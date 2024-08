Witold Jurasz avverte. Stiamo parlando di Germania e Russia [ANALIZA]

Si dice che il motivo del rifiuto delle richieste di ulteriori armi sia dovuto ai tagli al budget. Si prevede che gli aiuti tedeschi a Kiev nel 2025 saranno la metà di quelli forniti quest’anno e ammonteranno a soli 4 miliardi di euro. Nel 2026 gli aiuti dovrebbero scendere a 3 miliardi di euro e l’anno successivo saranno inferiori al 10%. Premiato quest’anno – “FAZ”.

Questi rapporti causarono grande confusione nella stessa Germania. Le voci più critiche nei confronti della decisione della Cancelliera provengono dai democristiani dell’opposizione. All’interno della coalizione stessa, il cancelliere viene criticato dai politici dei Verdi e anche da alcuni politici del Partito socialdemocratico, il partito del cancelliere Schulz.

Anche il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha espresso le sue aspettative nella fase delle discussioni sul bilancioHa aggiunto: “La Germania rimarrà il paese che sostiene maggiormente l’Ucraina, e il più forte in Europa”.

Il problema è che criticare le decisioni della cancelliera è sicuramente divertente, ma alla fine non cambia nulla. Dal punto di vista della Polonia, ciò che conta non è la discussione, ma le decisioni prese a Berlino e le decisioni importanti, non il rumore mediatico e politico.

La Repubblica Federale ha imparato un metodo specifico di dialogo con il mondo e con la Polonia in particolare. Consiste nel prendere allo stesso tempo decisioni molto sfavorevoli per gli altri paesi e nel mostrare poi che queste decisioni vengono criticate in Germania, Chiede che la Germania non venga criticata dall’estero, perché ciò potrebbe nuocere a coloro che vogliono cambiare decisioni già prese.

Questo è esattamente ciò che la Repubblica Federale e le lobby tedesche in Polonia spiegano da anni perché non dovrebbero reagire in modo troppo duro alle decisioni del governo federale sulla continuazione del progetto Nord Stream, e quindi Nord Stream 2. Ogni volta che parole di critica contro la Germania provenivano dalla Polonia e da altri paesi, I commentatori che non erano critici nei confronti di Berlino hanno spiegato che non possiamo essere eccessivamente critici perché danneggerebbe coloro che comprendono il nostro punto di vista.

C’era sempre qualche motivo, qualche controversia che avrebbe dovuto portare a una svolta, qualche disaccordo o conflitto interno che avrebbe dovuto cambiare la politica di Berlino. Infatti, nonostante la presenza di politici che si sono accorti della minaccia russa, il progetto non è stato in pericolo nemmeno per un momento.

Gli argomenti utilizzati dalle lobby tedesche in Polonia erano espressione di estrema ingenuità o di deliberata disinformazione.L’obiettivo era che la Polonia si limitasse ad una protesta rituale, ma non troppo assertiva, contro il progetto e non subordinasse i suoi rapporti con la Repubblica Federale a questo problema.

Ciò che vale la pena dire direttamente ai tedeschi è il fatto che la differenza tra Polonia e Germania è che la Polonia – non sempre, ma solo Durante il governo del PiS, il PiS ha portato avanti una propaganda nazionalista e la Germania ha perseguito una politica estera nazionalista. Questo è esattamente ciò che significa perseguire una politica che attacca gli interessi fondamentali di sicurezza di un vicino e alleato.

Cosa ha detto esattamente Berlino a Mosca?

La politica tedesca nei confronti della Russia – che sarà in vigore fino al 2022 e alla quale, come tutto indica, Berlino potrebbe voler tornare nei prossimi anni – non è identica. Berlino ha apportato alcune correzioni e oggi non si oppone più al rafforzamento del fianco orientale della NATO e intende addirittura schierare una brigata in Lituania.

L’affermazione che la politica tedesca sia semplicemente una copia della politica prebellica è chiaramente esagerata. I timori persistenti che i russi possano invadere la Polonia da un giorno all’altro – dato il muto sostegno o l’inazione da parte degli alleati – non sono altro che isteria. Ma allo stesso tempo, le decisioni che Berlino sta prendendo attualmente riguardo all’Ucraina sono una doppia versione della situazione con Nord Stream. Berlino attacca ancora una volta i principali interessi di sicurezza della Polonia.

