. Non preoccuparti se l'eyeliner non riesce a tracciare una linea dopo averlo usato più volte in breve tempo! Lascia riposare l'eyeliner per un po 'e ricomincerà a funzionare!

Facile da colorare: liscio, senza saltare, sporcare o tirare; miglior rivestimento nero per occhi di gatto perfetti.

Facile da pulire: utilizzare uno struccante per rimuovere facilmente l'eyeliner e pulire rapidamente senza preoccuparsi della pigmentazione.

Il regalo perfetto per le ragazze. Ideale per feste di compleanno, spettacoli di cosmetici, spettacoli dal vivo, serate danzanti, balli, trucchi da sposa. La confezione unica sarà il regalo perfetto per i tuoi amici, amici e familiari.

ONLYOILY Eyeliner waterproof, eyeliner liquido nero, eyeliner liquido impermeabile, antisudicio, a lunga durata (nero) 7,98 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Eyeliner liquido ad asciugatura rapida con punta di precisione per look che variano dalla linea spessa e audace a quella sottile ed elegante

Its special design will make you look unique. Waterproof, easy to curl your eyelash. Long lasting, use conveniently.

Un tratto preciso e a lunga tenuta. La sua consistenza fluida permette di realizzare un trucco impeccabile che dura tutta la giornata senza colare.

Applicazione: appoggiando il braccio su una superficie piana e stabile, applica l'eyeliner in una linea continua dall'angolo interno a quello esterno

Formula dermatologicamente e oftalmologicamente testata; si presta all'utilizzo anche da parte di chi ha occhi particolarmente sensibili.Il trasporto del prodotto richiede molto tempo.Se il prodotto è asciutto e non riesce a ottenere liquido dall'eyeliner, è possibile agitare il prodotto in modo che il liquido appaia rapidamente. Oppure puoi contattarci direttamente e ti daremo una risposta soddisfacente. READ 40 La migliore gusto proteine myprotein del 2022 - Non acquistare una gusto proteine myprotein finché non leggi QUESTO!

Max Factor Eyeliner Waterproof Colour X-Pert, Colore Intenso Fino a 8 Ore, 001 Deep Black, 2 ml 13,80 €

5,99 € disponibile 7 new from 5,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Colour X-Pert - Un eyeliner waterproof dai colori intensi con applicatore di precisione

Applicazione - Appoggiando il braccio su una superficie piana e stabile e tenendo la palpebra tesa, applica l'eyeliner in una linea continua dall'angolo interno a quello esterno. Otterrai una linea dritta e precisa

Effetti e benefici - Applicatore morbido a punta fine per un tratto ultra-preciso

Formula - Composizione resistente ad acqua, sudore, pioggia e umidità per un make up occhi infallibile

You x Max Factor - Conosci la verità sulla bellezza? Migliora con il tempo. Migliora con la vita. La verità è... non sei mai stata così bella! La tua vita la nostra ispirazione

Rimmel WonderInk Liner 001 12,80 €

7,49 € disponibile 8 new from 7,49€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Eyeliner Wonder'Ink: Eyeliner pennarello con punta in feltro dal tratto ultra sottile e preciso

Applicazione: L'applicatore ultra fine e morbido permette di delineare facilmente e con precisione l’occhio

Effetti e benefici: Altamente pigmentato, dona allo sguardo un risultato definito dal finish opaco; ottimo sia applicato da solo che sopra l’ombretto

Formula: Tenuta estrema grazie alla formula waterproof e transfer-proof

Colore: Nero dal finish opaco

Deborah Milano - Eyeliner 24 Ore Waterproof a Lunga Tenuta e No Transfer, Dona un Finish Brillante e Ultra-Precisione agli Occhi, Nero, 2.9 gr 12,50 €

9,12 € disponibile 6 new from 9,12€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Prodotto: eyeliner waterproof con applicatore flock dall'effetto brillante a tenuta estrema, tratto sottile e preciso per uno sguardo magnetico e definito

Formula: formulazione liquida waterproof ad asciugatura rapida, no transfer e anti-sbavature; oftalmologicamente testata

Effetto: colore pieno e facilmente modulabile, per uno sguardo magnetico a lunga durata

Applicazione: punta flock ultra precisione per una stesura semplice e modulabile, senza sbavature

Contenuto: 1x Eyeliner 24 Ore Waterproof Mat. Quantità: 2.9 gr. Colore: Nero

Onlyoily Eyeliner waterproof, eyeliner liquido impermeabile, antisudicio,24 ore a lunga durata (nero) 7,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Eyeliner liquido ad asciugatura rapida con punta di precisione per look che variano dalla linea spessa e audace a quella sottile ed elegante.

