Romeo Agreste e Matteo Moreto, tra gli altri, hanno riferito che Szczesny rescinderà il contratto con la Juventus. I padroni della Vecchia Signora dovranno risarcire il portiere polacco, grazie al quale verranno “liberati” dall’alto stipendio percepito dal 34enne. Chesney riceve dalla Juventus circa sette milioni di euro all’anno e il suo contratto scade tra un anno.

Vedi anche: La dolorosa sconfitta del Barcellona nella fase finale prima dell’inizio della nuova stagione

Ricordiamo che recentemente si è parlato molto di un possibile trasferimento di Chesney in Arabia Saudita. Ma alla fine non tutte le parti hanno raggiunto un accordo. La Juventus ha già ingaggiato il nuovo portiere Michel Di Gregorio, ed è diventato chiaro che non c’è posto per l’esperto polacco nel club.

Ci sono informazioni nei media italiani secondo cui Chesney sta pensando di porre fine alla sua carriera dopo aver rescisso il contratto con la Juventus.

Chesney gioca nella Juventus dal 2017, quando si trasferì in questo club dall’Arsenal, dopo aver esordito in Serie A con la Roma in prestito. La rappresentativa polacca ha giocato 84 volte 252 partite con la Vecchia Signora.

PS: Pulsat Sport

Vai su Polsatsport.pl