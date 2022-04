40 La migliore acer notebook aspire 5 del 2022 – Non acquistare una acer notebook aspire 5 finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore acer notebook aspire 5? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi acer notebook aspire 5 venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa acer notebook aspire 5. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Acer Aspire 5 A514-53-524K - Notebook i5 SSD 512 GB + Ram 8 GB Windows 10 601,00 € disponibile 9 new from 601,00€

Acer Aspire 5 A514-53-338P - Notebook Intel i3, SSD 256 gb + Ram 8 gb, S.O. Windows 10 525,54 € disponibile 11 new from 525,54€

Acer Aspire 5 A515-45-R54J Pc Portatile, Notebook con Processore AMD Ryzen 5 5500U, RAM 16 GB DDR4, 1024 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD IPS LED LCD, AMD Radeon, Windows 10 Home, Silver 799,00 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ PRESTAZIONI POTENZIATE: il PC portatile Acer Aspire 5 è equipaggiato con un potente processore AMD Ryzen 5 5500U, scheda grafica AMD Radeon, 16 GB di RAM DDR4 espandibile fino a 24 GB e 1 TB di memoria SSD per svolgere qualsiasi attività

✅ AGGIORNAMENTO GRATUITO A WINDOWS 11 NON APPENA DISPONIBILE: il piano di implementazione dell'aggiornamento è in corso di finalizzazione. L'avvio è previsto nel corso del 2021 e continuerà nel 2022. Il calendario specifico dipende dal dispositivo

✅ SCHERMO AMPIO: il design a bordi sottili e il grande rapporto schermo-chassis regalano un'ampia area di visualizzazione sul display 15,6" Full HD IPS LED LCD con colori brillanti; la tecnologia Acer Color Intelligence garantisce la protezione della vista

✅ AUDIO STRAORDINARIO: il design innovativo degli speaker Acer TrueHarmony offre bassi intensi e corposi ad un volume più alto. Puoi anche utilizzare il PC con il controllo vocale di Microsoft Cortana

✅ RIMANI CONNESSO: il segnale wireless è forte e stabile grazie al Wi-Fi 6 (802.11ax) a doppia banda; con le numerose porte disponibili (tra cui USB-C SuperSpeed) puoi collegare qualsiasi periferica e trasferire rapidamente i dati

Acer Aspire 3 A315-35-P3XM PC Portatile, Notebook con Processore Intel Pentium Silver N6000, RAM 8 GB DDR4, 128 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD IPS, Intel UHD, Windows 11 Home in S mode, Silver 469,00 €

389,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ WINDOWS 11: menu Start ridisegnato, nuove possibilità per rimanere in contatto con le persone a cui tieni e accedere al mondo dell'informazione. Il nuovo sistema operativo è ideale per esprimerti e creare liberamente con il tuo PC portatile

✅ PRESTAZIONI POTENZIATE: il PC portatile Acer Aspire 3 ha un potente processore Intel Pentium Silver N6000, display 15,6" Full HD IPS, scheda grafica Intel UHD, 8 GB di RAM DDR4 espandibile fino a 16 GB e 128 GB di memoria SSD per svolgere qualsiasi attività

✅ RIMANI CONNESSO: il segnale wireless è forte e stabile grazie al Wi-Fi 5 (802.11ac); per le funzioni avanzate delle videochiamate, Aspire 3 include una webcam HD con due microfoni

✅ PORTE PER OGNI SITUAZIONE: qualunque sia la periferica da collegare, con il notebook Acer Aspire 3 hai a disposizione un'ampia gamma di porte, tra cui USB 3.2, USB 2.0 e HDMI

✅ MOBILITÀ ED ELEGANZA: il computer portatile Acer Aspire 3 è un notebook 15,6 pollici leggero e sottile dal design professionale, progettato per offrire un'elevata mobilità grazie alla batteria a lunga durata con autonomia fino a 8 ore

Acer A315-23-R15K Aspire 3 - Notebook Ryzen 5 SSD 512 GB + Ram 8 GB 15.6" Windows 10 600,00 € disponibile 8 new from 600,00€

Acer Aspire 3 A315-23-R5AC Pc Portatile, Notebook con Processore AMD Ryzen 5 3500U, Ram 8 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD LED LCD, AMD Radeon Vega 8, Windows 11 Home, Nero 579,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ WINDOWS 11: menu Start ridisegnato, nuove possibilità per rimanere in contatto con le persone a cui tieni e accedere al mondo dell'informazione. Il nuovo sistema operativo è ideale per esprimerti e creare liberamente con il tuo PC portatile

✅ DESIGN ACCATTIVANTE: con cornice sottile del display da 15,6", Aspire 3, pc portatile elegante e con un peso inferiore a 2 kg, ti accompagna ovunque. Inoltre, la lunga durata della batteria ti consente l'utilizzo per tutta la giornata

✅ AMPIO STORAGE: con 512 GB di M.2 PCIe SSD e fino a 2 TB di SSD/HDD, gli utenti hanno a disposizione un'ampia quantità di storage per tutti i loro supporti e molto altro ancora

✅ LA POTENZA DEL WIRELESS: il segnale wireless del tuo pc Acer è forte grazie all'antenna wireless Wi-Fi 5 (802.11ac) posizionata strategicamente. Il microfono e la webcam digitale ottimizzata ti offrono un audio e una nitidezza visiva straordinari

