Vale la pena guardare fuori dalla finestra oggi. Vedremo una luna gigante nel cielo

La luna può essere vista nel cielo ad occhio nudo, ma osservarla con un binocolo fornirà un’esperienza migliore. Tuttavia, la luna piena non è il momento migliore per ammirare i crateri e le montagne sulla superficie lunare, perché le buone condizioni per osservare questa parte del satellite si verificano quando non c’è la luna piena. I crateri e le loro ombre appaiono quindi magnificamente vicino alla linea di demarcazione, la linea di demarcazione tra le parti illuminate e quelle non illuminate della Luna.