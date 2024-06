Volleyball Nations League 2024. Quando si svolgerà la fase finale? Contro chi giocherà la Polonia? Dove stai guardando? (orario)

La Slovenia è stata la migliore nella fase a gironi della Men’s Nations League con 11 vittorie e una sola sconfitta (1:3 contro il Giappone). Oltre a Polonia e Slovenia, i seguenti paesi si sono qualificati per la fase a eliminazione diretta della competizione: Italia, Giappone, Canada, Francia, Brasile, Argentina (le squadre sono elencate in base alle posizioni 3-8). Questa situazione significa che la Polonia, che è al secondo posto dopo la fase a gironi, affronterà nei quarti di finale il Brasile, che è al settimo posto.

Il torneo finale della Volleyball Nations League Si terrà dal 27 al 30 giugno . La competizione si terrà presso l’Atlas Arena di Lodz. La partita finale è in programma domenica 30 giugno con inizio alle 20:00. Ricordiamolo nel 2023 La Polonia ha vinto la European Nations League, battendo 3-1 gli Stati Uniti nella partita per il titolo Mentre il Giappone ha ottenuto il bronzo (3:2 con l’Italia). A quel tempo, la fase a eliminazione diretta si è svolta anche in Polonia, ma all’Ergo Arena, che si trova al confine tra Danzica e Sopot.

I quarti di finale della Men’s Nations League 2024 si terranno giovedì e venerdì 27-28 giugno. Ci saranno due partite ogni giorno (alle 17:00 e alle 20:00). Le semifinali si svolgeranno, secondo il programma della competizione, sabato 29 giugno (partite alle 17:00 e alle 20:00). Domenica 30 giugno si disputeranno le gare per le medaglie (alle ore 17, la finale per il terzo posto e alle 20 la finale).

Campionato finale della Nations League di pallavolo maschile 2024 (La fase a eliminazione diretta) potrà essere vista integralmente in TV su Polsat Sport 1 e anche le partite dei polacchi potranno essere viste su Polsat. VNL trasmette anche in diretta online su Polsat Box Go. Report testuali in tempo reale delle prestazioni dei nostri giocatori di pallavolo dell’Interia.