Vitali Klitschko parla della fine della guerra. Le sue parole hanno sorpreso molti

La questione della fine della guerra tra Russia e Ucraina è uno dei temi principali sulla scena internazionale. Viktor Orban ha viaggiato in “missione di pace” e Donald Trump ha sottolineato che “vuole porre fine alla guerra entro 24 ore”.

A sorprendere tutti è stata la dichiarazione del sindaco di Kiev Vitali Klitschko in cui ha toccato la questione della “sistemazione territoriale”

Il presidente ucraino sarà costretto a continuare la guerra con ulteriori uccisioni e distruzioni, o prenderà in considerazione la possibilità di raggiungere un possibile accordo regionale con Putin? – Ha detto Klitschko in un’intervista al Corriere della Sera

Anche il sindaco di Kiev non ha escluso che il presidente Volodymyr Zelenskyj “dovrà probabilmente indire un referendum” su possibili concessioni territoriali.

Nelle ultime settimane si sono intensificate le discussioni sulla fine della guerra tra Russia e Ucraina al tavolo delle trattative. Viktor Orban ha viaggiato in giro per il mondo in un’autoproclamata “missione di pace” e il candidato repubblicano alle presidenziali americane, Donald Trump, ha annunciato di voler porre fine alla guerra “entro 24 ore”. Inoltre, nel contesto di un potenziale piano di pace, l’ex primo ministro britannico Boris Johnson ha menzionato il fatto di tenere conto delle “realtà regionali” prima di un’invasione russa su larga scala nel 2022. A quel tempo, la penisola di Crimea dell’Ucraina era già stata annessa alla Russia. Russia, e c’erano già parti di vera e propria occupazione russa nelle regioni di Donetsk e Lugansk.

Tuttavia, la dichiarazione del politico ucraino e sindaco di Kiev Vitali Klitschko su un possibile accordo regionale è stata una vera sorpresa per molti osservatori. Finora i politici ucraini hanno ampiamente evitato di menzionare un accordo o concessioni per porre fine alla guerra. Kiev ha sempre insistito sui confini statali del 1991.

Combattere fino alla fine o accontentarsi?

Ha chiesto: “Il presidente ucraino dovrà continuare la guerra con più morti e distruzioni, o prenderà in considerazione un possibile accordo regionale con Putin? Se sì, quale pressione eserciterà l’America se Trump vincesse? Come spieghereste alla vostra gente che devi rinunciare a qualche territorio?” Per il quale migliaia dei nostri eroi combattenti hanno sacrificato la loro vita? – ha detto Klitschko in un’intervista al Corriere della Sera. Inoltre non ha escluso che il presidente Volodymyr Zelenskiy “probabilmente dovrà tenere referendum” sulle possibili concessioni territoriali.

Tali dichiarazioni sulle iniziative di pace che includono concessioni territoriali da parte dell’Ucraina significano forse che l’Ucraina è aperta a una soluzione diplomatica per porre fine alla guerra? Ciò sarebbe accettabile anche agli occhi della popolazione del paese e dei partner occidentali dell’Ucraina?

“La falsa partenza di Klitschko e la soluzione politica”

In un’intervista con DW, il direttore del Centro di ricerca politica di Kiev “Penta”, Volodymyr Fesenko, ha descritto le dichiarazioni di Klitschko come una “falsa partenza”. Questo perché attualmente non esistono veri colloqui di pace, ma solo iniziative e piani che non costituiscono necessariamente una base per i negoziati. Il politologo ritiene che Klitschko stia cercando una soluzione politica con il presidente Zelenskyj, con il quale è in conflitto personale da anni.

– Klitschko suscita timori nell’opinione pubblica riguardo al raggiungimento di un accordo segreto. Fesenko conferma che non ci sono accordi segreti e non ci sono colloqui di pace. Inoltre, concludere un accordo segreto è impossibile perché deve comunque essere attuato con la partecipazione pubblica. – Ecco perché sarà necessaria l’approvazione tramite referendum, come ha sottolineato Klitschko, affinché Zelenskyj non riveli nulla da solo, dice Fesenko.

Roger Hilton del think tank internazionale GLOBSEC di Bratislava ritiene che gli ultimi due anni di guerra molto difficili abbiano spinto alcuni politici ucraini a parlare di possibili concessioni territoriali. – Il fatto che qualcuno come il sindaco Klitschko parli pubblicamente della questione è un’ammissione che il Paese si trova di fronte a decisioni politiche molto difficili – dice l’esperto. Secondo lui “tali dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Kiev potrebbero servire come test politico interno per verificare fino a che punto la società ucraina sostiene una simile posizione”.

Secondo Hilton, Klitschko, che finora non ha nascosto le sue ambizioni presidenziali, sfrutta la situazione per ottenere per sé “vantaggi politici” in termini di una soluzione pacifica. Poiché le elezioni presidenziali del 2024 non possono svolgersi in Ucraina a causa della guerra, Hilton ritiene che le dichiarazioni di Klitschko potrebbero essere interpretate come una campagna mirata alle future elezioni.

Hilton ritiene che le concessioni territoriali non sarebbero solo dolorose per la stessa Ucraina, ma anche sfavorevoli per l’Europa. Penso che la maggior parte degli alleati occidentali dell’Ucraina non accetteranno di cedere parte del territorio ucraino, perché ciò creerebbe tutta una serie di problemi insolubili per l’Europa. Secondo l’esperto, ciò costituirebbe anche un precedente globale per altri regimi autoritari che vogliono impossessarsi illegalmente della terra di qualcuno.

Quali concessioni accetterà la società ucraina?

Ma come vedono gli ucraini le potenziali concessioni territoriali? Secondo lo studio, a partire dalla primavera del 2023, la percentuale di persone disposte a fare tali concessioni per raggiungere la pace il più rapidamente possibile è gradualmente aumentata.

Nel maggio di quest’anno, il 32% dei partecipanti ha espresso la volontà di fare concessioni, rispetto a circa il 10% nel maggio 2023. Allo stesso tempo, la maggioranza dei partecipanti (55%) si oppone a qualsiasi concessione territoriale alla Russia, secondo uno studio pubblicato dal Kyiv International Institute of Sociology (KIIS) il 23 luglio. Per fare un confronto: nel periodo maggio 2022-maggio 2023 solo l’8-10% circa dei partecipanti era disposto a fare concessioni territoriali, mentre una maggioranza assoluta pari all’82-87% era contraria a qualsiasi concessione.