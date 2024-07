Zelenskyj dovrebbe indire un referendum se ci fosse un accordo con la Russia

Il sindaco di Kiev Vitaly Klitschko ha affermato che se l’Ucraina vuole raggiungere un accordo con la Russia, il presidente Volodymyr Zelenskyj dovrebbe indire un referendum sulla questione. “Non credo che avrebbe potuto concludere da solo contratti così dolorosi e importanti senza legalizzare la comunità”, ha detto domenica Klitschko in un’intervista al quotidiano italiano “Corriere della Sera”.

In un’intervista al giornale, Klitschko ha detto: “I prossimi mesi saranno molto difficili per Volodymyr Zelenskyj. Dovrà continuare la guerra con più vittime e distruzioni o prendere in considerazione un compromesso regionale con Putin”.

“Come possiamo spiegare al Paese la frammentazione del nostro territorio che è costata la vita a migliaia di nostri veterani di guerra? Qualunque azione intraprenda il nostro presidente, rischia il suicidio politico”, ha detto il sindaco di Kiev.

In seguito ha osservato: “Dobbiamo vincere la guerra, ma la situazione sta diventando sempre più complicata e dipende dall’aiuto degli alleati. Sarà un incubo se dovremo combattere per i prossimi due anni”.

Il sindaco della capitale ucraina ha detto: “Zelenskyj dovrebbe probabilmente indire un referendum. Non credo che potrà concludere accordi così dolorosi e importanti senza legittimare la società. L’unica strada per lui è creare un governo di unità nazionale”.

“Ma”, ha detto Klitschko, “non so se è pronto a rinunciare al potere che ha nelle sue mani”.

“Non dobbiamo mai dimenticare che siamo una repubblica democratica legata alla tradizione di governo europea. Combattiamo per difenderci dall’autoritarismo russo e vogliamo essere completamente diversi dal regime di Putin”, ha osservato.

Il sindaco ha ammesso: “Sei mesi fa ho detto alla stampa tedesca che in casa nostra soffia l’autocrazia”.

Ha anche spiegato che è contrario allo svolgimento delle elezioni adesso. E ha aggiunto: “Adesso non piacciono a nessuno, nemmeno ai più grandi critici del presidente”.

Alla domanda se avesse paura del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, ha risposto: “Dovremo lavorare con lui se sarà eletto”. “Il Partito Repubblicano è sempre stato anti-russo”, ha osservato.

“Non vedo perché ora dovrebbe sostenere le argomentazioni di Putin”, ha aggiunto Vitali Klitschko.

Silvia Vysocca di Roma