40 La migliore Accordatore del 2022 – Non acquistare una Accordatore finché non leggi QUESTO!

Fender Ft 1 Pro Clip On Tuner, Accordatore, Nero 17,02 €

9,90 € disponibile 10 new from 9,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Accordatore compatto con clip a doppia cerniera

Chitarra, basso, ukulele, violino e modalità di accordatura cromatica

Ago per accordi di facile lettura;la retroilluminazione diventa verde quando la nota è in armonia

Gamma di impostazione b0 - b7;calibrazione a440

Include batteria cr2032

Asmuse Accordatore Clip per Chitarra Violino Ukulele Basso Elettrico Auto-Off Universale Tuner Cromatico with 3 Plettri Alice/Batteria e Porta plettri 8,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【MULTI MODES】 Cromatico, Chitarra, Basso, Ukulele e Violino, intervallo di sintonizzazione da A0 (27.5Hz) - C8 (4186.01Hz)

【VELOCE & ACCURATE】 Alta precisione di rilevamento e clip di vibrazione sensibile, più veloce e preciso anche in ambienti rumorosi, perfetto per principianti e professori.

【GRANDE DISPLAY A COLORI】Lo schermo a colori LCD a risparmio energetico può essere ruotato di 360 gradi e ha un'eccellente visibilità anche al buio.

【SPEGNIMENTO AUTOMATICO】 Il accordatore a clip si spegne automaticamente entro 3 minuti in assenza di operazioni o segnali

【REGALI UTILI】 Clip on, accordatela, vieni con un delicato porta plettro, 3 Premium Alice, goditi semplicemente il tuo tempo musicale.

Donner Accordatore Chitarra Elettronico Cromatico Tuner a Clip per Chitarra, Basso, Ukulele e Violino con DSchermo LCD 360° Rotazione (DT-2) 9,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✔【Strumento di Accordatura】 Puoi accordare il tuo strumento in modalità Chromatic o selezionare separatamente un'accordatura per chitarra / basso / ukulele / violino. Cromatico, chitarra, basso, violino, ukulele, banjo e strumento a fiato in chiave F, Bb, Eb. Accordatore perfetto per i tuoi strumenti a corda.

✔ 【Veloce e Preciso】 I toni vengono misurati determinando la frequenza di vibrazione, che è più precisa. La gamma di sintonia va da LA0 (27,5 Hz) - DO8 (4186,01 Hz). Ha un tasso di difetto inferiore allo 0.1%.

✔【Accordatore a Clip con Rotazione a 360º】 La rotazione a 360 gradi consente a questo sintonizzatore di ruotare in qualsiasi angolazione desideri. Lo schermo ruota di 360 gradi e la clip funziona per adattarsi a qualsiasi parte dello strumento. Un sintonizzatore con un contrasto elevato e un display LCD chiaro mostra un'eccellente visibilità.

✔【Accordatura Semplice sul Palco a Clip】 Questo accordatore per chitarra può essere facilmente agganciato al tuo strumento e facilmente accordato con una mano. Leggero e portatile con dimensioni compatte.

✔ 【Funzione di Spegnimento Automatico】Funziona con una singola batteria a bottone, la batteria CR2032 è inclusa. La funzione Ultra-low-power e di spegnimento automatico consente di risparmiare energia e prolungare la durata della batteria.

MARTISAN Accordatore per Chitarra Elettrico Digitale Cromatico Clip Accordatore per Chitarra Acustica, Basso, Violino, Ukulele, Mandolino, Batteria Inclusa 13,99 €

11,89 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ♪ 【Design semplice ma funzionale】 - MARTISAN Clip on Guitar Tuner è dotato di display a colori. Il colore mostrato sullo schermo cambia da giallo a rosso in base alla precisione del tono e l'accordatore può essere facilmente letto con un grande schermo luminoso (vista maggiore del 38%), specialmente per ambienti bui. La rotazione di 360 ° e la regolazione all'indietro di 135 ° consentono di accordare perfettamente gli strumenti con un'angolazione ottimale anche quando è fissato.