✅ PORTE PER OGNI SITUAZIONE: qualunque sia la periferica da collegare, con pc portatile Acer Aspire 3 hai a disposizione un'ampia gamma di porte, tra cui USB 3.2, USB 2.0, HDMI. E potrai lavorare in maniera più efficace con il touchpad di precisione

Acer Notebook Athlon 3050u, RAM da 20 Gb Ddr4, SSD da 500 Gb, Display LED FULL HD da 15,6 web cam, 3 usb, hdmi, bt, lan,wi-fi, Win11 Pro, Libre Office, Pronto all'uso e preconfigurato Garanzia Italia 559,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ Pronto all'utilizzo immediato con installazione di tutti i driver di sistema, gli aggiornamenti con Windows 11 Pro 64bit, Libre Office, antivirus defender, software di fotoritocco, app di richiesta di teleassistenza con supporto Tecnico compreso, app per la creazione pendrive di ripristino . Ogni singolo prodotto viene scrupolosamente testato e preconfigurato e riconfezionato presso il nostro centro specializzato per garantire un alto standard di qualità Garanzia 2 ANNI

✅ Nuovo modello Notebook Acer Aspire 3 colore BLACK, nuova Cpu Amd Athlon SILVER 3050U fino a 3.2Ghz con clock base da 2.3Ghz, Disco SSD da 500 Gb , 20 Gb DI RAM DDR 4, Display da 15,6 pollici FULL HD 1920x1080, WEBCAM A COLORI. Produzione dedicata PARTNER ACER certificato ITALIA , TASTIERA ITALIANA QWERTY con tastierino numerico

✅ web cam a colori con microfono incorporato , 3 USB , 1 HDMI 1.4b, connessione bluetooth , connessione wi-fi , 1 porta lan rj 45, 1 combo cuffie/microfono, 1 alimentatore CA, 1, non presenta il lettore dvd, design ultra slim , consigliato per smart-working, uso scolastico , uso ufficio.

✅ COSA RICEVERETE : UN NOTEBOOK NUOVO PRECONFIGURATO TESTATO E RICONFEZIONATO PRIMA DELLA SPEDIZIONE CON UPGRADE HARDWARE e SOFTWARE W 11 PRO 64 BIT, SOFTWARE DI VIDEOSCRITTURA OPEN OFFICE OPEN SOURCE , ANTIVIRUS, ADOBE READER, SOFTWARE MULTIMEDIALE E DI FOTORITOCCO OPEN SOURCE, APP PER CREAZIONE DISCO DI RIPRISTINO E ASSISTENZA SEMPRE GARANTITA IN CASO DI RICHIESTA. CONSIGLIATO PER UN UTILIZZO SMARTWORKING E DIDATTICO

Notebook Acer Silver new Athlon 3050u, ram 8 Gb Ddr4, SSD M.2 PCi da 256Gb, Display Full Hd da 15,6 pollici, web cam, usb, hdmi, bt, Win10 Pro, Libre Office,Pronto all'uso layout e Garanzia Italia 513,00 € disponibile 2 new from 513,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Nuovo modello Notebook Acer Aspire 3 colore Silver, nuova Cpu Amd Athlon SILVER 3050U fino a 3.2Ghz con clock base da 2.3Ghz, Disco SSD m2 pci express da 256 Gb, 8 GB DI RAM DDR 4, Display da 15,6 pollici FULL HD 1920x1080, WEBCAM A COLORI. Produzione dedicata PARTNER ACER certificato ITALIA , TASTIERA ITALIANA QWERTY

Pronto all'utilizzo immediato, non necessità di nessuna configurazione, con installazione di tutti i driver di sistema. Display antiriflesso LED da 15.6 FULLHD 1920X1080, Web CAM a colori integrata HD , durata della batteria in base all'utilizzo ed al setup risparmio energia che varia dalle da 2,5 ore a 5 ore di funzionamento

Windows 10 Pro 64 Bit, Libre Office, antivirus Microsoft, 3 USB, Presente connettore LAN RJ-45. wi.fi, Pronto all'utilizzo immediato con tutti i driver di sistema, Windows 10 Pro 64bit, software di fotoritocco, APP di teleassistenza con supporto Tecnico, Ogni singolo prodotto viene testato e verificato presso il nostro centro assistenza prima della spedizione per controllo qualità. GARANZIA ITALIANA 2 anni Consigliato per smart working, didattica a distanza, uso ufficio

Acer Aspire 5 15.6 inch FHD Slim Laptop, AMD Ryzen 3 3200U,Vega 3 Graphics, 4GB DDR4, 128GB SSD, American English QWERTY Backlit Keyboard 509,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche AMD Ryzen 3 3200U Dual Core Processor (Up to 3.5GHz); 4GB DDR4 Memory; 128GB PCIe NVMe SSD

15.6 inches full HD (1920 x 1080) widescreen LED backlit IPS display; AMD Radeon Vega 3 Mobile Graphics

1 USB 3.1 Gen 1 port, 2 USB 2.0 ports & 1 HDMI port with HDCP support

802.11ac Wi-Fi; Backlit Keyboard; Up to 7.5 hours battery life

American English Keyboard, Windows 10 in S mode. Maximum power supply wattage: 65 Watts

