24Kurier.pl – NCBR recluta esperti

Sede dell'NCBR a Varsavia. Immagine Licenza Wikipedia: CCA-SA 4.0 Internazionale



Il Centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo (NCBR) sta reclutando esperti nell'ambito del programma dei Fondi europei per lo sviluppo sociale (FERS) per il periodo 2021-2027 nei seguenti settori: istruzione superiore e accessibilità. Il Centro invita tutte le persone che hanno titoli di studio e desiderano partecipare alla selezione di futuri progetti per università e college. Il reclutamento degli esperti proseguirà fino al 31 maggio 2024.

– La formazione di personale altamente qualificato è il fondamento dell’economia moderna. Lo sviluppo delle competenze che gli studenti utilizzeranno nel mercato del lavoro dovrebbe essere accompagnato dall’attenzione a garantire la parità di accesso alla conoscenza e all’apprendimento. Questo processo è supportato attraverso la collaborazione con esperti e specialisti portata avanti dal Consiglio Nazionale per la Ricerca Biologica a vari livelli. La loro conoscenza, esperienza e professionalità garantiscono l’alta qualità dei progetti presentati”, ha affermato Darius Wieczorek, ministro della Scienza.

– I Fondi europei per lo sviluppo sociale sono un programma in cui il Consiglio nazionale delle ricerche assegnerà più di 3 miliardi di PLN a progetti universitari volti a formare i dipendenti per un’economia moderna e rimuovere le barriere all’accesso all’istruzione superiore. Attualmente stiamo cercando persone esperte e competenti per supportare il personale del Centro nel processo di valutazione delle domande, nelle procedure di ricorso e in altri compiti derivanti da accordi di finanziamento di progetti – spiega il professore. Jerzy Malachowski, direttore ad interim del Centro nazionale di ricerca e sviluppo.

Nell’ambito della prima priorità Competenze, che misura 1,5 Competenze nell’istruzione superiore, il supporto fornito dagli esperti dell’NCBR si concentrerà sulle seguenti aree: adattamento dell’offerta degli enti di istruzione superiore e del sistema scientifico alle esigenze dello sviluppo economico, verde e digitale trasformazione, sviluppo dell'offerta delle università nel campo dell'apprendimento umano degli adulti e internazionalizzazione del sistema educativo. Enti delle scienze superiori coinvolti nell'istruzione superiore al fine di migliorare la qualità dell'istruzione. Tuttavia, nell’ambito della terza priorità Accessibilità e servizi per le persone con disabilità, Azione 3.1 Accessibilità all’istruzione superiore – Il sostegno dell’NCBR mirerà a garantire che le persone con disabilità siano in grado di beneficiare dell’offerta di istruzione superiore.

La cooperazione con NCBR è un'opportunità per acquisire un'esperienza unica e avere un impatto reale sullo sviluppo della scienza polacca e aumentare l'accesso alle università. Le persone che si qualificheranno come esperti riceveranno un certificato di collaborazione con NCBR e una ricompensa per il lavoro svolto.

Tutte le informazioni e i documenti, compresa la normativa sul lavoro, sono disponibili sul sito del Centro nazionale per la ricerca e l'occupazione.

(Piace)