♪ 【Accordatore per chitarra a clip facile da usare】 - Il nostro accordatore per chitarra funziona grazie alle vibrazioni sensoriali dei tuoi strumenti, rendendo molto semplice ottenere un'accordatura esatta nell'uso. Premi semplicemente il pulsante "M" sinistro e il pulsante A4 destro per cambiare e ottenere le modalità desiderate, che possono facilmente regolare il tempo e la frequenza A4 (Gamma di misurazione: A4: 430-450 Hz).

♪ 【Sintonizzazione esatta di diverse modalità】 - Il sintonizzatore di nuova concezione ha una potente capacità di accordatura ed è adatto a vari strumenti. Oltre alla sua modalità cromatica, sono disponibili altre modalità opzionali come: accordatura per chitarra, basso, ukulele e violino, ecc. Modalità di sintonizzazione: (C: Cromatico, G: Chitarra, B: Basso, V: Violino, U: Ukulele).

♪ 【Alta precisione e sensibilità】 - Il sintonizzatore MARTISAN è caratterizzato da alta precisione, alta sensibilità e misurazione di sintonia rapida e può essere utilizzato anche in un ambiente rumoroso. L'elevata precisione di rilevamento e il vibratore sensibile possono garantire che lo strumento si sintonizzi esattamente a una velocità elevata. Il nostro sintonizzatore viene fornito con una batteria al litio CR2032 e possiede una funzione di spegnimento automatico.

♪ 【Soddisfazione garantita al 100%】 - MARTISAN mira a fornire ad ogni cliente il più alto livello di servizio clienti. Se, per qualsiasi motivo, il nostro accordatore per chitarra Clip on non ti soddisfa, ti preghiamo di contattarci in qualsiasi momento, offriamo ai nostri stimati clienti una garanzia di 18 mesi e prendiamo sul serio tutti i problemi relativi alla qualità.

Planet Waves PW-CT-17BK d'Addario Pw-Ct-17Bk Eclipse, Accordatore, Black, Black 15,70 €

14,24 € disponibile 6 new from 11,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sintonizzazione rapida e accurata

Display a colori

Angoli di visione senza limiti

Calibrazione del sintonizzatore da 430 a 450Hz

Batteria CR2032 inclusa

D'Addario PW-CT-12 Accordatore a Paletta Planer Waves PW-CT-12 NS Mini 23,90 €

21,37 € disponibile 10 new from 15,50€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche L'ACCORDATORE INVISIBILE: Il tuo pubblico non si accorgerà mai che c'è un accordatore sul tuo strumento, grazie al modello Micro Clip-On ad alta precisione; L'accordatore leggero, discreto e compatto si nasconde dietro la paletta diventando invisibile, puoi lasciarlo agganciato anche dopo aver riposto lo strumento nella custodia; Grazie alle sue dimensioni (solo 3 cm), ne vorrai uno per ogni strumento a corda della tua collezione

PRECISIONE OTTIMA: L'accordatore NS Micro è dotato di un trasduttore piezoelettrico che rileva la vibrazione dello strumento, che il suono; L'ampio intervallo di calibrazione (410: 480 Hz) garantisce la ottima precisione nella misurazione

FACILE DA LEGGERE: Il display a tre colori retroilluminato facile da leggere mostra la nota in rosso quando è fuori intonazione, gialla quand'è quasi intonata e verde quand'è ottimamente intonata; Alimentato da una comune batteria CR2032 (inclusa), l'accordatore dura a lungo grazie alla funzione di autospegnimento

VERSATILE: Dotato di un meccanismo orientabile a 360 gradi e pinzette regolabili, l'NS Mini offre diversi angoli di lettura e la ottima flessibilità di posizionamento; Ottima per strumenti per destrorsi o mancini e con paletta piccola o grande, è la scelta ottima per chitarre acustiche, elettriche, bassi, mandolini, banjo e ukulele

ACCESSORI D'ADDARIO: Da oltre 20 anni, D'Addario Accessories (ex Planet Waves) è l'azienda leader nel settore nell'innovazione e nella creazione di prodotti utili al servizio dei musicisti di tutto il mondo READ 40 La migliore Lettore audio del 2022 - Non acquistare una Lettore audio finché non leggi QUESTO!