Acer Aspire 3 A315-58-532H PC Portatile, Notebook con Processore Intel Core i5-1135G7, RAM 8 GB DDR4, 256 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD LED, Scheda Grafica Intel Iris Xe, Windows 11 Home, Silver 579,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ WINDOWS 11: menu Start ridisegnato, nuove possibilità per rimanere in contatto con le persone a cui tieni e accedere al mondo dell'informazione. Il nuovo sistema operativo è ideale per esprimerti e creare liberamente con il tuo PC portatile

✅ PRESTAZIONI POTENZIATE: il PC portatile Acer Aspire 3 ha un potente processore Intel Core i5-1135G7, Display 15.6" FHD, scheda grafica Intel Iris Xe, 8 GB di RAM DDR4 espandibile fino a 12 GB e 256 GB di memoria SSD per svolgere qualsiasi attività

✅ RIMANI CONNESSO: il segnale wireless è forte e stabile grazie al Wi-Fi 5 (802.11ac); per le funzioni avanzate delle videochiamate, Aspire 3 include una webcam HD con due microfoni

✅ PORTE PER OGNI SITUAZIONE: qualunque sia la periferica da collegare, con il notebook Acer Aspire 3 hai a disposizione un'ampia gamma di porte, tra cui USB 3.2, USB 2.0 e HDMI

✅ MOBILITÀ ED ELEGANZA: il computer portatile Acer Aspire 3 è un notebook 15,6 pollici leggero e sottile dal design professionale, progettato per offrire un'elevata mobilità grazie alla batteria a lunga durata con autonomia fino a 9 ore

Acer aspire SSD Silver New Athlon 3050u, ram 20 GB ddr4, SSD M.2 pci da 256Gb, Display Full HD da 15,6, Web Cam, wi-fi, hdmi, bt, win10 pro, Libre Office, preconfigurato e pronto all'uso, gar. italia 559,00 €

533,57 € disponibile 2 new from 533,57€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✔️Pronto all'utilizzo immediato, non necessità di nessuna configurazione, con installazione di tutti i driver di sistema. Display antiriflesso LED da 15.6 FULLHD 1920X1080, Web CAM a colori integrata HD , durata della batteria in base all'utilizzo ed al setup risparmio energia che varia dalle da 2,5 ore a 5 ore di funzionamento

✔️Nuovo modello Notebook Acer Aspire 3 colore Silver, nuova Cpu Amd Athlon SILVER 3050U fino a 3.2Ghz con clock base da 2.3Ghz, Disco SSD m2 pci express da 256 Gb, 20 GB DI RAM DDR 4, Display da 15,6 pollici FULL HD 1920x1080, WEBCAM A COLORI. Produzione dedicata PARTNER ACER certificato ITALIA , TASTIERA ITALIANA QWERTY

✔️Windows 10 Pro 64 Bit, Libre Office, antivirus Microsoft, 3 USB, Presente connettore LAN RJ-45. wi.fi, Pronto all'utilizzo immediato con tutti i driver di sistema, Windows 10 Pro 64bit, software di fotoritocco, APP di teleassistenza con supporto Tecnico, Ogni singolo prodotto viene testato e verificato presso il nostro centro assistenza prima della spedizione per controllo qualità. GARANZIA ITALIANA 2 anni Consigliato per smart working, didattica a distanza, uso ufficio

Acer portatile SSD New Athlon 3050u, RAM 12 GB Ddr4, SSD M.2 PCi da 256Gb, Display Full HD da 15,6, Web Cam, USB, hdmi, BT, LAN, Win11 PRO, Office Pro 2021, Pronto all'uso Layout e Garanzia Italia 517,77 €

497,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✔️Nuovo modello Notebook Acer Black, nuova Cpu Amd Athlon SILVER 3050U fino a 3.2Ghz con clock base da 2.3Ghz, Disco SSD m2 pci express da 256 Gb, 12 GB DI RAM DDR 4, Display da 15,6 pollici FULL HD 1920x1080, WEBCAM A COLORI. Produzione dedicata PARTNER ACER certificato ITALIA , TASTIERA ITALIANA QWERTY, GARANZIA ED ASSISTENZA ITALIANA

✔️Pronto all'utilizzo immediato, non necessità di nessuna configurazione, con installazione di tutti i driver di sistema. Display antiriflesso LED da 15.6 FULLHD 1920X1080, Web CAM a colori integrata HD , durata della batteria in base all'utilizzo ed al setup risparmio energia che varia dalle da 2,5 ore a 5 ore di funzionamento

✔️COSA RICEVERETE : UN LAPTOP ACER CON LE CARATTERISTICHE DESCRITTE con Windows 11 Pro 64 Bit, Office pro 2021 con relativo seriale, già attivato , antivirus Microsoft, adobe reader, lettore multimediale,software di fotoritocco, APP di teleassistenza con supporto Tecnico, testato e preconfigurato e riconfezionato prima della spedizione Consigliato per utilizzo professionale, smart working, didattica a distanza, uso ufficio

Acer Aspire 3 A315-35-P20R DDR4-SDRAM Computer portatile 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Intel® Pentium® Silver 8 GB 256 GB 401,69 € disponibile 28 new from 400,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Monitor Full HD

