Xiaomi ha un nuovo smartwatch per le persone attive. Costa solo 130 PLN

Redmi Watch 5 Active è l’ultimo smartwatch della gamma Xiaomi. Il dispositivo ha un buon set di funzioni e costa pochissimo.

Il Redmi Watch 5 Active è un bell’orologio Busta rettangolareapparso per la prima volta in India. Lì costa meno di 130 zloty polacchi. Il prezzo è molto incoraggiante, anche se teniamo conto che dalle nostre parti sarà un po’ più caro. Il prezzo polacco può essere di ca 180-190 zloty polacchi.

Redmi Watch 5 Active: cosa vi tenta?

Cosa otterremo per questo importo? Redmi Watch 5 Active ha Le dimensioni della busta sono 49,1 x 40,4 x 11,4 mmDal peso di 42,2 grammi, con lunette rotonde Lega di zinco. La busta fornisce un livello di resistenza all’acqua IPX8È una protezione adeguata contro le leggere inondazioni in caso di pioggia o sudore.

Il display è un array IPS con una diagonale di 2 pollici,precisione 320 x 385 E luminosità Fino a 500 nit. Gli utenti potranno sceglierne di più 200 ordini disponibili.

Redmi Watch 5 Active è dotato di un set standard di sensori, incluso Cardiofrequenzimetro con misurazione continua della frequenza cardiaca e della saturazione di ossigeno nel sangue SpO2. Consente inoltre il monitoraggio del sonno e dello stress e svolge funzioni salutari per le donne. Come suggerisce il nome, l’orologio è rivolto agli utenti fisicamente attivi in ​​attesa Più di 140 modalità sportive-Con funzione di rilevamento automatico dell’allenamento.

Questa è un’aggiunta interessante Microfono e altoparlante integratiche consente di effettuare chiamate vocali da uno smartphone accoppiato tramite Bluetooth 5.3. Anche la versione indiana ha ricevuto l’orologio Supporto AmazonAlexagrazie al quale è possibile controllare le funzioni selezionate tramite comandi vocali. Tutto è gestito dal sistema Sistema operativo Xiaomi HyperOS.

Capacità della batteria La capacità di 470 mAh dovrebbe consentire 18 giorni di funzionamento In un profilo applicativo tipico e con carichi pesanti – 12 giorni. L’orologio è disponibile in nero e argento.

Il Redmi Watch 5 Active è un modello semplice, ma allo stesso tempo ha una serie di funzioni che ti piaceranno Utenti meno esigenti. A questo prezzo è anche un’interessante alternativa ai braccialetti sportivi.

Fonte immagine: Xiaomi