KORG CA-2 - Accordatore Cromatico 16,00 €

13,83 € disponibile 17 new from 13,83€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Accordatore cromatico digitale

Ideale per ottoni, strumenti a corda e a fiato

Ampio schermo led, facile da leggere

Circa 200 ;ore di uso continuo della batteria

Gamma d'accordatura: a0 - c8

Tom'sline Engineering Sintonizzatore a pedale Chromatic per chitarra (6-7 stringhe) e basso (4-6 stringhe) Schermo a colori ad alta definizione 430-450Hz 4 Opzioni piatte True Bypass 27,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche FACILE DA USARE IN QUALSIASI CONDIZIONI DI ILLUMINAZIONE O RUMORE AMBIENTALE Lo schermo ad alta definizione a 4 colori rende l'accordatore facile da vedere su un complicato sistema di illuminazione o palcoscenico oscuro.Il chip intelligente interno garantisce una sintonizzazione precisa e rapida in qualsiasi rumore ambientale.

SEMPLICE CAMBIO DI PITCH E MEZZO FLATS Funzioni avanzate di modifica dei pitch di calibrazione che vanno da 430 Hz a 450 Hz e opzioni half flat a 4 step: b, bb, bbb, bbbb.

UTILIZZO COME PULSANTE MUTE La vera funzione di bypass taglia il segnale quando la sintonizzazione è attiva e trasmette il suono quando il sintonizzatore è disattivato.Puoi anche utilizzare questa funzione per rendere il sintonizzatore un pedale di silenziamento. quindi attiva l'accordatore per disattivare la musica quando la riproduzione è in pausa e disattiva il sintonizzatore per riprodurre.

MINI SIZE PER SALVARE LA TUA PEDAL BOARD Mini formato, grande suono La mini dimensione progettata occupa la stanza più piccola della tua pedaliera, lasciando ulteriore spazio per gli altri pedali effetti preferiti!

COSTRUISCI PER ULTIMI, bel design, l'intero pedale è realizzato in resistente materiale di alluminio per una lunga durata e l'interruttore di timbratura è stato testato ripetutamente per funzionare al meglio ogni volta e dura a lungo!

KORG GA-2 - Accordatore Digitale per Chitarra e Basso, Nero GA2 15,00 € disponibile 20 new from 11,45€

1 used from 12,70€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Digital guitar & bass tuner

Un nome needle-style meter con grande note ad alta visibilità e filo nome

Un corpo compatto che è sottile e leggero

Circa 200.ore di uso continuo batteria

Guitar mode supporta corde chitarre (7b attraverso 1e)

BOSS TU-02 Clip-On Accordatore, Luminoso Display a Colori con Angololazione Regolabile 14,88 €

11,85 € disponibile 5 new from 11,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Accordatore per paletta robusto e affidabile con display a colori ad alto contrasto, regolazione dell'inclinazione e quattro modalità di accordatura.

Accordatore clip-on compatto e preciso con display a colori ad alto contrasto.

Quattro modalità di accordatura: cromatico, chitarra, basso e ukulele.

Fino a 24 ore di funzionamento continuo con batteria al litio CR2032.

Funzione di spegnimento automatico per risparmiare la carica della batteria inutilizzata

Easy Provider® CHIAVE ACCORDATORE ACCORDA PER PIANOFORTE CON BUSTINA 30,46 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Kit pratico per l'accordatura di pianoforte

Include:

Chiave a testa di stella

Silenziatore per semplice tacere una sezione

Nastro per temperamento silenzioso

L'Accordatore: Cesare Augusto Tallone a Orta - racconto 3,63 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Is Adult Product Release Date 2015-12-29T00:00:00.000Z Language Italiano Number Of Pages 56 Publication Date 2015-12-01T00:00:00.000Z Format eBook Kindle

Overtone Labs,Tune-Bot Accordatore per Batteria 120,00 €

99,00 € disponibile 8 new from 95,00€

1 used from 83,28€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Misura il tono giusto ad ogni blocchetto nonché il tono complessivo della batteria. Armonizza i filtri. Intervallo di acuti per rullanti. Salva le impostazioni per 5 kit fino a 10 batterie ciascuno. Display a colori facilmente leggibile. Custodia in plastica resistente.