Memoria SSD da 256 GB e RAM da 8 GB

Scheda video Intel UHD Graphics

Design leggero e sottile

Bluetooth 5.0

Acer Notebook Intel N5100 4 Core, Ram da 20 Gb Ddr4, SSD M.2 PCi da 256Gb + 1 Tb, Display Full HD da 15,6 pollici, web cam, usb, hdmi, bt, Win11 Pro, Libre Office, Pronto all'uso Garanzia Italia 599,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✔️Modello 2021 Notebook Acer versione dedicata certificata business partner Gold Acer con Cpu Intel N 5100 4 Core frequenza base 1,1GHz DI OGNI SINGOLA CPU in modalità burst mode FINO a 2,8 Ghz, scheda video intel ULTRAHD risoluzione Full HD 1920 x 1080 display 15,6 pollici, 20 gb di Ram DDR 4, SSD M2 pci NVMe PRIMARIO da 256 Gb + HDD interno di BACKUP DA 1000 GB, peso 1,85 Kg tastiera solo italiana QWERTY GARANZIA 2 anni , ASSISTENZA ITALIANA

✔️Pronto all'utilizzo immediato con installazione di tutti i driver di sistema, con preinstallazione completa di Windows 11 Pro 64bit Italiano, Suite Open Source Libre Office , Antivirus , software di fotoritocco, app di richiesta di teleassistenza con supporto Tecnico compreso, app desktop per la creazione del disco di ripristino. Ogni singolo prodotto viene scrupolosamente testato e preconfigurato per garantire un alto standard di qualità, produttivo al primo avvio Garanzia di 2 anni

✔️Web cam a colori con microfono incorporato , 3 USB , 1 HDMI 1.4b, connessione bluetooth , connessione wi-fi , 1 porta lan rj 45, 1 combo cuffie/microfono, 1 alimentatore CA, 1, non presenta il lettore dvd, design ultra slim , consigliato per smart-working, uso scolastico , uso ufficio.

✔️Cosa riceverete : un notebook Acer n 5100 con 4 cpu CON 20 Gb ram ddr4 Archiviazione SSHD da 1256 Gb, display full hd da 15,6 pollici, con tutte le caratteristiche tecniche descritte, il prodotto arrivera' nella sua confezione originale precedentemente aperta, laptop preconfigurato testato e riconfezionato, garanzia italiana 2 anni con assistenza tecnica sempre garantita

Notebook SSD Acer Intel Gold 6405U, RAM 12GB, dual DISK 1128 Gb , display 14" Full HD, 4 usb, wi-fi, hdmi, BT, webcam, Win 10 pro, Libre Office, Antivirus, Pronto all'Uso, Garanzia e layout Italia 519,77 €

455,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✔️Notebook Acer travelmate P Ultrabook ,ULTRALEGGERO, 14 POLLICI FULL HD Cpu intel Gold 6405u , dual SSHD in due partizioni per un totale di 1128 Gb, 12 GB DI RAM DDR 4, Display da 14 pollici FULL HD 1920x1080,4 usb di cui 1 type-c WEBCAM A COLORI, HDMI, BT, WI-FI, VGA PRONTO ALL'USO , NON NECESSITA DI INIZIALIZZAZIONE, Produzione dedicata PARTNER ACER certificato ITALIA , TASTIERA ITALIANA QWERTY

✔️Pronto all'utilizzo immediato, non necessità di nessuna configurazione, con installazione di tutti i driver di sistema. Display antiriflesso LED da 14 POLLICI FULLHD 1920X1080, Web CAM a colori integrata HD , durata della batteria in base all'utilizzo ed al setup risparmio energia che varia dalle da 2,5 ore a 5 ore di funzionamento

✔️Windows 10 Pro 64 Bit , Libre Office, antivirus Microsoft, 4 USB, Presente connettore LAN RJ-45. wi.fi, Pronto all'utilizzo immediato con tutti i driver di sistema, Windows 10 Pro 64bit, software di fotoritocco, APP di teleassistenza con supporto Tecnico, Ogni singolo prodotto viene testato e verificato presso il nostro centro assistenza prima della spedizione per controllo qualità. GARANZIA ITALIANA 2 anni Consigliato per smart working, didattica a distanza, uso ufficio

Notebook Acer portatile, Cpu Ryzen 7 5700U 8 core, RAM 16Gb, SSD pci 512GB + HD 1Tb, Display 15,6 Full HD Ips, tastiera retroilluminata, Fingerprint, 4 usb, wi-fi 6, hdmi, lan, Win 11, pronto all'uso 969,00 €

899,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✔️Notebook Acer personalizzazione certificata business partner Acer modello ASPIRE 5 top cover in alluminio, THIN DESIGN, con Cpu RYZEN 7 8 Core frequenza base 1,8 GHz in burst mode 4,3 Ghz, scheda video Radeo Mobile UHD risoluzione Full HD 1920 x 1080, display IPS FULL HD da 15,6 pollici, memoria ram da 16 Gb ddr 4, SSD PRIMARIO da 512 Gb M2 Pci Express + HDD interno di BACKUP DA 1000 GB, peso 1,7 Kg tastiera RETROILLUNINATA Italiana QWERTY, TOUCH PAD CON FINGERPRINT INTEGRATO

