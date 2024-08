Verrà creato FIFA 2K25? La risposta di Take-Two potrebbe sorprenderti

Da quando Electronic Arts ha abbandonato il nome FIFA su licenza e ha continuato la serie con il nome “EA Sports FC”, ci sono state speculazioni su un potenziale nuovo sviluppatore di giochi che portasse il marchio FIFA.

Uno dei candidati più menzionati è 2K Sports, di proprietà di Take-Two. Possiamo aspettarci FIFA 2K25? Il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha commentato la speculazione.

Altro testo sotto il video

Zelnick ha sottolineato che la stessa licenza FIFA “non comporta diritti e non attrae giocatori, squadre o campionati”. A differenza delle trattative con NFL, NBA o MLB, dove è sufficiente raggiungere un accordo con la lega e l’associazione dei giocatori, nel caso del calcio è più complicato.

Il CEO di Take-Two ha sottolineato le difficoltà legate alla creazione di un nuovo simulatore di calcio: “Ci rendiamo conto che è molto difficile creare una grande simulazione per console, ci vuole molto tempo, ma se lo fai bene, gli utenti saranno fedeli .” Molto “completo”.

Zelnick ha osservato che Take-Two è già presente nel settore del calcio grazie al suo gioco per dispositivi mobili Top Eleven, che ha descritto come “il primo titolo gestionale di calcio su dispositivi mobili”. Ha menzionato anche gli altri giochi sportivi di successo dell’editore come NBA 2K e WWE 2K.

“Dal nostro punto di vista, abbiamo una vasta gamma di sport… Sono sicuro che ne annunceremo altri a tempo debito”, ha concluso Zelnick, lasciando la porta aperta a potenziali progetti futuri.

Sebbene il presidente di Take-Two non abbia confermato il lavoro su FIFA 2K25, la sua dichiarazione suggerisce che la società sta considerando varie possibilità nello spazio dei giochi sportivi, inclusa la potenziale concorrenza con EA Sports FC, ma potrebbe essere troppo presto per quello.