Basta agganciarlo al cerchio e colpire il tamburo, e l’accordatore filtrerà gli ipertoni garantendo una misurazione del tono dei singoli blocchetti in Hz o in note.

Questa invenzione cambia il modo di accordare la vostra batteria e soprattutto ne migliora il suono.

L’accordatore elettronico Tune-Bot Studio di Overtone Labs è un metodo rapido e preciso per accordare le batterie.

Accordatore Clip per Chitarra Violino Ukulele Basso Auto-Off Universale Tuner Cromatico with capotasto per chitarra, avvolgitore per corde 3 in 1, plettri per chitarra, supporto per plettro 13,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Accordatore ad alta precisione】Rilevamento ad alta precisione e clip di sintonizzazione delle vibrazioni sensibile, batteria inclusa, nessun rumore di fondo, display LCD luminoso di grandi dimensioni, è facile da leggere. Buono per applicabile a una varietà di ambienti, progettato per chitarra, cromatica, basso, violino, ukulele, ecc.

【Kit di corde per chitarra 3 IN 1】Il cutter per chitarra e l'avvolgitore per chitarra e l'estrattore per perno per chitarra sono integrati, con un design ergonomico e di alta qualità, rende la sostituzione delle corde più rapida e semplice, può essere utilizzato per chitarra, basso, violino, ukulele, banjo, mandolino ecc.

【Strumenti multipli per chitarra】 Vieni con 1 accordatore per chitarra e 1 capo per chitarra e 1 supporto per plettro e 1 strumento per incordare la chitarra 3 in 1 (avvolgitore per corde per chitarra estrattore per taglierina per corde integrato) e 5 bellissimi plettri per chitarra, per chitarra, basso, ukulele, ecc.

【Capo facile da usare】rilasciato e riposizionato rapidamente e facilmente con una mano senza disturbare l'accordatura, la forte azione a molla lo blocca saldamente in posizione, adatto per chitarra, ukulele, banjo, basso, mandolino, ecc.

【Bonus con 5 plettri per chitarra PCS】 5 plettri per chitarra spessi sono in regalo, il colore verrà inviato a caso, ma la qualità è la stessa con vari colori. Inoltre viene fornito con 1 porta plettro, puoi attaccarlo alla tua chitarra e tenere i plettri a portata di mano.

summina AT-07 Accordatore a Clip Elettronica Digitale Schermo LCD per Chitarra Basso Cromatico Ukulele Do/Re Violino 7,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★Accordatore a clip per cromatico / chitarra / basso / ukulele (C / D) / violino.

★Dimensioni compatte, funzionamento semplice e messa a punto accurata.

★Con schermo LCD che mostra le informazioni di sintonizzazione.

★Rotazione a 360 °, flessibile per regolare la posizione dello schermo per una migliore lettura.

★Con funzione di spegnimento automatico per il risparmio energetico della batteria.

Metronomo e accordatore disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Puo essere usato con pianoforte chitarra violino violoncello viola tromba clarinetto basso batteria flauto

Controllo battito preciso

Controllo del volume intuitivo

Toccare il tempo

Sintonizzatore accurata

Roadie accordatore automatico per basso e chitarra 159,00 € disponibile 2 new from 159,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche per accordare la chitarra o cambiare totalmente la chiave in pochi secondi.

Roadie Bass utilizza un sensore di vibrazioni piuttosto che un microfono. Il modo più veloce e preciso in qualsiasi ambiente.

per accordare qualsiasi strumento tipo chitarra, come chitarre elettriche, acustiche, classiche, in acciaio e bassi, Ukulele, mandolini, banjo, etc.

Roadie Bass è completamente indipendente, con schermo incorporato e rotella di selezione. per regolare l’accordatura del tuo strumento.