✔️Pronto all'utilizzo immediato con installazione di tutti i driver di sistema, NON NECESSITA DI INIZIALIZZAZIONE ,Windows 11 64bit, Suite Open Source Libre Office , Antivirus , software di fotoritocco, app di teleassistenza , app desktop per la creazione del disco di ripristino . Ogni singolo prodotto PRIMA DELLA SPEDIZIONE viene scrupolosamente testato, preconfigurato e riconfezionato presso il nostro centro specializzato per garantire un alto standard di qualità. GARANZIA ITALIA CON SUPPORTO

✔️TOP COVER IN ALLUMINIO, CON CORNICI NARROW BEZEL, web cam HD a colori con microfono incorporato , 4 USB di cui 1 porta usb type-c , 1 HDMI 1.4b, connessione bluetooth 5.1 , connessione Wi-Fi 6 AX200, 1 porta lan rj 45, 1 combo cuffie/microfono, 1 alimentatore CA, design ultra slim, COLORE SILVER MODELLO ASPIRE 5 DEDICATED , consigliato per utilizzo professionale, smartworking, Gaming non estremo, Office

✔️FATTURAZIONE AUTOMATICA IN BASE AI DATI FORNITI SUL PROPRIO ACCOUNT il prodotto e' nuovo, arrivera' nel suo imballo originale precedentemente aperto, preconfigurato testato e riconfezionato,pronto all'uso, garanzia italiana 2 anni assistenza in remoto sempre disponibile

Acer Aspire 5 A515-56G-78FB PC Portatile, Notebook con Processore Intel Core i7-1165G7, RAM 16 GB DDR4, 1024 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD LED LCD, NVIDIA GeForce MX450 2 GB, Windows 11 Home 1.199,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ WINDOWS 11: menu Start ridisegnato, nuove possibilità per rimanere in contatto con le persone a cui tieni e accedere al mondo dell'informazione. Il nuovo sistema operativo è ideale per esprimerti e creare liberamente con il tuo PC portatile

✅ PRESTAZIONI POTENZIATE: il PC portatile Acer Aspire 5 ha un potente processore Intel Core i7-1165G7, display 15.6" FHD, grafica NVIDIA GeForce MX450 2 GB, 16 GB RAM DDR4 espandibile fino a 24 GB e 1024 GB di memoria SSD per svolgere qualsiasi attività

✅ AUDIO STRAORDINARIO: il design innovativo degli speaker Acer TrueHarmony offre bassi intensi e corposi ad un volume più alto

✅ RIMANI CONNESSO: il segnale wireless è forte e stabile grazie al Wi-Fi 6 (802.11ax) a doppia banda; con le numerose porte disponibili (tra cui USB-C SuperSpeed) puoi collegare qualsiasi periferica e trasferire rapidamente i dati

✅ MOBILITÀ ED ELEGANZA: il computer portatile Acer Aspire 5 è un notebook 15,6 pollici leggero e sottile dal design professionale, progettato per offrire un'elevata mobilità grazie alla batteria a lunga durata con autonomia fino a 8,5 ore

Acer Aspire 1 A114-33-C90V Notebook con Processore Intel Celeron N4500, Ram 4 GB DDR4, eMMC 128 GB, Display 14" IPS FHD LED LCD, Scheda Grafica Intel UHD, Microsoft 365, Windows 11 Home in S mode 359,00 €

279,00 € disponibile 2 used from 259,47€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ WINDOWS 11: menu Start ridisegnato, nuove possibilità per rimanere in contatto con le persone a cui tieni e accedere al mondo dell'informazione. Il nuovo sistema operativo è ideale per esprimerti e creare liberamente con il tuo PC portatile

✅ POTENZA E PRODUTTIVITA': per migliorare le prestazioni Aspire 1 è dotato di un processore Intel Celeron N4500, di un display 14" IPS Full HD e di una memoria di 4 GB DDR4 fino a 8 GB per completare con velocità tutte le attività della giornata

✅ AMPIA SCELTA DI PORTE: le tre porte USB, tra cui due USB 3.2 Gen 1 e una USB 2.0 consentono di collegare diversi dispositivi. Puoi anche collegarti a un display esterno tramite la porta HDMI utilizzando uno schermo più grande

✅ SEMPRE CONNESSO: il Wi-Fi 5 (802.11ac) offre un accesso rapido a Internet per ricevere facilmente gli ultimi aggiornamenti. Per le funzioni avanzate delle videochiamate, questo notebook include webcam e microfoni

✅ DESIGN FUNZIONALE: il design è sottile per essere facilmente trasportabile; la cerniera ergonomica che facilita il passaggio del flusso d'aria

Acer - Aspire 5 A515-56-378X 15.6 i3-1115G4 8GB 256GB 551,78 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche NXAASED001

Acer Aspire 3 AMD A9-9120 4GB Radeon R3 SSD 256GB 15.6" HDReady Linux Nero 290,00 € disponibile 4 new from 289,00€

1 used from 229,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Capacità SSD: 256 GB

Colore del prodotto: Nero

Processore: A4-9120

Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel

Acer Swift 3 SF314-43-R7ZF Pc Portatile, Notebook con Processore AMD Ryzen 5 5500U, RAM 8 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 14" FHD IPS LED LCD, AMD Radeon, Windows 11 Home, Silver 699,00 €

