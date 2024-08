– Il presidente ha preso una decisione. Anatoly Antonov, citato dall’agenzia di stampa Reuters, ha dichiarato: Sono pienamente convinto che tutti gli autori di crimini saranno puniti per quello che è successo nella regione di Kursk. TASSA. Nella dichiarazione, citando: RBK Il diplomatico ha anche suggerito che gli Stati Uniti ritirino la loro “politica ostile nei confronti della Russia” e forniscano armi all’Ucraina. Ha anche sottolineato le recenti parole di Vladimir Putin secondo cui il Cremlino sta valutando la possibilità di fornire armi a paesi ostili agli Stati Uniti.

Guarda il video Esercito ucraino in Russia. Qual è il futuro della guerra? [Co to będzie odc. 25]

Vladimir Putin ha deciso di vendicarsi dell’Ucraina. Il giorno prima l’aveva accusata di aver attaccato una centrale nucleare

Mi ricorda anche Agenzia ReutersIl giorno prima, giovedì 22 agosto, Putin aveva accusato l’Ucraina di aver tentato di effettuare un attacco alla centrale nucleare di Kursk e aveva affermato che Mosca aveva informato dell’incidente l’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Venerdì (23 agosto), il Cremlino ha nuovamente accusato Kiev di praticare il “terrorismo nucleare”. La parte russa non ha ancora fornito i dettagli del presunto attacco né alcuna prova. Nonostante ciò, i media ufficiali hanno riportato le accuse delle autorità russe. RBK Lei ha notato tra l’altro che la parte ucraina sta preparando una “provocazione” presso la centrale nucleare. Tuttavia, Kiev nega fermamente queste notizie e insiste di non avere alcuna intenzione di attaccare l’impianto.

Il contenuto dell’articolo verrà aggiornato.