Scegli tra oltre 40 impostazioni e accordature o crea la tua personalizzata.

Rayzm Accordatore per Chitarra/Basso/Ukulele/Violino/Banjo, Batteria Inclusa 11,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Supporta differenti accordature e differenti pitch : Puoi accordare il tuo strumento in modo Cromatico o selezionare un accordatura per chitarra/Basso/Ukulele/Violino separatamente regolando il pitch da 430Hz a 450Hz secondo le tue esigenze (di default 440Hz). Accordatura E-flat disponibile per chitarra e basso.

Accordatore piccolo e sensibile con note grandi sul display LCD: questo accordatore risponde in modo molto veloce alle vibrazioni e ignora I rumori circostanti con una elevata precisione di ±1 cent, quindi è perfetto per ambienti rumorosi. Molto piccolo da trasportare, con uno schermo molto luminoso per visualizzare le note in maniera chiara e con caratteri grandi per una lettura semplice anche a distanza.

Semplice da utilizzare: funziona con una singola batteria a bottone, auto spegnimento dopo 5 minuti per risparmiare batteria, molto semplice da utilizzare anche per i principianti. Lo schermo ruota di 360 gradi e la clip funziona fino a uno spessore di 2,5 cm per adattarsi a qualsiasi parte dello strumento e a qualsiasi angolo in cui viene posizionato.

Ha un tasso di difetto inferiore allo 0.1%, molto inferiore allo standard. Nota per i principianti: l'accordatore identifica la frequenza del suono attraverso le vibrazioni dello strumento, solo quando la giusta nota o il nome della corda viene visualizzato sullo schermo lo strumento sarà correttamente accordato. Se non viene visualizzato continuate a tendere o rilasciare la corda finché non viene visualizzato il nome corretto.

Come tutti sanno gli strumenti elettronici possono avere alcuni esemplari difettosi a causa di problem di produzione. Siamo certi della qualità dei nostri prodotti. Se per caso vi capita un prodotto difettoso, non abbiate paura a contattarci scrivendoci una mail, vi offriremo un rimborso del 100% senza alcun problema. READ 40 La migliore sistema operativo android del 2022 - Non acquistare una sistema operativo android finché non leggi QUESTO!

KORG GA-50 - Accordatore per Chitarra e Basso 19,00 €

16,90 € disponibile 13 new from 14,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Un' indicazione del nome del ancor più leggibile, con una grande note

Chitarra e Basso modalità previste, con supporto per corde chitarre e 5.o bassi a corde

Audio Out mode assiste quando si sostituisce corde; uscita jack ti permette di ottimizzare anche durante una performance

Dramatic incrementare la durata della batteria; Design elegante corpo con eccellente funzionalità

Funzione di backup della memoria e funzione di spegnimento automatico

Anpro Accordatore Chitarra, 6 Pezzi Plettri Chitarra 0.46mm & 0.71mm,Adatto per Chitarra, Basso, Violino e Ukulele 11,99 €

9,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★【Ampiamente Usato】L'accordatore per chitarra è adatto per temperamento equabile, Chitarra, Basso, Ukulele e Violino. La gamma di accordatura va da 0A (27,5 Hz) a 8C (4186,01 Hz) Grazie alla modalità cromatica, l'accordatore è versatile.

★【Display a Schermo a Colori】Il display digitale LCD è chiaro, ci sono cinque modalità sull'accordatore (U = ukulele, C = chroma, g = chitarra, B = basso, V = violino), il design intuitivo dello schermo a colori è facile da leggere e correggere il passo.

★【Rotazione di 360 Gradi】Attraverso il morsetto di rotazione di 360 gradi, è possibile regolare l'angolo desiderato. Lo schermo rotante a 360 ° offre un'esperienza visiva nitida senza tremolii o immagini fantasma. Facile da leggere da qualsiasi angolazione, la clip a clip super confortevole può essere fissata saldamente senza danneggiare la finitura superficiale dello strumento.