599,00 € disponibile 5 used from 557,07€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ WINDOWS 11: menu Start ridisegnato, nuove possibilità per rimanere in contatto con le persone a cui tieni e accedere al mondo dell'informazione. Il nuovo sistema operativo è ideale per esprimerti e creare liberamente con il tuo PC portatile

✅ PRESTAZIONI POTENZIATE: il PC portatile Acer Swift 3 nasconde un cuore potente in una scocca leggera; è equipaggiato per il lavoro e il gaming con un processore AMD Ryzen 5 5500U, scheda grafica AMD Radeon, 8 GB di RAM DDR4 e 512 GB di memoria SSD

✅ VEDERE PER CREDERE: il design a bordi sottili e il grande rapporto schermo-chassis regalano un'ampia area di visualizzazione, mentre immagini e video prendono vita con colori brillanti e dettagli nitidi sul display 14" Full HD IPS LED LCD

✅ RIMANI CONNESSO: il segnale wireless è forte e stabile grazie al Wi-Fi 6 (802.11ax) a doppia banda; con le numerose porte disponibili (tra cui USB-C SuperSpeed) puoi collegare qualsiasi periferica e trasferire rapidamente i dati

✅ MOBILITÀ ED ELEGANZA: il computer portatile Acer Swift 3 è un notebook 14 pollici leggero, in metallo e sottile dal design professionale, progettato per offrire un'elevata mobilità grazie alla batteria a lunga durata con autonomia fino a 12,5 ore

Acer Swift 1 SF114-34-P9B7 PC Portatile, Notebook con Processore Intel Pentium Silver N6000, RAM 4 GB, 128 GB PCIe NVMe SSD, Display 14" IPS FHD, Intel UHD, Microsoft 365, Windows 10 Home in S mode 449,00 €

379,00 € disponibile 1 used from 307,96€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ PRESTAZIONI POTENZIATE: il PC portatile Acer Swift 1 nasconde un cuore potente in una scocca leggera; è equipaggiato per il lavoro e il divertimento con un processore Intel Pentium Silver N6000, scheda grafica Intel UHD, 4 GB di RAM DDR4 e 128 GB di memoria SSD

✅ AGGIORNAMENTO GRATUITO A WINDOWS 11 NON APPENA DISPONIBILE: il piano di implementazione dell'aggiornamento è in corso di finalizzazione. L'avvio è previsto nel corso del 2021 e continuerà nel 2022. Il calendario specifico dipende dal dispositivo

✅ VEDERE PER CREDERE: il design a bordi sottili e il grande rapporto schermo-chassis regalano un'ampia area di visualizzazione, mentre immagini e video prendono vita con colori brillanti e dettagli nitidi sul display 14" Full HD IPS LCD

✅ RIMANI CONNESSO: il segnale wireless è stabile e veloce grazie al Wi-Fi 6 (802.11ax) a doppia banda; con le numerose porte disponibili (tra cui USB-C, USB 3.2 e HDMI) puoi collegare qualsiasi periferica e trasferire rapidamente i dati

✅ ACCESSO SMART: grazie al lettore di impronte digitali integrato e a Windows Hello puoi accedere rapidamente al tuo notebook senza bisogno della password; sfrutta la funzione Wake on Voice (WoV) per interagire con Cortana anche in modalità Standby

Notebook Acer portatile, Cpu Ryzen 5 3500U, 4 core fino a 3,7 GHz in B. mode, RAM 12Gb, SSD Pci Nvme da 512GB, 15,6" Full HD, wi-fi, Hdmi, lan, webcam, Win 10 Pro, Preconfigurato, Garanzia Italia 708,00 € disponibile 2 new from 708,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✔️Notebook Acer personalizzazione certificata business partner Acer modello DEL 2021, con Cpu RYZEN 5 con 4 Core frequenza base 2,1 GHz in burst mode frequenza fino a 3,7 Ghz come riportato sulle schede tecniche della cpu ryzen 5 3500U, Video DEDICATA RADEON 625 CON 2 Gb di Vram, GPU Cores 8, Ris.Full HD 1920 x 1080, display IPS FULL HD da 15,6 pollici, memoria ram da 12 Gb ddr 4, SSD PRIMARIO da 512 Gb M2 Pci Express, peso 1,8 Kg tastiera solo italiana QWERTY, prodotto compatibile con Win 11

✔️Notebook Acer personalizzazione certificata business partner Acer modello DEL 2021, con Cpu RYZEN 5 con 4 Core frequenza base 2,1 GHz in burst mode frequenza fino a 3,7 Ghz come riportato sulle schede tecniche della cpu ryzen 5 3500 U, scheda video DEDICATA RADEON 625 CON 2 Gb di Vram, GPU Cores 8, Risoluzione Full HD 1920 x 1080, display IPS FULL HD da 15,6 pollici, memoria ram da 12 Gb ddr 4, SSD PRIMARIO da 512 Gb M2 Pci Express, peso 1,8 Kg tastiera solo italiana QWERTY

