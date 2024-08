Vai in giro e cerca di non emozionarti. Il popolare sparatutto con il 95% di recensioni positive su Steam è di nuovo disponibile per PLN 11,99

messaggio

8 agosto 2024, 21:50

Titanfall 2, molto apprezzato, è tornato in vendita su Steam. Pagheremo meno di 12 PLN per un fantastico gioco di Respawn Entertainment.















Fonte immagine: Respawn Entertainment IO





Se ti annoi le sere d’estate e cerchi un gioco interessante da giocare nei negozi digitali, considera l’acquisto di Titanfall 2: Ultimate Edition, che ha subito ancora una volta una riduzione di prezzo del 90% su vapore. Fino al 19 agosto pagheremo solo 11,99 PLN per la produzione di Respawn Entertainment (Il prezzo standard è 119,90 PLN).





edizione climaxoltre alla “Base”, include, tra gli altri: skin personalizzate per Titani o gettoni che raddoppiano l’esperienza acquisita dal giocatore in modalità multiplayer.

Qui puoi acquistare Titanfall 2 per PLN 11,99

Parte seconda Caduta dei Titani È uscito sul mercato nel 2016, quindi è già un lavoro abbastanza vecchio, anche se non si vede molto. Nonostante tutto, offre comunque molte ore di divertimento e una meravigliosa storia che scalda il cuore. Ti ricordo che in “2” interpretiamo il ruolo di Jack Cooper, che diventa proprietario del numero gigante BT-7274. Con il suo aiuto, l’eroe deve completare la missione assegnata affrontando l’esercito nemico.

Quest’avventura è piaciuta a un gran numero di giocatori su Steam (e non solo). In realtà Si sono offerti Essi Lo sparatutto ha oltre 226.000 recensioni, il 95% delle quali positive. Vale anche la pena notare che la significativa riduzione dei prezzi ha già attirato diverse migliaia di persone: il “picco” delle ultime 24 ore. Ho raggiunto 7.168 utenti Valve simultanei. Per fare un confronto, aggiungiamo che negli ultimi mesi più di 4.000 giocatori non hanno trascorso del tempo nel gioco in un dato momento.





Infine, sottolineiamo questo Un gioco FPS di successo fa parte dell’offerta Saldi di agosto, Preparato da Electronic Arts. Nell’ambito della promozione potremo acquistare anche tanti altri interessanti titoli pubblicati da Elettronica. Questi includono: Dead Space Remake (per PLN 94,46), Star Wars Jedi: Survivor (per PLN 134,95) e Immortals of Aveum (per PLN 83,97).