Its special design will make you look unique. Waterproof, easy to curl your eyelash. Long lasting, use conveniently.

Facile da colorare: liscio, senza saltare, sporcare o tirare; miglior rivestimento nero per occhi di gatto perfetti.

Facile da pulire: utilizzare uno struccante per rimuovere facilmente l'eyeliner e pulire rapidamente senza preoccuparsi della pigmentazione.

Il regalo perfetto per le ragazze. Ideale per feste di compleanno, spettacoli di cosmetici, spettacoli dal vivo, serate danzanti, balli, trucchi da sposa. La confezione unica sarà il regalo perfetto per i tuoi amici, amici e familiari.

NYX Professional Makeup Eyeliner liquido semi-permanente Epic Wear, a lunga tenuta, Waterproof, per viso e corpo, finish matte, Colore: nero 10,50 €

9,90 € disponibile 5 new from 9,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Mascara volumizzante e allungante, Waterproof

Finish matte, senza sbavature, Ideale per viso e corpo

Applicatore a pennellino sottile e flessibile, per linee precise e definite

Disponibile in 3 colori altamente pigmentati

Contenuto: 1 x Eyeliner Liquido Epic Wear NYX Professional Makeup, Nero, 16 ml

Collistar Eye Liner Tecnico Nero, Eye liner ad alta precisione con applicatore morbido in feltro, Waterproof, a lunga durata, spessore e intensità modulabili, Oftalmologicamente testato, 2,5 ml 23,00 €

14,95 € disponibile 12 new from 14,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ha un design compatto

Può essere utilizzato senza difficoltà

Ha un effetto di lunga durata

La sua formula idratante e protettiva rispetta la fragile epidermide delle palpebre

Deborah Milano - Eyeliner 24 Ore Waterproof Mat Painted by Paola Turani, a Lunga Tenuta e No Transfer, Dona un Finish Definito e Intenso agli Occhi, Nero, 2.9 gr 12,50 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Prodotto: eyeliner waterproof con applicatore in feltro dall'effetto matte a tenuta estrema, per un make up occhi a lunga durata

Formula: formulazione liquida waterproof che permette un'asciugatura rapida, no transfer e anti-sbavature; oftalmologicamente testata

Effetto: colore pieno e facilmente modulabile dal finish opaco, per uno sguardo magnetico a lunga durata

Applicazione: punta in feltro ultra precisione per una stesura semplice e rapida, senza sbavature

Contenuto: 1x Eyeliner 24 Ore Waterproof Mat Painted by Paola Turani. Quantità: 2.9 gr. Colore: Nero

Eyeliner waterproof, eyeliner liquido nero, eyeliner liquido impermeabile, antisudicio, a lunga durata 7,99 € disponibile 2 new from 7,86€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ❤ Questo prodotto è uno dei migliori eyeliner che puoi trovare su Amazon

❤ Waterproof Eyeliner Pen è dotato di un pennarello ultra-sottile da 0,4 mm per una migliore definizione

❤ Linee impeccabili, punta facile da usare e di alta precisione per linee sottili o spesse, la migliore fodera nera per creare l'occhio di gatto perfetto

❤ Precise Liquid Eyeliner è impermeabile, a prova di sbavature e facile da colorare, a lunga durata, senza allergie, facile da abbinare a diversi stili di trucco

❤ Eyeliner liquido preciso dotato di una penna che ha un flusso continuo, fornendo linee regolari uniformi

KIKO Milano Super Colour Waterproof Eyeliner 09 | Eyeliner Liquido Colorato Scrivente Resistente all'Acqua 6,99 € disponibile 2 new from 6,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Eyeliner liquido resistente all'acqua, dal rilascio colore intenso

La formula scrivente a base di acqua e polimeri crea un film di colore -lucente e elevatamente coprente

La texture leggera e scorrevole asciuga rapidamente e aderisce ottimamente alla palpebra, senza sbiadire e senza sfaldarsi

L'applicatore in feltro morbido, dalla forma conica, rende la stesura particolarmente confortevole, semplice e ottimamente calibrata per un tratto da sottile a spesso

