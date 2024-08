Vola ha distrutto il memoriale alle vittime della strage. Denunciata una donna di 76 anni

Il giorno dopo l’incidente, la polizia ha arrestato a Varsavia una donna di 76 anni che aveva vandalizzato un monumento alle vittime del massacro di Wola.

Al termine, la donna versò sulla placca il caffè, probabilmente mescolato ad altri ingredienti. Il monumento è già stato ripulito

Oggi una donna di 76 anni è stata accusata di aver profanato il monumento. Rischia una multa o una restrizione della libertà

Quelli più importanti possono essere trovati sulla home page di Onet

Il fatto è avvenuto lunedì sera. Come abbiamo scritto su Onet, intorno alle 22 la polizia ha ricevuto una denuncia sul monumento distrutto. Si tratta di un monumento sul sito dell’ex fabbrica Ursus, dove nei primi giorni di agosto del 1944 furono uccise circa settemila persone. Persone. Una targa in arenaria con la scritta “Il luogo santificato dal sangue dei polacchi morti per la libertà della patria” realizzata dallo scultore Karol Sorek del 1949 è stata distrutta. Wolska e Bloka.

“Che bestia e che vergogna”

La targa è stata riempita di materiale marrone dopo una marcia commemorativa in occasione dell’80° anniversario dell’esecuzione di massa di decine di migliaia di persone. Abitanti di Vola. – Cosa bisogna avere in mente per fare una cosa del genere in un momento come questo? Che bestia e che vergogna. Si scopre che ci sono persone che non possono rispettare un anniversario così grande e una tragedia così grande dopo le vittime – il sindaco di Wola, Krzysztof Strzałkowski, ha raccontato a Onet di questo vandalismo sul sito X.

La polizia ha subito avviato le ricerche del colpevole. Martedì sera hanno arrestato una donna di 76 anni del distretto di Wola di Varsavia, sospettata di aver commesso l’atto. È stata interrogata oggi.

Vedi anche: Memoriale alle vittime del massacro di Wola distrutte Sul posto è presente la polizia

— Donna denunciata ai sensi dell’art. 261 cp, ossia la profanazione di un monumento. Durante l’indagine, Edita Adamus della questura di Varsavia ha affermato di non poter spiegare il motivo per cui ha deciso di distruggere il monumento.

Versò caffè e avanzi di cibo sul monumento

Secondo informazioni non ufficiali avrebbe versato sulla tavola i resti del caffè, probabilmente mescolato ad altre sostanze. La procura conferma che i motivi del suo gesto sono ancora sconosciuti.

– Il coinvolgimento di un 76enne residente a Wola in questo incidente è stato stabilito sulla base della sorveglianza sicura e della testimonianza di un testimone che ha osservato l’intero evento. La donna si è dichiarata colpevole del crimine di cui è stata accusata, anche se non ha potuto spiegare razionalmente i motivi del suo comportamento, ha detto Piotr Antoni Skiba, portavoce della procura distrettuale di Varsavia.

Controlla anche: Il monumento alle vittime del massacro di Wola è stato distrutto. La polizia ha individuato il possibile colpevole

– Come accertato durante le operazioni, il luogo potrebbe essere contaminato da residui di alimenti e alimenti. Il monumento è già stato ripulito. In questo caso, il pubblico ministero prevede di svolgere alcune attività con la partecipazione dell’indagato. Per proteggere lo svolgimento di queste operazioni è stata utilizzata la supervisione della polizia: la persona ferita doveva presentarsi all’unità una volta alla settimana. Il procuratore Skiba insiste che la data prevista per il processo è la fine del mese.

Rischia una multa o una restrizione della libertà

Secondo l’equilibrio. 261 cp, chiunque profana un monumento o altro luogo pubblico destinato a commemorare un evento storico o a onorare una persona è punito con la multa o con la restrizione della libertà.

Come abbiamo già accennato, nonostante la targa sia già stata ripulita, il sindaco di Vola ha annunciato che chiederà parere alla custode dei monumenti del capoluogo sulla necessità di eventuali ulteriori misure di conservazione.

Il massacro di Wola fu lo sterminio degli abitanti di questo quartiere di Varsavia, compiuto dalle SS e dalle unità di polizia tedesche sotto il comando di Heinz Reinbarth all’inizio di agosto 1944, nei primi giorni dell’insurrezione di Varsavia. Questa fu l’esecuzione diretta dell’ordine di Adolf Hitler di distruggere Varsavia e uccidere tutti i suoi abitanti.

Il più grande massacro di civili

Durante il massacro, che culminò tra il 5 e il 7 agosto 1944, furono uccise 30.000 persone. A Wola vivono fino a 65mila persone. Il numero totale delle vittime è difficile da determinare. Con esecuzioni di massa e individuali, i nazisti uccisero migliaia di uomini, donne e bambini polacchi, compresi i pazienti e il personale dei tre ospedali di Wola. Il massacro è stato accompagnato da stupri, saccheggi e incendi dolosi.

Fu il più grande massacro avvenuto in Europa durante la seconda guerra mondiale. Lo storico Norman Davies considerò il 5 e 6 agosto 1944 “i due giorni più bui della storia di Varsavia”. Nessuno degli autori del genocidio di Vola è stato assicurato alla giustizia dopo la guerra.

La sera di lunedì 5 agosto, gli abitanti di Varsavia si sono riuniti nella Piazza della Memoria per celebrare i 50.000 residenti di Wola uccisi dai tedeschi durante l’insurrezione di Varsavia del 1944. In Europa durante la seconda guerra mondiale. Dopo i festeggiamenti, per le strade di Wola si è svolta una sfilata: “Corteata commemorativa delle vittime civili dell’insurrezione di Varsavia”.