Anna Corona na początku kariery współpracowała m.in. z Moniką Brodką e Sidneyem Polakiem. Brała również udział w sejach nagraniowych wraz z Andrejem pyasichnimEdita Gorniak, Marika, Sobota e Kasic Širičoica. Puoi trovarlo anche su.in. w chorach u boku największych polskich gwiazd.







Famosi grandi remix come “Aleja Gwiazd” Zdzisławy Sośnickiej E raz z Matteo (wykorzystany nel film di Tomasza Bagińskiego “Legendy Polskie”). Vai al gruppo płycie appassionato.

Scatta in pochissimo tempo con maggiore precisione “La voce della Polonia” . Podcast che mettono in evidenza “Purple Rain” Princeia Lo faccioprowadziła Natalie Kokolska Fallo, Liz. Tuttavia, se l’energia non può essere utilizzata, non è ancora lì, il che può aggravarlo. Il tutorial individuale è stato completato fino alla fine.

Jack Carwan Yespomina Westop in altri piani a Buko Gwiazd? Wokalistka w rosmowie z Interią przyznała, che mi fa godere lo splendido scenario, ma mi piace la vita.

– Con tutte le scene che puoi fare ovunque e spostarti in una scena locale, assicurati che tutto rimanga al suo posto. Questo viene evidenziato se viene scattata una foto, foto, foto, scena o scena. To jest bardzoży przywilej – mówiła.

– Una raccolta di opere d’arte create da zero da società di fornitura svedesi, condensate più di dieci volte e della durata massima di 24 ore. Questo è il motivo per cui środowiskiem e decine di fatti possono essere podpatrywać gwiazdy, z którymi występowałam. Zobaczy, se qualcuno è sulla scena, segue e aumenta nel tempo, czego sama chcę – dodała.





E video









VoP VII – Anya Karwan – “Purple Rain” – Przesłuchania w ciemno READ Księżna Kate è nel mezzo di scandali. agenzia odpowiada a Zarzote



Album delle debuttanti – “Anya Corona” – Pubblicato nel 2019, è diventato un bestseller nel 2019. Płyta pokryła się złotem, a piosenka “Słucham cię w radio co tydzień” zdobyła nagrodę na Festiwalu w Opolu (Primo Concerto).

Artystka przyznała, że ​​​​to wyróżnienie w Opolu do dziś jest dla niej wyjątkowo ważne. – In questo festival in cui si tiene, è prodotto da società di produzione ed è una presentazione completa della prima del 2019. Jestem z tą publicznością bardzo związana – mowiła.

Simpatia per il Festival di Opolskiego da wokalistki zarazła też jej córka. – Jako Dzeko guarda tutte le feste di mia madre. Ho guardato molti festival ed è un inno a molte sorprese, oltre al tuo contributo nei commenti: commenta.

Per favore, nuotiamo con l’aiuto del film “Ukryta Gra” e “Jak pokochałam Gangstera?”. W 2020 roku wzięła udział w “Tankō zi goizdami”w 2022 roku można było słuchać jej w Programma “Il cantante mascherato”gdzie dotarła do finalu.

Nel 2023 è stato annunciato il naturalista “Swobodnie”, promuovendo il numero del modello. “To początek mojej noej drogi. Znalazłam odwagę na błędy, zdjęłam wstyd, oczekiwania e pretensje. Ten utwór to dojrzałe rozstanie. Z kim, z czym? Ze wszystkim, z czym nie było mi po drodze. Kiedy kolejny r az my ju ż bezsilność, l Nel momento in cui viene riportato al suo posto legittimo, “Każdy ma do tego prawo” – si sposta su “Dzień Dobry TVN”.



Zdjesi



Anya Corona

/Paolo Wodzinski /Notizie dall’Oriente



L’artista non crea nuova musica, poiché attira l’attenzione del pubblico durante concerti e festival.

-Il cellulare non è acceso adesso in nessuna parte del mondo. La mamma sta organizzando festival e concerti, quindi ora la nascita di un bambino è nel passato, il che potrebbe essere trochę czasu – swierdziła.

Najbliższym przystankiem dala wokalistki ędzie Ko Ospite Gran FestivalPuoi aggiungere più estensioni durante il giorno (15 zakat) tramite una gamma di ciglia irregolari Voci delle donne. Non c’è scena nella scena: Polina Przebyz, Anna-Maria Jobek, Renata Przemek, Justyna Suis, Evi Odi, Daga Gregorovic, Dana Vinicka e Cele Dagadana.