La limitazione dei fondi stanziati per l’Ucraina è solo superficialmente simile alla posizione degli Stati Uniti. Nel caso degli Stati Uniti, è ovviamente chiaro che Washington si aspetta che l’Ucraina sia più realistica e abbandoni di fatto il suo piano di ritorno al confine prima della guerra del 2014, ma gli americani non hanno dato a Kiev abbastanza armi per riuscirci un tale obiettivo – Non stiamo inviando un segnale a Mosca che se può continuare la guerra per un altro anno o due, Riuscirà a mettere Kiev in ginocchio. Berlino ha appena inviato un segnale del genere.

Pertanto, la differenza tra l’ambiguità della posizione di Washington e la mancanza di ambiguità di quella di Berlino è fondamentale. Vale anche la pena notare che, sebbene gli Stati Uniti abbiano sostenuto l’Ucraina fin dall’inizio, Durante i primi giorni e settimane di guerra, la Germania aspettava di fatto una vittoria russa.

Quando gli Stati Uniti, così come la Polonia, che ha fornito all’Ucraina circa 400 carri armati, hanno sostenuto Kiev con consegne specifiche di armi, La Germania è rimasta indietro e di fatto è rimasta in disparte per diversi mesi. Nel corso del tempo, Berlino si è unita al gruppo di paesi che sostengono l’Ucraina, ma ciò è accaduto solo quando è diventato chiaro che i russi non avrebbero invaso l’Ucraina.

Tuttavia, anche allora, la Repubblica Federale vacillava e si trovava in una fase di stallo, come evidenziato, ad esempio: Saga della consegna del serbatoio. È vero che Berlino sostiene militarmente l’Ucraina, ma lo fa come se volesse mandare un segnale a Mosca che ciò avviene con riluttanza e sotto pressione.

Compensazione per Nord Stream

Uno degli argomenti più importanti è quanto pubblicato dal Wall Street Journal sulla responsabilità dell’Ucraina per il bombardamento del gasdotto Nord Stream.

Subito dopo la pubblicazione di queste informazioni, nel dibattito pubblico tedesco sono emerse voci – anche se per il momento solo provenienti da ambienti legati all’AfD e dalla leader del nuovo partito di sinistra, Sarah Wagenknecht – Che l’Ucraina deve pagare un risarcimento alla Germania per il bombardamento del gasdotto.

Le accuse sempre più frequenti secondo cui anche la Polonia era a conoscenza dei piani ucraini di attaccare il Nord Stream implicano proprio questo È solo questione di tempo prima che voci simili emergano in Polonia. Finora il mainstream politico in Germania non ha avanzato tali richieste, ma dobbiamo ricordarlo se i sondaggi d’opinione sono corretti L’anno prossimo l’AfD potrebbe diventare la seconda forza politica del Bundestag.

Difesa danese/PAP Sito dell’attentato del Nord Stream 2



Torniamo al romanticismo

In teoria, ovviamente, si può solo sperare che l’attacco russo all’Ucraina abbia causato uno shock così profondo nella coscienza tedesca che in futuro non vedremo la Repubblica Federale tornare alle relazioni tradizionalmente strette con la Russia.

Il problema è che tale convinzione è probabilmente ingenua. Alexander Kwasniewski, che non può essere accusato di fobia antitedesca, In un’intervista al podcast International Report, lo ha affermato chiaramente Berlino tornerà alla sua relazione romantica con la Russia alla prima occasione. Purtroppo, l’annuncio che il paese più ricco dell’Unione Europea, e più in generale dell’Europa, ha esaurito i fondi per sostenere l’Ucraina, è probabilmente un presagio di ciò.

Cinque candidature per la Polonia

Da quanto sopra si possono trarre diverse conclusioni per la Polonia.

