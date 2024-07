Zbigniew Presner ha descritto un viaggio da incubo in Polonia. “Va oltre la comprensione umana”.

Zbigniew Presner divide la sua vita tra Grecia e Polonia. Alla fine di giugno voleva entrare nel Paese, ma è rimasto bloccato in aeroporto per diverse ore.

Vedi: Zbigniew Presner ha descritto il terribile viaggio aereo in Polonia. “Gli avvocati prepareranno denuncia”.

Ora una situazione simile è accaduta ai suoi cari: la famiglia e i loro amici. L’aereo, che doveva atterrare a Cracovia venerdì alle 23:40, ha subito un ritardo di diverse ore ed è atterrato solo dopo le 18:30 di sabato. Zbigniew Presner, “imparato dall’esperienza”, ha seguito il viaggio e… ancora una volta non è rimasto deluso.

– Si legge in un post su Facebook.

Quasi. Alle 2 del mattino, ora greca, Presner chiamò un amico per chiedere ai suoi cari di restare per la notte. L’aiuto “si è rivelato utile”. Sfortunatamente, gli altri passeggeri non sono stati così fortunati.

Continua l’articolo sotto il video



Zbigniew Presner: È ora di porre fine a questa barbarie!

Il vettore avrebbe inviato un messaggio ai passeggeri con le scuse e informando che “le squadre operative stanno organizzando le camere d’albergo e il trasporto” – se qualcuno non vuole aspettare, dovrebbe organizzare il proprio trasporto e alloggio. I “costi ragionevoli” saranno coperti da Ryanair.

Zbigniew Presner riassume con amarezza l’intera situazione:

Zbigniew Presner Uno dei compositori polacchi più rispettati, ha collaborato con Krzysztof Kieślowski e ha creato colonne sonore per film come “No end”, “Decalogo”, “Tre colori” e “La doppia vita di Weronika”. Ha lavorato, tra l’altro, con David Gilmour dei Pink Floyd. Ha scritto musica per più di 80 film.

Vedi anche: Zbigniew Presner ha descritto il terribile volo aereo. Abbiamo la risposta della compagnia aerea

Grazie per aver letto il nostro articolo fino alla fine. Su Plejada.pl ogni giorno scriviamo degli eventi più importanti del mondo dello spettacolo. Rimani informato! Lui segue Thuraya in Google News. Venite a trovarci anche a Facebook, Instagram, Youtube E Il mio Tik Tok.

Vorresti condividere notizie interessanti o suggerire un argomento? Contattaci scrivendo una email a: plejada@redakcjaonet.pl.