Oftalmologicamente testato

Vamp Professional Liner Eyeliner Waterproof Tonalità 100 Extrablack 17,49 € disponibile 14 new from 10,43€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materiale: pluricomposto

Colore: multicolore

Dimensioni: 10 x 3 x 3 cm

Collistar Eye Liner Tecnico Nero, eye liner ad alta precisione con applicatore morbido in feltro, scorrevole, a lunga durata, spessore e intensità modulabili, oftalmologicamente testato, 2,5 ml 23,00 €

16,19 € disponibile 3 new from 16,19€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tipo di prodotto - eye liner tecnico nero

Marca - Collistar

Genere - Unisex

Maybelline Master Ink Matte, eyeliner, 12 g, nero 8,49 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il nostro eyeliner liquido con una punta flessibile e sottile per disegnare in modo semplice.

Nessuna linea disordinata con i pigmenti nero carbone per una profonda intensità nera.

Antimacchia e waterproof.

Formula a lunga tenuta.

Deborah Milano - Eyeliner 24 Ore Extra, Penna per Eyeliner Waterproof a Lunga Tenuta e No Transfer, Dona un Finish Preciso e Intenso agli Occhi, Nero, 1.5 gr 12,50 €

9,12 € disponibile 10 new from 9,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Prodotto: eyeliner waterproof con applicatore in penna dall'effetto intenso a tenuta estrema, per un make up occhi a lunga durata e anti-sbavature

Formula: formulazione long lasting waterproof che dona un finish ultra-pigmentato; oftalmologicamente testata

Effetto: colore pieno facilmente modulabile e stesura ultra-precisione per uno sguardo magnetico a lunga durata

Applicazione: punta in feltro ultra-precisione per una stesura semplice e rapida, senza sbavature

Contenuto: 1x Eyeliner 24 Ore Extra. Quantità: 1.5 gr. Colore: Nero

Eyeliner Liquido, Eyeliner Penna, Eyeliner Waterproof, Eyeliner Liquido Opaco, Eyeliner Colorati, Matita Occhi, Impermeabile a Lunga Durata, per Fodera per Trucco per Cosplay, 12 Colori 19,99 € disponibile 3 new from 19,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon READ 40 La migliore epilatore inguine del 2022 - Non acquistare una epilatore inguine finché non leggi QUESTO! Amazon.it Caratteristiche Penna per eyeliner liquido opaco, set di eyeliner liquido fluorescente impermeabile duraturo per Cosplay, punta ad alta precisione che disegna una linea nitida, colorazione intensa.

Gli eyeliner liquidi 12 colori sono ideali per feste, spettacoli di cosmetici, spettacoli dal vivo, ballo di fine anno, feste da ballo, trucco da sposa e trucco quotidiano.

Applicazione facile: formula liquida altamente pigmentata con una finitura nera lucida lusinghiero Facile applicazione per creare linee precise e sguardi vivaci con un semplice tocco. L'eyeliner affascinante perfetto sta arrivando risparmiando tempo e così facile.

Eyeliner impermeabile: formula altamente pigmentata e asciugatura rapida, senza scolorimento, a tenuta stagna, a prova di sudore, senza sbavature. Con un pacchetto unico, sarebbe il regalo perfetto per i tuoi amici, amici, famiglie.

Perfetto come regalo da inviare all'amante, alla famiglia e agli amici durante il giorno di San Valentino, il compleanno e altri festival. Shopping, balli, appuntamenti, feste di amici sono un buon partner indispensabile.

Onlyoily Eyeliner waterproof, eyeliner liquido nero, eyeliner liquido impermeabile, antisudicio, a lunga durata (nero) 7,89 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Eyeliner liquido ad asciugatura rapida con punta di precisione per look che variano dalla linea spessa e audace a quella sottile ed elegante

Its special design will make you look unique. Waterproof, easy to curl your eyelash. Long lasting, use conveniently.

Un tratto preciso e a lunga tenuta. La sua consistenza fluida permette di realizzare un trucco impeccabile che dura tutta la giornata senza colare.