★【Facile da Usare]】L'aspetto è leggero e maneggevole, dotato di un morbido cuscinetto in silicone e batteria a bottone, non solo è reattivo, non ha durata della batteria ma protegge anche il tuo strumento musicale. È adatto per insegnanti di musica, professionisti e principianti.

★【Confezione Inclusa】Adatto per regali a parenti, amici e familiari che amano la musica, set completi: 1 * accordatore per chitarra, 1 * copri accordatore per chitarra blu, 1 * batteria a bottone, 3 * plettro nero da 0,46 mm, 3 * plettro blu 0,71 mm, 1 * clip per plettro per chitarra.

Linrax LT-1 Accordatore Chitarra, Accordatore a Clip con Chitarra/Basso/Ukulele/Violino/Cromatico Modalità, Display LCD 360°, Clip On Tuner per Mandolino Banjo e tutti gli Strumenti a Corde, Nero 15,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Accordatura per tutti gli strumenti】: 5 modalità di accordatura: C, G, B, U, V (cromatico, chitarra, basso, ukulele, violino & viola) per coprire un'ampia gamma di strumenti musicali. È anche compatibile con banjo, mandolino, violoncello e quasi tutti gli strumenti a corda acustici o elettrici. Ideale per musicisti, chitarristi, insegnanti di musica e principianti.

【Preciso & Alta precisione】: il micro sensore interno assicurerà che il tuo strumento sia sintonizzato con precisione in un lampo e non sia influenzato da rumori esterni. In modalità cromatica, il display mostra il nome della nota; In modalità chitarra, basso, ukulele e violino, il display mostra sia il numero della corda che il nome della nota.

【Schermo LCD rotante & Durata】: LT-1 accordatore offre un display ruotabile a 360° su 2 punti e una regolazione dell'inclinazione di 180° su 2 punti, facile da vedere da qualsiasi angolazione. Morsetto robusto con morbida gomma siliconica per proteggere lo strumento, LT-1 accordatore digitale è costruito per durare. Il sintonizzatore si spegne per risparmiare la batteria se non viene utilizzato per minuti, il segno di batteria scarica in alto a destra mostra solo quando la batteria è scarica.

【Operazione semplice】: Accendilo e aggancialo alla testa dei tuoi strumenti ed è pronto per l'accordatura con un solo pulsante di controllo. Premere a lungo il pulsante per accendere o spegnere il accordatore, premere brevemente per selezionare le modalità di sintonizzazione. L'accordatore a pinza rileva le altezze direttamente dalle vibrazioni dei tuoi strumenti, il rumore ambientale non sarà mai d'intralcio. E il mini design portatile è molto comodo da portare in viaggio.

【Pacchetto incluso】: 1 x Linrax LT-1 accordatore per chitarra, 1 x batteria al litio CR2032, 1 x manuale utente. Splendidamente confezionato, è un ottimo regalo per i suonatori di strumenti a corda o per i tuoi bambini e amici. Si prega di contattarci via email se avete domande. (Nota: la batteria CR2032 è inclusa nella confezione invece che all'interno del sintonizzatore)

KORG Accordatore tasca, Blue 39,00 €

28,85 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Gli accordatori compatti card-type sono stati a lungo tra i tuner più popolari di korg; la lineup, che comprende anche la serie ga per chitarra/basso e la serie ca multi-uso, ha continuato sempre a migliorare ascoltando le esigenze di principianti e professionisti; il ga custom è dotato di un grande schermo 3d, il primo del suo genere per un accordatore compatto; il meter tridimensionale e le modalità di visualizzazione versatili offrono un livello grafico senza precedenti; la sua altissima precisione di ± 0,1 centesimi soddisfa anche esigenze professionali; il corpo flat con esterno in gomma lo rende ancora più compatto e maneggevole che mai; un microfono ad alta sensibilità incorporato, permette l'accordatura non solo della chitarra e basso, ma può essere utilizzato anche con strumenti orchestrali e acustici