Innanzitutto Lui sottolinea che nella coscienza tedesca non c’è ancora alcun senso di colpa nei confronti della Polonia, dell’Ucraina e dell’intera regione, e quindi nessuna volontà di tenere conto dei nostri interessi. Il Partito Legge e Giustizia ha cercato di cambiare questa situazione, ma lo ha fatto in un modo primitivo che potrebbe aver aggravato il problema. L’obiettivo è farlo in modo più intelligente, non smettere di farlo.

Seconda conclusione Sottolinea che quando parliamo con le élite tedesche dobbiamo tenere conto del loro punto di vista, che è diverso dal nostro. L’obiettivo dovrebbe essere la convergenza delle posizioni, non un tentativo fallito di costringere Berlino ad adottare il nostro punto di vista.. Questo obiettivo ci impone di smettere di ripetere ciò che purtroppo molti politici ed esperti polacchi amano dire, vale a dire le illusioni su un possibile e auspicabile collasso della Russia, o addirittura sulla necessità del suo disarmo nucleare.

Se dalla Polonia a Berlino sentissimo alternarsi ammirazione pagana, mania antitedesca e, nel caso della politica orientale, isteria per il fatto che i russi ci attaccherebbero presto o, per cambiare, che la Russia cesserebbe di esistere, non ci prenderebbero sul serio.

La terza conclusione è quella di combattere la narrativa tedesca secondo cui la Germania “sostiene l’Ucraina più di altri in Europa”. Il Kiel Institute of World Economy, che è citato da tutti i media mondiali e pubblica sintesi degli aiuti militari all’Ucraina, oltre al fatto che ad un certo punto ha conteggiato gli aiuti dichiarati e quelli non forniti, ignora innanzitutto completamente il fatto che Quando è stata fornita questa assistenza, quando Kiev era quasi circondata o quando si sapeva che l’Ucraina non sarebbe caduta sotto gli attacchi russi.

Tuttavia, prima di tutto, i tedeschi dimenticano di dire che, sì, i loro carri armati moderni possono essere molte volte più costosi dei vecchi carri armati T-72 che il nostro paese ci ha fornito, ma ogni comandante ucraino preferirebbe avere circa 400 carri armati polacchi. , e non una dozzina circa. Questo viene dai tedeschi. La Polonia deve ricordare alla Germania e ai media internazionali (e anche all’Ucraina) il numero di armi che ha trasferito all’Ucraina.

Berlino deve ricevere un segnale chiaro dalla Polonia

La quarta conclusione è da tenere a mente Il dibattito tra le grandi potenze si svolge sull’asse definito dalla timida ma chiara avanzata tedesca verso la Russia e dall’assertività americana, che però non comprende i piani di riconquista di Donetsk e Luhansk.

La Polonia potrebbe, se lo desiderasse, affermare, come fanno molti commentatori polacchi, che se gli Stati Uniti non avessero cercato attivamente di riportare l’Ucraina entro i propri confini prima della guerra del 2014-2015, ciò equivarrebbe di fatto a un “tradimento”. Ma lanciare slogan così nobili non porta a nulla. Perché il fulcro della discussione è determinato, che ci piaccia o no, dalle grandi potenze, e noi non siamo una di queste.

Infine, l’ultima conclusione. La maggior parte dei politici e commentatori polacchi considerano il mantenimento dei canali di comunicazione con Mosca e la speranza in un cambiamento nella sua politica, non necessariamente solo come risultato della sconfitta, come un’espressione di ingenuità.

Secondo me, Berlino, così come Washington, hanno ragione su questo punto. La differenza è che Washington non cambia la sua politica finché non compaiono segnali di cambiamento da Mosca. Berlino, poiché apporta modifiche da sola senza attendere tali segnali, conferma di non essere affidabile.

Se è così, deve ricevere un segnale molto chiaro dalla Polonia, Se intende trattare le forniture di armi all’Ucraina solo come un breve episodio nei suoi affari politici con Russia e Polonia nell’ambito della Piattaforma Civica, Polonia 2050 e sinistra, si differenzieranno dal PiS nella sua politica di Berlino per stile, linguaggio e mancanza di anti -Il tedesco ha qualche scrupolo, ma nel merito non differirà. Se la Germania si rivolgerà davvero a Mosca, significa che abbiamo interessi contrastanti su una questione assolutamente fondamentale.