Applicazione: appoggiando il braccio su una superficie piana e stabile, applica l'eyeliner in una linea continua dall'angolo interno a quello esterno

Formula dermatologicamente e oftalmologicamente testata; si presta all'utilizzo anche da parte di chi ha occhi particolarmente sensibili

Christian Dior Diorshow on Stage Liner Waterproof, 091 Matte Black, 3 ml 33,95 € disponibile 2 new from 33,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Occhi eyeliner show on stage liner n 091 matte black 0 ml dior 0.5 millilitri

Eyeliner donna

Trucco

Max Factor, Matita Occhi Automatica Excess Intensity Longwear, Eyeliner Waterproof Tratto Preciso, 04 Charcoal, 2 g 11,50 €

10,90 € disponibile 3 new from 7,35€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Excess Intensity Longwear Eyeliner - Matita occhi automatica impermeabile e anti-sbavatura con punta di precisione

Applicazione - Appoggiando il braccio su una superficie piana e stabile e tenendo la palpebra tesa, applica l'eyeliner in una linea continua dall'angolo interno a quello esterno; otterrai una linea dritta e precisa

Effetti e benefici - Punta auto-temperante per un tratto sempre preciso, colori intensi e lunga tenuta

Formula - Composizione waterproof a lunga tenuta (fino a 12 ore)

You x Max Factor - Conosci la verità sulla bellezza? Migliora con il tempo. Migliora con la vita. La verità è... non sei mai stata così bella! La tua vita la nostra ispirazione

L'Oréal Paris Make Up Eyeliner in Penna Superliner Tattoo Signature, Waterproof, Precisione e Lunga Tenuta, Extra Nero, Confezione da 1 11,99 €

9,60 € disponibile 11 new from 1,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Punta sottile in feltro

Tratto preciso per un'applicazione facile

Ottimo per creare anche delle linee geometriche precise

Formula a lunga tenuta e waterproof, a prova di sbavature

Colore nero intenso, per un effetto tatuaggio

Mimore Eyeliner, Eyeliner liquido impermeabile, Eyeliner a lunga durata, Formula waterproof, Penna gel per eyeliner per tutto il giorno con punta sottile, Eyeliner liquido ad alta precisione 7,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Penna eyeliner di alta qualità: nero scuro e alta pigmentazione, non si spezza o si scioglie. Penna eyeliner nera, facile da trasportare; sentirsi bene, facile da usare, disegnare un bellissimo eyeliner. Bellissimo trucco per eyeliner.

Asciugatura rapida e facile da controllare: la punta dell'eyeliner nero consente di controllare facilmente la linea per creare l'effetto desiderato e la formula ad asciugatura rapida assicura che non si macchia una volta applicato.

Altamente pigmentato - formula facile da applicare e colorata, naturale e confortevole che scorre dolcemente, punta di alta precisione che traccia una linea netta, colorazione intensa.

Impermeabile a lunga durata: manutenzione di lunga durata, impermeabile, effetto colorato opaco, pigmenti altamente pigmentati, schiarenti, a prova di sbavature e durerà tutti i giorni.

FACILE DA RIMUOVERE: Raccomandiamo che il modo migliore per pulire l'eyeliner sia di provare prima a lavare l'eyeliner con acqua tiepida, quindi utilizzare un olio detergente per pulirlo a fondo con l'aiuto di un cotone detergente.

Korff Eyeliner Vinile waterproof, Effetto Extra Black e Brillante, Tratto Sottile, Anti Sbavatura e Long Lasting, Black, 2,5ml 17,90 € disponibile 4 new from 16,38€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche EYELINER VINILE fluido waterproof, ideale per un trucco raffinato e seducente. Effetto extra-black e super brillante

APPLICAZIONE SEMPLICE precisa e senza sbavature con la punte in feltro

EFFETTO LONG LASTING con una brillantezza estrema, tratto sottile, anti sbavatura

TEXTURE Arricchita con Vitamina E, garantisce facile adesione e scorrevolezza sulla palpebra. Senza profumo

FORMULA Ideale per occhi sensibili ed adatta anche con l'uso di lenti a contatto. Dermatologicamente e Oftalmologicamente testata

Rechoo 12 Eyeliner Colorati Set, Eyeliner Liquido Opaco, Eyeliner Penna Waterproof, Matte Liquid Eyeliner High Precision Long Lasting Eye Liner for Party Cosplay Makeup 16,88 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✿12 colori Eyeliner Liquido Opaco ---- Con 12 diversi colori dell'arcobaleno neno, tra cui verde, blu, rosa, arancione, bianco, marrone, viola, giallo e così via. Asciuga velocemente, impermeabile e facile da colorare. Abbellisci i tuoi occhi con un eyeliner dai colori così brillanti.