✔️ il prodotto e' nuovo, arrivera' nel suo imballo originale precedentemente aperto, preconfigurato testato e riconfezionato, pronto all'uso, garanzia italiana 2 anni assistenza in remoto HD web cam a colori con microfono incorporato , 3 USB, 1 HDMI 1.4b, connessione bluetooth, connessione Wi-Fi,1 porta lan rj 45, 1 combo cuffie/mic, 1 alimentatore CA, design ultra slim, COLORE BLACK MODELLO ASPIRE DEDICATED, consigliato per utilizzo professionale, smartworking, Gaming non estremo, UFFICIO

✔️ La fatturazione o la ricevuta valida per la garanzia dei 2 anni avviene in automatico in base ai dati forniti sull'account Amazon nella sezione iva

Notebook Pc Acer portatile Intel Core i5-1035G1 3.6 Ghz 10Gen. Display 15,6" Full Hd 1920x1080,Ram 12Gb Ddr4,Ssd Nvme 256Gb M2,Hdmi, USB 3.0,Wifi,Lan,Bluetooth,Webcam,Windows 10 Pro,Antivirus 689,99 € disponibile 2 new from 689,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Intel Core i5-1035G1 (Frequenza Di Base 1Ghz, Fino A 3,6 Ghz Con Tecnologia Intel Turbo Boost, 6Mb Di Cache L3, 4Core), Monitor Da 15.6" Antiriflesso Full Hd (1920x1080) Lcd Matrice Attiva - Dimensioni (LxPxH) 36.34cm x 25.05cm x 1.99cm- Peso: 1.90Kg - Colore: Nero

Ram : 12Gb, Ddr4-Sdram 2133 Mhz- PcIe Nvme 256Gb Ssd M.2 - Scheda Grafica Integrated Uhd Graphics 620- Tastiera Qwerty Italiana Con Tastierino Numerico - Batteria Lunga Durata Acer A 2 Celle Agli Ioni Di Litio - Ricarica Rapida Al 90% In 90 Minuti.

Fotocamera Frontale Integrata - Connettività Wireless Wi-Fi (802.11Ac) - Bluetooth 4.2 - Interfacce: 2 Usb 3.1 Gen 1, 1 Usb 2.0, 1 Hdmi 1.4B , 1 Rj-45 Lan - Jack Combinato Per Cuffia/Microfono - Caratteristiche Audio 2 Altoparlanti Stereo Two Built-In Stereo Speakers- 1x Alimentatore

Licenza Windows 10Pro 64Bit Originale (No Dvd) Già Installato Antivirus,Open Office E Programmi Di Uso Quotidiano, Applicazione Di Assistenza Online (Se Non Li Desiderate,Si Possono Eliminare) Garanzia 2 Anni. N.b. Prodotto Nuovo Con Garanzia Ufficiale Acer (Siamo Partner)

Aperto E Richiuso Da Noi Per Configurarlo Come Da Descrizione.

Notebook Acer AMD RYZEN 3 3250u, fino a 3,5 GHz, ram 12 Gb, SSD 256GB M2 pci, display 15.6" Full HD, 3 USB, Wi-Fi, hdmi, BT, lan, Win 10 pro, Libre Office, Pronto all'uso, Garanzia e layout Italia 499,00 € disponibile 6 new from 499,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Notebook Acer personalizzazione certificata business partner Acer modello con Cpu AMD RYZEN 3 3250U frequenza base 2,4GHz in burst mode 3,5 Ghz scheda videoAMD RADEON GRAPHICs risoluzione Full HD 1920x 1080 display 15,6 pollici, 12 gb di Ram ssd da 256 Gb M2 Pci Express

Pronto all'utilizzo immediato con installazione di tutti i driver di sistema, gli aggiornamenti con Windows 10 Pro 64bit, Suite Open Source Libre Office , Antivirus , software di fotoritocco, app di richiesta di teleassistenza con supporto Tecnico compreso, app desktop per la creazione del disco di ripristino del notebook. Ogni singolo prodotto viene scrupolosamente testato e preconfigurato presso il nostro laboratorio specializzato per garantire un alto standard di qualità Garanzia di 2 anni

Pronto all'utilizzo immediato con installazione di tutti i driver di sistema,e gli aggiornamenti con Windows 10 Pro 64bit, Libre Office 2019, Antivirus , software di fotoritocco, app di richiesta di teleassistenza con supporto Tecnico compreso .ed App desktop per la creazione del disco di ripristino del notebook. Ogni singolo prodotto viene scrupolosamente testato e preconfigurato per garantire un alto standard di qualità. GARANZIA ITALIANA. 2 anni

web cam a colori con microfono incorporato , 3 USB , 1 HDMI 1.4b, connessione bluetooth , connessione wi-fi , 1 porta lan rj 45, 1 combo cuffie/microfono, 1 alimentatore CA, 1, design ultra slim , consigliato per smart-working, uso universitario , uso ufficio.

