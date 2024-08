Vai su RTV Euro AGD. Sarebbe un peccato non approfittare di una simile opportunità

La catena di supermercati RTV Euro AGD ci ha sorpreso con un’altra edizione della sua fantastica offerta di vendita. Lì puoi trovare un vero gioiello, l’aspirapolvere verticale Dreame a un prezzo deliziosamente basso.

Il marchio Dreame è molto noto perché leader nella pulizia conveniente

Dopo aver dominato il mercato degli aspirapolvere robotici, Dreame si sta rivolgendo a un altro segmento: gli aspirapolvere verticali. L’azienda dimostra chiaramente che questa attrezzatura non deve essere costosa come quella Dyson, offrendo allo stesso tempo solidi aspirapolvere che ci serviranno per anni. Uno dei modelli più interessanti è Dreame T10 convenienteperché comprare qualcosa di buono per diverse migliaia di zloty non è un’arte, ma per poche centinaia è una vera conquista.

Nell’ambito della promozione in corso, il prezzo di questo aspirapolvere è stato ridotto Solo da 739 PLN a 599 PLN. Questo è il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni e anche il prezzo più basso indicato da Ceneo.

L’aspirapolvere Dreame T10 ha una batteria sostituibile

Questa è forse una delle caratteristiche più importanti di questo dispositivo. A differenza di numerose offerte concorrenti a basso costo, La batteria dell’aspirapolvere può essere facilmente rimossa e sostituita con una nuovaDopo alcuni anni, i parametri operativi del dispositivo iniziano a diminuire con l’uso normale. Quindi non stiamo acquistando articoli una tantum, stiamo acquistando attrezzature che dureranno per anni. Possiamo anche dotarci di due batterie e prepararci per una lunga pulizia generale in casa.

L’aspirapolvere ha Rullo con setole a forma di VQuesto impedisce ai capelli di aggrovigliarsi. Il filtro EPA situato dietro il motore ha un percorso di circolazione dell’aria più breve e la tecnologia autopulente a ciclone separa efficacemente la polvere dall’aria, senza il rischio di intasamento del filtro. L’attrezzatura ha 3 modalità operative: Lo standard continua Fino a 60 minuti con una singola caricaEcologico 28 minuti e massimo 8 minuti, pensato per una pulizia efficace di piccole superfici, ad esempio l’interno di un’auto. Il tempo necessario per caricare l’aspirapolvere da zero a completamente è 4 oreE il contenitore dello sporco ha una capacità 600 ml.

Grazie all’elevata potenza di aspirazione, l’aspirapolvere funziona Rimuove il 99,9% degli agenti inquinanti, inclusi acari, capelli, polvere e altri allergeni Da superfici come divani, letti, mobili rivestiti in tessuto, ecc. Spazzole aggiuntive Ti consente di selezionare perfettamente la modalità operativa del dispositivo, indipendentemente dal fatto che tu stia pulendo componenti elettronici sensibili, mobili o gli angoli del radiatore. Parti come il filtro, il blocco ciclone e il serbatoio della polvere possono essere riutilizzati, basta sciacquarli con acqua.

Fonte immagine: Oliwole

Fonte del testo: RTV Euro AGD, redatto da Incl