✿Pennello per eyeliner liscio e confortevole --- La eyeliner liquido penna è dotata di un pennello di alta qualità. È liscio per disegnare l'eyeliner. I capelli della spazzola sono abbastanza morbidi, in modo da non sentirti a disagio quando i capelli toccano i tuoi occhi. Con la punta flessibile e precisa dell' eyeliner liquido opaco avrete il controllo completo sulle vostre linee sottili o più ampie e otterrete un colore ricco per l'occhio di gatto.

✿Eyeliner colorato a lunga tenuta --- 12 ore di durata, eyeliner liquido waterproof è super colorato, facile da applicare, durevole, non si screpola, da indossare tutto il giorno. Formula ad alta pigmentazione, ad asciugatura rapida, non sbiadisce, impermeabile, a prova di sudore, non sporca.

✿Suggerimenti per l'uso --- Prima di utilizzare questo eyeliner waterproof, scuoterlo prima. Dopo averlo usato, per favore non strizzare gli occhi immediatamente, attendi 30-60 secondi per farlo asciugare completamente, quindi l'eyeliner colorato durerà un giorno!

✿Creare Eyeliner Attraenti --- La penna per eyeliner a 12 colori è perfetta per feste, spettacoli cosmetici, spettacoli dal vivo, ballo di fine anno, feste da ballo, trucco da sposa e trucco quotidiano. Facile da applicare per creare eyeliner attraenti.

Maybelline New York, Matita Occhi in Gel Tattoo Liner Smokey, Per Smokey Eyes effetto tatuaggio, Lunga Tenuta, Waterproof, Black 8,99 €

8,50 € disponibile 4 new from 7,50€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Matita occhi in Gel sfumabile altamente pigmentata, Con texture gel-polvere, Tenuta estrema fino a 36 ore

Per un look smokey ed elegante con finish uniforme e matte, Uno sguardo ultra-intenso a lungo

Applicazione: Con la matita tracciare una linea della larghezza desiderata lungo la palpebra superiore, Poi sfumare con la spugnetta in dotazione, Ripeti l'operazione sulla parte inferiore per un look super definito

Formula waterproof e a prova di sbavature, Matita a punta fine per un’applicazione pratica e precisa

Contenuto: 1 x Maybelline New York Matita Occhi in Gel Tattoo Liner Smokey, Black

Maybelline New York Tattoo Liner, Matita occhi in gel con effetto tatuaggio, Waterproof e tenuta fino a 36h, 932 Intense Green 8,99 €

6,32 € disponibile 10 new from 5,29€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon READ 40 La migliore aerosol a pistone silenzioso del 2022 - Non acquistare una aerosol a pistone silenzioso finché non leggi QUESTO! Amazon.it Caratteristiche Matita occhi in gel waterproof con effetto tatuaggio, Tenuta estrema fino a 36h (test consumatori effettuato su 100 donne)

Texture cremosa ultra pigmentata per linee dal colore intenso già dal primo passaggio, Scivola facilmente sulla palpebra per un'applicazione perfetta

Disegna una linea partendo dall'angolo interno della palpebra superiore e ripeti l'operazione sulla rima inferiore per un look super definito, Matita temperabile

Non sbava, Non scolorisce, Oftalmologicamente testata, Adatta a occhi sensibili e portatori di lenti a contatto

Contenuto: 1x Matita in gel Tattoo Liner Maybelline New York, Colore: 932 Intense Green

L'Oréal Paris Eyeliner in Penna Superliner Perfect Slim, Tratto Preciso, Tenuta Fino a 24H, Colore: Intense Black (01) 11,99 €

9,00 € disponibile 12 new from 9,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Eyeliner con applicatore a penna in feltro per un tratto di precisione e uno sguardo intenso, Punta sottile dal diametro di 0,4 mm

Disegni dal tratto sottile, preciso e modulabile degni di un professionista, Colore ultra intenso ed estremamente resistente all'acqua per una tenuta fino a 24 ore senza sbavature

Consigli per l'uso: Applicare tracciando una linea alla radice delle ciglia dal centro della palpebra verso l'esterno, Completare la linea dall'angolo interno verso il centro della palpebra

Facile da usare anche per i meno esperti grazie alla presa ergonomica, Formula adatta a occhi sensibili e portatori di lenti a contatto

Contenuto: 1x Eyeliner in penna Perfect Slim by Superliner L'Oréal Paris, Colore: Intense Black (01), Quantità: 2 ml

