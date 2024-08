Dopo l’invasione della regione di Kursk da parte delle forze ucraine, che i generali russi non sono riusciti a fermare per più di due settimane, Putin è diventato più isolato, ha riferito Bloomberg, citando fonti vicine al Cremlino.

Gli interlocutori dell’agenzia puntano su Anna Siwiliwa, la nipote del presidente, nominata viceministro della Difesa a giugno e promossa a “ministro degli Esteri” la settimana scorsa.

Continua l’articolo sotto il video



Secondo fonti Bloomberg, Sivlev ha abbastanza influenza per tenere incontri d’affari individuali con Putin ed è abbastanza vicino da essere visto in occasione di eventi e ricevimenti informali.

Ora Tsivlev, 52 anni, ha accesso diretto a Putin, cosa che nemmeno il suo capo al ministero della Difesa, Andrei Belousov, ha.

Vladimir Putin comunica con vecchi amici

Dopo i suoi parenti, Putin tende a fare affidamento sui suoi vecchi compagni fidati. Dopo il fallimento dei generali a Kursk, dove l’esercito ucraino riuscì a occupare più di 1.000 chilometri quadrati di territorio, egli nominò la sua ex guardia del corpo, il segretario del Consiglio di Stato Alexei Dyumin, a coordinare le attività dell’esercito nella regione.

Ciò significa che Putin non si fida dello Stato Maggiore e in situazioni di crisi si affida solo a qualcuno a lui personalmente fedele, come spiega al sito “Vazni Istoriye” una fonte vicina al Ministero della Difesa.

Anche Nikolai Patrushev, ex presidente del Consiglio di Sicurezza, ha perso la fiducia nell’ex ministro della Difesa Sergei Shoigu. Iniziò a eliminare la sua vecchia guardia dall’FSB. Uno dei generali chiave della squadra di Patrushev e dell’intero FSB, Alexei Sedov, capo del Servizio per la tutela dell’ordine costituzionale, incaricato di perseguire gli oppositori politici di Putin, probabilmente lascerà il suo incarico. Patrushev è stato trasferito alla posizione di consigliere presidenziale per la costruzione navale.

Putin si è innervosito

L’attacco ucraino alla regione di Kursk ha scosso la leadership russa e reso Putin “nervoso”, hanno detto in precedenza al Mosca Times fonti di attuali funzionari governativi del Cremlino.

Secondo uno di loro, Putin non veniva visto così cupamente dall’autunno del 2022, quando l’esercito russo fu costretto a lasciare Kherson. Un’altra fonte ha detto al Mosca Times che il disastro di Kursk potrebbe avere un impatto negativo sulla carriera del capo di stato maggiore Valery Gerasimov. Secondo Bloomberg, Gerasimov venne a conoscenza dei preparativi per l’invasione dall’intelligence, ma ignorò l’informazione e non la riferì al presidente.