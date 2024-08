Vita su altri pianeti? Questo potrebbe essere più difficile del previsto

Nelle stelle più abbondanti, le nane rosse, potenti esplosioni di radiazioni ultraviolette sono molto più forti del previsto. Gli astronomi hawaiani affermano che le radiazioni potrebbero ostacolare in modo significativo lo sviluppo e l’esistenza della vita.

Gli scienziati dell’Università delle Hawaii affermano che la vita sugli esopianeti potrebbe essere più difficile del previsto. Secondo i ricercatori, le nane rosse – le stelle più numerose nell’universo – producono esplosioni di radiazioni ultraviolette molto più forti di quanto gli astronomi avevano precedentemente ipotizzato.

“Si ritiene generalmente che un piccolo numero di stelle generi abbastanza radiazioni ultraviolette nei loro brillamenti da influenzare il potenziale di vita su un pianeta”, afferma Vera Berger, autrice dello studio descritto. “I nostri risultati mostrano che un numero molto maggiore di stelle potrebbe sperimentare tale attività. Negli avvisi mensili della Royal Astronomical Society (https://academic.oup.com/mnras/article/532/4/4436/7725642).

Lei e il suo team hanno analizzato i dati d’archivio del telescopio spaziale GALEX che descrivono esplosioni avvenute 300.000 anni fa. Stelle vicine.

GALEX è un telescopio ormai defunto che osservava la maggior parte del cielo nella gamma degli ultravioletti. “La combinazione della potenza di calcolo dei nuovi computer con gigabyte di dati provenienti da molti anni di osservazioni ci ha permesso di cercare brillamenti in migliaia di stelle vicine”, spiega Michael Tucker della Ohio State University, che sta collaborando con i ricercatori.

I raggi ultravioletti non sono solo un fattore dannoso. Come spiegano gli scienziati, le radiazioni ultraviolette possono contribuire alla formazione dei componenti chimici della vita. Ma possono anche, ad esempio, distruggere l’atmosfera del pianeta. Il dosaggio è importante. Secondo nuovi calcoli, la potenza di radiazione è in media tre volte superiore a quanto normalmente ipotizzato, e talvolta dodici volte superiore.

“La tripla dose è paragonabile alla differenza nella radiazione UV estiva tra Anchorage, Alaska e Honolulu, dove la pelle non protetta può essere scottata dal sole in meno di 10 minuti”, spiega uno degli astronomi, Benjamin J. Shapey.

La ragione della forte radiazione è ancora sconosciuta. I ricercatori ritengono che la radiazione proveniente dai brillamenti possa essere focalizzata solo a lunghezze d’onda specifiche, compresa la luce ultravioletta, e ciò indicherebbe la presenza di atomi come carbonio e azoto.

“Questo studio cambia il quadro dell’ambiente attorno a stelle meno massicce del nostro Sole, che emettono pochissima radiazione ultravioletta al di fuori dei brillamenti”, afferma Jason Hinkle, uno degli autori della scoperta.

Marek Matacz