Gli accordatori korg hanno una storia di 40 anni che ha avuto inizio con il primo tuner al mondo; grazie all'impegno e allo sviluppo della korg gli accordatori sono diventati sempre più precisi e pieni di nuove funzionalità; in altre parole, l'atteggiamento di ascoltare sinceramente le richieste degli utenti, le idee rivoluzionarie del team e l'alto livello tecnologico sono alla base della lunga storia di tuner korg; ora, korg annuncia una nuova lineup volta ad ottenere ancor più successi; il nome custom shop indica questo accordatore come il modello di punta che rappresenta i più alti livelli della tecnologia korg; il suo design è infatti caratterizzato da un magnifico meter display composto da un pannello cmd con rilevazione ultra-precisa

L'indicazione ben visibile del nome della nota e il movimento ben distinto dei LED luminosi fanno la differenza in campo; questo nuovo stile di visualizzazione 3D rende semplice l'accordatura e permette una precisione di ± 0,1 cent

Progettato pensando all'utente professionista, il korg pitchblack custom offre un'accordatura estremamente precisa con un campo di rilevamento di /- 0,1 centesimi, un livello di precisione non comune nei tuner compatti; con il pitchblack custom, i musicisti di qualsiasi livello e di tutti gli stili potranno godere della stessa ed altissima precisione offerta dal tuner di riferimento della korg, il pitchblack pro

AROMA, accordatore a clip girevole a 360°, ricaricabile via USB, per chitarra, basso, ukulele, violino, BLACK 16,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Batteria ricaricabile via USB installata dentro l'articolo.

Accordatore con clip girevole a 360 gradi, facile da vedere da ogni angolo.

Schermo con colori ad alta definizione, facile da leggere.

Modalità disponibili: accordatura cromatica per chitarra, basso, ukulele e violino.

KORG OT-120 Wide 8 Octave Chromatic Orchestral Tuner (japan import) 66,01 € disponibile 13 new from 58,63€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche OT-120 accordatore completo e versatile, con indicatore ad "ago", che permette l'intonazione rapida e precisa di strumenti a fiato e a corda.

OT-120 è un accordatore cromatico concepito per essere usato con gli strumenti d'orchestra, con un elegante design a sviluppo verticale, alte prestazioni, funzioni sofisticate ma di semplice utilizzo.

È dotato di un doppio display, un indicatore ad "ago" facile da vedere, e uno schermo LCD retroilluminato, che visualizza il livello della batteria, il livello d'uscita audio, la calibrazione, il nome delle note e della tonalità, mentre un comodo Dial rotativo, permette la selezione dei vari modi operativi. Altre caratteristiche interessanti comprendono, tasti dal profilo ergonomico, ed un supporto posteriore che permette all'unità di sosteners

L'aspetto elegante e professionale dello strumento è ulteriormente sottolineato dalla finitura in alluminio argentato.

KORG PITCHCLIP2 PC-2 Accordatore Clip-On, Colore Nero 22,10 € disponibile 8 new from 13,20€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche KORG Pitchclip 2 è un accordatore di tipo Clip-On, piccolo e compatto che permette di eseguire ogni accordatura velocemente e con operazioni semplici

Il Pitchclip 2 è progettato per essere utilizzato ovunque; mettine uno in tasca o nella borsa e non potrai più farne a meno!

Il display LED facilmente leggibile garantisce un'ampia visibilità in quasi tutti gli ambienti

Clip con maggiore capacità di tenuta, dotata inoltre di una guarnizione in gomma per proteggere il tuo strumento

La funzione "Reverse" inverte verticalmente la posizione del display, per spostare la Clip davanti o dietro la paletta dello strumento, in base alle proprie preferenze

Donner Accordatore metronomo digitale/metronomo/generatore di tono 3 in 1 Sintonizzatore metronomo digitale per chitarra, pianoforte, tromba DMT-01 13,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Dispositivo 3 in 1】 - Metronomo, sintonizzatore digitale e generatore di suoni, dispositivo a 3 funzioni in 1 per chitarre acustiche ed elettriche, basso, ukulele, banjo, violino, mandolino e strumento a fiato. Essere in grado di soddisfare le varie esigenze di pratica e performance dal vivo sia per principianti che per professionisti.