Asus notebook, portatile, cpu Intel i5 4 Core, 12 Gb RAM, SSHD da 756 Gb Display FULL HD 15,6 Antiriflesso, Wi-fi, 4 Usb, Bt, hdmi, Webcam, Win 11 Pro, Libre Office, Pronto all'uso, Garanzia Italia 629,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✔️ Asus Notebook, NUOVO MODELLO SERIE ASUS-VIVOBOOK SLATE GREY DISPLAY da 15.6" FULL HD LED ANTIRIFLESSO , Processore Intel I5 CON 4 CORE cpu i5-1035G1 in burst mode fino a 3,6 GHz , Frequenza base da 1,0 GHZ COME DA FONTE UFFICIALE SITO INTEL, RAM 12 Gb, DISCO INTERNO SSD pci Nvme da 256 Gb + HDD interno da 500 Gb per un totale di 756 gb di archivio , 4 porte usb , di cui 1 porta usb type -c, web cam a colori e microfono integrato e speaker , TASTIERA QWERTY ITALIANA, GAR. ITALIA

✔️ Notebook, Pronto all'uso con tutti i driver di sistema, non necessita di nessuna inizializzazione, preconfigurato presso i nostri centri specializzati Asus con Windows 11 Pro 64b, Libre Office, antivirus Microsoft, utility indispensabili. Ogni singolo prodotto viene preconfigurato, testato riconfezionato prima della spedizione , ogni prodotto è nuovo con garanzia Italiana 24 mesi, assistenza Italiana sempre garantita da nostro personale esperto.

✔️ COSA RICEVERETE : UN NOTEBOOK CON LE CARATEERISTICHE EVIDENZIATE, PRONTO AL'USO , con tastiera [Layout Italiano] GARANZIA ASUS ITALIA consigliato per uso professionale, domestico , uso ufficio o smartworking, La fattura o la ricevuta di acquisto valida per la garanzia viene sempre inviata automaticamente in base ai dati forniti sul proprio account

Notebook Pc Acer portatile Intel N4020 fino a 2.8Ghz. Display 15,6",Ram 4Gb Ddr4,Ssd Nvme 256 Gb M2,Hdmi, USB 3.0,Wifi,Lan,Bluetooth,Webcam,Windows 10 Pro,Open Office,Antivirus 399,99 € disponibile 2 new from 399,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Model acer

Notebook 15.6" Ryzen Ram 8 GB SSD 512 GB 6 Win 10 Nero Aspire 5 A515-45-R42F 622,97 € disponibile 25 new from 622,97€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Model Aspire 5 A515-45-R42F

Acer Aspire 5 A515-56-72J0 PC Portatile, Notebook, Intel Core i7-1165G7, Ram 8 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" IPS FHD LED LCD, Scheda Grafica Intel Iris Xe, Windows 10 Home, Argento 686,04 € disponibile 17 used from 686,04€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ELEGANZA: il design del notebook Acer Aspire 5 offre mobilità, il motivo con superficie spazzolata impreziosisce l'elegante cover e lo spessore di 17,95 mm e la gradevolezza al tatto esaltano il look di questo notebook

AGGIORNAMENTO GRATUITO A WINDOWS 11 NON APPENA DISPONIBILE: il piano di implementazione dell'aggiornamento è in corso di finalizzazione; l'avvio è previsto nel corso del 2021 e continuerà nel 2022; il calendario specifico varia in base al dispositivo

SCHERMO AMPIO: il sottile design della cornice offre un'area di visualizzazione ampia e i colori sono brillanti nitidi sul display IPS FHD da 15.6" con Acer Color Intelligence; la tecnologia Acer BlueLightShield riduce l'affaticamento della vista

OTTIME PRESTAZIONI WIRELESS: il segnale wireless è forte e stabile con il Wi-Fi 6 AX201 e la tecnologia 2x2 MU-MIMO; il posizionamento strategico dell'antenna consente di massimizzare la portabilità e le prestazioni del notebook

AUDIO DI QUALITÀ: il design degli speaker Acer TrueHarmony offre bassi più intensi e corposi ad un volume più alto; utilizza il PC con il controllo vocale di Microsoft Cortana e Amazon Alexa

Acer Aspire 5 A515-56-37KW PC Portatile, Notebook, Intel Core i3-1115G4, Ram 8 GB DDR4, 256 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" IPS FHD LED LCD, Scheda Grafica Intel UHD, Windows 10 Home in S mode 579,00 €

470,06 € disponibile 1 used from 470,06€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ PRESTAZIONI POTENZIATE: il PC portatile Acer Aspire 5 è equipaggiato con un potente processore Intel Core i3-1115G4, scheda grafica Intel UHD, 8 GB di RAM DDR4 espandibile fino a 12 GB e 256 GB di memoria SSD per svolgere qualsiasi attività

✅ AGGIORNAMENTO GRATUITO A WINDOWS 11 NON APPENA DISPONIBILE: il piano di implementazione dell'aggiornamento è in corso di finalizzazione. L'avvio è previsto nel corso del 2021 e continuerà nel 2022. Il calendario specifico dipende dal dispositivo

✅ SCHERMO AMPIO: il design a bordi sottili e il grande rapporto schermo-chassis regalano un'ampia area di visualizzazione sul display 15,6" Full HD LED LCD con colori brillanti; la tecnologia Acer Color Intelligence garantisce la protezione della vista

✅ AUDIO STRAORDINARIO: il design innovativo degli speaker Acer TrueHarmony offre bassi intensi e corposi ad un volume più alto. Puoi anche utilizzare il PC con il controllo vocale di Microsoft Cortana

✅ RIMANI CONNESSO: il segnale wireless è forte e stabile grazie al Wi-Fi 6 (802.11ax) a doppia banda; con le numerose porte disponibili (tra cui USB-C SuperSpeed) puoi collegare qualsiasi periferica e trasferire rapidamente i dati

