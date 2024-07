Xbox One ha un grosso problema. Le console non si aggiornano e perdi l’accesso a Xbox Live

Microsoft ha sicuramente bisogno di dare un’occhiata più da vicino agli ultimi segnali dei giocatori e al rapporto del Digital Foundry. I modelli Xbox One precedenti non possono scaricare l’aggiornamento e quindi non si connettono ai server.

Il problema con i primi modelli Xbox One è stato inizialmente segnalato dagli utenti, quindi il problema è stato esaminato con molta attenzione dagli specialisti del Digital Foundry. I giornalisti di Eurogamer hanno consegnato i risultati dei loro test al colosso di Redmond quando le difficoltà si sono rivelate notevoli e hanno ostacolato l’utilizzo delle apparecchiature.

Se hai una Xbox One nel tuo armadio e non l’hai aggiornata di recente, non lo farai adesso. I dispositivi con firmware precedente non possono scaricare i file più recenti caricati sui server Microsoft, quindi il dispositivo non si connette a Xbox Live, non può scaricare giochi e diventa essenzialmente una console solo per giocare offline.

Il problema non è stato osservato su Xbox One S e Xbox One – Solo i primi modelli Xbox One non sono in grado di scaricare il firmware, ma l’aggiornamento sistematico della console sembra rendere più semplice per i giocatori scaricare i file più recenti forniti dal produttore.

Il Digital Foundry ha provato ad aggiornare tre versioni di Xbox One (due con dashboard del 2017 e una del 2018), ma sfortunatamente i dispositivi non scaricano il firmware più recente. Nonostante gli sforzi della redazione – compresi i tentativi di scaricare i file tramite un semplice aggiornamento o utilizzando una chiavetta USB – le console si sono rifiutate di collaborare.

Difficoltà significative sorgono in un altro punto: se intendi vendere Xbox One e ripristinare la console alle impostazioni di fabbrica, l’utente successivo non sarà in grado di scaricare l’aggiornamento e perderà sostanzialmente l’accesso a molte funzioni del dispositivo.

Vista la crescente confusione causata dal fallimento di Xbox One, una petizione dei cittadini sta guadagnando popolarità “Smettetela di distruggere i videogiochi” Indirizzato alla Commissione Europea in merito alle pratiche di produttori ed editori nei confronti di vecchi giochi e prodotti. Gli organizzatori della campagna vorrebbero che le aziende soddisfacessero i requisiti “Lasciando i videogiochi in uno stato funzionale (giocabile).”

Domani inizierà la raccolta firme per la petizione dei cittadini europei su questo argomento: https://citizens-initiative.europa.eu/initiatives/details/2024/000007_en… È importante che raggiunga almeno un milione di firme e superi la soglia soglie in un minuto. 7 Paesi dell’UE: solo allora la Commissione europea dovrebbe occuparsi di loro. Vi consiglio di diffondere l’informazione 😉