【Accordatore versatile per prestazioni eccezionali】 -Progettato accuratamente per un rilevamento ad alta precisione e clip di vibrazione sensibile, sintonizzazione con una precisione di ± 0,5 centesimi. La frequenza del tono di riferimento A4 (calibrazione) può essere regolata su un ampio intervallo da 430 Hz a 450 Hz. Varie modalità di accordatura si adattano a diversi strumenti.

【Ampio display e supporto pieghevole】 - Il widescreen con retroilluminazione bianco-verde consente di vedere chiaramente lo schermo in un ambiente fortemente illuminato o buio. La disposizione ragionevole dei tasti funzione può realizzare operazioni con una sola mano. Ampio display LCD centrale, con design della staffa a 45 ° dietro il dispositivo, che si abbina all'ergonomia e si sostiene perfettamente.

【Metronomo con vari tempi e ritmi】 - 30-260 battiti al minuto, 0-9 battiti per misura; 8 ritmi disponibili, qualunque strumento suoni, troverai i ritmi per te! Questo metronomo migliorerà il tuo tempo in una varietà di stili musicali.

【Accordatore microfono con jack per cuffie】 - -Il volume regolabile e il jack per cuffie consentono di esercitarsi in ambienti complicati, riducendo le interferenze esterne sui battiti. Le batterie AAA incluse assicurano che il tuo DMT-01 abbia un basso consumo e funzioni per lunghe ore. READ 40 La migliore Mixer del 2022 - Non acquistare una Mixer finché non leggi QUESTO!

KORG - TM-60-WH, Accordatore / Metronomo di altissima precisione, Bianco 29,00 €

27,30 € disponibile 4 new from 27,30€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dotato di funzione di sintonizzatore ad alta precisione con funzione metronomo. Le due funzioni possono essere utilizzati contemporaneamente.

Il display è circa 1.3 volte la dimensione del modello precedente (tm-50), consentendo la e metronomo, per essere mostrato simultaneamente

Una vasta gamma di rilevazione di C1 – C8 supporta un' ampia gamma di strumenti

LCD retroilluminato garantisce un' ottima visibilità anche in luoghi bui.

LCD needle-type Meter rileva il passo all' istante, fornendo la risposta eccellente che vi aspettate da Korg.

Tama TW200 Accordatore per Batteria 100,53 € disponibile 9 new from 99,00€

1 used from 78,72€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TW200 - Tension Watch

Accordatore

Per batteria

Elagon (AMT-560) Accordatore + Metronomo/generatore di note. Accordatore per tutti gli strumenti elettrici e acustici. 4 opzioni di accordatura: plug-in dello strumento, clip-on, accordatura con microfono interno incorporato, accordatura con generatore di toni cromatico. Modalità dell’accordatore per chitarra, basso, violino, modalità cromatica per qualsiasi strumento e accordatura non standard. Il metronomo comprende 9 diversi schemi di battito e 9 ritmi differenti. 14,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche L’accordatore ha 4 opzioni di accordatura: plug-in dello strumento per strumenti elettrici (ad es., chitarre elettriche), clip-on (incluso) per strumenti acustici (ad es., chitarre acustiche, violini, strumenti a fiato, ecc.), accordatura con microfono (il suono passa direttamente attraverso il microfono interno incorporato), accordatura con generatore di suoni (cromatica = 12 note). Gamma pitch dell‘accordatore: da 430Hz a 450Hz – la precisione nel rilevamento è di 0,5%.

Il metronomo può produrre 9 schemi di battito comune e 9 ritmi comuni. Range di battiti per minuto: da 30 a 260 BPM.

Passaggio semplice tra le funzioni di accordatore e metronomo. Schermo a due colori: rosso e verde.

Accessori inclusi: 2 batterie AAA, attacco clip-on.

Risparmio batteria: lo schermo si spegne automaticamente dopo 30 secondi e il dispositivo si spegne dopo 3 minuti di non utilizzo.

KORG AW-LT100G - Accordatore Clip On per Chitarra 30,00 €

26,90 € disponibile 13 new from 22,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Accordatura ultra-precisa di +/-0,1.centésima

